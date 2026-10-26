Jika Kamu Sedang Menghadapi Perasaan Mati Rasa, Lakukan 7 Praktik Ini Menurut Psikologi

Seseorang yang sedang merasakan mati rasa. (Magnific)

JawaPos.com - Ada masa dalam hidup ketika seseorang tidak benar-benar sedih, tetapi juga tidak merasa bahagia.



Tidak menangis.

Tidak marah.

Tidak bersemangat.

Tidak terlalu peduli.



Semuanya terasa datar.



Kabar baik tidak terlalu membuat senang. Kabar buruk pun seperti tidak terlalu menyakitkan. Bertemu orang lain terasa melelahkan. Melakukan hal-hal yang dulu disukai tidak lagi memberikan sensasi yang sama.



Lalu muncul pertanyaan yang sulit dijelaskan:



“Kenapa aku tidak merasakan apa-apa?”



Perasaan seperti ini sering disebut sebagai mati rasa emosional atau emotional numbness. Ini bukan berarti seseorang tidak memiliki hati, tidak peduli kepada orang lain, atau sudah berubah menjadi pribadi yang dingin.



Dalam banyak keadaan, mati rasa justru bisa menjadi cara pikiran dan tubuh menghadapi tekanan yang terlalu berat, terlalu lama, atau pengalaman emosional yang belum sempat diproses.



Ketika seseorang terus-menerus berada dalam tekanan, menghadapi kehilangan, mengalami kekecewaan, kelelahan emosional, konflik, kesepian, atau pengalaman traumatis, sistem psikologisnya dapat merespons dengan cara mengurangi intensitas emosi.



Bukan karena kamu lemah.



Bisa jadi karena selama ini kamu sudah terlalu lama bertahan.



Namun, mati rasa yang berlangsung lama juga tidak sebaiknya diabaikan. Karena kehidupan yang terus dijalani tanpa merasa terhubung dengan emosi sendiri dapat membuat seseorang semakin jauh dari dirinya.



Jadi, jika akhir-akhir ini kamu merasa seperti sedang menjalani hidup hanya dengan “mode otomatis”, mungkin yang kamu butuhkan bukan memaksa diri untuk segera bahagia.



Yang kamu butuhkan adalah kembali terhubung dengan dirimu secara perlahan.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (25/10), terdapat tujuh praktik yang dapat membantu.



1. Berhenti Memaksa Diri untuk Segera “Merasa Normal”



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan ketika mengalami mati rasa adalah memaksa diri untuk segera kembali seperti dulu.



“Kenapa aku begini?”



“Aku harusnya bahagia.”



“Orang lain punya masalah yang lebih berat.”



“Aku harus bersyukur.”



“Aku nggak boleh lemah.”



Kalimat-kalimat tersebut mungkin terdengar seperti motivasi. Tetapi ketika digunakan untuk menekan emosi, semuanya justru dapat membuat seseorang semakin jauh dari dirinya sendiri.



Ada perbedaan antara menerima keadaan dan menyerah pada keadaan.



Menerima berarti mengatakan:



“Saat ini aku sedang tidak baik-baik saja, dan aku tidak harus berpura-pura baik.”



Penerimaan bukan berarti kamu menyukai keadaan tersebut.



Penerimaan hanya berarti kamu berhenti berperang dengan fakta bahwa saat ini emosimu sedang tidak seperti biasanya.



Dalam psikologi, kemampuan menerima pengalaman internal tanpa terus-menerus menghakiminya merupakan bagian penting dari regulasi emosi dan pendekatan berbasis acceptance.



Jadi, ketika kamu bangun pagi dan merasa kosong, tidak perlu langsung memarahi dirimu sendiri.



Cukup katakan:



“Hari ini rasanya datar. Aku tidak perlu memaksakan apa pun. Aku akan mencoba melewati hari ini dengan perlahan.”



Terkadang, proses pemulihan dimulai bukan ketika kita berhasil merasa bahagia.



Tetapi ketika kita berhenti menghukum diri sendiri karena belum bahagia.



2. Berikan Nama pada Apa yang Sedang Kamu Rasakan



Mati rasa sering terasa seperti “tidak merasakan apa-apa”.



Namun, jika diperhatikan lebih dalam, mungkin sebenarnya ada banyak emosi yang bercampur.



Mungkin kamu kecewa.



Mungkin kamu lelah.



Mungkin kamu takut.



Mungkin kamu kehilangan harapan.



