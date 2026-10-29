Pengeluaran Makin Mahal? Coba Meal Prep Seminggu untuk Menghemat Budget Harian

JawaPos.com - Meal prep atau meal preparation menjadi salah satu tren yang banyak diterapkan untuk mempermudah aktivitas memasak.

Meal prep dilakukan dengan menyiapkan bahan makan terlebih dahulu sebelum diolah menjadi hidangan untuk hari berikutnya, termasuk menu sarapan.

Meal prep dipandang lebih efisien karena mempersingkat waktu memasak, menjaga dapur tetap rapi, dan membantu mengatur porsi makan dengan lebih teratur.

In this economy, tren meal prep juga semakin diminati karena bisa menjadi salah satu cara untuk berhemat.

Dengan membeli stok makanan sekaligus dan memasak sendiri di rumah, anda dapat mengatur anggaran belanja dengan lebih efisien.

Jika anda tertarik untuk memulainya, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan meal prep. Berdasarkan informasi dari laman /mamasewa, dapurumami, dan luckystar pada (24/10) berikut cara membuat meal prep selama seminggu.

Tentukan menu seminggu

Langkah pertama yang perlu anda lakukan untuk mempersiapkan meal prep adalah menentukan menu selama seminggu. Pilih makanan favorit anda dan keluarga. Variasikan menu setiap hari dengan perpaduan dari bahan-bahan yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur.

Rancang menu senin-jumat dengan memertimbangkan aktivitas harian, jika jadwal anda padat, utamakan hidangan yang praktis dan mudah dimasak. Sementara itu, untuk sabtu-minggu bisa dimanfaatkan untuk mencoba menu yang lebih beragam.

Buat daftar belanja

Setelah menentukan menu selama seminggu, selanjutnya buat daftar belanja untuk mengurangi pembelian berlebih. Periksa terlebih dahulu persediaan bahan bahan seperti sayur, buah, dan protein. Selain itu, cek pula stok bumbu-bumbu, makanan kering, dan bahan lain yang perlu segera diolah agar tidak terbuang sia-sia.

Belanja mingguan