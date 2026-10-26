9 Kebohongan Tak Terduga yang Mungkin Pernah Kamu Ucapkan Tanpa Merasa Bersalah Menurut Psikologi

Seseorang yang berucap bohong. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah kamu mengatakan, “Aku nggak apa-apa,” padahal sebenarnya sedang kecewa?



Atau mungkin kamu pernah berkata, “Aku sudah lupa,” meskipun diam-diam masih memikirkan kejadian tersebut?



Menariknya, tidak semua kebohongan terasa seperti kebohongan bagi orang yang mengucapkannya. Ada jenis kebohongan tertentu yang muncul begitu alami dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bahkan tidak merasa sedang melakukan sesuatu yang salah.



Dalam psikologi, perilaku tidak selalu sesederhana “jujur atau bohong”. Manusia sering menggunakan berbagai bentuk penyembunyian, penghalusan, pembenaran, dan perubahan cerita untuk melindungi dirinya sendiri, menjaga hubungan, menghindari konflik, atau bahkan mempertahankan citra dirinya.



Itulah sebabnya beberapa kebohongan terasa “tidak bersalah.”



Bukan karena kebohongan tersebut selalu benar atau dapat dibenarkan, tetapi karena otak manusia memiliki berbagai mekanisme psikologis yang membuat tindakan tertentu terasa wajar.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (25/10), terdapat sembilan kebohongan tak terduga yang mungkin pernah kamu ucapkan tanpa merasa bersalah.



1. “Aku nggak apa-apa.”



Ini mungkin salah satu kebohongan yang paling sering diucapkan manusia.



Seseorang bertanya:



“Kamu kenapa?”



Lalu kamu menjawab:



“Nggak apa-apa.”



Padahal sebenarnya kamu sedang kecewa, marah, sedih, lelah, atau bahkan terluka.



Mengapa kita melakukan ini?



Salah satu alasannya adalah keinginan untuk melindungi diri sendiri. Mengungkapkan perasaan membutuhkan kerentanan. Ketika mengatakan bahwa kita baik-baik saja, kita tidak perlu menjelaskan apa yang terjadi atau menghadapi kemungkinan bahwa orang lain tidak memahami perasaan kita.



Ada juga situasi ketika seseorang memang tidak ingin menjadi beban.



Ia berpikir:



“Orang lain juga punya masalah.”



Akhirnya, daripada menceritakan apa yang dirasakan, ia memilih mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja.



Masalahnya, kebiasaan ini dapat membuat orang lain salah memahami kondisi kita.



Jika dilakukan sesekali, mungkin tidak menjadi persoalan besar. Tetapi jika “aku nggak apa-apa” menjadi respons otomatis setiap kali mengalami masalah, seseorang bisa semakin terbiasa menyimpan emosinya sendiri.



Ironisnya, kebohongan ini sering kali bukan bertujuan menipu orang lain.



Kita hanya sedang berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa kita masih sanggup menghadapinya.



2. “Aku sudah lupa.”



Pernah mengatakan bahwa kamu sudah lupa sesuatu yang sebenarnya masih kamu ingat?



Misalnya seseorang menanyakan:



“Masih ingat kejadian waktu itu?”



Kamu menjawab:



“Sudahlah, aku sudah lupa.”



Padahal beberapa tahun kemudian, detail kejadian tersebut masih bisa muncul di kepalamu.



Mengapa?



Karena mengatakan “aku lupa” terkadang lebih mudah daripada mengakui bahwa sesuatu masih memiliki pengaruh emosional terhadap kita.



Kalimat tersebut bisa menjadi semacam jalan keluar sosial.



Dengan mengatakan sudah lupa, kita tidak perlu membahas masa lalu.



Kita tidak perlu menjelaskan mengapa masih terluka.



Kita juga tidak perlu mengakui bahwa seseorang atau sebuah kejadian masih memiliki tempat tertentu dalam pikiran kita.



Dalam beberapa kasus, orang bahkan mungkin benar-benar merasa sudah melupakan sesuatu karena ia tidak memikirkannya setiap hari. Namun ketika situasi tertentu memicu ingatan tersebut, ternyata emosinya masih ada.



Ini menunjukkan bahwa mengingat dan merasa terpengaruh oleh sebuah pengalaman adalah dua hal yang berbeda.



Seseorang mungkin tidak secara sadar memikirkan masa lalu, tetapi bukan berarti pengalaman tersebut sepenuhnya kehilangan pengaruh psikologisnya.



3. “Aku cuma sibuk.”



Kalimat ini terdengar sederhana.



“Aku belum balas karena lagi sibuk.”



“Bukan nggak mau ketemu, aku memang lagi sibuk.”



Kadang memang benar.



