Jangan Sampai Terkecoh, Kenali 6 Tanda Orang yang Manipulatif

ilustrasi orang yang manipulatif. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Beberapa orang mungkin belajar memanipulasi individu lain sejak usia sangat dini.

Misal ketika mereka mencoba membuat orang tuanya memberikan permen atau mainan yang diinginkan dengan cara menipu dan berbohong.

Keterampilan ini diasah selama bertahun-tahun, dan bagi sebagian orang, manipulasi menjadi satu-satunya cara untuk mencapai tujuan mereka.

Melansir geediting, berikut lima tanda orang manipulatif yang perlu Anda kenali.

1. Pengendalian emosi

Para manipulator biasanya dengan terampil memanfaatkan emosi dan mengendalikannya untuk mencapai tujuan mereka.

Jika seorang manipulator emosional sedang dalam suasana hati yang buruk, semua orang di sekitarnya akan tahu dan merasakannya.

Mereka akan menulari semua orang dengan emosi negatifnya dan terlebih lagi, membuat individu lain merasa bersalah.