Jika Memiliki 5 Tanda Ini, Kamu Mungkin Orang yang Bijaksana Menurut Psikologi

Seseorang yang tanpa disadari ternyata bijaksana. (Magnific)

JawaPos.com - Kebijaksanaan sering kali disalahartikan sebagai kemampuan seseorang untuk selalu memiliki jawaban atas segala sesuatu.



Kita membayangkan orang bijaksana sebagai seseorang yang banyak membaca, berbicara dengan tenang, memiliki pengalaman hidup yang panjang, atau selalu mampu memberikan nasihat yang terdengar masuk akal.



Padahal, kebijaksanaan tidak selalu terlihat seperti itu.



Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang paling bijaksana justru sering kali tidak merasa dirinya bijaksana. Mereka tidak sibuk menunjukkan bahwa mereka lebih tahu. Mereka tidak selalu berusaha memenangkan perdebatan. Bahkan, terkadang mereka lebih banyak diam, mengamati, dan berpikir sebelum memberikan respons.



Dalam psikologi, kebijaksanaan sering dikaitkan dengan kemampuan melihat kehidupan secara lebih kompleks, memahami sudut pandang orang lain, mengelola emosi, menerima ketidakpastian, serta mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang.



Artinya, menjadi bijaksana bukan berarti menjadi seseorang yang sempurna.



Orang bijaksana tetap bisa marah. Tetap bisa kecewa. Tetap pernah salah mengambil keputusan. Tetap bisa merasa sedih dan terluka.



Perbedaannya adalah mereka perlahan belajar bagaimana memahami semua pengalaman tersebut tanpa membiarkannya mengendalikan seluruh hidup mereka.



Menariknya, ada beberapa tanda yang mungkin menunjukkan bahwa seseorang memiliki tingkat kebijaksanaan yang cukup tinggi—meskipun orang tersebut sendiri tidak pernah menganggap dirinya istimewa.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (25/10), terdapat lima di antaranya.



1. Kamu Tidak Terburu-Buru Menilai Orang Lain



Pernahkah kamu melihat seseorang melakukan sesuatu yang menurutmu salah, tetapi bukannya langsung menghakimi, kamu justru berpikir:



"Mungkin ada alasan mengapa dia melakukan itu."



Jika kamu sering berpikir seperti ini, bisa jadi kamu memiliki salah satu ciri penting dari kebijaksanaan.



Bukan berarti kamu membenarkan semua perilaku orang lain.



Kamu tetap bisa mengatakan bahwa suatu tindakan salah. Namun, kamu mampu memisahkan antara menilai sebuah tindakan dan menghakimi keseluruhan pribadi seseorang.



Orang yang kurang reflektif cenderung melihat dunia secara sederhana.



Baik atau buruk.



Benar atau salah.



Pintar atau bodoh.



Teman atau musuh.



Sementara itu, orang yang lebih bijaksana biasanya menyadari bahwa manusia jauh lebih kompleks daripada label-label tersebut.



Mereka memahami bahwa seseorang bisa melakukan kesalahan tanpa berarti seluruh dirinya adalah orang jahat. Seseorang bisa melakukan hal baik tanpa berarti dia selalu benar.



Kamu mungkin pernah berada dalam situasi ketika seseorang mengecewakanmu. Dahulu mungkin kamu langsung berpikir, "Dia memang orang yang buruk."



Tetapi seiring bertambahnya pengalaman, kamu mulai berpikir:



"Mungkin dia sedang menghadapi sesuatu yang tidak aku ketahui."



Pola berpikir seperti ini menunjukkan adanya kemampuan untuk melihat situasi dari perspektif yang lebih luas.



Dalam psikologi, kemampuan mempertimbangkan perspektif orang lain merupakan bagian penting dari kematangan sosial dan emosional.



Dan menariknya, orang yang bijaksana tidak selalu membutuhkan semua orang untuk memahami dirinya.



Mereka juga belajar bahwa manusia memiliki cerita masing-masing.



Kamu tidak tahu seluruh perjuangan seseorang hanya karena melihat satu bagian dari kehidupannya.



Kamu tidak tahu apa yang terjadi di balik seseorang yang tiba-tiba menjadi pendiam.



Kamu tidak tahu apa yang dialami seseorang sebelum dia mengambil keputusan yang menurutmu aneh.



Dan kesadaran seperti ini membuatmu lebih berhati-hati dalam memberikan penilaian.



Bukan karena kamu tidak punya pendapat.



Tetapi karena kamu sadar bahwa informasi yang kamu miliki sering kali tidak lengkap.



2. Kamu Bisa Mengakui, "Aku Bisa Saja Salah"



Kalimat ini terdengar sederhana.



Namun dalam praktiknya, tidak mudah mengatakannya.



