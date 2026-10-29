10 Tanda Terapi Sambil Berjalan (Walk-and-Talk Therapy) Mungkin Cocok untuk Kamu Menurut Psikologi

seseorang yang sedang terapi sambil berjalan / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa pikiran menjadi lebih jernih setelah berjalan kaki, menghirup udara segar, atau berbicara dengan seseorang sambil menyusuri jalan yang tenang? Terkadang, percakapan yang terasa sulit dilakukan ketika duduk berhadapan justru menjadi lebih mudah ketika tubuh bergerak dan suasana di sekitar terasa lebih santai.

Fenomena ini menjadi salah satu alasan mengapa pendekatan walk-and-talk therapy mulai menarik perhatian dalam dunia kesehatan mental. Metode ini menggabungkan sesi psikoterapi dengan aktivitas berjalan kaki, biasanya di ruang terbuka seperti taman, jalur pejalan kaki, atau lingkungan alam yang aman.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (29/10), bagi sebagian orang, terapi sambil berjalan dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman untuk mengeksplorasi emosi, memahami pola pikir, dan membicarakan pengalaman hidup. Namun, apakah metode ini cocok untuk semua orang? Dan bagaimana psikologi menjelaskan manfaatnya?



Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari mengenali sepuluh tanda bahwa walk-and-talk therapy mungkin sesuai dengan kebutuhan psikologismu.



Apa Itu Walk-and-Talk Therapy?



Walk-and-talk therapy adalah pendekatan psikoterapi yang dilakukan sambil berjalan bersama tenaga profesional kesehatan mental yang kompeten, seperti psikolog atau psikoterapis yang memiliki kualifikasi sesuai dengan aturan di wilayahnya.



Alih-alih menjalani seluruh sesi di ruang konsultasi, klien dan terapis berjalan berdampingan sambil membicarakan berbagai persoalan psikologis. Topiknya dapat mencakup stres, kecemasan, hubungan interpersonal, kesulitan mengambil keputusan, pengalaman emosional, hingga pengembangan diri.



Penting untuk dipahami bahwa metode ini bukan sekadar berjalan kaki sambil mengobrol dengan teman. Terapi tetap memiliki tujuan yang jelas, batas profesional, pendekatan psikologis, serta proses evaluasi terhadap kebutuhan klien.



Terapis juga dapat menggunakan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kompetensinya, misalnya prinsip terapi kognitif-perilaku (cognitive behavioral therapy atau CBT), pendekatan berpusat pada klien, maupun pendekatan psikoterapi lain yang sesuai.



Lantas, mengapa berjalan kaki bisa menjadi bagian dari proses terapi?



Secara psikologis, aktivitas fisik dapat berkaitan dengan perubahan suasana hati, pengelolaan stres, dan kemampuan mengatur emosi. Sementara itu, lingkungan yang terasa nyaman dapat membantu sebagian orang merasa lebih rileks ketika berbicara mengenai pengalaman pribadi.



Meski demikian, bukti ilmiah khusus mengenai walk-and-talk therapy masih berkembang. Manfaat yang ditemukan dalam penelitian tentang olahraga, paparan alam, atau psikoterapi secara umum tidak otomatis membuktikan bahwa terapi sambil berjalan lebih efektif daripada terapi di ruang konsultasi.



Karena itu, metode ini sebaiknya dipahami sebagai salah satu pilihan format terapi, bukan sebagai solusi yang pasti cocok untuk semua orang.



1. Kamu Merasa Canggung Ketika Harus Duduk Berhadapan dan Membicarakan Perasaan



Pernahkah kamu ingin menceritakan sesuatu yang mengganggu pikiran, tetapi mendadak kehilangan kata-kata ketika seseorang bertanya, “Sebenarnya, apa yang kamu rasakan?”



Kamu mungkin sudah mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ketika harus duduk berhadapan dengan orang lain, perhatianmu justru tertuju pada ekspresi wajah, kontak mata, atau kekhawatiran tentang bagaimana orang tersebut akan menilaimu.



Jika pengalaman ini terasa familiar, terapi sambil berjalan mungkin layak dipertimbangkan.



Dalam sesi terapi konvensional, posisi duduk berhadapan dapat membuat sebagian orang merasa seolah-olah sedang diwawancarai atau diperiksa. Meskipun tidak semua orang mengalami hal tersebut, situasi ini dapat menambah tekanan ketika mereka belum terbiasa berbicara tentang perasaan.



