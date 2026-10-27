6 Alasan Perangkat Zoom Meeting Tidak Dapat Menggantikan Hubungan Antarmanusia di Tempat Kerja

seseorang yang melakukan zoom meeting / foto: Magnific/tirachardz

JawaPos.com - Teknologi telah mengubah cara manusia bekerja. Rapat yang dahulu mengharuskan seseorang berada di ruangan yang sama kini dapat dilakukan dari rumah, kafe, bahkan dari kota yang berbeda. Dengan bantuan Zoom dan berbagai platform konferensi video lainnya, tim dapat berdiskusi, mengambil keputusan, melakukan presentasi, dan berkoordinasi tanpa harus bertemu secara langsung.

Perubahan ini membawa banyak keuntungan. Perjalanan menjadi lebih singkat, biaya operasional dapat ditekan, dan perusahaan memiliki kesempatan merekrut orang dari berbagai wilayah. Namun, ada satu hal yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh teknologi: hubungan antarmanusia.



Dari sudut pandang psikologi, bekerja bukan hanya aktivitas pertukaran informasi. Di dalamnya terdapat kebutuhan untuk merasa dipercaya, diterima, dipahami, menjadi bagian dari kelompok, dan memiliki hubungan sosial yang bermakna.



Zoom dapat mengirimkan suara dan gambar. Namun, hubungan manusia jauh lebih kompleks daripada sekadar pertukaran informasi.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (27/10), terdapat enam alasan mengapa perangkat Zoom meeting tidak dapat sepenuhnya menggantikan hubungan antarmanusia di tempat kerja.



1. Manusia membutuhkan koneksi sosial, bukan sekadar komunikasi



Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak hanya membutuhkan informasi dari orang lain, tetapi juga membutuhkan rasa terhubung dengan mereka.



Dalam lingkungan kerja, kebutuhan tersebut dapat muncul dalam bentuk sederhana: mengobrol sebelum rapat dimulai, makan siang bersama, bertanya bagaimana keadaan seorang rekan, atau sekadar tertawa karena kejadian kecil di kantor.



Hal-hal seperti ini sering terlihat tidak berhubungan langsung dengan pekerjaan. Padahal, secara psikologis, interaksi informal dapat berperan penting dalam membangun kedekatan.



Zoom meeting biasanya memiliki tujuan yang sangat jelas: membahas proyek, mengevaluasi pekerjaan, menyelesaikan masalah, atau mengambil keputusan. Ketika rapat selesai, seseorang biasanya langsung menekan tombol "Leave Meeting".



Akibatnya, kesempatan untuk membangun hubungan secara spontan menjadi lebih sedikit.



Dalam pertemuan tatap muka, hubungan sosial dapat berkembang melalui interaksi yang tidak direncanakan. Seseorang mungkin mengetahui bahwa rekan kerjanya sedang menghadapi masalah hanya karena melihat perubahan ekspresi atau mendengar percakapan singkat di kantor.



Interaksi semacam itu sulit direplikasi melalui layar.



Ini bukan berarti rapat virtual tidak memiliki nilai sosial. Rapat virtual tetap dapat menciptakan hubungan. Namun, bentuk interaksinya cenderung lebih terstruktur dan terbatas.



Teknologi dapat memfasilitasi komunikasi, tetapi kebutuhan manusia untuk merasa terhubung membutuhkan lebih dari sekadar komunikasi.



2. Bahasa tubuh dan isyarat nonverbal jauh lebih kaya daripada gambar di layar



Komunikasi manusia tidak hanya berlangsung melalui kata-kata.



Ekspresi wajah, gerakan tangan, postur tubuh, kontak mata, jarak fisik, nada suara, hingga perubahan kecil dalam perilaku dapat memberikan informasi mengenai keadaan psikologis seseorang.



Ketika seorang rekan mengatakan, "Saya baik-baik saja," misalnya, kalimat tersebut mungkin memiliki arti berbeda jika disertai wajah tegang, suara pelan, atau ekspresi yang tampak lelah.



