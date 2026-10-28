9 Tanda Hubungan Mulai Kehilangan Spark, Salah Satunya Konflik yang Berubah Jadi Ajang Pembuktian

JawaPos.com - Hubungan asmara tidak selalu berakhir karena salah satu pihak melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan.

Begitu juga dengan spark yang hilang. Hal tersebut tidak selalu ditandai dengan pertengkaran hebat.

Terkadang perubahan tersebut justru terlihat dari kebiasaan sehari-hari yang semakin jarang, sampai dua orang perlahan kehilangan rasa cintanya.

Jika saat ini anda sedang menyadari ada sesuatu yang berubah, tapi sulit menentukan apa yang terjadi. Maka, dalam kondisi seperti ini komunikasi tetap lebih penting.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink pada (28/10) berikut 9 tanda hubungan anda mulai kehilangan spark.

Anda tidak lagi didengar

Terkadang, anda berhenti bercerita karena merasa tidak benar-benar didengarkan. Pada akhirnya, diam terasa lebih mudah daripada terus menjelaskan perasaan anda. Saat kekhawatiran anda mungkin dianggap sepele, percakapan berubah menjadi sesi pemberian nasihat, atau persoalan penting terus ditunda untuk dibahas entah kapan.

Konflik berubah menjadi ajang kemenangan

Perubahan yang jelas terasa mengkhawatirkan terjadi saat pasangan anda tidak lagi berusaha memahami satu sama lain. Mereka sibuk mengumpulkan alasan untuk membuktikan siapa yang benar. Padahal, memenangkan perdebatan tidak selalu berhasil mempertahankan hubungan.

Tidak memiliki arah tujuan sama