Tak Harus ke Klinik, Ini 5 Kebiasaan yang Bisa Membantu Menjaga Gigi Tetap Cerah

JawaPos.com – Memiliki gigi yang bersih dan tampak cerah dapat membuat seseorang merasa lebih nyaman ketika tersenyum. Namun, perubahan warna gigi menjadi kekuningan terkadang membuat sebagian orang kurang percaya diri saat berinteraksi dengan orang lain. Gigi kuning bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari penumpukan plak, konsumsi kopi dan teh, kebiasaan merokok, hingga perubahan warna alami seiring bertambahnya usia. Karena itu, menjaga kebersihan gigi dan mulut menjadi langkah penting untuk mempertahankan kesehatan gigi. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan di rumah untuk membantu menjaga gigi tetap bersih dan mengurangi noda pada permukaannya. Meski begitu, tidak semua metode rumahan terbukti efektif untuk memutihkan gigi, sehingga pemilihannya perlu dilakukan secara hati-hati. Dilansir dari English Jagran, terdapat lima cara yang kerap digunakan untuk membantu merawat gigi agar tampak lebih cerah. Berikut penjelasannya beserta hal-hal yang perlu diperhatikan agar kesehatan gigi tetap terjaga. Oil pulling merupakan praktik tradisional yang dilakukan dengan cara mengulum atau menggerakkan minyak di dalam mulut selama beberapa waktu, kemudian membuangnya. Minyak kelapa dan minyak wijen termasuk jenis minyak yang sering digunakan dalam praktik ini. Metode tersebut dipercaya dapat membantu mengurangi sebagian bakteri di dalam mulut, meskipun bukti ilmiah mengenai manfaatnya untuk memutihkan gigi masih terbatas. Oil pulling tidak dapat menggantikan kegiatan menyikat gigi menggunakan pasta gigi berfluorida maupun membersihkan sela-sela gigi. Jika ingin mencobanya, jangan menelan minyak dan buang ke tempat sampah agar tidak menyumbat saluran air. Soda kue atau baking soda dikenal sebagai bahan yang digunakan dalam sejumlah produk perawatan gigi. Sifat abrasifnya yang relatif ringan dapat membantu mengangkat noda di permukaan gigi apabila digunakan dalam formulasi yang tepat. Namun, menggunakan soda kue secara sembarangan bukan pilihan terbaik untuk memutihkan gigi. Campuran rumahan yang tidak tepat berpotensi mengiritasi jaringan mulut, terutama jika digabungkan dengan bahan lain yang bersifat asam. Untuk perawatan sehari-hari, lebih baik memilih pasta gigi berfluorida yang telah diformulasikan untuk membantu mengurangi noda permukaan. Hindari menggosok gigi terlalu keras karena dapat merusak enamel dan mengiritasi gusi. Penggunaan benang gigi atau dental floss menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kebersihan mulut. Sikat gigi tidak selalu mampu menjangkau sisa makanan dan plak yang menumpuk di antara gigi. Membersihkan sela gigi secara rutin membantu mengurangi penumpukan plak serta menjaga kesehatan gusi. Gigi yang bersih juga dapat terlihat lebih terawat karena sisa makanan dan kotoran tidak dibiarkan menumpuk. Gunakan benang gigi dengan lembut, lalu gerakkan mengikuti bentuk masing-masing gigi. Hindari menarik benang terlalu keras hingga melukai gusi. Perlu diketahui, benang gigi bukan bahan pemutih. Manfaat utamanya adalah menjaga kebersihan sela gigi dan membantu mencegah masalah gigi serta gusi.
1. Oil Pulling atau Berkumur dengan Minyak
2. Soda Kue untuk Membantu Mengurangi Noda
3. Membersihkan Sela Gigi dengan Benang Gigi
JawaPos.com – Memiliki gigi yang bersih dan tampak cerah dapat membuat seseorang merasa lebih nyaman ketika tersenyum. Namun, perubahan warna gigi menjadi kekuningan terkadang membuat sebagian orang kurang percaya diri saat berinteraksi dengan orang lain.
Gigi kuning bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari penumpukan plak, konsumsi kopi dan teh, kebiasaan merokok, hingga perubahan warna alami seiring bertambahnya usia. Karena itu, menjaga kebersihan gigi dan mulut menjadi langkah penting untuk mempertahankan kesehatan gigi.
Ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan di rumah untuk membantu menjaga gigi tetap bersih dan mengurangi noda pada permukaannya. Meski begitu, tidak semua metode rumahan terbukti efektif untuk memutihkan gigi, sehingga pemilihannya perlu dilakukan secara hati-hati.
Dilansir dari English Jagran, terdapat lima cara yang kerap digunakan untuk membantu merawat gigi agar tampak lebih cerah. Berikut penjelasannya beserta hal-hal yang perlu diperhatikan agar kesehatan gigi tetap terjaga.
Oil pulling merupakan praktik tradisional yang dilakukan dengan cara mengulum atau menggerakkan minyak di dalam mulut selama beberapa waktu, kemudian membuangnya.
Minyak kelapa dan minyak wijen termasuk jenis minyak yang sering digunakan dalam praktik ini. Metode tersebut dipercaya dapat membantu mengurangi sebagian bakteri di dalam mulut, meskipun bukti ilmiah mengenai manfaatnya untuk memutihkan gigi masih terbatas.
Oil pulling tidak dapat menggantikan kegiatan menyikat gigi menggunakan pasta gigi berfluorida maupun membersihkan sela-sela gigi. Jika ingin mencobanya, jangan menelan minyak dan buang ke tempat sampah agar tidak menyumbat saluran air.
Soda kue atau baking soda dikenal sebagai bahan yang digunakan dalam sejumlah produk perawatan gigi. Sifat abrasifnya yang relatif ringan dapat membantu mengangkat noda di permukaan gigi apabila digunakan dalam formulasi yang tepat.
Namun, menggunakan soda kue secara sembarangan bukan pilihan terbaik untuk memutihkan gigi. Campuran rumahan yang tidak tepat berpotensi mengiritasi jaringan mulut, terutama jika digabungkan dengan bahan lain yang bersifat asam.
Untuk perawatan sehari-hari, lebih baik memilih pasta gigi berfluorida yang telah diformulasikan untuk membantu mengurangi noda permukaan. Hindari menggosok gigi terlalu keras karena dapat merusak enamel dan mengiritasi gusi.
Penggunaan benang gigi atau dental floss menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kebersihan mulut. Sikat gigi tidak selalu mampu menjangkau sisa makanan dan plak yang menumpuk di antara gigi.
Membersihkan sela gigi secara rutin membantu mengurangi penumpukan plak serta menjaga kesehatan gusi. Gigi yang bersih juga dapat terlihat lebih terawat karena sisa makanan dan kotoran tidak dibiarkan menumpuk.
Gunakan benang gigi dengan lembut, lalu gerakkan mengikuti bentuk masing-masing gigi. Hindari menarik benang terlalu keras hingga melukai gusi.
Perlu diketahui, benang gigi bukan bahan pemutih. Manfaat utamanya adalah menjaga kebersihan sela gigi dan membantu mencegah masalah gigi serta gusi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce di Liga Turki: Skuad Aslanlar Menangi Derbi Istanbul
Prediksi Skor Paris Saint-Germain vs Lyon: Menang 2-1, Les Parisiens Rebut Puncak?
Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Menang di Kandang Sendiri
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022