Dalam interaksi tatap muka, otak manusia mendapatkan berbagai informasi secara bersamaan. Kita tidak hanya mendengar apa yang dikatakan seseorang, tetapi juga mengamati bagaimana ia mengatakannya.



Pada Zoom, sebagian besar informasi tersebut harus melewati kamera, mikrofon, kualitas internet, ukuran layar, dan posisi kamera.



Bahkan ketika kamera menyala, kita mungkin hanya melihat wajah dan bagian atas tubuh seseorang. Kita kehilangan banyak konteks fisik.



Belum lagi masalah seperti kamera yang mati, kualitas suara yang buruk, koneksi terputus, atau beberapa orang berbicara secara bersamaan.



Dalam pertemuan langsung, seseorang juga dapat menangkap dinamika kelompok dengan lebih alami. Siapa yang terlihat antusias? Siapa yang mulai tidak nyaman? Siapa yang ingin berbicara tetapi ragu? Siapa yang tampaknya merasa tidak didengarkan?



Sebagian informasi tersebut mungkin tetap terlihat dalam video conference, tetapi tidak selalu sejelas ketika manusia berada dalam ruang yang sama.



Karena itu, Zoom dapat menjadi media komunikasi yang efektif, tetapi tidak identik dengan pengalaman sosial yang sebenarnya.



3. Kepercayaan dibangun melalui interaksi yang berulang dan bermakna



Salah satu fondasi hubungan kerja yang sehat adalah kepercayaan.



Karyawan perlu percaya kepada atasannya. Rekan kerja perlu percaya satu sama lain. Tim perlu merasa bahwa anggota lainnya dapat diandalkan.



Kepercayaan tidak muncul hanya karena seseorang menghadiri rapat yang sama setiap minggu.



Kepercayaan biasanya berkembang melalui pengalaman.



Misalnya, seseorang mengetahui bahwa rekannya selalu membantu ketika menghadapi masalah. Atau seorang manajer menunjukkan bahwa ia mau mendengarkan ketika bawahannya mengalami kesulitan. Pengalaman kecil yang berulang tersebut perlahan membentuk persepsi bahwa orang tersebut dapat dipercaya.



Interaksi tatap muka memberikan lebih banyak kesempatan untuk menciptakan pengalaman seperti itu.



Bayangkan dua orang yang bekerja bersama selama enam bulan. Jika interaksi mereka hanya terjadi dalam rapat virtual selama satu jam setiap minggu, hubungan mereka mungkin terbatas pada peran profesional masing-masing.



Sebaliknya, jika mereka sesekali bertemu langsung, berdiskusi sambil berjalan, makan bersama, atau menghadapi masalah pekerjaan secara langsung, mereka memperoleh lebih banyak kesempatan untuk mengenal satu sama lain sebagai manusia.



Ini penting karena kepercayaan tidak hanya dibangun dari kompetensi, tetapi juga dari persepsi mengenai niat dan karakter seseorang.



Kita cenderung lebih mudah memahami seseorang ketika memiliki pengalaman interaksi yang lebih kaya dengannya.



Karena itu, teknologi sebaiknya dipandang sebagai alat untuk mempertahankan hubungan, bukan sebagai pengganti seluruh pengalaman yang membangun hubungan tersebut.



4. Pertemuan langsung menciptakan rasa memiliki terhadap kelompok



Manusia memiliki kebutuhan psikologis untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu.



Di tempat kerja, kebutuhan tersebut dapat muncul sebagai rasa memiliki terhadap tim, organisasi, atau komunitas profesional.



Seorang karyawan tidak hanya ingin mengetahui apa pekerjaannya. Ia juga ingin merasa bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok yang memiliki tujuan bersama.



Pertemuan langsung dapat memperkuat perasaan tersebut.



Ketika sekelompok orang berada di ruangan yang sama, mereka berbagi pengalaman fisik yang sama. Mereka melihat reaksi satu sama lain, merasakan suasana ruangan, berbagi percakapan, dan mengalami momen yang sama.



Pengalaman bersama seperti itu dapat membantu membentuk identitas kelompok.



