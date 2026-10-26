5 Kebiasaan Ekstrovert yang Tak Masuk Akal bagi Introvert, Salah Satunya Suka Menelepon

Trik psikologi mengakhiri telepon yang sering dipakai orang anti basa-basi. (Magnific)
JawaPos.com - Sejumlah kebiasaan orang dengan kepribadian ekstrovert kerap membuat introvert kebingungan. Nulai dari tidak betah sendirian hingga gemar menjadi pusat perhatian. Dua kubu kepribadian ini berkebalikan banget.
Perbedaan cara menikmati interaksi sosial ini membuat perilaku yang dianggap menyenangkan oleh ekstrovert justru terasa melelahkan bagi introvert.
Dikutip dari Introvert Dear, Senin (26/10) introvert dan ekstrovert memang memiliki cara berbeda dalam menjalani kehidupan sosial. Berikut 5 kebiasaan ekstrovert yang sulit dipahami bahkan dianggap tidak masuk skal oleh orang-orang dengan kepribadian introvert.
1. Tidak Betah Sendirian
Bagi sebagian ekstrovert, menghabiskan waktu sendirian dalam waktu singkat saja bisa terasa membosankan. Mereka cenderung mencari teman untuk mengobrol, menelepon seseorang saat berkendara, atau mengajak orang lain berkumpul ketika memiliki waktu luang.
Sebaliknya, introvert justru menikmati kesempatan untuk menyendiri. Waktu tanpa interaksi sosial membantu mereka memulihkan energi dan merasa lebih nyaman.
Karena itu, kebutuhan ekstrovert untuk terus berinteraksi sering kali sulit dipahami oleh introvert.
2. Gemar Berbicara Panjang Lebar
Sebagian ekstrovert bisa berbicara dalam waktu lama tentang berbagai hal, termasuk kejadian sehari-hari yang dianggap sepele. Mereka dapat menceritakan pengalaman secara terperinci tanpa kehabisan bahan pembicaraan.
Bagi introvert, kebiasaan tersebut terkadang menguras energi. Mereka umumnya lebih memilih berbicara ketika memiliki sesuatu yang dianggap penting untuk disampaikan.
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