Ketika berjalan berdampingan, tuntutan untuk terus mempertahankan kontak mata biasanya berkurang. Kamu dapat memandang jalan, pepohonan, atau lingkungan sekitar sembari menyusun kata-kata.



Perubahan kecil dalam situasi ini mungkin membantu percakapan terasa lebih alami.



Dari sudut pandang psikologi, kenyamanan dalam hubungan terapeutik merupakan faktor penting dalam proses konseling. Ketika seseorang merasa cukup aman untuk berbicara tanpa takut dipermalukan atau dihakimi, ia mungkin lebih mudah mengeksplorasi pengalaman yang sebelumnya sulit diungkapkan.



Namun, bukan berarti kontak mata selalu buruk atau sesi tatap muka selalu menimbulkan tekanan. Bagi sebagian orang, kontak mata justru membantu membangun kedekatan.



Tanda yang perlu kamu perhatikan: kamu ingin membicarakan masalah dengan tenaga profesional, tetapi format duduk berhadapan membuatmu terlalu tegang untuk mulai berbicara.



Jika demikian, kamu dapat menanyakan kepada psikolog apakah sesi berjalan merupakan pilihan yang tersedia dan sesuai dengan kebutuhanmu.



2. Kamu Merasa Pikiran Lebih Jernih Setelah Berjalan Kaki



Coba ingat kembali pengalaman ketika kamu sedang menghadapi masalah yang rumit. Mungkin kamu terus memikirkan percakapan dengan seseorang, mengkhawatirkan pekerjaan, atau berusaha mengambil keputusan penting.



Kemudian, kamu memutuskan berjalan kaki sebentar.



Setelah beberapa menit, masalah tersebut mungkin belum terselesaikan. Namun, pikiranmu terasa sedikit lebih teratur. Kamu mulai bisa melihat persoalan dari sudut pandang berbeda dan menemukan kemungkinan solusi yang sebelumnya terlewatkan.



Pengalaman seperti ini dapat menjadi salah satu alasan untuk mempertimbangkan walk-and-talk therapy.



Aktivitas berjalan kaki merupakan bentuk gerakan fisik yang dapat membantu mendukung kesehatan psikologis. Penelitian mengenai aktivitas fisik secara umum menunjukkan adanya hubungan dengan suasana hati dan kesejahteraan mental. Berjalan di lingkungan yang menyenangkan juga dapat memberikan pengalaman sensoris yang membantu sebagian orang merasa lebih tenang.



Sementara itu, penelitian tentang berjalan kaki dan proses berpikir menunjukkan bahwa berjalan dapat mendukung kreativitas dalam kondisi tertentu. Namun, peningkatan kreativitas tidak sama dengan kemampuan menyelesaikan semua masalah emosional.



Dalam konteks terapi, aktivitas berjalan dapat menjadi bagian dari suasana yang mendukung refleksi diri. Kamu tidak hanya mendengarkan pikiranmu, tetapi juga memiliki pengalaman fisik yang berlangsung bersamaan dengan percakapan.



Misalnya, saat membicarakan konflik di tempat kerja, terapis dapat membantumu mengidentifikasi pikiran otomatis yang muncul, emosi yang menyertainya, serta pilihan respons yang lebih sehat.



Berjalan kaki tidak secara otomatis membuat pemikiran menjadi rasional. Akan tetapi, jika kamu merasa gerakan ringan membantumu lebih fokus dan terbuka, format ini mungkin terasa sesuai.



Tanda yang perlu kamu perhatikan: kamu cenderung mendapatkan perspektif baru setelah berjalan sebentar, terutama ketika sedang merasa buntu atau terlalu banyak memikirkan sesuatu.



Perlu diingat, berjalan kaki bukan pengganti penanganan psikologis. Nilai terapeutiknya tetap terletak pada proses yang terarah bersama tenaga profesional.



3. Kamu Sulit Duduk Diam Ketika Sedang Merasa Cemas atau Gelisah



Kecemasan tidak selalu muncul dalam bentuk pikiran yang penuh kekhawatiran. Bagi sebagian orang, kecemasan juga terasa secara fisik.



Kamu mungkin merasa gelisah, menggoyangkan kaki, sering mengubah posisi duduk, atau memiliki dorongan untuk bergerak ketika membicarakan sesuatu yang sensitif.



Dalam situasi seperti ini, duduk diam selama sesi konseling dapat terasa melelahkan.



