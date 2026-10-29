Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Penulis: Leni Setya Wati
Kamis, 29 Oktober 2026 | 22.47 WIB

Anak Muda Perlu Melek Finansial, Ini Dampak Buruk Kurangnya Pengetahuan soal Uang

Ilustrasi Anak Muda Harus Melek Finansial (magnific) - Image

Ilustrasi Anak Muda Harus Melek Finansial (magnific)

JawaPos.com - Kemampuan mengelola uang menjadi keterampilan penting untuk menghadapi berbagai kebutuhan hidup.

Namun, tidak semua orang memiliki pemahaman yang memadai mengenai anggaran, tabungan, bunga pinjaman, hingga risiko utang.

Dalam jangka panjang, kurangnya literasi keuangan dapat membuat seseorang kesulitan mengambil keputusan finansial dan menghadapi pengeluaran tak terduga.

Menurut artikel Psychology Today berjudul The Negative Impacts of Financial Illiteracy in the United States, rendahnya pemahaman finansial berkaitan dengan hasil pengelolaan keuangan yang kurang baik serta risiko gangguan kesejahteraan mental.

Data yang dikutip dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan finansial orang dewasa muda di Amerika Serikat mengalami penurunan dalam lebih dari satu dekade.

Berdasarkan kuis lima pertanyaan mengenai keuangan, kelompok usia 18–29 tahun rata-rata menjawab benar 2,5 pertanyaan pada 2009, tetapi hanya 1,8 pertanyaan pada 2021.

Selain itu, survei Pew Research Center pada 2023 menemukan bahwa hanya sekitar separuh responden berusia 18–29 tahun merasa yakin mampu menyusun anggaran bulanan, membuat rencana pelunasan utang, atau menabung.

Angka tersebut menggambarkan tantangan literasi keuangan di Amerika Serikat, meskipun tidak dapat langsung mewakili kondisi masyarakat Indonesia.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Shio yang Bergelimang Rezeki di Akhir Tahun 2026, Langkah Kakinya Selalu Diikuti Uang - Image
Zodiak

3 Shio yang Bergelimang Rezeki di Akhir Tahun 2026, Langkah Kakinya Selalu Diikuti Uang

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00.39 WIB

Saksi Kasus Pengancaman dan Pemerasan Ungkap Terdakwa Bangun Paulus Terima Rp 80 Juta - Image
Kasuistika

Saksi Kasus Pengancaman dan Pemerasan Ungkap Terdakwa Bangun Paulus Terima Rp 80 Juta

Selasa, 20 Oktober 2026 | 06.18 WIB

3 Weton yang Bakal Bergelimang Rezeki di Akhir Tahun 2026, Uang Datang Terus Setiap Hari - Image
Zodiak

3 Weton yang Bakal Bergelimang Rezeki di Akhir Tahun 2026, Uang Datang Terus Setiap Hari

Senin, 19 Oktober 2026 | 22.32 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore