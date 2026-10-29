Perceraian dalam Keluarga, Bagaimana Kakek dan Nenek Bisa Menjadi Tempat Aman bagi Cucu?

Ilustrasi Kakek Nenek (magnific)
JawaPos.com - Perceraian bukan hanya menjadi perubahan besar bagi pasangan yang mengalaminya, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi emosional anak dan anggota keluarga lainnya.
Dalam situasi penuh ketidakpastian, kakek dan nenek bisa menjadi sumber dukungan yang membantu cucu merasa aman.
Dalam artikel Psychology Today berjudul Grandparents and Divorce: How to Help Without Hurting, keluarga besar dapat berperan sebagai tempat berlindung bagi anak sekaligus memberikan dukungan kepada orang tua yang sedang menghadapi perpisahan.
Salah satu hal terpenting yang dapat dilakukan kakek dan nenek adalah memberikan ruang bagi cucu untuk mengungkapkan perasaannya.
Anak mungkin merasa sedih, bingung, marah, atau takut kehilangan kedekatan dengan salah satu orang tuanya. Mendengarkan tanpa menghakimi dapat membantu anak merasa dipahami.
Kakek dan nenek juga perlu meyakinkan cucu bahwa perceraian tersebut bukan kesalahannya dan bahwa ia tetap berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.
Niat baik terkadang justru memperburuk keadaan apabila dukungan diberikan dengan cara yang keliru.
Mengkritik mantan pasangan anak di depan cucu, memaksa anak memilih pihak, atau menjadikan cucu sebagai pembawa pesan antarkeluarga dapat meningkatkan tekanan emosional.
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Jawa Pos
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