Banyak orang merasa bahwa mengakui kesalahan berarti kehilangan harga diri.



Mereka mempertahankan pendapat meskipun sudah menemukan bukti bahwa dirinya keliru. Mereka terus berdebat bukan karena yakin dirinya benar, tetapi karena tidak ingin terlihat salah.



Orang yang bijaksana memiliki hubungan yang berbeda dengan kesalahan.



Mereka tidak menganggap perubahan pendapat sebagai kelemahan.



Sebaliknya, mereka memahami bahwa informasi manusia selalu terbatas.



Hari ini kamu bisa yakin terhadap sesuatu.



Besok kamu menemukan informasi baru.



Kemudian kamu mengubah pandangan.



Dan itu bukan kegagalan.



Itu adalah proses belajar.



Salah satu tanda kematangan intelektual adalah kemampuan untuk menahan keyakinan dengan cukup fleksibel sehingga kita masih mampu memperbaruinya ketika menemukan bukti baru.



Karena itu, jika kamu sering mengatakan:



"Aku belum tahu."



"Mungkin aku salah."



"Aku perlu memikirkannya lagi."



atau



"Aku tidak pernah melihatnya dari sudut pandang itu."



jangan buru-buru menganggap dirimu kurang pintar.



Justru sebaliknya.



Kemampuan mengakui keterbatasan pengetahuan dapat menjadi tanda bahwa kamu memiliki kesadaran diri yang baik.



Orang yang benar-benar yakin bahwa dirinya tahu segalanya biasanya tidak memiliki banyak ruang untuk belajar.



Sebaliknya, orang yang sadar bahwa dirinya masih bisa salah akan terus membuka pintu untuk pengetahuan baru.



Itulah salah satu paradoks kebijaksanaan:



Semakin seseorang memahami luasnya kehidupan, semakin dia sadar bahwa masih banyak hal yang belum dia pahami.



3. Kamu Tidak Lagi Merasa Harus Menang dalam Setiap Perdebatan



Ada masa dalam hidup ketika kita merasa harus menjelaskan semuanya.



Jika seseorang salah memahami kita, kita ingin segera meluruskan.



Jika seseorang meremehkan kita, kita ingin membuktikan kemampuan.



Jika seseorang memiliki pendapat berbeda, kita ingin meyakinkannya.



Namun semakin dewasa, kamu mungkin mulai menyadari sesuatu:



Tidak semua perdebatan layak dimenangkan.



Dan tidak semua orang harus setuju denganmu.



Jika seseorang salah memahami dirimu tetapi situasinya tidak memiliki konsekuensi penting, kamu mungkin memilih untuk membiarkannya.



Jika seseorang memiliki pandangan yang berbeda tentang kehidupan, kamu bisa berkata:



"Aku melihatnya secara berbeda."



Tanpa harus mengubah percakapan menjadi peperangan.



Ini bukan berarti kamu pasif atau tidak memiliki prinsip.



Justru sebaliknya.



Kamu mulai memahami bahwa energi, waktu, dan ketenangan mental adalah sumber daya yang terbatas.



Kamu mulai memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan.



Orang yang bijaksana memahami bahwa kemenangan dalam argumen tidak selalu berarti kemenangan dalam kehidupan.



Bayangkan kamu berhasil membuktikan bahwa kamu benar dalam sebuah perdebatan, tetapi hubunganmu dengan orang tersebut menjadi rusak.



Apakah itu benar-benar sebuah kemenangan?



Terkadang tidak.



Ada situasi ketika menjaga hubungan lebih penting daripada membuktikan siapa yang benar.



Ada pula situasi ketika mempertahankan prinsip jauh lebih penting daripada menjaga kenyamanan.



Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk membedakan keduanya.



Kamu tahu kapan harus berbicara.



Kamu tahu kapan harus diam.



Kamu tahu kapan harus mempertahankan pendapat.



Dan kamu juga tahu kapan harus berkata:



"Tidak apa-apa kalau kita tidak sepakat."



Jika kamu semakin jarang merasa perlu membuktikan dirimu kepada semua orang, mungkin itu bukan karena kamu kehilangan ambisi.



Mungkin kamu hanya sudah memahami bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang berhasil kamu kalahkan dalam perdebatan.



4. Kamu Mampu Menerima Bahwa Hidup Tidak Selalu Berjalan Sesuai Rencana



Ini adalah salah satu tanda kebijaksanaan yang paling sulit.



Karena manusia pada dasarnya ingin mengendalikan kehidupannya.



Kita membuat rencana.



Menetapkan target.



Membayangkan masa depan.



Kemudian berharap semuanya berjalan sesuai dengan yang kita inginkan.



Tetapi kehidupan tidak bekerja seperti itu.



