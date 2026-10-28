Praktikkan! 7 Cara Sederhana untuk Menjadi Orang yang Lebih Bahagia dari Hari ke Hari

JawaPos.com - Kebahagiaan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang baru bisa dirasakan ketika kehidupan berjalan sempurna.

Memiliki pekerjaan yang mapan, kondisi keuangan yang stabil, hubungan yang harmonis, atau berhasil mencapai impian memang dapat memberikan kepuasan.

Namun, menunggu semua hal tersebut terwujud justru bisa membuat seseorang melewatkan kebahagiaan kecil yang sebenarnya hadir setiap hari.

Menjadi orang yang lebih bahagia bukan berarti harus selalu tersenyum atau terbebas dari masalah.

Kebahagiaan juga berkaitan dengan cara seseorang menghadapi kesulitan, mengelola pikiran, menjaga hubungan sosial, dan menghargai pengalaman sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Kabar baiknya, ada sejumlah kebiasaan yang dapat membantu seseorang membangun kehidupan yang terasa lebih menyenangkan.

Perubahan tersebut tidak harus dimulai dengan langkah besar. Mengambil tindakan terhadap masalah yang bisa diselesaikan, menghabiskan waktu bersama teman yang suportif, hingga membiasakan diri bersyukur dapat menjadi awal yang realistis.

Dilansir dari Your Tango, penulis Moreah Vestan membagikan tujuh cara sederhana untuk menjadi pribadi yang lebih bahagia.

Pendekatan ini menekankan pentingnya mengenali hal-hal yang bisa dikendalikan, membangun dukungan sosial, dan memahami diri sendiri agar proses memperbaiki kehidupan terasa lebih ringan.

Berikut tujuh cara sederhana yang dapat dipraktikkan untuk membantu meningkatkan kebahagiaan dari hari ke hari.

1. Ambil Tindakan untuk Masalah yang Bisa Diubah atau Belajar Melepaskannya Salah satu hal yang dapat menguras kebahagiaan adalah terus memikirkan persoalan tanpa mengambil langkah untuk menyelesaikannya. Seseorang mungkin berulang kali merasa kesal terhadap pekerjaan, hubungan yang tidak sehat, atau kebiasaan yang ingin diubah. Namun, jika pikiran tersebut hanya berputar tanpa menghasilkan tindakan, energi mental bisa terkuras dan masalah terasa semakin berat.

Cara sederhana untuk mengatasinya adalah membedakan persoalan yang masih dapat dikendalikan dari hal-hal yang berada di luar kendali. Jika suatu masalah memiliki solusi yang realistis, tentukan satu langkah kecil untuk mulai memperbaikinya. Sebaliknya, jika keadaan memang tidak bisa diubah, belajar menerima kenyataan dapat membantu mengurangi beban pikiran yang tidak perlu.

Misalnya, seseorang merasa kewalahan karena pekerjaan menumpuk. Daripada terus mengeluh sepanjang hari, ia dapat membuat daftar prioritas, meminta bantuan ketika diperlukan, atau membicarakan pembagian tugas dengan atasan. Tindakan sederhana tersebut memberikan arah yang lebih jelas daripada sekadar memikirkan betapa melelahkannya situasi yang dihadapi.

Namun, tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan cepat. Konflik keluarga, kehilangan orang terdekat, atau ketidakpastian ekonomi mungkin membutuhkan waktu dan dukungan dari orang lain. Dalam kondisi seperti ini, melepaskan bukan berarti menyerah atau berpura-pura tidak peduli. Artinya, seseorang berhenti menghabiskan seluruh energinya untuk hal yang belum bisa dikendalikan sambil tetap mengambil langkah yang memungkinkan.