Tetapi terkadang “sibuk” hanyalah kata yang lebih nyaman untuk mengatakan sesuatu yang sebenarnya lebih sulit:



“Aku sedang tidak ingin.”



Manusia cenderung menghindari penolakan secara langsung karena penolakan dapat membuat hubungan terasa tidak nyaman.



Bayangkan seseorang mengajakmu pergi.



Kamu sebenarnya tidak ingin pergi, tetapi kamu juga tidak ingin mengatakan:



“Aku tidak tertarik menghabiskan waktu bersamamu.”



Kalimat tersebut terdengar terlalu keras.



Maka otak mencari alternatif yang lebih aman:



“Aku lagi sibuk.”



Menariknya, ini tidak selalu berarti seseorang berniat jahat atau manipulatif.



Bisa jadi ia memang merasa tidak nyaman mengatakan “tidak”.



Karena itu, “sibuk” kadang menjadi bahasa sosial untuk menetapkan batas tanpa harus mengatakannya secara langsung.



Namun ada perbedaan antara menjaga batas dan terus-menerus memberikan alasan palsu.



Jika seseorang selalu menggunakan kesibukan untuk menghindari orang tertentu, mungkin masalah sebenarnya bukan kekurangan waktu, tetapi kurangnya keinginan untuk memberikan waktu.



4. “Aku nggak peduli.”



Kalimat ini sering terdengar ketika seseorang ingin terlihat kuat.



“Aku nggak peduli dia mau sama siapa.”



“Aku nggak peduli mereka ngomong apa.”



“Aku nggak peduli kalau dia pergi.”



Tetapi terkadang semakin keras seseorang mengatakan bahwa dirinya tidak peduli, semakin menarik untuk bertanya:



Benarkah?



Manusia memiliki kecenderungan untuk menutupi emosi yang dianggap membuat dirinya terlihat lemah.



Rasa cemburu, kecewa, takut kehilangan, atau sakit hati bisa terasa tidak nyaman untuk diakui.



Maka muncul mekanisme pertahanan:



“Aku tidak peduli.”



Kalimat tersebut memberi jarak antara diri kita dan emosi yang sedang dirasakan.



Dalam beberapa situasi, tentu seseorang memang benar-benar tidak peduli.



Tetapi dalam situasi lain, “aku nggak peduli” justru bisa menjadi cara untuk meyakinkan diri sendiri agar berhenti peduli.



Ada perbedaan besar antara:



“Aku tidak peduli.”



dan



“Aku peduli, tetapi aku memilih untuk tidak membiarkan hal ini mengendalikan hidupku.”



Kalimat kedua biasanya membutuhkan tingkat kesadaran diri yang lebih tinggi.



5. “Aku cuma bercanda.”



Pernah mengatakan sesuatu yang sebenarnya sedikit serius, lalu ketika orang lain terlihat tersinggung kamu langsung berkata:



“Eh, aku cuma bercanda.”



Humor memang memiliki banyak fungsi psikologis.



Kita menggunakan humor untuk mencairkan suasana, membangun kedekatan, mengurangi ketegangan, dan menyampaikan sesuatu yang mungkin sulit dikatakan secara langsung.



Namun humor juga bisa menjadi pelindung psikologis.



Seseorang mungkin ingin mengungkapkan pendapat tetapi takut ditolak.



Maka ia menyampaikannya sebagai lelucon.



Jika diterima, ia bisa melanjutkan.



Jika ditolak, ia memiliki jalan keluar:



“Kan cuma bercanda.”



Dengan cara ini, seseorang tidak harus sepenuhnya mempertaruhkan dirinya.



Ia dapat menyampaikan sesuatu sekaligus mempertahankan kemungkinan untuk menarik kembali perkataannya.



Namun ada sisi lain yang perlu diperhatikan.



Kalimat “cuma bercanda” tidak otomatis menghapus dampak sebuah ucapan.



Sesuatu bisa dimaksudkan sebagai lelucon tetapi tetap menyakiti orang lain.



Karena itu, kedewasaan emosional bukan hanya soal apa yang kita maksudkan, tetapi juga kemampuan memahami bagaimana perkataan kita diterima orang lain.



6. “Aku nggak tahu.”



Ini terdengar seperti kebohongan yang aneh.



Bukankah “aku nggak tahu” justru merupakan pengakuan bahwa kita tidak memiliki informasi?



Masalahnya, terkadang seseorang sebenarnya tahu.



Ia hanya tidak ingin mengatakan bahwa dirinya tahu.



Misalnya seseorang bertanya:



“Kamu tahu siapa yang bilang begitu?”



Kamu sebenarnya tahu jawabannya, tetapi memilih mengatakan:



“Nggak tahu.”



