Bikin Rumah Rapi Tanpa Ngegas: Kenalin Soft Decluttering, Cara Santai Beres-Beres Tanpa Pusing

JawaPos.com – Punya niat merapikan rumah tapi keburu cape terlebih dahulu Ketika lihat tumpukan barang di lemari atau gudang? Tenang, Anda nggak sendirian.

Bayangan harus membereskan seluruh isi rumah, memilah barang seharian penuh, sampai bikin ruangan tampak kinclong ala majalah sering kali bikin orang kena mental duluan sebelum sempat mulai.

Fenomena males bersih-bersih karena takut kewalahan ini ternyata ada obatnya. Tren baru yang lagi viral di kalangan organizing expert luar negeri kini mengusung metode bernama "Soft Decluttering".

Metode ini pada intinya mengajak kita untuk menurunkan ekspektasi dan membuang jauh-jauh aturan kaku soal rumah minimalis yang sempurna. Alih-alih kerja bakti seharian penuh sampai encok, soft decluttering justru fokus pada langkah-langkah kecil, bertahap, dan minim tekanan (low-pressure).

Menurut para pakar penata rumah profesional, seperti Jane Abrahams dan Wendy Trunz dari Jane’s Addiction Organization, musuh utama dari kerapian rumah bukanlah kemalasan, melainkan "perfection paralysis"—kondisi di mana seseorang batal merapikan rumah karena telanjur stres membayangkan beban kerja yang terlalu besar.

"Jangan berpikir soal hasil yang sempurna, berpikirlah soal tugas yang selesai (Don’t think perfect, think done)," ujar Trunz, seperti dikutip dari Good Housekeeping dan The Optimist Daily.

Berikut beberapa kiat mudah menerapkan soft decluttering di rumah tanpa bikin stres:

1. Mulai dari Area yang Paling Sering Dilewati