Mungkin kamu marah tetapi tidak tahu kepada siapa.



Mungkin kamu sedang berduka atas sesuatu yang bahkan sulit dijelaskan kepada orang lain.



Karena itu, cobalah melakukan praktik sederhana:



beri nama pada pengalamanmu.



Ambil kertas atau buka catatan di ponsel.



Lalu tuliskan:



“Saat ini aku merasa...”



Tidak perlu membuat kalimat yang indah.



Tuliskan saja apa pun yang muncul.



“...lelah.”



“...kosong.”



“...kecewa.”



“...tidak punya energi.”



“...ingin sendirian.”



“...takut masa depan.”



“...tidak tahu sebenarnya aku mau apa.”



Bahkan jika jawabannya adalah:



“Aku tidak tahu.”



Itu juga valid.



Memberikan nama pada emosi dapat membantu seseorang menciptakan jarak kecil antara dirinya dan pengalaman emosional yang sedang terjadi. Alih-alih menjadi “aku adalah orang yang hancur”, pengalaman tersebut berubah menjadi:



“Aku sedang mengalami rasa hancur.”



Perbedaannya terlihat kecil.



Tetapi secara psikologis, itu penting.



Karena kamu bukan emosimu.



Kamu adalah seseorang yang sedang mengalami emosi.



Dan emosi dapat berubah.



3. Kembali ke Tubuh, Bukan Hanya ke Pikiran



Ketika mengalami tekanan emosional yang panjang, seseorang sering terlalu banyak hidup di dalam kepala.



Memikirkan masa lalu.



Menganalisis percakapan.



Membayangkan masa depan.



Mengulang kesalahan.



Bertanya-tanya apa yang salah dengan diri sendiri.



Akhirnya, tubuh seperti hanya menjadi sesuatu yang digunakan untuk membawa kepala ke mana-mana.



Karena itu, salah satu praktik yang dapat membantu adalah kembali menyadari tubuh.



Tidak harus meditasi selama satu jam.



Mulailah dengan hal yang sangat sederhana.



Ketika mandi, rasakan air yang mengenai kulit.



Ketika makan, perhatikan rasa dan tekstur makanan.



Ketika berjalan, perhatikan telapak kaki menyentuh tanah.



Ketika duduk, sadari posisi tubuh dan napas.



Ketika menarik napas, rasakan udara masuk.



Ketika mengembuskannya, perhatikan tubuh yang sedikit mengendur.



Kamu tidak perlu memaksa pikiran menjadi kosong.



Tujuannya bukan menghilangkan semua pikiran.



Tujuannya adalah mengembalikan perhatian ke saat ini.



Teknik seperti grounding dan perhatian terhadap sensasi tubuh sering digunakan untuk membantu seseorang mengurangi keterjebakan dalam pikiran dan kembali menyadari pengalaman saat ini.



Cobalah latihan sederhana selama satu menit:



Apa lima hal yang bisa kulihat?



Apa empat hal yang bisa kusentuh?



Apa tiga suara yang bisa kudengar?



Apa dua aroma yang bisa kucium?



Apa satu hal yang bisa kurasakan di tubuhku sekarang?



Tidak perlu melakukan semuanya dengan sempurna.



Satu menit kesadaran sudah cukup sebagai permulaan.



4. Jangan Menunggu Motivasi untuk Mulai Bergerak



Ketika mati rasa, seseorang sering kehilangan keinginan untuk melakukan sesuatu.



Masalahnya, semakin sedikit aktivitas yang dilakukan, semakin sedikit pula kesempatan untuk mendapatkan pengalaman positif.



Hari-hari akhirnya terlihat seperti ini:



Bangun.



Bekerja.



Makan.



Scroll media sosial.



Tidur.



Besok mengulang lagi.



Lalu muncul perasaan:



“Hidupku tidak ada rasanya.”



Di sinilah konsep behavioral activation menjadi relevan.



Secara sederhana, pendekatan ini mendorong seseorang untuk kembali melakukan aktivitas yang bermakna atau memberi pengalaman positif secara bertahap, bahkan ketika motivasi belum muncul.



Ini penting karena kita sering mengira:



motivasi → tindakan.



Padahal dalam banyak situasi, prosesnya juga bisa terjadi sebaliknya:



tindakan → pengalaman → muncul sedikit energi atau motivasi.



Jadi jangan menunggu sampai kamu ingin berolahraga.



