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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 30 Oktober 2026 | 01.11 WIB

In This Economy? Gaji Jalan di Tempat, Pengeluaran Makin Mahal? Begini Cara Tetap Bisa Menabung

Ilustrasi dompet/Magnific - Image

Ilustrasi dompet/Magnific

JawaPos.com - Di tengah ketidakpastian ekonomi, banyak orang berupaya menjaga kestabilan keuangan agar tetap mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Kenaikan biaya hidup mulai dari harga kebutuhan pokok, ongkos transportasi, sampai mahalnya energi yang harus dibayar, dapat menggerus pendapatan yang stagnan yang seharusnya dialokasikan untuk tabungan. 

Sehingga, sebagian orang terpaksa menggunakan simpanan untuk menutupi biaya hidup, sehingga jumlah tabungannya semakin menipis.

Tekanan ekonomi yang terjadi dapat mempengaruhi pendapatan anda. Mulai dari pengurangan jam kerja, berkurangnya pendapatan, sampai risiko PHK.

Sementara itu, keinginan untuk menabung terasa semakin terasa sulit, terutama jika gaji stagnan sementara harga kebutuhan terus meningkat. 

Meski demikian, bukan berarti menabung menjadi hal yang mustahil in this economy.

Ada sejumlah strategi yang bisa diterapkan untuk menyisihkan uang secara konsisten, meskipun penghasilan anda terbatas dan pengeluaran semakin besar.

Melansir informasi dari laman prudential dan chubb pada (24/10) berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan agar tetap bisa menabung di tengah ketidakpastian ekonomi.

Jika anda selama ini anda hanya menyisihkan uang tabungan dari sisa pendapatan, maka ubah mindset tersebut. Jadikan tabungan sebagai tujuan utama (sistem). Saat tabungan dijadikan sebagai bagian utama dalam keuangan, maka uang dapat dialokasikan pada tabungan sejak awal. Anda bisa membangun kebiasan tersebut secara konsisten meskipun kondisi ekonomi sedang tidak menentu.   

Saat anda masih memiliki cicilan di tengah kenaikan suku bunga, maka periksa kembali kewajiban yang perlu anda lunasi. Jika anda memiliki utang dengan bunga tinggi, maka segera lunasi agar beban pembayaran tidak semakin besar. 

Editor: Hanny Suwindari
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