Walk-and-talk therapy memberikan kesempatan untuk tetap bergerak sambil menjalani percakapan terapeutik. Gerakan tersebut dapat membuat sesi terasa lebih sesuai dengan kebutuhan sebagian individu yang kesulitan merasa nyaman ketika harus duduk dalam waktu lama.



Dari sudut pandang psikologi, emosi dan respons tubuh saling berkaitan. Ketika seseorang mengalami stres, tubuh dapat menunjukkan respons seperti ketegangan otot, peningkatan kewaspadaan, atau kegelisahan.



Aktivitas fisik ringan dapat membantu sebagian orang mengelola ketegangan dan mengalihkan perhatian dari sensasi yang tidak nyaman. Namun, respons setiap orang berbeda. Pada kondisi tertentu, peningkatan detak jantung akibat berjalan justru dapat menyerupai sensasi kecemasan dan membuat seseorang merasa kurang nyaman.



Karena itu, penting untuk membedakan antara bergerak karena merasa terbantu dan bergerak karena berusaha menghindari emosi yang sebenarnya perlu dipahami.



Dalam sesi terapi, psikolog dapat membantumu mengenali apa yang terjadi ketika kecemasan muncul. Kamu dapat mempelajari cara menghadapi perasaan tersebut secara bertahap, bukan sekadar berusaha menghilangkannya secepat mungkin.



Tanda yang perlu kamu perhatikan: kamu lebih mudah mengikuti percakapan ketika diperbolehkan bergerak secara alami daripada ketika harus duduk diam.



Jika ini menggambarkan pengalamanmu, kamu bisa mendiskusikan format terapi yang lebih fleksibel. Akan tetapi, kegelisahan yang terus-menerus atau sangat mengganggu aktivitas sehari-hari tetap perlu dievaluasi secara profesional.



4. Kamu Merasa Lebih Nyaman Berbicara di Lingkungan Terbuka



Tidak semua orang merasa nyaman membicarakan persoalan pribadi di dalam ruangan tertutup.



Bagi sebagian individu, ruang konsultasi dapat terasa terlalu formal, sunyi, atau kaku. Sebaliknya, taman, jalur hijau, dan lingkungan terbuka dapat memberikan suasana yang lebih santai.



Jika kamu termasuk orang yang merasa lebih nyaman berada di luar ruangan, terapi sambil berjalan mungkin patut dipertimbangkan.



Psikologi lingkungan mempelajari bagaimana lingkungan fisik berkaitan dengan emosi, perhatian, perilaku, dan kesejahteraan manusia. Sejumlah penelitian mengenai paparan alam menunjukkan bahwa berada di lingkungan alami dapat berkaitan dengan penurunan stres atau peningkatan suasana hati pada sebagian orang.



Pepohonan, cahaya alami, suara burung, dan perubahan pemandangan dapat memberikan rangsangan sensoris yang berbeda dari lingkungan dalam ruangan.



Dalam sesi terapi, lingkungan tersebut mungkin membantu sebagian klien merasa lebih santai sehingga mereka lebih mudah mengikuti percakapan.



Sebagai contoh, seseorang yang sedang menghadapi tekanan pekerjaan mungkin merasa lebih nyaman mengeksplorasi kelelahan emosional ketika berjalan di taman yang tenang dibandingkan ketika duduk di ruang yang terasa formal.



Meski begitu, efek lingkungan tidak selalu positif bagi semua orang. Ada individu yang merasa terganggu oleh kebisingan, keramaian, cuaca, atau kekhawatiran tentang privasi.



Karena itu, pilihan lokasi perlu mempertimbangkan kebutuhan klien, aksesibilitas, keamanan, dan kemampuan menjaga kerahasiaan percakapan.



Tanda yang perlu kamu perhatikan: kamu merasa lebih tenang, hadir, dan terbuka ketika berada di lingkungan yang alami atau tidak terlalu formal.



Kamu tidak harus menyukai alam untuk mendapatkan manfaat dari terapi ini. Yang terpenting adalah menemukan lingkungan yang membuatmu merasa aman dan nyaman.



5. Kamu Ingin Memahami Pikiran Tanpa Terus-Menerus Terjebak di Dalamnya



Ada kalanya kita tidak benar-benar sedang menyelesaikan masalah, melainkan mengulang masalah yang sama di dalam pikiran.



Kamu mungkin terus bertanya mengapa seseorang memperlakukanmu dengan cara tertentu, mengingat kembali kesalahan masa lalu, atau membayangkan berbagai kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi.