Ada orang yang sudah merencanakan karier tertentu tetapi akhirnya berpindah arah.



Ada hubungan yang dipikir akan bertahan selamanya tetapi berakhir.



Ada kesempatan yang kita kejar mati-matian tetapi tidak pernah menjadi milik kita.



Ada hal yang kita anggap sebagai kegagalan tetapi bertahun-tahun kemudian justru menjadi titik balik.



Orang bijaksana bukan berarti tidak kecewa ketika rencana gagal.



Mereka tetap kecewa.



Mereka tetap menangis.



Mereka tetap membutuhkan waktu untuk menerima kenyataan.



Namun setelah itu, mereka perlahan bertanya:



"Sekarang, apa yang bisa aku lakukan dengan keadaan yang ada?"



Pertanyaan tersebut sangat berbeda dengan:



"Mengapa ini harus terjadi kepadaku?"



Pertanyaan pertama mengarah pada penerimaan dan tindakan.



Pertanyaan kedua sering kali membuat kita terjebak dalam perlawanan terhadap kenyataan.



Kebijaksanaan bukan berarti menyukai semua yang terjadi dalam hidup.



Kebijaksanaan berarti memahami bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, lalu belajar mengarahkan energi kepada sesuatu yang masih bisa kita lakukan.



Kamu mungkin tidak bisa mengubah masa lalu.



Tetapi kamu bisa mengubah cara memahami masa lalu.



Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan keputusan orang lain.



Tetapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponsnya.



Kamu mungkin tidak bisa memastikan masa depan.



Tetapi kamu bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya.



Dan semakin seseorang memahami batas antara apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak bisa dikendalikan, biasanya semakin tenang pula cara dia menghadapi kehidupan.



5. Kamu Lebih Banyak Mencari Pemahaman daripada Pengakuan



Ini mungkin tanda yang paling halus.



Ketika masih muda atau ketika kita belum banyak mengalami kehidupan, kita sering mencari pengakuan.



Kita ingin dianggap pintar.



Ingin dianggap sukses.



Ingin terlihat benar.



Ingin mendapatkan pujian.



Ingin orang lain mengakui pencapaian kita.



Itu manusiawi.



Namun pada titik tertentu, sebagian orang mulai menyadari bahwa pengakuan dari luar tidak pernah benar-benar cukup.



Hari ini kamu mendapatkan pujian.



Besok kamu ingin pujian yang lebih besar.



Hari ini seseorang mengakui keberhasilanmu.



Besok kamu mulai membandingkan dirimu dengan orang lain.



Kamu akhirnya menyadari bahwa mengejar validasi tanpa henti bisa menjadi perlombaan yang tidak memiliki garis akhir.



Orang yang semakin bijaksana cenderung mengembangkan ukuran keberhasilan yang lebih internal.



Mereka mulai bertanya:



"Apakah aku menjalani hidup sesuai dengan nilai yang kupercaya?"



"Apakah keputusan ini benar-benar penting bagiku?"



"Apakah aku menjadi orang yang ingin aku jadi?"



Pertanyaan seperti ini lebih dalam daripada sekadar:



"Apa kata orang tentangku?"



Mungkin kamu juga mulai merasa nyaman melakukan sesuatu tanpa harus mengumumkannya.



Kamu tidak selalu membutuhkan orang lain untuk mengetahui bahwa kamu sedang berkembang.



Kamu bisa membantu seseorang tanpa menceritakannya.



Kamu bisa belajar sesuatu tanpa harus terlihat pintar.



Kamu bisa mencapai sesuatu tanpa merasa perlu menunjukkannya kepada semua orang.



Bukan karena kamu tidak menghargai apresiasi.



Tetapi karena kamu sudah tidak sepenuhnya bergantung padanya.



Dan ketika seseorang mulai tidak terlalu membutuhkan validasi eksternal, biasanya muncul bentuk kebebasan psikologis yang sangat besar.



Kebijaksanaan Bukan Berarti Kamu Selalu Tenang



Ada satu hal penting yang perlu dipahami.



Jika kamu memiliki lima tanda di atas, bukan berarti kamu akan selalu tenang, sabar, dan rasional.



Tidak ada manusia seperti itu.



Orang bijaksana tetap bisa kehilangan kesabaran.



Tetap bisa mengambil keputusan buruk.



Tetap bisa iri.



Tetap bisa merasa takut.



Tetap bisa menyesal.



Kebijaksanaan bukan keadaan ketika semua emosi negatif menghilang.



Sebaliknya, kebijaksanaan lebih dekat dengan kemampuan untuk memahami dan mengelola pengalaman tersebut.



Kamu marah, tetapi tidak membiarkan kemarahan menentukan seluruh tindakanmu.



Kamu kecewa, tetapi tidak langsung menyimpulkan bahwa hidupmu telah berakhir.



