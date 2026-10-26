Ingin Membantu Seseorang Merasa Lebih Baik? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

Seseorang yang membantu orang lain lebih baik. (Magnific)

JawaPos.com - Ada kalanya seseorang yang kita sayangi sedang tidak baik-baik saja.



Ia mungkin terlihat lebih pendiam dari biasanya. Balas pesan semakin singkat. Tidak lagi tertarik melakukan hal-hal yang biasanya ia sukai. Atau mungkin tiba-tiba ia mengatakan, “Aku capek,” tetapi ketika ditanya lebih lanjut, ia hanya menjawab, “Nggak apa-apa.”



Pada saat seperti itu, banyak orang ingin membantu.



Namun, justru di sinilah kita sering bingung.



Kita ingin mengatakan sesuatu yang tepat, tetapi takut salah. Kita ingin membuatnya tersenyum, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Kita ingin memberikan solusi, tetapi ternyata ia malah semakin diam.



Mengapa?



Karena membantu seseorang merasa lebih baik tidak selalu berarti membuat masalahnya segera selesai.



Terkadang, hal yang paling dibutuhkan seseorang bukan nasihat panjang, bukan motivasi, bahkan bukan solusi.



Mereka hanya ingin merasa bahwa ada seseorang yang bersedia tinggal sebentar, mendengarkan, dan mengatakan:



“Aku mengerti. Kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian.”



Dalam psikologi, dukungan sosial yang efektif bukan sekadar memberikan bantuan. Dukungan yang baik perlu disesuaikan dengan kebutuhan orang yang sedang mengalaminya. Respons yang membuat seseorang merasa dipahami, divalidasi, dan diperhatikan cenderung lebih membantu dibandingkan bantuan yang diberikan tanpa memahami kebutuhannya terlebih dahulu.



Lalu, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (25/10), terdapat 6 cara yang didukung oleh prinsip dan penelitian psikologi ketika kita ingin membantu seseorang merasa sedikit lebih baik.



1. Dengarkan tanpa buru-buru memberikan solusi



Ini mungkin terdengar sederhana.



Tetapi dalam praktiknya, mendengarkan dengan benar adalah salah satu hal yang paling sulit dilakukan.



Ketika seseorang bercerita tentang masalahnya, pikiran kita sering langsung bekerja mencari solusi.



“Kalau aku jadi dia, aku akan…”



“Kenapa tidak melakukan ini saja?”



“Seharusnya dia…”



“Coba cari pekerjaan lain.”



“Sudahlah, jangan dipikirkan.”



Niatnya mungkin baik.



Tetapi orang yang sedang terluka secara emosional belum tentu membutuhkan solusi pada saat itu.



Mungkin ia hanya membutuhkan ruang untuk mengeluarkan apa yang selama ini ia simpan.



Penelitian tentang high-quality listening menunjukkan bahwa perilaku seperti memberikan validasi secara verbal dan mengajukan pertanyaan lanjutan berkaitan dengan meningkatnya rasa keterhubungan dalam percakapan.



Artinya, ketika seseorang bercerita, jangan hanya menunggu giliran untuk berbicara.



Benar-benar dengarkan.



Letakkan ponsel.



Jangan sibuk memikirkan jawaban.



Jangan langsung membandingkan ceritanya dengan pengalamanmu.



Dan jangan memotong pembicaraannya hanya karena kamu merasa sudah tahu apa yang ingin ia katakan.



Kamu bisa mengatakan:



“Ceritakan saja. Aku dengarkan.”



Atau:



“Aku ingin memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan.”



Bahkan pertanyaan sederhana seperti:



“Bagian mana yang paling berat buat kamu?”



bisa membuka ruang percakapan yang jauh lebih dalam.



Dengarkan bukan untuk mencari kesalahan.



Dengarkan untuk memahami.



Karena terkadang, ketika seseorang akhirnya merasa benar-benar didengarkan, sebagian dari beban emosionalnya sudah mulai terasa lebih ringan.



2. Validasi perasaannya, bukan berarti membenarkan semuanya



Ini salah satu konsep yang sangat penting.



