JawaPos.com - Apa rahasia orang-orang yang terlihat menikmati hidup, tetap bersyukur di tengah kesulitan, dan mampu menemukan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari?

Jawabannya ternyata tidak selalu berkaitan dengan kekayaan, pencapaian besar, atau kehidupan yang sempurna. Justru, kebahagiaan sering tumbuh dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten.

Orang yang mencintai hidupnya bukan berarti tidak pernah mengalami kesedihan, kegagalan, atau tekanan.

Mereka juga menghadapi hari-hari berat, tetapi cenderung berusaha menjaga keseimbangan, menghargai hubungan dengan orang lain, dan memberikan ruang bagi hal-hal yang membuat hidup terasa bermakna.

Dilansir dari Your Tango, terdapat 11 kebiasaan sederhana yang dilakukan orang-orang yang mencintai hidup mereka setiap hari.

Kebiasaan ini mencakup rasa syukur, menjaga hubungan sosial, aktif bergerak, hingga meluangkan waktu untuk hobi dan istirahat.

Meski tampak sepele, langkah-langkah tersebut dapat membantu seseorang membangun rutinitas yang lebih sehat dan memandang kehidupan dengan lebih positif.

Lantas, kebiasaan apa saja yang bisa diterapkan agar hidup terasa lebih menyenangkan? Berikut ulasan lengkapnya.

1. Mereka Membiasakan Diri untuk Bersyukur Salah satu kebiasaan yang dimiliki orang-orang yang mencintai hidup mereka adalah membiasakan diri untuk bersyukur. Mereka tidak selalu menunggu mendapatkan sesuatu yang besar untuk merasa bahagia.

Sebaliknya, mereka berusaha menyadari hal-hal kecil yang sudah berjalan dengan baik, seperti tubuh yang masih sehat, makanan yang tersedia, dukungan dari keluarga, atau kesempatan untuk memulai kembali setelah mengalami kegagalan.

Bersyukur bukan berarti menutup mata terhadap masalah. Orang yang memiliki kebiasaan ini tetap dapat merasa kecewa, marah, atau sedih ketika menghadapi situasi sulit.

Perbedaannya, mereka berusaha agar pengalaman negatif tidak sepenuhnya menutupi hal-hal positif yang masih ada dalam kehidupan.

Kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan adalah menuliskan tiga hal yang disyukuri setiap malam. Tidak perlu memilih pengalaman yang luar biasa.

Percakapan menyenangkan dengan teman, pekerjaan yang selesai tepat waktu, atau kesempatan menikmati udara pagi juga layak dihargai.