Dalam psikologi, pola berpikir berulang yang sulit dihentikan sering dibahas melalui konsep rumination atau perenungan berulang, terutama ketika seseorang terus memusatkan perhatian pada pengalaman negatif tanpa menghasilkan pemahaman atau tindakan yang membantu.



Berjalan sambil menjalani terapi mungkin menjadi format yang mendukung eksplorasi pola tersebut bagi sebagian orang.



Gerakan fisik, perubahan pemandangan, dan percakapan yang terarah dapat memberikan pengalaman yang berbeda dari kebiasaan duduk sendirian sambil mengulang pikiran yang sama.



Namun, berjalan kaki saja tidak cukup untuk menghentikan rumination. Proses terapeutik tetap penting untuk membantu seseorang memahami pemicu, mengenali pola berpikir, dan mengembangkan respons yang lebih adaptif.



Misalnya, terapis dapat mengajakmu membedakan fakta dari asumsi, mengidentifikasi standar diri yang terlalu keras, atau mengevaluasi keyakinan bahwa satu kesalahan berarti kamu telah gagal sepenuhnya.



Kamu juga dapat belajar mengenali kapan refleksi diri masih bermanfaat dan kapan pikiran mulai berputar tanpa arah.



Tanda yang perlu kamu perhatikan: kamu ingin memahami pikiran yang berulang, tetapi merasa lebih mudah mengeksplorasinya ketika tubuh bergerak dan suasana tidak terlalu kaku.



Jika pikiran berulang tersebut berkaitan dengan kecemasan berat, depresi, trauma, atau gangguan tidur yang menetap, dukungan profesional tetap diperlukan. Terapis dapat menentukan pendekatan yang paling sesuai, baik dengan sesi berjalan maupun format lain.



6. Kamu Sedang Menghadapi Stres dan Membutuhkan Ruang untuk Memproses Emosi



Stres merupakan bagian dari kehidupan. Tuntutan pekerjaan, konflik keluarga, masalah keuangan, perubahan hubungan, dan ketidakpastian masa depan dapat membuat seseorang merasa kewalahan.



Kadang-kadang, kamu tetap menjalankan rutinitas seperti biasa, tetapi secara emosional merasa lelah.



Kamu mungkin lebih mudah tersinggung, kehilangan motivasi, kesulitan berkonsentrasi, atau merasa seolah-olah tidak memiliki ruang untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.



Dalam kondisi seperti ini, walk-and-talk therapy dapat menjadi salah satu pilihan untuk memproses pengalaman secara lebih terarah.



Berjalan kaki memberikan kesempatan untuk bergerak sambil membicarakan stresor yang sedang dihadapi. Aktivitas fisik ringan juga dapat menjadi bagian dari rutinitas yang mendukung kesehatan secara keseluruhan.



Namun, manfaat utamanya bukan semata-mata karena kamu berada di luar ruangan. Dalam terapi, kamu memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi sumber stres, memahami respons emosional, dan mengembangkan strategi penanganan yang realistis.



Contohnya, kamu mungkin menyadari bahwa stres kerja bukan hanya berasal dari banyaknya tugas, tetapi juga dari kesulitan menetapkan batasan, ketakutan mengecewakan orang lain, atau kebiasaan mengambil tanggung jawab yang sebenarnya bukan milikmu.



Dengan bantuan terapis, kamu dapat mempelajari cara berkomunikasi secara asertif, membagi masalah menjadi langkah-langkah yang lebih kecil, serta membedakan hal-hal yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan.



Tanda yang perlu kamu perhatikan: kamu membutuhkan ruang untuk memahami tekanan hidup, bukan sekadar mencari cara agar tetap produktif ketika sedang kelelahan.



Terapi dapat membantu kamu membangun strategi menghadapi stres yang lebih sehat. Jika stres sudah sangat mengganggu fungsi sehari-hari, jangan menunggu sampai kondisi terasa tidak tertahankan untuk mencari bantuan.



7. Kamu Lebih Mudah Mengekspresikan Diri Ketika Tidak Merasa Sedang Diperhatikan Secara Intens



Sebagian orang membutuhkan waktu untuk merasa nyaman ketika membicarakan pengalaman pribadi. Mereka mungkin takut dinilai, khawatir terlihat lemah, atau merasa malu ketika harus mengungkapkan emosi yang selama ini disembunyikan.