Sebaliknya, bekerja sepenuhnya melalui layar berisiko membuat pengalaman kerja menjadi lebih individual.



Setiap orang berada di ruang fisiknya sendiri. Ada yang bekerja di kamar, ruang keluarga, kafe, atau tempat lain. Mereka terhubung secara digital, tetapi secara fisik berada di dunia yang berbeda.



Dalam jangka panjang, perbedaan tersebut dapat memengaruhi bagaimana seseorang merasakan keanggotaan dalam kelompok.



Hal ini sangat penting bagi karyawan baru.



Bayangkan seseorang bergabung dengan perusahaan dan selama tiga bulan pertama hanya bertemu rekan kerjanya melalui Zoom. Ia mengetahui nama, jabatan, dan tugas masing-masing orang, tetapi belum tentu memiliki pengalaman sosial yang cukup untuk merasa benar-benar menjadi bagian dari tim.



Pertemuan langsung dapat memberikan konteks yang lebih manusiawi.



Bukan berarti semua pekerjaan harus dilakukan di kantor. Justru tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan kebutuhan manusia untuk terhubung.



5. Interaksi spontan sering menghasilkan kreativitas dan pemahaman yang tidak direncanakan



Salah satu anggapan mengenai rapat adalah bahwa setiap interaksi harus memiliki agenda.



Padahal, banyak ide penting justru muncul dari percakapan yang awalnya tidak direncanakan.



Seseorang mungkin sedang mengambil kopi dan kemudian berbicara dengan rekannya mengenai masalah proyek. Percakapan yang awalnya hanya beberapa menit bisa menghasilkan solusi baru.



Atau seorang karyawan mungkin mendengar keluhan rekannya tentang proses kerja tertentu dan kemudian menyadari adanya masalah yang belum pernah dibahas dalam rapat resmi.



Interaksi spontan seperti ini lebih sulit terjadi dalam sistem kerja yang sepenuhnya berbasis rapat virtual.



Dalam Zoom, seseorang biasanya harus membuat janji, mengirim tautan, menentukan waktu, membuka perangkat, dan masuk ke ruang virtual sebelum percakapan dimulai.



Akibatnya, interaksi kecil yang tidak direncanakan menjadi lebih jarang.



Dari perspektif psikologi, kondisi tersebut penting karena kreativitas tidak selalu muncul melalui proses yang sangat terstruktur.



Manusia membutuhkan kesempatan untuk bertukar gagasan secara bebas, mendengar perspektif yang berbeda, dan membangun ide dari percakapan sebelumnya.



Pertemuan langsung menyediakan lingkungan yang lebih kaya untuk proses tersebut.



Namun, sekali lagi, bukan berarti Zoom membunuh kreativitas.



Rapat virtual tetap dapat menghasilkan ide luar biasa. Masalahnya adalah jenis interaksi yang terjadi menjadi berbeda.



Teknologi sangat baik untuk menghubungkan orang yang berjauhan. Tetapi semakin terstruktur komunikasi, semakin kecil kemungkinan munculnya berbagai interaksi spontan yang biasanya terjadi secara alami dalam lingkungan fisik.



6. Hubungan manusia membuat pekerjaan terasa lebih bermakna



Alasan terakhir mungkin merupakan alasan yang paling mendalam.



Bagi banyak orang, pekerjaan bukan hanya tentang gaji.



Pekerjaan juga berkaitan dengan identitas, kontribusi, penghargaan, persahabatan, dan perasaan bahwa seseorang memiliki tempat dalam sebuah komunitas.



Seseorang dapat menyelesaikan semua tugasnya melalui laptop dan tetap merasa kesepian.



Ini menunjukkan bahwa produktivitas dan kesejahteraan psikologis bukanlah hal yang sama.



Seorang karyawan mungkin sangat produktif dari rumah. Ia menyelesaikan laporan, menghadiri rapat, mengirim email, dan memenuhi target. Namun, jika sepanjang hari ia hampir tidak memiliki interaksi manusia yang bermakna, pengalaman kerjanya dapat terasa mekanis.



Manusia membutuhkan hubungan.



