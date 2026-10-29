Anak Muda Perlu Melek Finansial, Ini Dampak Buruk Kurangnya Pengetahuan soal Uang

Ilustrasi Anak Muda Harus Melek Finansial (magnific)
JawaPos.com - Kemampuan mengelola uang menjadi keterampilan penting untuk menghadapi berbagai kebutuhan hidup.
Namun, tidak semua orang memiliki pemahaman yang memadai mengenai anggaran, tabungan, bunga pinjaman, hingga risiko utang.
Dalam jangka panjang, kurangnya literasi keuangan dapat membuat seseorang kesulitan mengambil keputusan finansial dan menghadapi pengeluaran tak terduga.
Menurut artikel Psychology Today berjudul The Negative Impacts of Financial Illiteracy in the United States, rendahnya pemahaman finansial berkaitan dengan hasil pengelolaan keuangan yang kurang baik serta risiko gangguan kesejahteraan mental.
Data yang dikutip dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan finansial orang dewasa muda di Amerika Serikat mengalami penurunan dalam lebih dari satu dekade.
Berdasarkan kuis lima pertanyaan mengenai keuangan, kelompok usia 18–29 tahun rata-rata menjawab benar 2,5 pertanyaan pada 2009, tetapi hanya 1,8 pertanyaan pada 2021.
Selain itu, survei Pew Research Center pada 2023 menemukan bahwa hanya sekitar separuh responden berusia 18–29 tahun merasa yakin mampu menyusun anggaran bulanan, membuat rencana pelunasan utang, atau menabung.
Angka tersebut menggambarkan tantangan literasi keuangan di Amerika Serikat, meskipun tidak dapat langsung mewakili kondisi masyarakat Indonesia.
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Jawa Pos
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