Jika kamu mengalami hal serupa, kamu mungkin lebih mudah berbicara ketika perhatian tidak sepenuhnya tertuju pada dirimu.



Dalam walk-and-talk therapy, klien dan terapis biasanya berjalan berdampingan, bukan terus-menerus saling berhadapan. Bagi sebagian orang, posisi ini dapat mengurangi perasaan seperti sedang diamati atau dinilai.



Dari perspektif psikologi sosial, cara seseorang mengalami situasi interpersonal dapat memengaruhi perilaku dan kesediaannya untuk mengungkapkan diri. Ketika tekanan sosial terasa lebih rendah, seseorang mungkin lebih leluasa mengungkapkan pikiran dan perasaannya.



Sebagai contoh, kamu mungkin sulit mengakui bahwa kamu merasa kesepian ketika duduk di ruang konsultasi. Namun, ketika berjalan berdampingan dengan terapis, kamu mulai bisa menceritakan bahwa selama ini kamu selalu terlihat ceria di hadapan orang lain, padahal sebenarnya merasa tidak memiliki tempat untuk berbagi.



Percakapan tersebut dapat menjadi awal untuk memahami kebutuhan emosional yang selama ini tidak terpenuhi.



Meski demikian, penting untuk membedakan antara merasa lebih nyaman karena suasananya mendukung dan menghindari kedekatan emosional secara terus-menerus. Tujuan terapi bukan membuatmu selalu merasa nyaman, melainkan membantumu menghadapi pengalaman emosional dengan cara yang aman dan konstruktif.



Tanda yang perlu kamu perhatikan: kamu memiliki banyak hal yang ingin diceritakan, tetapi lebih mudah mengungkapkannya ketika tidak merasa menjadi pusat perhatian.



Jika kamu mengenali pola ini, diskusikan kebutuhanmu dengan psikolog. Kamu berhak mencari format terapi yang mendukung proses keterbukaan tanpa mengabaikan tujuan terapeutiknya.



8. Kamu Ingin Mengembangkan Kesadaran Diri dan Memahami Pola Perilakumu



Tidak semua orang mencari terapi karena sedang mengalami krisis psikologis. Sebagian orang ingin lebih memahami dirinya sendiri, memperbaiki hubungan, mengenali pola perilaku, atau mengambil keputusan hidup dengan lebih sadar.



Jika tujuanmu adalah pengembangan diri, walk-and-talk therapy mungkin menjadi salah satu format yang menarik.



Berjalan sambil berbicara dapat memberikan kesempatan untuk mengamati pengalaman saat ini. Kamu mungkin memperhatikan perubahan suasana hati, menyadari pikiran yang muncul ketika membahas topik tertentu, atau mengenali bagaimana tubuh merespons situasi emosional.



Proses tersebut dapat berkaitan dengan konsep self-awareness, yaitu kemampuan mengenali pikiran, perasaan, kebutuhan, dan pola perilaku diri sendiri.



Sebagai contoh, kamu mungkin awalnya menganggap dirimu sebagai orang yang selalu gagal mempertahankan hubungan. Setelah mengeksplorasi pengalaman bersama terapis, kamu mulai melihat pola yang lebih spesifik: kamu cenderung mengabaikan kebutuhan sendiri karena takut ditinggalkan.



Pemahaman ini dapat membuka kesempatan untuk membangun batasan yang lebih sehat dan berkomunikasi dengan lebih jujur.



Namun, kesadaran diri bukan sekadar memikirkan diri sendiri secara terus-menerus. Kesadaran diri yang bermanfaat juga mencakup kemampuan melihat pengalaman secara lebih seimbang, menerima keterbatasan, dan mengubah pemahaman menjadi tindakan.



Terapis dapat membantumu mengembangkan pertanyaan reflektif seperti:



Apa yang sebenarnya aku rasakan dalam situasi ini?



Kebutuhan apa yang belum terpenuhi?



Apakah reaksiku saat ini dipengaruhi pengalaman masa lalu?



Bagian mana dari situasi ini yang bisa aku ubah?



Tindakan kecil apa yang bisa aku lakukan secara realistis?



Tanda yang perlu kamu perhatikan: kamu ingin mengenali pola pikiran dan perilaku secara lebih mendalam, bukan hanya mencari jawaban cepat atas masalah yang sedang dihadapi.



Terapi dapat menjadi ruang untuk menjalani proses tersebut. Berjalan kaki hanyalah salah satu cara untuk menciptakan suasana yang mendukung refleksi.



9. Kamu Ingin Menghubungkan Kesehatan Mental dengan Kebiasaan Hidup yang Lebih Aktif



Kesehatan mental dan kesehatan fisik saling berkaitan. Tidur, aktivitas fisik, pola makan, kondisi kesehatan, serta hubungan sosial dapat memengaruhi kesejahteraan seseorang.



Jika kamu sedang berusaha membangun rutinitas yang lebih aktif, terapi sambil berjalan mungkin terasa selaras dengan tujuan tersebut.



Misalnya, kamu ingin mengurangi waktu duduk terlalu lama, lebih sering keluar rumah, atau membangun kebiasaan berjalan kaki secara teratur. Menggabungkan aktivitas berjalan dengan sesi terapi dapat menjadi salah satu cara untuk memasukkan gerakan fisik ke dalam rutinitasmu.



Aktivitas fisik secara umum memiliki bukti ilmiah yang mendukung manfaatnya bagi kesehatan. Sejumlah penelitian juga menemukan hubungan antara aktivitas fisik dan perbaikan beberapa indikator kesehatan mental, meskipun besarnya manfaat dapat berbeda menurut individu dan kondisi yang diteliti.



Akan tetapi, penting untuk tidak menyederhanakan persoalan kesehatan mental menjadi sekadar kurang bergerak.



Seseorang yang mengalami depresi, misalnya, mungkin kesulitan memulai aktivitas fisik karena kehilangan energi atau motivasi. Dalam keadaan seperti itu, menyuruhnya lebih banyak berjalan tanpa memahami kesulitan yang dialami justru dapat membuatnya merasa bersalah.



Pendekatan terapeutik yang baik akan mempertimbangkan kondisi fisik, kemampuan, preferensi, dan kebutuhan psikologis klien.



Kamu tidak harus mampu berjalan jauh atau memiliki tingkat kebugaran tertentu untuk mempertimbangkan terapi ini. Jika format berjalan digunakan, durasi, kecepatan, jalur, dan kebutuhan istirahat dapat didiskusikan terlebih dahulu.



Tanda yang perlu kamu perhatikan: kamu ingin menggabungkan proses memahami kesehatan mental dengan aktivitas fisik ringan yang terasa menyenangkan dan realistis.



Namun, jangan menjadikan berjalan kaki sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan psikologis. Sesi di dalam ruangan, konsultasi daring, atau bentuk dukungan lainnya tetap dapat menjadi pilihan yang tepat.



10. Kamu Terbuka untuk Mencoba Format Terapi yang Lebih Fleksibel



Tanda terakhir bukan tentang gejala psikologis tertentu, melainkan tentang preferensi dan kesiapanmu mencoba pendekatan yang berbeda.



Mungkin kamu pernah menjalani konseling di dalam ruangan dan merasa pendekatannya cukup membantu, tetapi ingin mencoba suasana lain. Atau, mungkin kamu belum pernah menjalani terapi dan merasa lebih nyaman memulai percakapan dalam lingkungan yang tidak terlalu formal.



Dalam situasi tersebut, walk-and-talk therapy dapat menjadi alternatif yang layak didiskusikan dengan tenaga profesional.



Format terapi yang sesuai bukan hanya ditentukan oleh jenis masalah psikologis yang dihadapi, tetapi juga oleh kebutuhan, tujuan, kondisi fisik, dan hubungan antara klien dengan terapis.



Sebagian orang merasa terbantu oleh struktur sesi yang tenang dan konsisten di dalam ruangan. Sebagian lainnya lebih menyukai suasana terbuka dan aktivitas yang melibatkan gerakan.



Tidak ada satu format yang secara otomatis lebih unggul untuk semua orang.



Hal yang lebih penting adalah apakah metode tersebut memungkinkanmu membicarakan masalah dengan aman, mengikuti proses terapi secara efektif, dan mencapai tujuan yang telah disepakati bersama terapis.



Sebelum mencoba, kamu dapat menanyakan beberapa hal kepada psikolog:



Apakah metode ini sesuai dengan masalah yang sedang aku hadapi?



Bagaimana privasi dan kerahasiaan percakapan dijaga di ruang terbuka?



Apakah tersedia alternatif jika cuaca atau kondisi lingkungan tidak mendukung?



Bagaimana sesi akan disesuaikan dengan kebutuhan fisik dan emosiku?



Bagaimana kemajuan terapi akan dievaluasi?