Mengapa?



Ada banyak alasan.



Mungkin kamu tidak ingin terlibat.



Mungkin kamu takut konflik.



Mungkin informasi tersebut bersifat pribadi.



Atau mungkin kamu merasa tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskannya.



Di sini terdapat perbedaan antara berbohong untuk mendapatkan keuntungan dan menahan informasi untuk mempertahankan batas pribadi.



Tidak semua informasi yang kita miliki harus dibagikan kepada orang lain.



Namun tetap penting untuk menyadari kapan “aku nggak tahu” benar-benar berarti tidak tahu dan kapan itu sebenarnya berarti:



“Aku tahu, tetapi aku memilih tidak mengatakannya.”



Kesadaran terhadap perbedaan tersebut dapat membantu kita memahami diri sendiri dengan lebih jujur.



7. “Aku baik-baik saja dengan keputusan itu.”



Pernah menyetujui sesuatu hanya karena tidak ingin memperpanjang perdebatan?



“Aku ikut aja.”



“Terserah kamu.”



“Aku nggak masalah.”



Padahal sebenarnya kamu punya keberatan.



Ini adalah bentuk kebohongan yang sangat umum dalam hubungan sosial.



Seseorang mungkin memilih menyetujui keputusan orang lain karena merasa konflik akan lebih melelahkan daripada memendam ketidaksetujuan.



Dalam jangka pendek, strategi ini memang terasa nyaman.



Masalah selesai.



Tidak ada pertengkaran.



Semua terlihat baik-baik saja.



Tetapi dalam jangka panjang, perasaan yang terus disimpan dapat berubah menjadi frustrasi atau bahkan kebencian tersembunyi.



Yang menarik, orang yang melakukan ini sering kali tidak merasa bersalah.



Dalam pikirannya:



“Aku cuma ingin menjaga suasana.”



Ini menunjukkan adanya konflik antara dua kebutuhan psikologis:



keinginan untuk mempertahankan hubungan dan keinginan untuk mempertahankan diri sendiri.



Keduanya sama-sama penting.



Karena itu, mengatakan ketidaksetujuan dengan cara yang sehat bukan berarti egois.



Terkadang justru merupakan bentuk penghormatan terhadap hubungan.



8. “Aku nggak berharap apa-apa.”



Ini salah satu kebohongan yang paling sulit dikenali.



Seseorang mengatakan:



“Aku nggak berharap dia membalas.”



“Aku nggak berharap dihargai.”



“Aku nggak berharap hasilnya sesuai keinginanku.”



Tetapi jauh di dalam dirinya, mungkin ada harapan kecil.



Mengapa seseorang mengatakan bahwa dirinya tidak berharap?



Karena harapan membuat kita rentan terhadap kekecewaan.



Jika kita mengaku berharap, berarti kita juga mengakui bahwa hasil tertentu penting bagi kita.



Dan ketika hasil tersebut tidak terjadi, kita bisa terluka.



Maka otak terkadang membuat strategi perlindungan:



“Aku nggak berharap apa-apa.”



Dengan begitu, jika sesuatu gagal, kita dapat berkata kepada diri sendiri:



“Memang dari awal aku nggak berharap.”



Padahal mungkin sebenarnya kita berharap.



Kita hanya tidak ingin mengakui betapa pentingnya sesuatu tersebut bagi diri kita.



Dalam konteks tertentu, ini dapat menjadi cara untuk mengurangi rasa sakit akibat ketidakpastian.



Namun ada bahaya ketika seseorang terlalu sering menggunakan strategi ini.



Ia mungkin menjadi terbiasa mengecilkan keinginannya sendiri agar tidak kecewa.



Padahal memiliki harapan bukanlah kelemahan.



Yang penting adalah mampu menerima bahwa tidak semua harapan akan menjadi kenyataan.



9. “Aku melakukan ini demi kamu.”



Kalimat ini terdengar sangat baik.



Namun terkadang, bahkan ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, kita juga memiliki alasan pribadi di baliknya.



Misalnya:



“Aku menjauh karena aku ingin kamu bahagia.”



“Aku mengatakan ini demi kebaikanmu.”



“Aku melarangmu karena aku peduli.”



Mungkin semuanya benar.



Tetapi bisa juga ada kebutuhan pribadi yang ikut bermain.



Kita mungkin ingin merasa dibutuhkan.



Kita ingin merasa menjadi orang yang benar.



Kita ingin menghindari rasa bersalah.



Atau kita ingin mengendalikan situasi tetapi membungkusnya dengan alasan “demi kebaikanmu”.



Ini bukan berarti setiap tindakan baik adalah bentuk manipulasi.



Justru sebaliknya.



