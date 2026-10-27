7 Alasan Mengapa Hubungan Kamu dengan Pimpinan Kantor Terus Menemui Hambatan yang Sama

seseorang yang menemui hambatan dengan pimpinan / foto: Magnific/dmitrytph

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa hubungan dengan pimpinan di kantor selalu berakhir pada persoalan yang sama?

Awalnya mungkin terlihat baik-baik saja. Kamu berusaha bekerja dengan profesional, menyelesaikan tugas, menjaga komunikasi, dan menghindari konflik. Namun, setelah beberapa waktu, muncul kembali masalah yang sebenarnya terasa familiar: komunikasi yang tidak nyambung, kritik yang terus berulang, rasa tidak dipercaya, perbedaan ekspektasi, atau bahkan ketegangan yang sulit dijelaskan.



Yang membuat situasi semakin melelahkan adalah perasaan bahwa kamu sudah mencoba memperbaikinya. Kamu mungkin sudah mengubah cara berbicara, bekerja lebih keras, menjadi lebih berhati-hati, atau memilih untuk tidak banyak berkomentar. Namun, pola yang sama kembali muncul.



Dalam psikologi, situasi seperti ini dapat dilihat sebagai sebuah pola interaksi yang berulang. Masalahnya tidak selalu berarti salah satu pihak adalah "orang yang buruk". Terkadang, cara dua orang mempersepsikan, merespons, dan memperlakukan satu sama lain justru menciptakan siklus yang sulit dihentikan.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (27/10), terdapat tujuh alasan mengapa hubungan kamu dengan pimpinan mungkin terus menemui hambatan yang sama.



1. Kamu dan pimpinan terjebak dalam pola komunikasi yang sama



Salah satu penyebab paling umum dari konflik di tempat kerja adalah pola komunikasi yang berulang.



Misalnya, pimpinan merasa kamu kurang proaktif. Karena itu, ia mulai memberikan instruksi lebih detail dan melakukan lebih banyak pengawasan. Kamu kemudian merasa tidak dipercaya. Karena merasa diawasi, kamu menjadi lebih berhati-hati dan hanya melakukan apa yang diperintahkan.



Pimpinan kemudian melihat sikap tersebut sebagai kurang inisiatif.



Akhirnya, ia semakin banyak mengawasi.



Kamu semakin merasa tidak dipercaya.



Dan siklus tersebut terus berulang.



Dalam psikologi interpersonal, perilaku seseorang sering kali menjadi respons terhadap perilaku orang lain. Artinya, hubungan tidak hanya dibentuk oleh karakter individu, tetapi juga oleh pola timbal balik yang terbentuk di antara keduanya.



Masalahnya, ketika pola tersebut sudah berlangsung lama, kedua pihak bisa mulai menganggapnya sebagai "karakter" satu sama lain.



Kamu mungkin berpikir:



"Memang atasan saya seperti itu. Dia tidak pernah percaya kepada saya."



Sementara pimpinan mungkin berpikir:



"Memang dia seperti itu. Kalau tidak diawasi, pekerjaannya tidak maksimal."



Keduanya kemudian bertindak berdasarkan keyakinan tersebut. Ironisnya, tindakan tersebut justru memperkuat keyakinan masing-masing.



Bagaimana memutusnya?



Cobalah mengubah satu bagian dari pola tersebut.



Jika biasanya kamu langsung defensif ketika dikritik, misalnya, coba merespons dengan pertanyaan yang lebih spesifik:



"Bagian mana yang menurut Bapak/Ibu paling perlu saya perbaiki?"



Pertanyaan seperti ini mengubah percakapan dari persoalan pribadi menjadi persoalan perilaku yang konkret.



2. Kamu mungkin membawa pengalaman masa lalu ke dalam hubungan dengan pimpinan



Hubungan profesional tidak selalu sepenuhnya rasional.



Pengalaman masa lalu dapat memengaruhi cara seseorang membaca situasi baru.



Jika sebelumnya kamu pernah memiliki atasan yang suka merendahkan, terlalu mengontrol, mudah marah, atau tidak menghargai pendapat bawahan, kamu mungkin menjadi lebih sensitif terhadap tanda-tanda yang menyerupai pengalaman tersebut.



Pimpinan baru mungkin hanya mengatakan:



"Kenapa laporan ini belum selesai?"



Namun otakmu bisa menafsirkan kalimat itu sebagai:



"Dia menganggap saya tidak kompeten."