Percakapan sederhana dengan rekan kerja dapat membuat seseorang merasa dihargai. Dukungan dari atasan dapat memberikan rasa aman. Tawa bersama tim dapat mengurangi ketegangan. Pertemuan tatap muka dapat mengingatkan seseorang bahwa di balik setiap nama di layar terdapat manusia dengan pengalaman, emosi, dan kehidupan masing-masing.



Inilah sesuatu yang sulit direplikasi oleh perangkat digital.



Zoom dapat menampilkan wajah seseorang, tetapi tidak dapat sepenuhnya menggantikan pengalaman berada bersama orang tersebut.



Apakah ini berarti Zoom tidak baik untuk dunia kerja?



Tentu tidak.



Menyimpulkan bahwa Zoom buruk karena tidak dapat menggantikan hubungan manusia juga merupakan kesalahan.



Teknologi konferensi video memiliki manfaat yang sangat besar.



Ia memungkinkan perusahaan mempekerjakan talenta dari berbagai daerah. Ia memudahkan kolaborasi lintas negara. Ia mengurangi kebutuhan perjalanan. Ia membantu orang tetap terhubung ketika kondisi tertentu membuat pertemuan langsung tidak memungkinkan.



Masalahnya bukan pada teknologinya.



Masalah muncul ketika perusahaan menganggap komunikasi digital sebagai pengganti sempurna bagi seluruh bentuk interaksi manusia.



Zoom seharusnya menjadi alat.



Bukan tujuan.



Perusahaan dapat menggunakan Zoom untuk rapat yang memang lebih efisien dilakukan secara virtual, tetapi tetap menyediakan kesempatan untuk membangun hubungan secara langsung ketika hubungan tersebut membutuhkan kedalaman dan pengalaman sosial yang lebih besar.



Misalnya, perusahaan dapat menggabungkan:



rapat virtual untuk koordinasi rutin;



pertemuan langsung untuk membangun hubungan tim;



kegiatan informal untuk memperkuat kedekatan;



sesi tatap muka bagi karyawan baru;



diskusi satu lawan satu untuk percakapan yang membutuhkan kepercayaan;



kegiatan bersama yang tidak selalu berorientasi pada pekerjaan.



Dengan pendekatan seperti ini, teknologi dan hubungan manusia tidak perlu dipertentangkan.



Keduanya dapat saling melengkapi.



Kesimpulan: Teknologi menghubungkan manusia, tetapi manusia yang menciptakan hubungan



Perkembangan teknologi membuat pekerjaan menjadi lebih fleksibel daripada sebelumnya. Zoom dan platform konferensi video lainnya memungkinkan manusia bekerja bersama meskipun berada di tempat yang berbeda.



Namun, kemampuan untuk mengirim suara dan gambar tidak sama dengan kemampuan untuk membangun hubungan manusia secara utuh.



Dari perspektif psikologi, manusia membutuhkan lebih dari sekadar komunikasi. Kita membutuhkan koneksi sosial, kepercayaan, rasa memiliki, interaksi nonverbal, pengalaman bersama, spontanitas, dan hubungan yang bermakna.



Karena itu, pertanyaan yang seharusnya diajukan perusahaan bukanlah:



"Apakah kita bisa mengganti kantor dengan Zoom?"



Pertanyaan yang lebih tepat adalah:



"Bagian mana dari pekerjaan yang dapat dilakukan dengan teknologi, dan bagian mana yang tetap membutuhkan kehadiran manusia?"



Jawabannya mungkin berbeda untuk setiap organisasi.



Namun satu hal relatif jelas: teknologi dapat membuat manusia terhubung secara digital, tetapi hubungan antarmanusia tetap membutuhkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar koneksi internet.



Pada akhirnya, perusahaan bukan hanya kumpulan perangkat, aplikasi, dan rapat virtual.



Perusahaan adalah kumpulan manusia.



Dan manusia tidak hanya membutuhkan tempat untuk bekerja. Mereka juga membutuhkan tempat untuk merasa dipercaya, dihargai, didengarkan, dan menjadi bagian dari sesuatu.



