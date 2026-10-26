6 Alasan Mengapa Remaja Kerap Berperilaku Menyebalkan Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

Seseorang yang berperilaku menyebalkan. (Magnific)

JawaPos.com - Remaja sering dianggap sebagai kelompok usia yang paling sulit dipahami. Mereka bisa sangat ramah dan menyenangkan dalam satu waktu, tetapi beberapa saat kemudian berubah menjadi mudah marah, membantah, mengabaikan nasihat, atau menunjukkan sikap seolah-olah tidak peduli dengan orang lain.



Bagi orang tua, guru, maupun orang-orang di sekitarnya, perilaku tersebut tentu dapat terasa menyebalkan. Tidak jarang muncul pertanyaan: mengapa remaja harus bersikap seperti itu? Bukankah mereka sudah cukup besar untuk memahami mana yang benar dan mana yang salah?



Namun, psikologi perkembangan memberikan sudut pandang yang lebih kompleks. Masa remaja bukan sekadar periode ketika seseorang "sengaja membuat masalah". Ini adalah tahap perkembangan ketika otak, emosi, identitas, hubungan sosial, dan kebutuhan akan kemandirian mengalami perubahan besar secara bersamaan.



Artinya, perilaku yang terlihat menyebalkan di permukaan terkadang merupakan bagian dari proses perkembangan yang sedang mereka jalani.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (25/10), terdapat enam alasan mengapa remaja kerap menunjukkan perilaku yang dianggap menyebalkan menurut perspektif psikologi.



1. Remaja Sedang Belajar Menjadi Mandiri



Salah satu perubahan terbesar pada masa remaja adalah munculnya kebutuhan untuk memiliki kendali atas kehidupan sendiri.



Ketika masih kecil, sebagian besar keputusan dibuat oleh orang tua. Mereka menentukan kapan anak tidur, apa yang harus dimakan, ke mana boleh pergi, hingga bagaimana anak harus bersikap.



Memasuki masa remaja, kebutuhan tersebut mulai berubah.



Remaja mulai memiliki pendapat sendiri. Mereka ingin menentukan pakaian yang dikenakan, teman yang dipilih, kegiatan yang dilakukan, hingga cara mereka memandang dunia.



Masalahnya, keinginan untuk mandiri sering kali berbenturan dengan aturan yang masih diberikan oleh orang tua.



Akibatnya, perilaku seperti membantah, mempertanyakan aturan, atau mengatakan "aku bisa sendiri" dapat semakin sering muncul.



Dari sudut pandang orang dewasa, sikap tersebut mungkin terlihat sebagai pembangkangan. Namun, dari perspektif perkembangan, sebagian perilaku itu merupakan bentuk latihan untuk membangun otonomi.



Remaja sedang belajar menjawab pertanyaan penting: "Siapa saya, dan sejauh mana saya bisa menentukan hidup saya sendiri?"



Itulah sebabnya larangan yang tampaknya sederhana terkadang dapat memicu reaksi yang cukup besar.



Bukan berarti semua pembangkangan harus dibiarkan. Batasan tetap diperlukan. Namun, memahami kebutuhan akan kemandirian dapat membantu orang dewasa merespons dengan lebih bijaksana.



Daripada selalu mengatakan, "Pokoknya kamu harus menurut," orang tua dapat mulai memberikan pilihan yang masih berada dalam batas aman.



Misalnya, bukan hanya mengatakan bahwa seorang remaja harus belajar pada jam tertentu, tetapi memberi kesempatan memilih apakah ingin belajar setelah makan malam atau pada waktu lain yang masih masuk akal.



Dengan begitu, kebutuhan untuk memiliki kendali tetap terpenuhi tanpa menghilangkan batasan.



2. Kemampuan Mengendalikan Emosi Masih Berkembang



Remaja sering dianggap terlalu emosional. Mereka bisa marah karena hal yang bagi orang dewasa terlihat sepele, kemudian beberapa jam kemudian kembali ceria seolah tidak terjadi apa-apa.



Perubahan seperti ini memang dapat membuat orang di sekitarnya kebingungan.



Namun, kemampuan mengatur emosi tidak muncul secara instan ketika seseorang memasuki usia tertentu.



Pengendalian diri merupakan kemampuan yang berkembang secara bertahap. Remaja masih belajar mengenali emosi, memahami pemicunya, mempertimbangkan konsekuensi, dan memilih respons yang lebih tepat.



Karena itu, ketika sedang marah atau kecewa, seorang remaja mungkin lebih mudah bereaksi secara spontan daripada berhenti sejenak untuk berpikir.



Contohnya, ketika orang tua menegur penggunaan ponsel, remaja mungkin langsung membalas dengan nada tinggi. Setelah emosinya mereda, ia mungkin menyadari bahwa reaksinya berlebihan.



