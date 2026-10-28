Bukan Sekadar Gaya, 7 Alasan Pengguna Mode Gelap Menyukai Tampilan yang Lebih Redup

JawaPos.com – Pengguna ponsel saat ini umumnya dapat memilih tampilan aplikasi sesuai preferensi, mulai dari mode terang hingga mode gelap atau dark mode. Meskipun terlihat seperti keputusan sederhana, pilihan tersebut bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti kenyamanan mata, kondisi pencahayaan, kebiasaan, hingga selera desain. Bagi sebagian orang, tampilan gelap terasa lebih nyaman ketika menggunakan ponsel pada malam hari. Ada pula yang menyukainya karena tampilannya dianggap modern, sederhana, dan tidak terlalu mencolok. Pilihan tersebut kemudian kerap dikaitkan dengan sejumlah karakter, seperti kecenderungan menikmati suasana tenang, menyukai desain minimalis, hingga mengutamakan kenyamanan pribadi. Namun, preferensi tampilan layar tidak bisa dijadikan patokan ilmiah untuk menentukan kepribadian seseorang secara pasti. Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh karakter yang sering dikaitkan dengan orang yang memilih mode gelap secara konsisten. Berikut ulasannya. Orang yang memilih mode gelap mungkin merasa lebih nyaman dengan tampilan layar yang tidak terlalu terang. Latar belakang berwarna gelap dapat memberikan kesan visual yang lebih tenang, terutama ketika digunakan di ruangan dengan pencahayaan rendah. Bagi sebagian orang, kenyamanan tersebut sejalan dengan kebiasaan menikmati waktu sendiri atau mengurangi rangsangan yang dirasa mengganggu. Mereka mungkin lebih menyukai suasana yang tidak terlalu ramai ketika bekerja, membaca, atau menikmati hiburan melalui ponsel. Meski demikian, pilihan mode gelap tidak otomatis menunjukkan bahwa seseorang memiliki kepribadian introver. Preferensi ini juga dapat muncul karena alasan praktis, seperti kondisi pencahayaan dan kenyamanan saat menatap layar. Pengguna mode gelap terkadang diasosiasikan dengan pribadi yang reflektif dan tidak terburu-buru dalam menentukan pilihan. Mereka mungkin lebih menyukai sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan pribadi daripada sekadar mengikuti kebiasaan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan mempertimbangkan keputusan sebelum bertindak dapat membantu seseorang memahami berbagai kemungkinan dan konsekuensi. Namun, tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa orang yang menggunakan tampilan gelap pasti memiliki pemikiran lebih mendalam dibandingkan pengguna mode terang. Pilihan antarmuka lebih tepat dipahami sebagai preferensi individu, bukan ukuran kedalaman pikiran atau kecerdasan seseorang. Salah satu alasan mode gelap banyak diminati adalah tampilannya yang memberikan kesan modern dan sederhana. Perpaduan latar belakang gelap dengan teks atau ikon berwarna terang juga dapat membuat elemen tertentu terlihat lebih menonjol. Orang yang menyukai tampilan ini mungkin memiliki preferensi terhadap desain yang bersih, tidak terlalu ramai, dan mudah disesuaikan dengan selera mereka. Bagi sebagian pengguna, antarmuka yang sederhana membuat pengalaman menggunakan aplikasi terasa lebih menyenangkan. Preferensi desain tersebut juga dapat berubah sesuai kebutuhan. Seseorang yang memilih mode gelap untuk bekerja, misalnya, belum tentu menyukai gaya minimalis dalam semua aspek kehidupannya. Selain pertimbangan estetika, mode gelap memiliki sejumlah manfaat praktis dalam kondisi tertentu. Pada perangkat dengan layar OLED, penggunaan warna hitam dapat membantu mengurangi konsumsi daya karena sebagian piksel dapat dimatikan.
