6 Alasan Mengapa Sebagian Orang Enggan Menyerah dalam Proses Pemulihan dari Kecanduan

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JawaPos.com - Proses pemulihan dari kecanduan hampir tidak pernah berjalan lurus. Ada hari ketika seseorang merasa sangat yakin bahwa dirinya bisa berubah, tetapi ada pula hari ketika rasa lelah, malu, godaan, dan keinginan untuk kembali pada kebiasaan lama terasa begitu kuat.

Karena itu, keputusan untuk terus berusaha sering kali bukan sekadar persoalan "kemauan yang kuat". Di balik kegigihan seseorang dalam menjalani pemulihan terdapat berbagai proses psikologis: harapan, identitas diri, pengalaman masa lalu, hubungan dengan orang lain, kemampuan mengelola emosi, hingga keinginan untuk mendapatkan kembali kendali atas hidup.



Menariknya, sebagian orang tetap memilih untuk mencoba meskipun sebelumnya pernah gagal berkali-kali. Mereka mungkin pernah mengalami kekambuhan, kehilangan kepercayaan dari orang lain, atau merasa bahwa perubahan berjalan sangat lambat. Namun, mereka tidak sepenuhnya berhenti.



Mengapa hal itu bisa terjadi?



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (27/10), terdapat enam alasan yang dapat menjelaskan mengapa sebagian orang enggan menyerah dalam proses pemulihan dari kecanduan menurut perspektif psikologi.



1. Mereka Mulai Memiliki Harapan bahwa Hidupnya Bisa Berubah



Salah satu faktor psikologis yang sangat penting dalam pemulihan adalah harapan.



Ketika seseorang berada dalam kecanduan yang berlangsung lama, masa depan sering kali terlihat sempit. Hidup seakan hanya berputar pada satu pola: menggunakan, menyesal, mencoba berhenti, kembali menggunakan, lalu mengulang siklus yang sama.



Dalam kondisi seperti itu, seseorang dapat kehilangan gambaran tentang kehidupan yang berbeda.



Namun, ketika muncul sedikit saja pengalaman positif—misalnya berhasil melewati satu hari tanpa menggunakan zat, mampu menolak suatu dorongan, kembali berkomunikasi dengan keluarga, atau merasakan bahwa dirinya masih memiliki kesempatan—muncul kemungkinan baru dalam pikirannya.



Ia mulai berpikir:



"Mungkin saya masih bisa berubah."



Harapan semacam ini sangat penting karena membuat seseorang mampu melihat pemulihan bukan sebagai sesuatu yang mustahil, melainkan sebagai proses yang mungkin dijalani sedikit demi sedikit.



Dalam psikologi, harapan bukan berarti seseorang yakin bahwa semuanya akan mudah. Harapan lebih dekat dengan keyakinan bahwa masih ada jalan untuk bergerak menuju keadaan yang lebih baik.



Itulah sebabnya seseorang yang sedang berjuang dalam pemulihan mungkin tetap melanjutkan proses meskipun pernah gagal.



Ia tidak selalu yakin akan berhasil.



Tetapi ia belum yakin bahwa semuanya sudah berakhir.



Perbedaan kecil tersebut dapat memiliki arti besar.



Seseorang bisa berkata, "Saya gagal lagi," tanpa kemudian menyimpulkan, "Berarti saya tidak akan pernah bisa berubah."



Ketika kegagalan dipandang sebagai bagian dari proses belajar, bukan sebagai bukti bahwa dirinya tidak mampu berubah, peluang untuk kembali mencoba menjadi lebih besar.



Karena itu, orang yang tidak menyerah biasanya bukan orang yang tidak pernah merasa putus asa. Mereka mungkin justru sering merasakan keputusasaan, tetapi masih menyisakan sedikit keyakinan bahwa keadaan dapat diperbaiki.



2. Mereka Mulai Memisahkan Identitas Diri dari Kecanduannya



Kecanduan dapat memengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri.



Setelah bertahun-tahun mengalami masalah akibat perilaku adiktif, seseorang mungkin mulai memberi label negatif kepada dirinya:



"Saya memang orang yang rusak."



"Saya tidak akan pernah berubah."



"Saya selalu mengecewakan orang."



"Saya adalah pecandu dan akan selamanya seperti ini."