Pada titik tersebut, masalahnya bukan selalu karena remaja tidak tahu bahwa membentak itu salah. Mereka mungkin sebenarnya tahu, tetapi pada saat emosi memuncak, kemampuan untuk mengendalikan respons belum selalu bekerja secara optimal.



Hal ini juga menjelaskan mengapa nasihat yang diberikan ketika seseorang sedang sangat marah sering kali tidak efektif.



Bukan berarti remaja tidak perlu diajari mengendalikan emosi. Justru sebaliknya, masa remaja merupakan waktu yang penting untuk belajar mengenai regulasi emosi.



Orang dewasa dapat membantu dengan mengajarkan cara mengenali emosi, mengambil jeda, berbicara setelah suasana lebih tenang, dan memahami konsekuensi dari tindakan.



3. Pendapat Teman Menjadi Sangat Penting



Jika seorang anak kecil lebih banyak mencari persetujuan dari orang tua, pada masa remaja pengaruh teman sebaya dapat menjadi jauh lebih besar.



Ini merupakan bagian normal dari perkembangan sosial.



Remaja mulai membangun hubungan yang lebih kompleks dengan teman-temannya. Mereka ingin diterima, dihargai, dan dianggap sebagai bagian dari kelompok.



Karena itu, sesuatu yang dianggap penting oleh teman sebaya bisa terasa sangat penting bagi mereka.



Dari perspektif orang dewasa, masalah tertentu mungkin tampak tidak berarti. Tetapi bagi seorang remaja, ditolak oleh kelompok pertemanan, tidak diajak dalam kegiatan tertentu, atau merasa dipermalukan di depan teman dapat menjadi pengalaman yang sangat emosional.



Inilah salah satu alasan mengapa remaja terkadang terlihat lebih mendengarkan teman daripada orang tua.



Bukan berarti orang tua tidak penting. Justru hubungan dengan teman sebaya merupakan salah satu bagian dari proses belajar sosial. Remaja sedang mencoba memahami bagaimana membangun hubungan, menyelesaikan konflik, bekerja sama, dan menemukan posisi mereka di lingkungan sosial.



Tekanan dari teman juga dapat memengaruhi keputusan mereka.



Seorang remaja mungkin melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dilakukan karena takut dianggap berbeda. Dalam kondisi tertentu, keinginan untuk diterima bisa mengalahkan pertimbangan mengenai konsekuensi jangka panjang.



Karena itu, komunikasi terbuka menjadi penting.



Orang tua yang langsung meremehkan teman anak dengan mengatakan, "Temanmu itu tidak baik," mungkin justru membuat remaja semakin defensif.



Sebaliknya, pertanyaan seperti "Apa yang membuat kamu nyaman berteman dengan mereka?" atau "Menurut kamu, apa yang terjadi kalau kamu menolak ajakan mereka?" dapat membuka ruang percakapan yang lebih sehat.



4. Mereka Sedang Mencari Identitas Diri



Masa remaja merupakan periode ketika seseorang mulai serius mempertanyakan identitasnya.



Mereka mulai bertanya:



"Seperti apa saya?"



"Apa yang saya sukai?"



"Nilai apa yang saya percaya?"



"Orang seperti apa yang ingin saya jadi?"



"Apakah saya sama dengan orang tua saya?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menghasilkan berbagai eksperimen dalam perilaku dan penampilan.



Remaja mungkin berganti-ganti gaya berpakaian, musik yang disukai, kelompok pertemanan, hobi, cara berbicara, atau pandangan terhadap berbagai hal.



Bagi orang dewasa, perubahan tersebut kadang terlihat tidak konsisten.



Hari ini menyukai sesuatu, beberapa minggu kemudian tidak suka lagi. Hari ini ingin menjadi satu hal, bulan depan memiliki cita-cita yang berbeda.



Namun, perubahan tersebut tidak selalu berarti mereka tidak memiliki pendirian.



Dalam banyak kasus, mereka memang sedang mencoba berbagai kemungkinan untuk mengetahui mana yang paling sesuai dengan dirinya.



Karena itu, perilaku yang tampak "aneh" atau menyebalkan terkadang merupakan bagian dari proses eksplorasi identitas.



Tentu saja, eksplorasi tidak berarti semua perilaku harus diterima tanpa batas. Jika perilaku membahayakan diri sendiri atau orang lain, orang dewasa tetap perlu memberikan batasan.



Yang penting adalah membedakan antara perilaku yang sekadar berbeda dengan perilaku yang benar-benar berbahaya.



Tidak semua pilihan gaya rambut, pakaian, musik, atau hobi yang tidak disukai orang tua merupakan masalah psikologis.



5. Mereka Lebih Sensitif terhadap Penilaian Orang Lain



Remaja sering kali terlihat sangat memperhatikan bagaimana dirinya dipandang orang lain.