Validasi bukan berarti kamu harus setuju dengan semua hal yang dikatakan seseorang.



Validasi berarti kamu mengakui bahwa perasaan yang sedang ia alami itu nyata dan layak didengar.



Misalnya, temanmu berkata:



“Aku gagal. Aku merasa bodoh sekali.”



Kamu tidak harus menjawab:



“Iya, memang kamu salah.”



Tetapi kamu juga tidak perlu buru-buru mengatakan:



“Ah, kamu nggak boleh merasa begitu.”



Kamu bisa mengatakan:



“Aku bisa mengerti kenapa kamu merasa kecewa setelah mengalami semua itu.”



Kalimat seperti ini tidak mengatakan bahwa semua kesimpulannya benar.



Kamu hanya menunjukkan bahwa kamu memahami emosinya.



Penelitian tentang dukungan emosional menunjukkan bahwa pesan yang memvalidasi perasaan dapat lebih membantu dibandingkan respons yang meremehkan atau mengkritik emosi seseorang.



Bayangkan seseorang sedang kesakitan.



Kamu tidak akan mengatakan:



“Sebenarnya kamu tidak perlu merasa sakit.”



Kamu akan mengakui bahwa rasa sakit itu ada.



Begitu pula dengan emosi.



Jika seseorang sedang sedih, jangan buru-buru memaksanya menjadi bahagia.



Jika ia kecewa, jangan langsung mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja.



Jika ia takut, jangan langsung mengatakan bahwa ia terlalu berlebihan.



Cobalah berkata:



“Wajar kalau kamu merasa berat.”



“Aku bisa melihat kenapa hal ini begitu mengganggumu.”



“Kedengarannya memang tidak mudah.”



“Aku paham kenapa kamu merasa seperti itu.”



Kadang-kadang seseorang tidak membutuhkan orang lain untuk menghilangkan emosinya.



Ia hanya membutuhkan seseorang yang mengatakan:



“Aku tidak menganggap perasaanmu berlebihan.”



3. Jangan langsung mengatakan, “Semua akan baik-baik saja”



Kalimat ini sering keluar dari mulut kita karena niatnya ingin menenangkan.



Namun, bagi orang yang sedang mengalami masalah, kalimat tersebut kadang justru terasa seperti pengabaian.



Bayangkan seseorang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berarti baginya.



Kemudian kamu berkata:



“Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja.”



Mungkin kamu bermaksud memberi harapan.



Tetapi orang tersebut mungkin justru berpikir:



“Kamu tidak benar-benar memahami apa yang sedang aku rasakan.”



CDC juga menyarankan agar kita menghindari respons yang meremehkan seperti “jangan terlalu khawatir” atau “semuanya pasti baik-baik saja” ketika seseorang sedang mencoba membicarakan perasaannya. Sebaliknya, kita dapat menggunakan kalimat seperti “Aku mendengarkan,” “Aku mengerti,” atau “Ceritakan lebih banyak.”



Ada perbedaan besar antara memberikan harapan dan menyangkal kesulitan.



Kamu bisa memberikan harapan tanpa menghapus kenyataan.



Misalnya:



“Aku tahu sekarang semuanya terasa berat. Tapi kita tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini.”



Atau:



“Aku tidak tahu persis bagaimana semuanya akan berakhir, tapi kamu tidak harus melewati ini sendirian.”



Kalimat seperti ini jauh lebih manusiawi.



Karena kita tidak sedang berpura-pura bahwa masalahnya tidak ada.



Kita hanya memberi tahu bahwa:



“Masalah ini ada, tetapi kamu tidak sendirian menghadapinya.”



4. Tanyakan: “Kamu ingin didengarkan atau dibantu mencari solusi?”



Ini adalah salah satu pertanyaan sederhana yang bisa mengubah cara kita memberikan dukungan.



Sebab, orang yang sedang menghadapi masalah belum tentu membutuhkan jenis bantuan yang sama.



Ada orang yang ingin didengarkan.



Ada yang ingin dipeluk.



Ada yang ingin ditemani.



Ada yang ingin mendapatkan saran.