Manusia hampir selalu memiliki lebih dari satu motivasi ketika melakukan sesuatu.



Kita bisa membantu seseorang karena benar-benar peduli sekaligus merasa senang ketika dihargai.



Kita bisa memberikan nasihat karena ingin membantu sekaligus ingin merasa berguna.



Keduanya dapat terjadi bersamaan.



Karena itu, memahami motivasi diri sendiri bukan berarti harus menganggap diri sebagai orang jahat.



Justru kemampuan melihat motivasi yang lebih kompleks membuat kita lebih jujur terhadap diri sendiri.



Mengapa Kita Bisa Berbohong Tanpa Merasa Bersalah?



Pertanyaan yang lebih menarik bukan hanya:



“Mengapa manusia berbohong?”



Tetapi:



“Mengapa manusia bisa berbohong dan tetap merasa dirinya orang baik?”



Salah satu jawabannya adalah karena manusia tidak selalu melihat tindakannya sebagai “kebohongan”.



Kita sering memberikan label yang lebih nyaman.



Bukan berbohong, tetapi:



“Menjaga perasaan.”



Bukan menghindar, tetapi:



“Sedang menjaga jarak.”



Bukan menyembunyikan sesuatu, tetapi:



“Tidak ingin memperpanjang masalah.”



Bukan takut mengatakan tidak, tetapi:



“Sedang menjaga hubungan.”



Label yang kita berikan terhadap tindakan sendiri dapat memengaruhi bagaimana kita merasakan tindakan tersebut.



Selain itu, manusia juga memiliki kemampuan untuk melakukan rasionalisasi—mencari alasan yang membuat perilaku kita terasa masuk akal.



Misalnya:



“Aku berbohong karena kalau jujur dia pasti sakit hati.”



Kadang alasan tersebut memang valid.



Tetapi kadang alasan tersebut hanya membantu kita merasa lebih nyaman dengan keputusan yang telah dibuat.



Tidak Semua Kebohongan Memiliki Bobot yang Sama



Penting untuk tidak menyimpulkan bahwa semua bentuk kebohongan memiliki tingkat kesalahan yang sama.



Ada perbedaan besar antara mengatakan:



“Aku baik-baik saja,”



karena belum siap membicarakan perasaan, dengan sengaja menipu seseorang untuk mengambil keuntungan darinya.



Konteks, niat, dampak, frekuensi, dan hubungan antara orang-orang yang terlibat semuanya dapat memengaruhi bagaimana sebuah kebohongan sebaiknya dipahami.



Karena itu, psikologi tidak sesederhana:



“Berbohong = orang jahat.”



Perilaku manusia jauh lebih kompleks.



Seseorang dapat berbohong karena takut.



Seseorang dapat berbohong karena malu.



Seseorang dapat berbohong karena ingin diterima.



Seseorang dapat berbohong untuk melindungi dirinya.



Dan tentu saja, seseorang juga dapat berbohong untuk memanipulasi atau mendapatkan keuntungan.



Motivasi di balik perilaku sangat penting untuk dipahami.



Mungkin Pertanyaannya Bukan “Apakah Aku Pernah Berbohong?”



Hampir semua manusia pernah mengatakan sesuatu yang tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya mereka pikirkan atau rasakan.



Pertanyaan yang lebih menarik adalah:



“Mengapa aku merasa perlu mengatakan itu?”



Ketika mengatakan “aku nggak apa-apa”, apakah kita sedang melindungi diri?



Ketika mengatakan “aku nggak peduli”, apakah kita sebenarnya sedang terluka?



Ketika mengatakan “aku cuma sibuk”, apakah kita sedang mencoba menetapkan batas?



Ketika mengatakan “aku nggak berharap apa-apa”, apakah kita takut kecewa?



Dan ketika mengatakan “aku melakukan ini demi kamu”, apakah kita benar-benar hanya memikirkan orang lain?



Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak dimaksudkan untuk membuat kita merasa bersalah.



Sebaliknya, pertanyaan tersebut dapat menjadi cara untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik.



Karena terkadang, kebohongan yang paling sulit kita kenali bukanlah kebohongan kepada orang lain, melainkan kebohongan kecil yang kita ceritakan kepada diri sendiri agar hidup terasa sedikit lebih mudah.



Dan mungkin, menjadi lebih jujur bukan berarti harus mengatakan segala sesuatu kepada semua orang.



Menjadi lebih jujur berarti mulai mampu mengakui kepada diri sendiri:



“Aku sebenarnya merasa seperti ini.”



“Aku sebenarnya tidak ingin melakukan itu.”



“Aku sebenarnya masih berharap.”



“Aku sebenarnya masih terluka.”



“Aku sebenarnya peduli.”