Tanda yang perlu kamu perhatikan: kamu bersedia mengeksplorasi cara baru untuk menjalani terapi, sambil tetap mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan efektivitas prosesnya.



Keterbukaan terhadap format baru dapat menjadi langkah awal yang baik, tetapi keputusan akhir sebaiknya dibuat melalui diskusi dengan tenaga profesional yang memahami kondisimu.



Bagaimana Psikologi Menjelaskan Potensi Manfaat Walk-and-Talk Therapy?



Sepuluh tanda di atas menunjukkan bahwa terapi sambil berjalan mungkin terasa sesuai bagi sebagian orang. Namun, untuk memahami pendekatan ini secara lebih menyeluruh, ada beberapa konsep psikologi yang relevan.



1. Hubungan antara aktivitas fisik dan suasana hati



Berjalan kaki merupakan bentuk aktivitas fisik yang relatif mudah disesuaikan dengan kemampuan seseorang. Aktivitas fisik secara umum berkaitan dengan berbagai aspek kesehatan mental, termasuk suasana hati dan kesejahteraan psikologis.



Gerakan tubuh dapat menjadi salah satu bagian dari strategi mengelola stres. Namun, tidak berarti setiap sesi berjalan akan langsung memperbaiki suasana hati atau menghilangkan kecemasan.



2. Peran lingkungan terhadap pengalaman emosional



Lingkungan dapat memengaruhi bagaimana seseorang merasakan suatu situasi. Ruang terbuka yang tenang mungkin membantu sebagian individu merasa lebih santai, sedangkan suasana yang ramai atau kurang privat dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain.



Karena itu, pemilihan lokasi bukan sekadar persoalan estetika. Lokasi harus mendukung keselamatan, aksesibilitas, dan kerahasiaan percakapan.



3. Pentingnya hubungan terapeutik



Dalam psikoterapi, hubungan antara klien dan terapis merupakan bagian penting dari proses bantuan. Kepercayaan, rasa aman, kolaborasi, dan kesepahaman mengenai tujuan terapi dapat membantu proses tersebut berjalan dengan baik.



Walk-and-talk therapy dapat memberikan suasana yang lebih cocok bagi sebagian klien, tetapi tidak otomatis menciptakan hubungan terapeutik yang lebih baik. Kualitas hubungan tetap bergantung pada banyak faktor, termasuk kompetensi terapis dan kecocokan pendekatan.



4. Kesadaran terhadap pikiran dan emosi



Terapi dapat membantu seseorang mengenali pola pikir, memahami respons emosional, dan mempertimbangkan perilaku alternatif.



Berjalan kaki mungkin mendukung pengalaman reflektif bagi sebagian orang. Namun, keterampilan psikologis yang dikembangkan tetap bergantung pada metode terapi, kualitas interaksi, dan proses latihan yang dilakukan.



Kesimpulannya, potensi manfaat walk-and-talk therapy berasal dari perpaduan aktivitas berjalan, lingkungan, interaksi terapeutik, dan pendekatan psikologis yang digunakan. Bukti yang mendukung masing-masing unsur tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti bahwa format terapi ini lebih unggul daripada format konvensional.



Siapa yang Mungkin Kurang Cocok dengan Walk-and-Talk Therapy?



Walaupun menarik, terapi sambil berjalan tidak selalu menjadi pilihan terbaik.



Ada beberapa situasi yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan menggunakan metode ini.



Pertama, ketika kamu membutuhkan privasi yang lebih tinggi. Membicarakan pengalaman traumatis, konflik keluarga, atau informasi sensitif di ruang terbuka dapat menimbulkan kekhawatiran jika percakapan terdengar oleh orang lain. Ruang konsultasi yang privat mungkin lebih sesuai.



Kedua, ketika berjalan menimbulkan ketidaknyamanan fisik. Gangguan mobilitas, nyeri, kelelahan, kondisi kesehatan tertentu, atau hambatan aksesibilitas perlu dipertimbangkan. Kamu tidak harus memaksakan diri berjalan demi menjalani terapi.



Ketiga, ketika lingkungan luar meningkatkan kecemasan. Keramaian, suara kendaraan, cuaca, atau kekhawatiran terhadap keselamatan dapat mengganggu konsentrasi. Dalam keadaan ini, sesi di dalam ruangan mungkin lebih membantu.



Keempat, ketika kamu membutuhkan penanganan klinis yang lebih terstruktur. Beberapa kondisi atau situasi membutuhkan asesmen, pemantauan, dan intervensi yang lebih mudah dilakukan di lingkungan privat. Terapis dapat membantu menentukan format yang sesuai.



