Tak Harus ke Klinik, Ini 5 Kebiasaan yang Bisa Membantu Menjaga Gigi Tetap Cerah

ilustrasi gigi kuning. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Memiliki gigi yang bersih dan tampak cerah dapat membuat seseorang merasa lebih nyaman ketika tersenyum. Namun, perubahan warna gigi menjadi kekuningan terkadang membuat sebagian orang kurang percaya diri saat berinteraksi dengan orang lain. Gigi kuning bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari penumpukan plak, konsumsi kopi dan teh, kebiasaan merokok, hingga perubahan warna alami seiring bertambahnya usia. Karena itu, menjaga kebersihan gigi dan mulut menjadi langkah penting untuk mempertahankan kesehatan gigi. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan di rumah untuk membantu menjaga gigi tetap bersih dan mengurangi noda pada permukaannya. Meski begitu, tidak semua metode rumahan terbukti efektif untuk memutihkan gigi, sehingga pemilihannya perlu dilakukan secara hati-hati. Dilansir dari English Jagran, terdapat lima cara yang kerap digunakan untuk membantu merawat gigi agar tampak lebih cerah. Berikut penjelasannya beserta hal-hal yang perlu diperhatikan agar kesehatan gigi tetap terjaga. 1. Oil Pulling atau Berkumur dengan Minyak Oil pulling merupakan praktik tradisional yang dilakukan dengan cara mengulum atau menggerakkan minyak di dalam mulut selama beberapa waktu, kemudian membuangnya. Minyak kelapa dan minyak wijen termasuk jenis minyak yang sering digunakan dalam praktik ini. Metode tersebut dipercaya dapat membantu mengurangi sebagian bakteri di dalam mulut, meskipun bukti ilmiah mengenai manfaatnya untuk memutihkan gigi masih terbatas. Oil pulling tidak dapat menggantikan kegiatan menyikat gigi menggunakan pasta gigi berfluorida maupun membersihkan sela-sela gigi. Jika ingin mencobanya, jangan menelan minyak dan buang ke tempat sampah agar tidak menyumbat saluran air. 2. Soda Kue untuk Membantu Mengurangi Noda Soda kue atau baking soda dikenal sebagai bahan yang digunakan dalam sejumlah produk perawatan gigi. Sifat abrasifnya yang relatif ringan dapat membantu mengangkat noda di permukaan gigi apabila digunakan dalam formulasi yang tepat. Namun, menggunakan soda kue secara sembarangan bukan pilihan terbaik untuk memutihkan gigi. Campuran rumahan yang tidak tepat berpotensi mengiritasi jaringan mulut, terutama jika digabungkan dengan bahan lain yang bersifat asam. Untuk perawatan sehari-hari, lebih baik memilih pasta gigi berfluorida yang telah diformulasikan untuk membantu mengurangi noda permukaan. Hindari menggosok gigi terlalu keras karena dapat merusak enamel dan mengiritasi gusi. 3. Membersihkan Sela Gigi dengan Benang Gigi Penggunaan benang gigi atau dental floss menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kebersihan mulut. Sikat gigi tidak selalu mampu menjangkau sisa makanan dan plak yang menumpuk di antara gigi. Membersihkan sela gigi secara rutin membantu mengurangi penumpukan plak serta menjaga kesehatan gusi. Gigi yang bersih juga dapat terlihat lebih terawat karena sisa makanan dan kotoran tidak dibiarkan menumpuk. Gunakan benang gigi dengan lembut, lalu gerakkan mengikuti bentuk masing-masing gigi. Hindari menarik benang terlalu keras hingga melukai gusi. Perlu diketahui, benang gigi bukan bahan pemutih. Manfaat utamanya adalah menjaga kebersihan sela gigi dan membantu mencegah masalah gigi serta gusi.