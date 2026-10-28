7 Alasan Mengapa Cinta-Cintaan Terasa Melelahkan, Ketidakcocokan Bisa Jadi Penyebab

JawaPos.com-Setiap hubungan asmara tidak selalu terasa menyenangkan dan berjalan mulus.

Berbagai persoalan hidup bisa muncul kapan saja. Meski begitu, hubungan asmara yang sehat seharusnya lebih banyak anda dapatkan dengan seseorang.

Jika hubungan yang anda jalani justru melelahkan, ada sejumlah faktor yang mungkin menjadi penyebabnya, bahkan saat tidak ada pihak yang melakukan kesalahan.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (28/10) berikut alasan yang membuat urusan cinta-cintaan terasa sangat melelahkan.

Menguras energi

Anda tidak bisa terus-terusan menjadi pihak yang paling peduli. Anda juga membutuhkan orang lain untuk hidup anda. Jika keseimbangan ini terganggu, hubungan asmara bisa terasa berat sebelah dan membuat anda lelah secara emosional.

Sifat yang tidak cocok

Anda dan pasangan bisa sama-sama memiliki kepribadian yang baik, tetapi hubungan tetap berakhir. Salah satu penyebabnya adalah ketidakcocokan sifat anda dan pasangan. Hal tersebut dapat membuat anda merasa kehabisan tenaga, setiap kali bertemu pasangan.

Terus menerus menjaga sifat

Terus menerus membatasi perilaku sendiri, dan merasa harus berhati-hati dalam setiap perkataan saat bersama pasangan merupakan hal yang sangat melelahkan. Anda seharusnya tidak perlu terus menerus memikirkan pasangan akan bereaksi terhadap tindakan anda.

Tidak bisa jadi diri sendiri

Kondisi ini membuat anda mempertahankan persona baik saat berpacaran, sampai pada akhirnya tidak sanggup lagi melakukannya. Sementara itu, pihak lain terlanjur memiliki perasaan pada sosok yang sebenarnya bukan diri anda sesungguhnya. Akibatnya, anda merasa tidak menjadi diri sendiri secara otentik.

Masalah yang selalu hadir

Masalah yang terus hadir dalam hubungan bisa menjadi sebab anda merasa lelah dengan cinta. Bahkan disaat pasangan tidak meminta anda untuk menyelesaikan masalahnya. Lama kelamaan, anda justru merasa khawatir bahwa pasangan akan melampiaskan stresnya pada anda.

Ekspektasi berlebih dari pasangan