Kelima, ketika kamu sedang mengalami krisis psikologis. Jika kamu memiliki dorongan untuk menyakiti diri, merasa tidak mampu menjaga keselamatan diri, atau mengalami gejala berat yang membutuhkan pertolongan segera, prioritaskan bantuan profesional dan layanan darurat yang tersedia. Jangan mengandalkan aktivitas berjalan sebagai pengganti penanganan krisis.



Penting juga dipahami bahwa tidak cocok dengan walk-and-talk therapy bukan berarti kamu gagal menjalani terapi. Metode yang tepat adalah metode yang sesuai dengan kebutuhan dan memungkinkanmu mendapatkan bantuan secara aman.



Bagaimana Cara Memulai Walk-and-Talk Therapy?



Jika kamu merasa pendekatan ini mungkin cocok, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan.



1. Tentukan tujuan konsultasi.



Pikirkan hal-hal yang ingin kamu pahami atau ubah. Misalnya, mengelola stres, memahami kecemasan, membangun batasan dalam hubungan, atau mengatasi pikiran yang terus berulang.



2. Cari psikolog atau psikoterapis yang kompeten.



Tanyakan apakah mereka menyediakan sesi berjalan dan apakah metode tersebut sesuai dengan kebutuhanmu. Pastikan profesional yang dipilih memiliki kualifikasi yang relevan.



3. Diskusikan keamanan dan kerahasiaan.



Tanyakan bagaimana lokasi dipilih, bagaimana percakapan dijaga privasinya, serta apa yang akan dilakukan jika ada orang lain yang mendekat atau kondisi lingkungan berubah.



4. Mulai dengan durasi yang realistis.



Durasi dan kecepatan berjalan dapat disesuaikan dengan kemampuan fisikmu. Tidak perlu berjalan jauh atau cepat. Tujuannya bukan mencapai target olahraga, melainkan menjalani sesi terapi yang sesuai.



5. Evaluasi pengalamanmu.



Setelah sesi, perhatikan apakah kamu merasa cukup nyaman untuk berbicara, dapat berkonsentrasi, dan memperoleh manfaat dari percakapan. Kamu juga dapat membicarakan bagian yang terasa kurang nyaman bersama terapis.



6. Bersedia mengubah format bila diperlukan.



Jika ternyata berjalan mengganggu konsentrasi atau membuatmu khawatir tentang privasi, sesi dapat dipindahkan ke dalam ruangan apabila tersedia dan sesuai secara klinis.



Fleksibilitas ini penting karena kebutuhan seseorang dapat berubah dari waktu ke waktu.



Kesimpulan: Apakah Walk-and-Talk Therapy Cocok untuk Kamu?



Walk-and-talk therapy mungkin cocok untukmu jika kamu merasa lebih nyaman berbicara sambil bergerak, menyukai lingkungan terbuka, membutuhkan suasana yang tidak terlalu formal, atau ingin mengeksplorasi pengalaman emosional dengan pendekatan yang berbeda.



Sepuluh tanda yang dibahas dalam artikel ini dapat menjadi bahan refleksi untuk memahami preferensimu. Namun, tanda-tanda tersebut bukan alat diagnosis dan tidak dapat menentukan secara pasti apakah metode ini akan efektif untukmu.



Dalam psikologi, efektivitas terapi tidak hanya ditentukan oleh tempat atau posisi tubuh saat sesi berlangsung. Hubungan terapeutik, kompetensi profesional, pendekatan yang digunakan, kebutuhan individu, serta konsistensi proses terapi juga memiliki peran penting.



Kamu tidak harus menunggu sampai merasa sangat kewalahan untuk mencari bantuan. Jika ada persoalan yang terus mengganggu pikiran, memengaruhi hubungan, atau menghambat aktivitas sehari-hari, berkonsultasi dengan psikolog dapat menjadi langkah yang bermanfaat.



Pada akhirnya, tujuan terapi bukan sekadar membuatmu merasa lebih tenang selama beberapa saat. Tujuannya adalah membantumu memahami diri, mengembangkan keterampilan menghadapi kesulitan, dan menjalani kehidupan dengan cara yang lebih sehat.



Terkadang, proses itu dimulai dengan duduk dan berbicara. Bagi sebagian orang, proses yang sama mungkin terasa lebih alami ketika dilakukan sambil melangkah perlahan.



