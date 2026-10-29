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Penulis: Mustika Pertiwi
Kamis, 29 Oktober 2026 | 19.53 WIB

Lina Sukijo Hadirkan Kemewahan Busana Bangsawan dalam Koleksi Dynasty of Light 

Lina Sukijo hadirkan koleksi Dynasty of Light melalui perpaduan kemegahan busana bangsawan masa lampau dan pendekatan desain modern. (IST)

JawaPos.com - Lina Sukijo hadirkan koleksi Dynasty of Light melalui perpaduan kemegahan busana bangsawan masa lampau dan pendekatan desain modern. Koleksi ini mengeksplorasi kekayaan visual Asia Tengah dan Eropa Timur melalui siluet, motif, serta material yang diolah menjadi rancangan busana dengan karakter mewah dan ekspresif.

 
Koleksi ini mengambil inspirasi dari arsitektur, ragam hias, dan seni tradisional kedua wilayah tersebut. Unsur budaya itu diterjemahkan ke dalam desain kontemporer tanpa menghilangkan karakter visual yang menjadi sumber inspirasinya. 
 
Inspirasi kemegahan busana bangsawan diwujudkan melalui siluet A-line dan X-line dalam bentuk gaun panjang (long dress) dan busana luar (outerwear). Permainan potongan serta teknik layering digunakan untuk membentuk volume dan mempertegas struktur busana, sekaligus menghadirkan tampilan yang anggun tanpa terkesan terlalu klasik. 
 
 
Eksplorasi material menjadi salah satu elemen penting dalam koleksi ini. Lina memadukan kain Tenun Bulu Sutera dengan sequin lace, brocade, velvet, organza silk, organza hologram, dan jacquard. Perbedaan karakter setiap bahan menghasilkan variasi tekstur dan tampilan, mulai dari permukaan berstruktur hingga material transparan dengan pantulan cahaya. 
 
Karakter visual Asia Tengah dan Eropa Timur juga terlihat melalui pengolahan motif geometris dan flora. Dari segi warna, koleksi Dynasty of Light didominasi kuning, orange, hijau, dan merah. Palet warna tersebut dipadukan dengan aksen metalik emas dan perunggu yang memperkuat nuansa klasik. 
 
Secara keseluruhan, Dynasty of Light terdiri dari 10 tampilan, yakni delapan model utama dan dua muse. Setiap tampilan mengedepankan kombinasi siluet, material, motif, warna, dan detail yang berbeda. 
 
Nama Dynasty of Light merepresentasikan gagasan tentang warisan tradisi dan kemegahan yang terus berlanjut. Kata dynasty merujuk pada sejarah dan tradisi sebagai sumber inspirasi, sedangkan light menggambarkan kilau yang dihadirkan melalui warna, material, dan detail busana. 
 
Dengan koleksi ini, Lina Sukijo menerjemahkan estetika masa lampau ke dalam rancangan dengan pendekatan modern. Perpaduan inspirasi budaya, eksplorasi material, dan permainan siluet menjadi cara untuk mempertemukan nilai tradisional dengan perkembangan desain fashion masa kini. 

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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