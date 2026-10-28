Bukan Sekadar Gaya, 7 Alasan Pengguna Mode Gelap Menyukai Tampilan yang Lebih Redup

seseorang yang menggunakan mode gelap pada setiap aplikasi. (Freepik/freepik) JawaPos.com – Pengguna ponsel saat ini umumnya dapat memilih tampilan aplikasi sesuai preferensi, mulai dari mode terang hingga mode gelap atau dark mode. Meskipun terlihat seperti keputusan sederhana, pilihan tersebut bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti kenyamanan mata, kondisi pencahayaan, kebiasaan, hingga selera desain. Bagi sebagian orang, tampilan gelap terasa lebih nyaman ketika menggunakan ponsel pada malam hari. Ada pula yang menyukainya karena tampilannya dianggap modern, sederhana, dan tidak terlalu mencolok. Pilihan tersebut kemudian kerap dikaitkan dengan sejumlah karakter, seperti kecenderungan menikmati suasana tenang, menyukai desain minimalis, hingga mengutamakan kenyamanan pribadi. Namun, preferensi tampilan layar tidak bisa dijadikan patokan ilmiah untuk menentukan kepribadian seseorang secara pasti. Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh karakter yang sering dikaitkan dengan orang yang memilih mode gelap secara konsisten. Berikut ulasannya. 1. Menyukai Ketenangan dan Ruang Pribadi Orang yang memilih mode gelap mungkin merasa lebih nyaman dengan tampilan layar yang tidak terlalu terang. Latar belakang berwarna gelap dapat memberikan kesan visual yang lebih tenang, terutama ketika digunakan di ruangan dengan pencahayaan rendah. Bagi sebagian orang, kenyamanan tersebut sejalan dengan kebiasaan menikmati waktu sendiri atau mengurangi rangsangan yang dirasa mengganggu. Mereka mungkin lebih menyukai suasana yang tidak terlalu ramai ketika bekerja, membaca, atau menikmati hiburan melalui ponsel. Meski demikian, pilihan mode gelap tidak otomatis menunjukkan bahwa seseorang memiliki kepribadian introver. Preferensi ini juga dapat muncul karena alasan praktis, seperti kondisi pencahayaan dan kenyamanan saat menatap layar. 2. Senang Berpikir dan Mempertimbangkan Sesuatu Pengguna mode gelap terkadang diasosiasikan dengan pribadi yang reflektif dan tidak terburu-buru dalam menentukan pilihan. Mereka mungkin lebih menyukai sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan pribadi daripada sekadar mengikuti kebiasaan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan mempertimbangkan keputusan sebelum bertindak dapat membantu seseorang memahami berbagai kemungkinan dan konsekuensi. Namun, tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa orang yang menggunakan tampilan gelap pasti memiliki pemikiran lebih mendalam dibandingkan pengguna mode terang. Pilihan antarmuka lebih tepat dipahami sebagai preferensi individu, bukan ukuran kedalaman pikiran atau kecerdasan seseorang. 3. Menyukai Desain Minimalis dan Modern Salah satu alasan mode gelap banyak diminati adalah tampilannya yang memberikan kesan modern dan sederhana. Perpaduan latar belakang gelap dengan teks atau ikon berwarna terang juga dapat membuat elemen tertentu terlihat lebih menonjol. Orang yang menyukai tampilan ini mungkin memiliki preferensi terhadap desain yang bersih, tidak terlalu ramai, dan mudah disesuaikan dengan selera mereka. Bagi sebagian pengguna, antarmuka yang sederhana membuat pengalaman menggunakan aplikasi terasa lebih menyenangkan. Preferensi desain tersebut juga dapat berubah sesuai kebutuhan. Seseorang yang memilih mode gelap untuk bekerja, misalnya, belum tentu menyukai gaya minimalis dalam semua aspek kehidupannya. 4. Mengutamakan Fungsi dan Kenyamanan Selain pertimbangan estetika, mode gelap memiliki sejumlah manfaat praktis dalam kondisi tertentu. Pada perangkat dengan layar OLED, penggunaan warna hitam dapat membantu mengurangi konsumsi daya karena sebagian piksel dapat dimatikan.