Berjalanlah selama sepuluh menit.



Jangan menunggu ingin bertemu teman.



Kirim satu pesan sederhana.



Jangan menunggu ingin membereskan kamar.



Rapikan satu sudut kecil.



Jangan menunggu ingin menikmati hidup.



Mulailah dari satu aktivitas kecil yang dulu pernah memberikan sedikit rasa nyaman.



Tidak perlu langsung kembali menjadi versi dirimu yang sangat produktif.



Targetnya bukan:



“Aku harus kembali seperti dulu.”



Targetnya:



“Hari ini aku melakukan satu hal yang membuat hidup terasa sedikit lebih hidup.”



Kecil tidak berarti tidak berarti.



Kadang pemulihan memang dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana.



5. Kurangi Kebiasaan yang Membuatmu Mati Rasa Semakin Dalam



Ketika seseorang merasa kosong, ada godaan untuk terus mencari sesuatu yang bisa membuat otak sibuk.



Scroll tanpa henti.



Menonton video berjam-jam.



Bermain gim sepanjang malam.



Terus bekerja.



Tidur terlalu lama.



Menghindari orang.



Atau mencari distraksi lain agar tidak perlu berhadapan dengan diri sendiri.



Tidak semua distraksi buruk.



Kita semua membutuhkan hiburan.



Namun, ada perbedaan antara istirahat dan melarikan diri secara terus-menerus.



Istirahat membuat kita kembali memiliki energi.



Pelarian yang berlebihan sering membuat kita semakin jauh dari pengalaman nyata.



Coba perhatikan:



Setelah dua jam scrolling, apakah kamu merasa lebih tenang?



Atau justru semakin kosong?



Setelah begadang menonton sesuatu, apakah kamu merasa lebih baik?



Atau justru bangun dengan tubuh yang semakin berat?



Setelah menghindari semua orang, apakah kamu merasa mendapatkan ruang?



Atau justru merasa semakin terisolasi?



Tidak perlu langsung menghilangkan semua hiburan.



Cukup mulai dengan mengurangi satu pola yang paling sering membuatmu kehilangan kendali.



Misalnya:



30 menit sebelum tidur tanpa scrolling.



Atau:



berjalan keluar rumah sebelum membuka media sosial di pagi hari.



Atau:



satu jam sehari tanpa konsumsi konten yang terus-menerus.



Tujuannya bukan menjadi manusia yang sempurna.



Tujuannya memberi ruang agar pikiranmu kembali mendengar dirinya sendiri.



6. Cari Satu Tempat yang Aman untuk Berbicara Jujur



Mati rasa sering menjadi lebih berat ketika semuanya dipendam sendirian.



Ada orang yang terlihat baik-baik saja di luar tetapi sebenarnya sudah sangat lelah di dalam.



Mereka tetap bekerja.



Tetap bercanda.



Tetap membalas pesan.



Tetap menjalankan tanggung jawab.



Tetapi tidak pernah benar-benar mengatakan kepada siapa pun:



“Aku sebenarnya sedang tidak baik-baik saja.”



Jika ada seseorang yang kamu percaya, cobalah berbicara.



Tidak harus langsung menceritakan semuanya.



Kamu bahkan bisa memulai dengan:



“Aku sebenarnya akhir-akhir ini merasa kosong. Aku nggak terlalu tahu kenapa, tapi aku ingin cerita.”



Kamu tidak selalu membutuhkan orang yang memiliki jawaban.



Kadang kamu hanya membutuhkan seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa buru-buru memperbaiki keadaan.



Jika perasaan mati rasa terus berlangsung, mengganggu aktivitas sehari-hari, membuatmu kehilangan minat hampir pada semua hal, atau disertai perasaan putus asa, berbicara dengan psikolog atau profesional kesehatan mental juga merupakan pilihan yang sangat layak.



Mencari bantuan bukan berarti kamu gagal menghadapi hidup.



Justru itu bisa menjadi bentuk tanggung jawab terhadap dirimu sendiri.



Kita tidak akan menganggap seseorang lemah hanya karena membutuhkan dokter ketika tubuhnya sakit.



Begitu pula kesehatan mental.



Ada kondisi yang memang lebih mudah ditangani ketika seseorang tidak menghadapinya sendirian.



7. Bangun Kembali Hubungan dengan Hal-Hal yang Memberikan Makna



Pada akhirnya, menghadapi mati rasa bukan hanya tentang “bagaimana agar aku bisa merasa bahagia lagi?”



