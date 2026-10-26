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Rabbany Wanadriani
Selasa, 27 Oktober 2026 | 02.34 WIB

8 Hal tentang Ibu yang Mungkin Baru Anda Sadari setelah Beranjak Dewasa

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ilustrasi ibu dan anak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Waktu kecil dulu, banyak anak berpikir bahwa ibu hanya melakukan apa yang biasanya dilakukan selayaknya setiap ibu di dunia.

Dia bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengkhawatirkan keluarga, dan entah bagaimana tahu kalau sang anak sedang tidak baik-baik saja.

Dilansir expert editor, berikut 8 hal yang mungkin tidak Anda sadari betapa istimewa sosok ibu sampai kehidupan membuat Anda cukup dewasa untuk memahaminya.

1. Dia selalu tahu apa yang Anda butuhkan

Anda pulang dengan tenang, mungkin marah karena sesuatu yang terjadi di sekolah. Dan entah bagaimana, tanpa bilang apa-apa, dia akan tahu.

Tampaknya ia bisa mendengarkanmu dengan cara yang tak bisa dilakukan orang lain.

Sebagai orang dewasa, Anda menyadari betapa langkanya hal itu. Kebanyakan orang hampir tak mendengarkan.

2. Dia bekerja keras

Waktu kecil, semuanya terasa mudah. Makanan muncul. Tagihan entah bagaimana terbayar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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