Kenali Kualitas Air Minum, Orang Tua Diminta Cermat Memeriksa Kemasan

JawaPos.com - Kualitas air minum tidak cukup dinilai dari kejernihan atau rasanya. Sumber air, proses pengolahan, kebersihan kemasan, hingga cara penyimpanan turut menentukan keamanan air yang dikonsumsi sehari-hari, terutama oleh anak-anak.

Pemahaman tersebut penting di tengah tantangan pemenuhan akses air minum yang aman di Indonesia. Data Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) Kementerian Kesehatan pada 2023 menunjukkan akses masyarakat terhadap air minum layak konsumsi baru mencapai 20,49 persen.

Dokter Spesialis Anak Mayapada Hospital Jakarta Timur, dr. Marlina Tanjung, Sp.A, Subsp. Neo (K), menekankan bahwa kualitas air minum berkaitan dengan kesehatan keluarga, terutama anak yang masih berada dalam masa pertumbuhan.

Air yang terkontaminasi mikroorganisme patogen dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Pada anak, kondisi tersebut berpotensi mengganggu asupan makanan, penyerapan zat gizi, serta keseimbangan cairan tubuh apabila berlangsung berat atau berulang.

“Hidrasi bukan hanya soal cukup minum, tetapi juga memastikan air yang dikonsumsi bersih dan higienis,” kata Marlina.

Selain kontaminasi mikrobiologis, pencemaran bahan kimia tertentu, termasuk logam berat, juga perlu diwaspadai. Risiko tersebut tidak selalu dapat dikenali melalui warna, bau, atau rasa air.

Sebuah tinjauan sistematis berjudul Safe Drinking Water and Its Impact on Children’s Growth and Development yang diterbitkan dalam International Journal of Environmental Research and Public Health turut membahas hubungan air minum yang aman dengan kesehatan serta tumbuh kembang anak.

Penelitian dikaitkan dengan peningkatan risiko stunting hingga 4,14 kali akibat gangguan kesehatan yang memengaruhi asupan dan penyerapan nutrisi. Namun, stunting memiliki banyak faktor penyebab, sehingga angka itu tidak dapat diartikan bahwa konsumsi air yang tidak aman secara langsung meningkatkan risiko stunting sebesar itu pada semua anak.