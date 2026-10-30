Boomer, Gen X, Milenial, dan Gen Z: Siapa Cenderung Job Hugging atau Job Hopping?

Sebaliknya, job hopping adalah kebiasaan untuk gonta-ganti pekerjaan hanya karena tidak selaras lagi dengan nilai-nilai perusahaan.



Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Jumat (30/10), ini profesionalisme di mata karyawan Boomer, Gen X, Milenial, dan Gen Z.



Generasi Baby Boomer



Karyawan Boomer lahir tahun 1946 – 1964 adalah tipe pekerja keras untuk satu perusahaan sepanjang hidup mereka, sampai-sampai mereka rela mengorbankan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.



Bagi mereka, pekerjaan adalah prioritas utama.



Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika menyebut mereka sebagai workaholic dengan prinsip dan nilai-nilai profesional tradisional paling kuat.



Beruntungnya, saat itu juga pasar kerja sangat menghargai masa kerja yang lama, dan menjunjung tinggi hierarki.

Tentu, hal ini memberikan keamanan kerja bagi Baby Boomer yang tekun bekerja dan tidak banyak menuntut, demikian menurut editor bisnis Fortune, Nick Lichtenberg.



Pada akhirnya, terbentuklah karakter Baby Boomer yang loyal hanya dengan satu perusahaan, dapat diandalkan, dan sangat menghormati otoritas.



Generasi X (Gen X)



Karyawan dari Generasi X lebih mampu menghadapi situasi tak terduga dan tetap berhasil meraih kesuksesan.



Mereka yang lahir 1965 – 1980 juga jauh lebih mementingkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi daripada Boomer.



Tapi, bukan berarti karyawan dari Generasi X tidak berkomitmen terhadap pekerjaannya, mereka hanya mampu menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien dengan pengawasan sangat minim.



Mereka tipe karyawan yang ingin datang, menyelesaikan pekerjaan, lalu pulang.



Aytekin Tank seorang CEO Jotform mencatat bahwa generasi ini terdiri dari para pemimpin tangguh yang memahami cara bekerja sama.



Mereka juga mampu menghadapi hampir semua tantangan di tempat kerja, termasuk beradaptasi dengan perubahan teknologi.



Fokus utama Gen X terletak pada pencapaian hasil dan mereka sangat piawai dalam hal tersebut.



Generasi Milenial



Karyawan Milenial menjadikan nilai-nilai profesional lebih bersifat personal dibandingkan generasi-generasi lainnya.



Mereka yang lahir 1981 – 1996 mengawali era baru dengan nilai-nilai profesional yang unik.



Berbeda dari generasi sebelumnya, mereka ingin melakukan pekerjaan yang terasa bermakna dan selaras dengan nilai-nilai yang diyakini, meski penghasilan yang didapat lebih kecil.



Bagi karyawan Milenial, sekadar menjalankan tugas dan menerima gaji saja tidaklah cukup.



Mereka juga ingin merasa terlibat dalam pekerjaan dan berkesempatan untuk mengembangkan karier mereka.



Mereka tidak ingin melewatkan peluang untuk membangun fondasi bagi kesuksesan masa depan melalui apa yang dikerjakan saat ini.



Berbeda dengan karyawan Boomer, pegawai Milenial tidak berharap untuk bekerja di satu perusahaan selamanya.



Mereka memahami bahwa berinvestasi pada karier sama saja dengan berinvestasi pada diri sendiri.



Pandangan tersebut memengaruhi cara mereka bersikap di tempat kerja.



Generasi Z (Gen Z)



Karyawan Gen Z sering kali sulit menerapkan nilai-nilai pribadi dalam kehidupan profesional, meski mereka sangat menginginkannya.



Seperti Milenial, kelahiran 1997 – 2012 juga memikirkan bagaimana nilai-nilai pribadi selaras dengan kehidupan profesional mereka.



Jadi, bagi generasi ini kesempatan untuk belajar dan berkembang di tempat kerja jauh lebih berharga daripada gaji tinggi.



Meski baru mengawali karier, Gen Z telah menyadari bahwa mereka tidak memiliki kebebasan yang sama seperti yang dinikmati oleh generasi-generasi sebelumnya.



Kendala finansial sangat memengaruhi pilihan pekerjaan.



Kadang kala, mereka terpaksa memprioritaskan pembayaran tagihan di atas segalanya sehingga sering kali mereka harus mengesampingkan nilai-nilai profesional demi mencukupi kebutuhan hidupnya.

Hal ini menumbuhkan pandangan pesimistis dalam benak mereka terhadap dunia kerja, yakni sebuah lingkungan di mana setiap orang harus berjuang sendiri-sendiri demi kelangsungan hidupnya.

Di sisi lain, karyawan Gen Z sangat menghargai fleksibilitas dan pengakuan atas kontribusinya.***