Kamu gagal, tetapi mampu mengambil pelajaran.



Kamu disakiti, tetapi perlahan mencoba memahami apa yang terjadi tanpa harus membiarkan luka tersebut mendefinisikan seluruh dirimu.



Dengan kata lain, kebijaksanaan bukan tentang menjadi manusia tanpa kelemahan.



Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk hidup bersama kelemahan tersebut dengan kesadaran yang lebih baik.



Semakin Bijaksana, Semakin Kamu Menyadari Bahwa Hidup Itu Kompleks



Mungkin ada alasan mengapa orang bijaksana terkadang terlihat lebih pendiam.



Bukan karena mereka tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan.



Mereka hanya memahami bahwa setiap perkataan memiliki konteks.



Mereka tahu bahwa jawaban sederhana tidak selalu cocok untuk masalah yang kompleks.



Mereka juga memahami bahwa manusia bisa memiliki dua hal yang tampaknya bertentangan pada saat yang sama.



Seseorang bisa mencintai keluarganya sekaligus membutuhkan jarak dari mereka.



Seseorang bisa terlihat percaya diri sekaligus memiliki ketakutan yang besar.



Seseorang bisa melakukan kesalahan sekaligus memiliki niat yang baik.



Seseorang bisa sukses dalam karier tetapi merasa kehilangan arah dalam kehidupan pribadi.



Kebijaksanaan memungkinkan seseorang hidup dengan kompleksitas tersebut tanpa memaksakan dunia agar selalu menjadi hitam dan putih.



Dan mungkin itulah salah satu bentuk kedewasaan yang paling berharga.



Kamu tidak lagi terlalu sibuk mencari siapa yang sepenuhnya benar dan siapa yang sepenuhnya salah.



Kamu mulai bertanya:



"Apa yang sebenarnya terjadi?"



"Apa yang belum aku pahami?"



"Apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini?"



"Apa respons terbaik yang bisa aku berikan?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengubah cara seseorang menjalani kehidupan.



Jadi, Apakah Kamu Orang yang Bijaksana?



Coba lihat kembali lima tanda tadi.



Apakah kamu tidak mudah menghakimi orang lain?



Apakah kamu mampu mengatakan bahwa dirimu mungkin salah?



Apakah kamu tidak lagi merasa harus memenangkan setiap perdebatan?



Apakah kamu bisa menerima bahwa beberapa hal dalam hidup berada di luar kendalimu?



Dan apakah kamu semakin mencari pemahaman daripada sekadar pengakuan?



Jika jawabannya "ya" untuk sebagian besar pertanyaan tersebut, mungkin ada kualitas kebijaksanaan dalam dirimu yang selama ini tidak kamu sadari.



Tetapi jangan menjadikan daftar ini sebagai label baru untuk dibanggakan.



Karena justru salah satu tanda kebijaksanaan adalah tidak terlalu sibuk membuktikan bahwa kita bijaksana.



Pada akhirnya, kebijaksanaan bukanlah gelar.



Bukan sesuatu yang bisa diberikan seseorang kepadamu.



Dan bukan pula sesuatu yang selesai dicapai sekali seumur hidup.



Ia lebih mirip sebuah proses.



Setiap pengalaman mengajarkan sesuatu.



Setiap kesalahan memberi kesempatan untuk memahami diri.



Setiap kehilangan mengajarkan tentang keterikatan.



Setiap konflik mengajarkan tentang manusia.



Dan setiap kegagalan dapat memperlihatkan bagian dari diri kita yang sebelumnya tidak pernah kita kenal.



Mungkin kamu tidak menjadi bijaksana karena membaca banyak buku.



Mungkin kamu menjadi bijaksana karena pernah mengalami sesuatu yang membuatmu melihat kehidupan dengan cara yang berbeda.



Mungkin kamu pernah kehilangan seseorang.



Pernah gagal.



Pernah dikecewakan.



Pernah membuat keputusan yang salah.



Atau pernah berada di titik kehidupan ketika kamu akhirnya menyadari bahwa tidak semua hal harus dilawan.



Dan dari semua pengalaman itu, perlahan kamu berubah.



Lebih memahami.



Lebih berhati-hati dalam menilai.



Lebih mampu menerima ketidakpastian.



Lebih tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam.



Lebih mampu mengatakan "aku tidak tahu".



Dan mungkin yang paling penting—



kamu tidak lagi merasa harus memiliki semua jawaban untuk tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik.



Itulah sebabnya, terkadang orang yang paling bijaksana bukanlah orang yang paling banyak berbicara.



Melainkan orang yang sudah cukup mengalami kehidupan untuk memahami bahwa manusia, hubungan, dan kehidupan itu jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di permukaan.