Padahal, kedua hal tersebut belum tentu sama.



Psikologi mengenal kecenderungan manusia untuk menggunakan pengalaman sebelumnya sebagai kerangka dalam memahami situasi baru. Pengalaman tersebut bisa membantu kita mengenali pola, tetapi juga dapat membuat kita melakukan interpretasi yang terlalu cepat.



Hal serupa juga dapat terjadi pada pimpinan.



Seorang manajer yang pernah memiliki karyawan yang sering terlambat mungkin menjadi lebih cepat curiga terhadap karyawan yang memiliki pola kerja tidak teratur. Akibatnya, kamu mungkin diperlakukan berdasarkan pengalaman masa lalunya, bukan semata-mata berdasarkan perilakumu saat ini.



Inilah salah satu alasan mengapa hubungan dengan pimpinan tertentu bisa terasa "aneh" sejak awal.



Bukan selalu karena ada sesuatu yang salah dengan dirimu.



Bisa jadi ada sejarah psikologis yang ikut terbawa ke dalam hubungan tersebut.



3. Kamu dan pimpinan memiliki ekspektasi yang berbeda tetapi tidak pernah membicarakannya



Banyak konflik di kantor sebenarnya bukan disebabkan oleh ketidakmampuan, melainkan oleh ekspektasi yang tidak pernah dibuat eksplisit.



Kamu mungkin menganggap pekerjaanmu sudah selesai karena tugas yang diberikan telah kamu kerjakan sesuai instruksi.



Namun pimpinan mungkin mengharapkan lebih.



Misalnya, ketika diminta membuat laporan, kamu menganggap tugasnya adalah membuat dokumen dan mengirimkannya.



Pimpinan mungkin berharap kamu sekaligus memberikan analisis, menemukan masalah, dan menawarkan solusi.



Ketika ekspektasi tersebut tidak dibicarakan, masing-masing pihak merasa pihak lain yang bermasalah.



Kamu berpikir:



"Kan saya sudah mengerjakan apa yang diminta."



Pimpinan berpikir:



"Kenapa saya harus menjelaskan semuanya?"



Perbedaan ekspektasi seperti ini sangat mudah berubah menjadi konflik personal.



Padahal, akar masalahnya bisa sangat sederhana: definisi mengenai pekerjaan yang dianggap "baik" ternyata berbeda.



Karena itu, salah satu cara paling efektif untuk memperbaiki hubungan kerja adalah membuat ekspektasi menjadi konkret.



Misalnya:



"Untuk pekerjaan seperti ini, apakah Bapak/Ibu mengharapkan saya hanya menyelesaikan laporan, atau sekaligus memberikan analisis dan rekomendasi?"



Pertanyaan semacam itu menunjukkan bahwa kamu tidak sekadar menunggu instruksi, tetapi berusaha memahami standar yang digunakan.



4. Kamu mungkin terlalu fokus pada maksud pimpinan, bukan perilakunya



Ketika hubungan sudah tegang, manusia cenderung mencari makna di balik setiap tindakan.



Pimpinan tidak membalas pesan.



"Kemungkinan dia sengaja mengabaikan saya."



Pimpinan memberikan tugas tambahan.



"Dia memang mau membebani saya."



Pimpinan mengoreksi pekerjaan di depan orang lain.



"Dia ingin mempermalukan saya."



Masalahnya, kita sering kali tidak memiliki akses terhadap niat sebenarnya dari orang lain.



Yang kita lihat hanyalah perilakunya.



Psikologi sosial menunjukkan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk menjelaskan perilaku orang lain berdasarkan karakter atau niat pribadi, sementara kurang memperhitungkan faktor situasional.



Misalnya, seorang pimpinan terlihat singkat dan dingin dalam rapat. Kita mungkin langsung menyimpulkan bahwa dia tidak menyukai kita.



Padahal bisa saja ia sedang menghadapi tekanan dari manajemen, memiliki banyak masalah, atau sedang mengejar tenggat waktu.



Tentu saja, bukan berarti semua perilaku pimpinan harus dibenarkan.



Jika seseorang terus-menerus merendahkan, mengintimidasi, atau memperlakukan bawahannya secara tidak profesional, masalah tersebut tetap perlu diakui.



Namun, membedakan antara fakta dan interpretasi dapat membantu kamu mengambil keputusan dengan lebih jernih.



Faktanya:



"Pimpinan mengembalikan laporan saya tiga kali."