Mereka bisa merasa malu hanya karena ditegur orang tua di depan teman. Mereka juga dapat menghabiskan banyak waktu memikirkan penampilan, jumlah teman, komentar di media sosial, atau bagaimana orang lain menilai dirinya.



Bagi orang dewasa, hal tersebut terkadang terlihat berlebihan.



Namun, kebutuhan untuk diterima secara sosial memang menjadi semakin penting selama masa remaja.



Pada tahap ini, remaja sedang membangun gambaran mengenai dirinya sendiri sekaligus belajar memahami bagaimana dirinya dilihat oleh lingkungan.



Itulah sebabnya kritik tertentu dapat terasa sangat personal.



Kalimat seperti "Kamu selalu salah" mungkin tidak sekadar dipahami sebagai kritik terhadap sebuah tindakan. Seorang remaja bisa menafsirkannya sebagai penilaian terhadap dirinya secara keseluruhan.



Akibatnya, ia mungkin menjadi defensif, marah, atau menarik diri.



Cara menyampaikan kritik menjadi sangat penting.



Daripada menyerang karakter, lebih baik membicarakan perilakunya.



Misalnya, daripada mengatakan:



"Kamu memang anak yang malas."



Lebih konstruktif mengatakan:



"Belakangan ini tugas sekolahmu beberapa kali belum selesai. Ada kesulitan tertentu yang membuat kamu kesulitan mengerjakannya?"



Perbedaannya terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa besar.



Kritik terhadap perilaku memberikan kesempatan bagi remaja untuk memperbaiki tindakan tanpa merasa bahwa seluruh identitas dirinya sedang diserang.



6. Mereka Mulai Mempertanyakan Otoritas



Salah satu perilaku yang paling sering dianggap menyebalkan adalah kebiasaan remaja mempertanyakan hampir segala sesuatu.



"Kenapa harus?"



"Memangnya apa salahnya?"



"Kenapa aku tidak boleh?"



"Kalau orang lain boleh, kenapa aku tidak?"



Bagi orang tua yang sudah lelah, pertanyaan semacam itu bisa terasa seperti tantangan terhadap kewibawaan.



Namun, kemampuan untuk mempertanyakan aturan juga merupakan bagian dari perkembangan berpikir.



Remaja mulai mampu melihat bahwa sebuah persoalan dapat memiliki lebih dari satu sudut pandang. Mereka tidak lagi menerima semua aturan hanya karena seseorang yang lebih tua mengatakannya.



Di satu sisi, hal ini dapat menimbulkan konflik.



Di sisi lain, kemampuan mempertanyakan sesuatu dapat menjadi dasar bagi pemikiran kritis.



Masalahnya adalah cara menyampaikannya.



Remaja yang bertanya dengan nada kasar tetap perlu belajar mengenai rasa hormat. Tetapi pertanyaannya sendiri tidak selalu merupakan sesuatu yang buruk.



Orang tua dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk menjelaskan alasan di balik sebuah aturan.



Misalnya, daripada hanya mengatakan "Jangan pulang malam karena saya bilang begitu", orang tua dapat menjelaskan bahwa aturan tersebut berkaitan dengan keselamatan, transportasi, dan tanggung jawab.



Dengan memahami alasan di balik aturan, remaja lebih mungkin melihat batasan sebagai sesuatu yang masuk akal, bukan sekadar bentuk kontrol.



Jadi, Apakah Remaja Memang Menyebalkan?



Jawabannya tidak sesederhana itu.



Perilaku remaja memang dapat terasa menyebalkan, terutama ketika mereka mudah membantah, emosional, sulit diajak berkomunikasi, atau tampak tidak menghargai nasihat.



Namun, melihat semua perilaku tersebut hanya sebagai "kenakalan" dapat membuat orang dewasa kehilangan konteks penting di baliknya.



Masa remaja adalah periode transisi.



Seseorang tidak lagi sepenuhnya menjadi anak-anak, tetapi juga belum memiliki seluruh kemampuan dan pengalaman yang dimiliki orang dewasa.



Mereka ingin dipercaya, tetapi masih membutuhkan bimbingan.



Mereka ingin bebas, tetapi belum selalu mampu memperkirakan konsekuensi dari setiap keputusan.



Mereka ingin didengarkan, tetapi terkadang belum tahu bagaimana menyampaikan perasaan dengan baik.



Kontradiksi inilah yang membuat masa remaja bisa terasa begitu rumit.



Karena itu, menghadapi remaja tidak selalu berarti memenangkan perdebatan atau membuat mereka selalu menurut.



Yang lebih penting adalah membantu mereka belajar mengambil keputusan, mengelola emosi, menghormati orang lain, dan bertanggung jawab atas pilihannya.



Pada akhirnya, perilaku yang hari ini dianggap menyebalkan dapat menjadi bagian dari proses panjang menuju kedewasaan.



Remaja bukanlah orang dewasa versi kecil. Mereka sedang berada dalam proses menjadi dewasa.