Masalahnya, ketika kecanduan menjadi bagian yang terlalu dominan dari identitas seseorang, perubahan dapat terasa seperti sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya.



Sebaliknya, proses pemulihan dapat membuka ruang bagi identitas baru.



Seseorang mulai melihat bahwa dirinya bukan hanya "orang yang kecanduan". Ia juga seorang anak, orang tua, pasangan, teman, pekerja, saudara, atau individu yang memiliki impian dan nilai-nilai pribadi.



Ia mulai menyadari:



"Saya pernah mengalami kecanduan, tetapi kecanduan bukan keseluruhan diri saya."



Perubahan cara memandang diri ini dapat menjadi sumber kekuatan psikologis.



Ketika seseorang memiliki gambaran tentang dirinya di masa depan, ia memiliki sesuatu yang ingin diperjuangkan.



Misalnya, seseorang mungkin mulai membayangkan dirinya sebagai orang tua yang lebih hadir bagi anaknya. Orang lain mungkin ingin kembali menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh keluarganya. Ada pula yang ingin mendapatkan kembali kehidupan profesional, hubungan sosial, atau rasa percaya dirinya.



Identitas baru tersebut tidak terbentuk dalam satu malam.



Ia dibangun melalui tindakan-tindakan kecil.



Setiap kali seseorang berhasil menghadapi dorongan tanpa kembali pada perilaku lama, ia memperoleh pengalaman bahwa dirinya ternyata mampu melakukan sesuatu yang berbeda.



Lambat laun, pengalaman itu dapat memperkuat keyakinan:



"Saya sedang menjadi orang yang berbeda."



Inilah salah satu alasan mengapa sebagian orang terus berusaha. Mereka tidak hanya sedang berusaha meninggalkan kecanduan. Mereka sedang berusaha menemukan kembali siapa diri mereka di luar kecanduan tersebut.



3. Mereka Mulai Merasakan Kembali Makna dalam Hidup



Kecanduan sering membuat kehidupan seseorang semakin menyempit.



Hal-hal yang sebelumnya dianggap penting bisa kehilangan tempat. Hubungan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, hobi, bahkan tujuan hidup dapat tersisihkan karena perhatian semakin berpusat pada perilaku adiktif.



Dalam pemulihan, seseorang perlahan dapat menemukan kembali sesuatu yang bermakna.



Makna tersebut tidak harus berupa pencapaian besar.



Bisa saja berupa keinginan untuk memiliki hubungan yang lebih sehat dengan keluarga.



Bisa berupa keinginan untuk hidup lebih tenang.



Bisa berupa keinginan untuk kembali bekerja.



Bisa pula sesederhana ingin bangun pagi tanpa dihantui rasa bersalah.



Ketika seseorang menemukan alasan yang cukup bermakna untuk berubah, proses pemulihan dapat terasa lebih dari sekadar kewajiban untuk berhenti menggunakan zat atau menghentikan perilaku tertentu.



Pemulihan menjadi jalan menuju kehidupan yang dianggap lebih bernilai.



Inilah yang membuat seseorang mampu bertahan ketika proses terasa berat.



Ia tidak hanya berpikir:



"Saya harus berhenti."



Tetapi mulai berpikir:



"Saya ingin mendapatkan kembali hidup saya."



Perbedaan tersebut sangat penting.



Jika tujuan seseorang hanya "berhenti", proses pemulihan bisa terasa seperti kehilangan sesuatu.



Namun jika tujuan tersebut dikaitkan dengan kehidupan yang ingin dibangun, pemulihan dapat terasa seperti memperoleh kembali sesuatu.



Misalnya, seseorang mungkin rela menghadapi ketidaknyamanan karena ia ingin kembali memiliki hubungan yang baik dengan anaknya. Orang lain mungkin terus berusaha karena ingin memiliki kehidupan yang lebih stabil dan bermartabat.



Dengan kata lain, manusia sering kali lebih kuat dalam menghadapi kesulitan ketika mereka mengetahui alasan mengapa kesulitan tersebut layak dihadapi.



4. Mereka Belajar bahwa Kekambuhan Tidak Selalu Berarti Kegagalan Total



Salah satu alasan seseorang akhirnya menyerah adalah cara ia menafsirkan kegagalan.



Bayangkan seseorang sudah berusaha selama beberapa bulan, kemudian mengalami kekambuhan.



Ada dua kemungkinan cara berpikir.