Ada pula yang benar-benar membutuhkan bantuan praktis.



Karena itu, daripada menebak-nebak, tanyakan langsung.



Misalnya:



“Kamu ingin aku dengarkan saja, atau kamu ingin kita mencari solusinya bersama?”



Pertanyaan tersebut memberikan ruang bagi orang lain untuk menentukan jenis dukungan yang ia butuhkan.



Dalam penelitian mengenai dukungan sosial, respons yang sesuai dengan kebutuhan orang yang menerima bantuan menjadi bagian penting dari dukungan yang efektif.



Ini juga menunjukkan bahwa kamu menghargai otonominya.



Kamu tidak mengambil alih hidupnya.



Kamu tidak memaksakan solusi.



Kamu hanya menawarkan kehadiran.



Misalnya ia menjawab:



“Aku cuma ingin cerita.”



Maka dengarkan.



Jangan mengubah percakapan menjadi seminar motivasi.



Jika ia menjawab:



“Aku butuh saran.”



Barulah kamu bisa bertanya:



“Oke. Menurutmu, bagian mana yang paling ingin kita cari solusinya?”



Dengan cara seperti ini, bantuanmu menjadi lebih tepat sasaran.



Karena membantu bukan berarti mengambil kendali.



Membantu berarti hadir dengan cara yang memang dibutuhkan.



5. Berikan bantuan kecil yang nyata, bukan hanya kata-kata



Tidak semua bentuk dukungan harus berupa percakapan panjang.



Kadang-kadang seseorang terlalu lelah untuk bercerita.



Ia mungkin tidak membutuhkan kalimat motivasi.



Ia mungkin hanya membutuhkan seseorang yang berkata:



“Sudah makan?”



“Mau aku temani?”



“Aku antar, ya.”



“Aku bantu bereskan ini.”



“Kalau kamu belum sanggup mengurusnya sekarang, biar aku bantu bagian ini.”



Dukungan sosial tidak hanya berbentuk dukungan emosional. Penelitian juga membedakan dukungan seperti companionship atau kebersamaan, bantuan informasi, dan bantuan praktis atau instrumental.



Jadi, jangan selalu berpikir bahwa kamu harus menemukan kata-kata yang sempurna.



Kadang-kadang tindakan kecil jauh lebih berarti.



Membawakan makanan.



Menemani pergi.



Membantu menyelesaikan pekerjaan sederhana.



Mengirim pesan:



“Aku cuma mau memastikan kamu baik-baik saja hari ini.”



Atau sekadar duduk bersama tanpa banyak bicara.



Kehadiran seseorang sering kali memiliki pesan tersendiri:



“Aku masih di sini.”



Dan bagi orang yang sedang merasa sendirian, pesan tersebut bisa sangat berarti.



6. Tetap hadir setelah percakapan selesai



Ini mungkin cara yang paling sering dilupakan.



Kita sering mengira bahwa membantu seseorang berarti berbicara dengannya sekali.



Ia menangis.



Kita menghiburnya.



Percakapan selesai.



Lalu semuanya kembali seperti biasa.



Padahal, masalah emosional tidak selalu selesai dalam satu percakapan.



Seseorang mungkin terlihat lebih baik malam ini, tetapi kembali merasa berat keesokan harinya.



Karena itu, jangan hanya bertanya:



“Kamu baik-baik saja?”



sekali.



Coba tanyakan lagi beberapa hari kemudian.



“Kemarin kamu bilang sedang berat. Hari ini bagaimana?”



Atau:



“Aku kepikiran kamu. Semoga hari ini sedikit lebih ringan.”



Atau bahkan:



“Nggak perlu membalas panjang. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku masih ada.”



Konsistensi seperti ini penting karena dukungan sosial bukan hanya tentang satu interaksi, tetapi juga tentang rasa bahwa seseorang memiliki orang lain yang dapat diandalkan. Bukti penelitian yang luas menunjukkan adanya hubungan antara dukungan sosial yang dirasakan dengan berbagai aspek kesejahteraan manusia.



Dan menariknya, kamu tidak harus selalu melakukan sesuatu yang besar.