Interpretasinya:



"Pimpinan tidak pernah menghargai pekerjaan saya."



Keduanya berbeda.



Dengan memisahkan keduanya, kamu bisa melihat masalah secara lebih objektif.



5. Kamu dan pimpinan mungkin memiliki kebutuhan psikologis yang bertabrakan



Setiap orang membawa kebutuhan psikologis yang berbeda ke dalam lingkungan kerja.



Ada orang yang merasa nyaman jika diberikan kebebasan.



Ada pula yang merasa pekerjaan berjalan baik jika semuanya memiliki struktur dan kontrol yang jelas.



Ada karyawan yang membutuhkan umpan balik rutin agar merasa yakin.



Ada pula yang justru merasa terganggu jika terlalu sering diperiksa.



Bayangkan seorang karyawan yang sangat menghargai otonomi bekerja dengan pimpinan yang sangat berorientasi pada kontrol.



Pimpinan mungkin berpikir:



"Saya hanya ingin memastikan semuanya berjalan sesuai standar."



Karyawan berpikir:



"Saya merasa dia tidak mempercayai saya."



Keduanya sebenarnya mungkin memiliki tujuan yang sama: pekerjaan selesai dengan baik.



Namun kebutuhan psikologis mereka berbeda.



Hal yang sama dapat terjadi dalam cara seseorang menerima kritik.



Bagi sebagian orang, kritik langsung dianggap efisien.



Bagi orang lain, gaya komunikasi yang terlalu langsung dapat terasa mengancam atau merendahkan.



Jika perbedaan ini tidak dipahami, konflik yang sama dapat muncul berkali-kali.



Karena itu, hubungan profesional yang sehat bukan berarti dua orang harus memiliki kepribadian yang sama.



Yang lebih penting adalah adanya kemampuan untuk menyesuaikan cara berinteraksi.



6. Kamu mungkin sudah membangun citra tertentu di mata pimpinan



Ketika seseorang telah memiliki reputasi tertentu di mata kita, perilaku berikutnya cenderung ditafsirkan melalui reputasi tersebut.



Misalnya, jika pada awal bekerja kamu pernah beberapa kali terlambat menyelesaikan tugas, pimpinan mungkin mulai melihatmu sebagai orang yang kurang bisa diandalkan.



Walaupun setelah itu performamu meningkat, citra lama tidak selalu langsung hilang.



Akibatnya, ketika ada keterlambatan baru, pimpinan mungkin melihatnya sebagai bukti bahwa penilaian sebelumnya benar.



Sementara kamu merasa:



"Saya sudah berubah. Kenapa dia masih memperlakukan saya seperti dulu?"



Ini dapat menciptakan frustrasi yang besar.



Dalam hubungan interpersonal, persepsi yang sudah terbentuk memang tidak selalu mudah diubah hanya melalui satu atau dua tindakan.



Perubahan reputasi biasanya membutuhkan konsistensi.



Bukan satu pekerjaan bagus, tetapi serangkaian perilaku yang menunjukkan pola baru.



Jika sebelumnya kamu dianggap kurang komunikatif, misalnya, perubahan mungkin terlihat melalui kebiasaan memberikan pembaruan secara rutin.



Jika sebelumnya kamu dianggap kurang teliti, perubahan dapat ditunjukkan melalui sistem kerja yang lebih terstruktur.



Bukan dengan berkata:



"Saya sebenarnya sudah berubah."



Melainkan dengan membiarkan pola perilaku baru berbicara untukmu.



7. Kamu mungkin mencoba memperbaiki hubungan dengan cara yang justru memperkuat masalah



Ini adalah bagian yang sering tidak disadari.



Ketika seseorang merasa tidak dipercaya oleh pimpinan, ia mungkin bekerja terlalu hati-hati.



Ketika merasa terlalu diawasi, ia mungkin menjadi semakin pasif.



Ketika merasa sering dikritik, ia mungkin memilih diam.



Ketika merasa pendapatnya tidak dihargai, ia berhenti memberikan ide.



Dari sudut pandangmu, semua itu mungkin merupakan bentuk perlindungan diri.



Namun dari sudut pandang pimpinan, perilaku tersebut bisa terlihat berbeda.



Kamu terlihat pasif.



Kamu terlihat tidak memiliki inisiatif.



Kamu terlihat tidak tertarik.



Kamu terlihat tidak percaya diri.



Akibatnya, pimpinan semakin mengawasi atau memberikan instruksi lebih detail.