Pertama:



"Saya gagal. Semua usaha saya sia-sia. Tidak ada gunanya mencoba lagi."



Kedua:



"Saya mengalami kemunduran. Ada sesuatu yang perlu saya pelajari dari kejadian ini dan saya perlu kembali melanjutkan pemulihan."



Kedua cara berpikir tersebut menghasilkan konsekuensi psikologis yang sangat berbeda.



Dalam pemulihan kecanduan, kemunduran dapat menjadi bagian dari perjalanan bagi sebagian orang. Hal itu tidak berarti kekambuhan harus dianggap sepele atau tidak serius. Kekambuhan tetap perlu ditangani dengan sungguh-sungguh karena dapat membawa risiko yang besar.



Namun, membedakan antara "mengalami kekambuhan" dan "menjadi kegagalan" sangat penting.



Satu kejadian tidak harus menentukan seluruh identitas seseorang.



Orang yang terus berusaha biasanya mampu melihat kegagalan sebagai informasi.



Apa yang terjadi sebelum kekambuhan?



Apakah ada tekanan tertentu?



Apakah muncul lingkungan atau pergaulan yang memicu?



Apakah seseorang sedang mengalami kesepian, konflik, stres, atau emosi tertentu?



Apakah strategi menghadapi dorongan sebelumnya belum cukup efektif?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengubah kegagalan menjadi bahan evaluasi.



Dengan cara ini, seseorang tidak sekadar berkata, "Saya gagal," tetapi bertanya, "Apa yang bisa saya pelajari dari apa yang terjadi?"



Kemampuan untuk bangkit setelah kemunduran merupakan bagian penting dari ketahanan psikologis.



Orang yang tidak menyerah bukan berarti tidak pernah jatuh.



Mereka hanya belajar bahwa jatuh tidak harus menjadi alasan untuk berhenti berjalan.



5. Mereka Mendapatkan Dukungan yang Membuat Mereka Merasa Tidak Sendirian



Manusia adalah makhluk sosial. Proses perubahan menjadi jauh lebih berat ketika seseorang merasa harus menghadapi semuanya sendirian.



Sebaliknya, dukungan dari orang lain dapat memberikan rasa bahwa perjuangan tersebut memiliki teman seperjalanan.



Dukungan bisa datang dari keluarga, pasangan, teman, kelompok pemulihan, konselor, psikolog, dokter, maupun profesional kesehatan lainnya.



Yang paling penting bukan sekadar jumlah orang yang berada di sekitar seseorang, tetapi kualitas hubungan tersebut.



Seseorang yang sedang berusaha pulih membutuhkan lingkungan yang mampu memberikan dukungan tanpa terus-menerus mempermalukan atau merendahkannya.



Tentu, dukungan tidak berarti membenarkan perilaku adiktif.



Justru dukungan yang sehat dapat melibatkan batasan yang jelas sekaligus tetap mempertahankan penghargaan terhadap individu.



Kalimat sederhana seperti:



"Saya tahu ini sulit, tetapi kamu tidak harus melewatinya sendirian."



dapat memberikan pengalaman psikologis yang berbeda dibandingkan:



"Kamu memang tidak pernah bisa berubah."



Ketika seseorang merasa masih diterima sebagai manusia meskipun sedang berjuang, rasa malu dapat berkurang.



Hal ini penting karena rasa malu yang ekstrem dapat membuat seseorang menarik diri, menyembunyikan masalah, dan semakin sulit meminta bantuan.



Sebaliknya, hubungan yang aman dapat membuat seseorang lebih berani mengatakan:



"Saya sedang kesulitan."



"Saya merasa ingin kembali menggunakan."



"Saya butuh bantuan."



Kemampuan untuk meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Dalam banyak situasi, justru merupakan bentuk kesadaran bahwa pemulihan tidak harus dilakukan seorang diri.



6. Mereka Mulai Menemukan Rasa Kendali atas Hidupnya Kembali



Kecanduan dapat membuat seseorang merasa kehilangan kendali.



Ia mungkin berulang kali melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dilakukan. Setelahnya, muncul penyesalan. Namun beberapa waktu kemudian, pola tersebut kembali terjadi.



Pengalaman berulang seperti ini dapat menumbuhkan keyakinan bahwa dirinya tidak mampu mengendalikan hidupnya sendiri.