Pertanyaan yang lebih dalam mungkin adalah:



“Apa yang sebenarnya penting bagiku?”



Karena hidup bukan hanya tentang mengejar perasaan positif.



Ada hari ketika kita bahagia.



Ada hari ketika kita sedih.



Ada hari ketika kita biasa saja.



Namun, manusia membutuhkan sesuatu yang membuat hidup terasa memiliki arah.



Bagi seseorang, makna mungkin datang dari keluarga.



Bagi orang lain, dari pekerjaan.



Bagi orang lain, dari kreativitas, persahabatan, belajar, membantu orang lain, spiritualitas, alam, atau membangun sesuatu.



Cobalah bertanya:



“Kalau tidak ada yang menilai hidupku, apa yang sebenarnya ingin aku lakukan?”



“Siapa orang yang ingin tetap ada dalam hidupku?”



“Hal apa yang dulu penting bagiku sebelum aku terlalu lelah?”



“Kehidupan seperti apa yang ingin kubangun dalam beberapa tahun ke depan?”



Tidak perlu langsung menemukan jawabannya.



Kadang kita terlalu lama bertahan sampai lupa bahwa kita juga berhak memiliki arah.



Dan ketika seseorang mulai kembali melakukan hal-hal yang selaras dengan nilai hidupnya, ia tidak selalu langsung merasa bahagia.



Tetapi perlahan, hidup dapat mulai terasa bermakna.



Dan makna sering kali lebih kuat daripada sekadar perasaan senang sementara.



Jangan Takut Jika Perasaanmu Belum Kembali



Ada satu hal penting yang perlu dipahami:



pemulihan emosional tidak selalu terasa seperti kebahagiaan.



Kadang tanda pertama bahwa seseorang mulai pulih justru sangat kecil.



Hari ini kamu tiba-tiba menikmati secangkir kopi.



Besok kamu tertawa sebentar karena sesuatu yang sederhana.



Suatu malam kamu merasa ingin menghubungi seorang teman.



Suatu pagi kamu merasa ingin keluar rumah.



Kamu mulai menikmati musik lagi.



Kamu mulai peduli terhadap sesuatu.



Kamu mulai menangis.



Bahkan menangis setelah sekian lama tidak bisa menangis pun bisa menjadi pengalaman emosional yang berarti.



Jangan meremehkan perubahan kecil tersebut.



Karena setelah periode yang panjang dalam keadaan mati rasa, kemampuan untuk merasakan kembali tidak selalu datang seperti ledakan besar.



Kadang ia datang seperti cahaya kecil dari celah pintu.



Pelan.



Hampir tidak terlihat.



Tetapi nyata.



Kamu Tidak Harus Menyelesaikan Seluruh Hidupmu Hari Ini



Jika saat ini kamu sedang mati rasa, jangan membuat target:



“Aku harus sembuh.”



Buat target yang lebih sederhana:



“Hari ini aku akan merawat diriku sedikit lebih baik.”



Minum air.



Makan dengan cukup.



Mandi.



Keluar sebentar.



Tidur lebih teratur.



Mengurangi scrolling.



Berbicara dengan seseorang.



Menulis apa yang kamu rasakan.



Melakukan satu aktivitas kecil.



Dan jika semuanya terasa terlalu berat, minta bantuan.



Kamu tidak perlu mengetahui seluruh jalan untuk mulai berjalan.



Kamu hanya perlu menemukan satu langkah berikutnya.



Mungkin kamu sudah terlalu lama bertanya:



“Kenapa aku tidak bisa merasakan apa-apa?”



Sekarang mungkin sudah waktunya mengubah pertanyaannya menjadi:



“Apa yang sedang coba dikatakan oleh diriku yang selama ini terlalu lelah untuk berbicara?”



Mungkin ada kesedihan yang belum selesai.



Mungkin ada kehilangan yang belum diterima.



Mungkin ada kelelahan yang selama ini kamu abaikan.



Mungkin ada kebutuhan yang terus kamu tekan.



Dan mungkin, di balik semua rasa kosong itu, masih ada bagian kecil dari dirimu yang sebenarnya ingin hidup kembali.



Jangan paksa bagian itu berlari.



Temani dia berjalan.



Pelan-pelan.



Satu hari pada satu waktu.



Karena terkadang, kembali merasa bukan tentang menemukan kehidupan yang sama seperti sebelumnya.