Kadang-kadang pesan singkat sudah cukup.



Sebuah telepon.



Secangkir kopi.



Ajakan berjalan sebentar.



Atau duduk bersama tanpa membicarakan masalah sama sekali.



Kehadiran yang konsisten sering kali lebih berharga daripada nasihat yang sempurna.



Hal-Hal yang Sebaiknya Dihindari



Ketika ingin membuat seseorang merasa lebih baik, ada beberapa respons yang sebaiknya kita pikirkan kembali.



Jangan membandingkan penderitaannya



Hindari:



“Masalahmu belum seberapa dibandingkan masalahku.”



Setiap orang memiliki kapasitas emosional yang berbeda.



Membandingkan rasa sakit biasanya tidak membuat seseorang lebih kuat.



Justru bisa membuatnya merasa tidak berhak untuk sedih.



Jangan buru-buru menghakimi



Hindari:



“Makanya, dari awal aku sudah bilang.”



Mungkin kamu memang benar.



Tetapi ketika seseorang sedang berada dalam kondisi emosional yang berat, “aku sudah bilang” biasanya tidak membantu.



Ia tidak sedang membutuhkan hakim.



Ia membutuhkan seseorang yang aman untuk diajak bicara.



Jangan memaksa mereka untuk terbuka



Tidak semua orang siap menceritakan semuanya.



Jika seseorang mengatakan:



“Aku belum siap cerita.”



Hormati.



Kamu bisa menjawab:



“Tidak apa-apa. Kalau suatu saat kamu ingin cerita, aku ada.”



Pendekatan yang mendukung tetapi tidak memaksa juga dianjurkan dalam panduan komunikasi dengan orang yang sedang mengalami tekanan.



Jangan menjadikan dirimu sebagai pusat cerita



Jika seseorang sedang bercerita tentang masalahnya, jangan langsung mengubah percakapan menjadi:



“Aku juga pernah mengalami hal yang sama…”



Pengalamanmu mungkin relevan, tetapi dengarkan dulu.



Pastikan percakapan tetap memberikan ruang untuk dirinya.



Pada Akhirnya, Seseorang Tidak Selalu Membutuhkan Kita untuk Memperbaiki Hidupnya



Ada sebuah kesalahpahaman tentang menjadi orang yang suportif.



Kita sering berpikir bahwa jika seseorang datang kepada kita dengan masalah, maka kita harus memiliki jawabannya.



Padahal tidak.



Kita bukan penyelamat.



Kita bukan terapis bagi semua orang.



Kita tidak selalu bisa menghilangkan rasa sakit seseorang.



Dan kita tidak harus mampu menyelesaikan hidupnya.



Yang bisa kita lakukan adalah memberikan sesuatu yang jauh lebih sederhana:



ruang yang aman untuk menjadi manusia.



Mendengarkan ketika ia ingin berbicara.



Memvalidasi ketika emosinya terasa terlalu berat.



Menemani ketika ia merasa sendirian.



Memberikan bantuan ketika ia membutuhkannya.



Menghargai batasannya.



Dan tetap hadir ketika perhatian orang lain mulai pergi.



Enam hal tersebut dapat diringkas menjadi:



1. Dengarkan tanpa buru-buru memberikan solusi.



2. Validasi perasaannya tanpa harus membenarkan semuanya.



3. Jangan meremehkan masalah dengan mengatakan semuanya pasti baik-baik saja.



4. Tanyakan jenis bantuan yang ia butuhkan.



5. Berikan bantuan kecil yang nyata.



6. Tetap hadir setelah percakapan selesai.



Pada akhirnya, membuat seseorang merasa lebih baik bukan selalu tentang membuatnya tersenyum.



Kadang-kadang, membuat seseorang merasa lebih baik berarti membuatnya merasa:



“Aku didengar.”



“Perasaanku tidak dianggap berlebihan.”



“Aku tidak harus menghadapi semuanya sendirian.”



Dan mungkin, dari semua hal yang bisa kita berikan kepada seseorang yang sedang mengalami masa sulit, perasaan bahwa ia tidak sendirian adalah salah satu hadiah yang paling berarti.