Karena itu, setiap keberhasilan kecil dalam pemulihan memiliki nilai psikologis yang besar.



Ketika seseorang berhasil melewati satu situasi sulit tanpa kembali pada perilaku lama, ia mendapatkan pengalaman baru:



"Saya ternyata bisa memilih."



Ketika ia mampu meminta bantuan sebelum keadaan memburuk, ia kembali merasakan kendali.



Ketika ia mampu menjauh dari pemicu, membangun rutinitas baru, atau mengikuti bantuan profesional secara konsisten, ia mendapatkan bukti bahwa perubahan dapat terjadi melalui tindakan.



Rasa kendali tersebut tidak selalu muncul secara cepat.



Pada awalnya, seseorang mungkin hanya mampu mengendalikan hal-hal kecil.



Namun perubahan kecil dapat terakumulasi.



Hari demi hari, keputusan demi keputusan, seseorang mulai membangun pengalaman bahwa hidupnya tidak sepenuhnya ditentukan oleh kecanduannya.



Inilah salah satu alasan seseorang tetap bertahan.



Ia mungkin belum mendapatkan kehidupan yang sepenuhnya ia inginkan, tetapi ia sudah merasakan sedikit perbedaan antara dirinya yang dulu dan dirinya sekarang.



Dan pengalaman tersebut dapat menjadi alasan untuk terus melangkah.



Mengapa Keengganan untuk Menyerah Begitu Penting?



Dari keenam alasan tersebut, terlihat bahwa kegigihan dalam pemulihan bukan sekadar persoalan "mental kuat".



Ada banyak proses psikologis yang saling berkaitan.



Harapan memberikan gambaran tentang masa depan.



Identitas baru memberikan jawaban tentang siapa seseorang ingin menjadi.



Makna memberikan alasan untuk terus berusaha.



Kemampuan menghadapi kekambuhan membantu seseorang bangkit setelah kemunduran.



Dukungan sosial membuat seseorang tidak merasa sendirian.



Sementara rasa kendali membantu seseorang percaya bahwa keputusan-keputusannya masih memiliki arti.



Namun, penting untuk memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda.



Ada orang yang dapat mempertahankan pemulihan dalam waktu panjang. Ada pula yang mengalami beberapa kali kekambuhan sebelum menemukan strategi yang lebih sesuai. Ada yang membutuhkan dukungan keluarga, terapi psikologis, pengobatan medis, kelompok dukungan, atau kombinasi berbagai pendekatan.



Karena itu, pemulihan sebaiknya tidak dilihat sebagai perlombaan.



Tidak ada gunanya membandingkan perjalanan satu orang dengan orang lain.



Yang lebih penting adalah apakah seseorang terus bergerak menuju kehidupan yang lebih sehat dan aman, meskipun langkahnya kecil.



Pada Akhirnya, Tidak Menyerah Bukan Berarti Tidak Pernah Lelah



Ada anggapan bahwa orang yang kuat adalah orang yang selalu yakin, selalu optimistis, dan tidak pernah merasa ingin menyerah.



Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu.



Seseorang dapat merasa sangat lelah dan tetap memilih mencari bantuan.



Seseorang dapat kecewa terhadap dirinya sendiri dan tetap mencoba lagi.



Seseorang dapat mengalami kekambuhan dan tetap kembali ke jalur pemulihan.



Seseorang dapat merasa takut menghadapi masa depan tetapi tetap mengambil satu langkah kecil.



Jadi, "tidak menyerah" tidak selalu terlihat seperti keberanian besar.



Kadang-kadang bentuknya sangat sederhana:



bangun dan menjalani hari berikutnya,



menghubungi seseorang ketika sedang kesulitan,



datang ke sesi terapi,



menghindari situasi yang berisiko,



mengakui bahwa dirinya membutuhkan bantuan,



atau sekadar berkata kepada diri sendiri:



"Saya belum selesai."



Pemulihan dari kecanduan bukan perjalanan untuk menjadi manusia yang sempurna. Pemulihan adalah proses membangun kembali kemampuan untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, lebih aman, dan lebih sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap penting.



Dan bagi sebagian orang, alasan terbesar untuk terus berjalan bukan karena mereka yakin perjalanan itu akan mudah.



Mereka terus berjalan karena mereka mulai percaya bahwa kehidupan di luar kecanduan masih layak diperjuangkan.