1. Menyukai Ketenangan dan Ruang Pribadi
2. Senang Berpikir dan Mempertimbangkan Sesuatu
3. Menyukai Desain Minimalis dan Modern
4. Mengutamakan Fungsi dan Kenyamanan
JawaPos.com – Pengguna ponsel saat ini umumnya dapat memilih tampilan aplikasi sesuai preferensi, mulai dari mode terang hingga mode gelap atau dark mode. Meskipun terlihat seperti keputusan sederhana, pilihan tersebut bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti kenyamanan mata, kondisi pencahayaan, kebiasaan, hingga selera desain.
Bagi sebagian orang, tampilan gelap terasa lebih nyaman ketika menggunakan ponsel pada malam hari. Ada pula yang menyukainya karena tampilannya dianggap modern, sederhana, dan tidak terlalu mencolok.
Pilihan tersebut kemudian kerap dikaitkan dengan sejumlah karakter, seperti kecenderungan menikmati suasana tenang, menyukai desain minimalis, hingga mengutamakan kenyamanan pribadi. Namun, preferensi tampilan layar tidak bisa dijadikan patokan ilmiah untuk menentukan kepribadian seseorang secara pasti.
Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh karakter yang sering dikaitkan dengan orang yang memilih mode gelap secara konsisten. Berikut ulasannya.
Orang yang memilih mode gelap mungkin merasa lebih nyaman dengan tampilan layar yang tidak terlalu terang. Latar belakang berwarna gelap dapat memberikan kesan visual yang lebih tenang, terutama ketika digunakan di ruangan dengan pencahayaan rendah.
Bagi sebagian orang, kenyamanan tersebut sejalan dengan kebiasaan menikmati waktu sendiri atau mengurangi rangsangan yang dirasa mengganggu. Mereka mungkin lebih menyukai suasana yang tidak terlalu ramai ketika bekerja, membaca, atau menikmati hiburan melalui ponsel.
Meski demikian, pilihan mode gelap tidak otomatis menunjukkan bahwa seseorang memiliki kepribadian introver. Preferensi ini juga dapat muncul karena alasan praktis, seperti kondisi pencahayaan dan kenyamanan saat menatap layar.
Pengguna mode gelap terkadang diasosiasikan dengan pribadi yang reflektif dan tidak terburu-buru dalam menentukan pilihan. Mereka mungkin lebih menyukai sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan pribadi daripada sekadar mengikuti kebiasaan orang lain.
Dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan mempertimbangkan keputusan sebelum bertindak dapat membantu seseorang memahami berbagai kemungkinan dan konsekuensi. Namun, tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa orang yang menggunakan tampilan gelap pasti memiliki pemikiran lebih mendalam dibandingkan pengguna mode terang.
Pilihan antarmuka lebih tepat dipahami sebagai preferensi individu, bukan ukuran kedalaman pikiran atau kecerdasan seseorang.
Salah satu alasan mode gelap banyak diminati adalah tampilannya yang memberikan kesan modern dan sederhana. Perpaduan latar belakang gelap dengan teks atau ikon berwarna terang juga dapat membuat elemen tertentu terlihat lebih menonjol.
Orang yang menyukai tampilan ini mungkin memiliki preferensi terhadap desain yang bersih, tidak terlalu ramai, dan mudah disesuaikan dengan selera mereka. Bagi sebagian pengguna, antarmuka yang sederhana membuat pengalaman menggunakan aplikasi terasa lebih menyenangkan.
Preferensi desain tersebut juga dapat berubah sesuai kebutuhan. Seseorang yang memilih mode gelap untuk bekerja, misalnya, belum tentu menyukai gaya minimalis dalam semua aspek kehidupannya.
Selain pertimbangan estetika, mode gelap memiliki sejumlah manfaat praktis dalam kondisi tertentu. Pada perangkat dengan layar OLED, penggunaan warna hitam dapat membantu mengurangi konsumsi daya karena sebagian piksel dapat dimatikan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial
Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari
Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022