Dan kamu semakin merasa tidak dipercaya.



Inilah yang disebut sebagai siklus penguatan.



Satu pihak melakukan sesuatu untuk melindungi dirinya dari masalah, tetapi tindakan tersebut justru memicu respons dari pihak lain yang semakin memperkuat masalah awal.



Karena itu, terkadang solusi bukanlah melakukan lebih banyak hal, tetapi melakukan hal yang berbeda.



Jika selama ini kamu merespons kritik dengan diam, mungkin mulai dengan meminta contoh konkret.



Jika selama ini kamu menunggu instruksi karena takut salah, mungkin mulai menawarkan dua pilihan solusi.



Jika selama ini kamu menghindari komunikasi karena hubungan terasa canggung, mungkin mulai membangun komunikasi yang singkat, jelas, dan konsisten.



Perubahan kecil dalam perilaku dapat mengubah dinamika hubungan secara perlahan.



Jadi, apakah masalahnya selalu ada pada diri kamu?



Tidak.



Ini penting untuk ditegaskan.



Membahas pola psikologis bukan berarti menyalahkan karyawan.



Ada hubungan kerja yang memang sulit karena pimpinan memiliki gaya kepemimpinan yang buruk. Ada pula lingkungan kerja yang penuh politik, komunikasi yang tidak sehat, favoritisme, atau budaya organisasi yang bermasalah.



Tidak semua konflik dapat diselesaikan hanya dengan mengubah cara kita berkomunikasi.



Namun, memahami pola psikologis tetap berguna karena membantu kita menentukan bagian mana yang berada dalam kendali kita.



Kamu mungkin tidak bisa mengubah kepribadian pimpinan.



Kamu juga tidak selalu bisa mengubah budaya perusahaan.



Tetapi kamu masih bisa mengubah cara menyampaikan informasi, menetapkan batasan, meminta kejelasan, merespons kritik, mendokumentasikan pekerjaan, dan menentukan kapan sebuah masalah perlu dibicarakan secara lebih serius.



Pertanyaan penting yang perlu kamu tanyakan kepada diri sendiri



Jika kamu merasa terus mengalami masalah yang sama dengan pimpinan, jangan hanya bertanya:



"Kenapa dia selalu seperti itu kepada saya?"



Coba tambahkan beberapa pertanyaan berikut:



Apakah pola masalah yang terjadi selalu sama?



Apa yang biasanya saya lakukan ketika masalah itu mulai muncul?



Bagaimana pimpinan biasanya merespons tindakan saya?



Apakah saya sedang menafsirkan niatnya tanpa memiliki bukti?



Apakah ekspektasi pekerjaan kami sudah benar-benar jelas?



Apakah ada pengalaman masa lalu yang membuat saya lebih sensitif terhadap perilaku tertentu?



Apakah saya secara tidak sadar melakukan sesuatu yang justru mempertahankan pola tersebut?



Apakah masalah ini sebenarnya merupakan persoalan komunikasi, atau memang ada masalah kepemimpinan yang serius?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu memindahkan perhatian dari sekadar mencari siapa yang salah menuju memahami bagaimana sebuah pola terbentuk dan dipertahankan.



Kesimpulan



Hubungan dengan pimpinan yang terus mengalami masalah yang sama tidak selalu berarti kamu tidak cocok dengan atasan tersebut.



Sering kali, yang berulang bukan hanya konfliknya, tetapi juga pola interaksi di balik konflik tersebut.



Perbedaan ekspektasi, pengalaman masa lalu, cara menafsirkan perilaku, kebutuhan psikologis, reputasi yang sudah terbentuk, dan respons defensif dapat menciptakan siklus yang semakin sulit dihentikan.



Hal pertama yang bisa dilakukan adalah mengenali siklus tersebut.



Perhatikan apa yang terjadi sebelum konflik, bagaimana kamu merespons, bagaimana pimpinan merespons balik, dan bagaimana semuanya akhirnya kembali ke masalah yang sama.



Ketika pola sudah terlihat, kamu memiliki peluang lebih besar untuk mengubahnya.



Bukan dengan berusaha menjadi orang lain demi menyenangkan pimpinan, melainkan dengan membangun komunikasi yang lebih jelas, perilaku yang lebih konsisten, batasan yang sehat, dan pemahaman yang lebih objektif terhadap situasi.



Karena pada akhirnya, hubungan profesional yang sehat bukan berarti tidak pernah mengalami konflik.



