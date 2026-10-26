7 Kebiasaan Orang yang Sangat Cerdas yang Bisa Membuat Dirinya Frustrasi Menurut Psikologi

Seseorang yang frustasi dengan keadaan. (Magnific)

JawaPos.com - Kecerdasan sering dianggap sebagai kelebihan yang membuat seseorang lebih mudah menjalani kehidupan. Orang yang cerdas biasanya mampu memahami sesuatu dengan cepat, melihat pola yang tidak disadari orang lain, memecahkan masalah dengan baik, dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan.



Namun, kecerdasan juga memiliki sisi lain yang jarang dibicarakan.



Kemampuan berpikir yang tinggi tidak selalu membuat seseorang lebih tenang. Dalam kondisi tertentu, justru kemampuan tersebut dapat membuat seseorang lebih mudah mengalami frustrasi, terutama ketika pikirannya terus bekerja, terlalu banyak mempertimbangkan kemungkinan, atau memiliki standar yang sangat tinggi terhadap dirinya sendiri maupun lingkungan.



Tentu saja, tidak berarti semua orang cerdas pasti mengalami hal-hal berikut. Kecerdasan juga bukan diagnosis psikologis. Tetapi dalam psikologi, ada sejumlah pola perilaku dan cara berpikir yang dapat lebih mudah muncul pada orang yang sangat analitis, reflektif, perfeksionis, atau memiliki kebutuhan tinggi untuk memahami sesuatu secara mendalam.



Ironisnya, beberapa kemampuan yang menjadi kekuatan mereka justru dapat berubah menjadi sumber tekanan.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (25/10), terdapat tujuh kebiasaan yang menarik untuk diperhatikan.



1. Terlalu Banyak Berpikir Sebelum Mengambil Keputusan



Orang yang sangat cerdas biasanya mampu melihat sebuah persoalan dari berbagai sudut.



Sebelum mengambil keputusan, mereka mungkin memikirkan konsekuensi jangka pendek, dampak jangka panjang, risiko yang mungkin terjadi, kemungkinan terburuk, reaksi orang lain, serta alternatif yang belum terpikirkan sebelumnya.



Kemampuan seperti ini tentu sangat berguna.



Masalah muncul ketika analisis tidak lagi membantu seseorang mengambil keputusan, tetapi justru membuatnya semakin sulit bergerak.



Seseorang bisa mulai berpikir:



"Bagaimana kalau keputusan ini salah?"



"Bagaimana kalau ada pilihan yang lebih baik?"



"Bagaimana kalau saya melewatkan sesuatu?"



"Bagaimana kalau keputusan ini ternyata berdampak buruk beberapa tahun ke depan?"



Akhirnya, keputusan sederhana pun terasa seperti persoalan besar.



Dalam psikologi, pola berpikir yang berulang dan sulit dihentikan sering dikaitkan dengan rumination atau ruminasi. Ruminasi bukan sekadar berpikir mendalam. Perbedaannya terletak pada apakah proses berpikir tersebut menghasilkan pemahaman atau tindakan, atau justru membuat seseorang berputar pada pertanyaan yang sama tanpa kemajuan berarti.



Orang yang sangat analitis terkadang kesulitan menerima bahwa tidak semua keputusan dapat dibuat dengan informasi yang sempurna.



Padahal kehidupan hampir selalu mengandung ketidakpastian.



Ada saat ketika seseorang harus memilih berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, bukan berdasarkan kepastian tentang masa depan.



Di sinilah kecerdasan perlu dipadukan dengan kemampuan untuk mengatakan:



"Saya sudah mempertimbangkannya dengan cukup. Sekarang waktunya bertindak."



Kemampuan berhenti menganalisis sama pentingnya dengan kemampuan menganalisis.



2. Memiliki Standar yang Sangat Tinggi terhadap Diri Sendiri



Orang cerdas sering mengetahui dengan cukup jelas apa yang ingin mereka capai.



Mereka bisa melihat potensi dirinya dan menyadari bahwa sebenarnya mereka mampu melakukan lebih baik.



Namun, kesadaran tersebut dapat berubah menjadi tekanan.



Ketika hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan standar pribadi, mereka mungkin tidak sekadar berpikir bahwa hasilnya "kurang bagus".



Mereka bisa merasa bahwa dirinya gagal memenuhi potensi yang seharusnya dimiliki.



Misalnya, seseorang mendapatkan hasil yang sebenarnya sangat baik. Orang lain mungkin memberikan apresiasi.



Tetapi orang tersebut justru berpikir:



"Sebenarnya saya bisa lebih baik."



"Kalau saya lebih disiplin, hasilnya pasti lebih bagus."



"Kenapa saya melakukan kesalahan sekecil itu?"



Inilah salah satu sisi gelap perfeksionisme.



Perfeksionisme tidak selalu berarti seseorang ingin menghasilkan sesuatu yang sempurna. Dalam bentuk tertentu, perfeksionisme juga berkaitan dengan kecenderungan mengevaluasi diri secara sangat keras ketika standar pribadi tidak terpenuhi.



Orang seperti ini bisa memiliki pencapaian yang tinggi tetapi tetap merasa tidak cukup.



Ironisnya, keberhasilan tidak selalu mengurangi tekanan.



Justru keberhasilan sebelumnya dapat menciptakan standar baru.



Jika kemarin berhasil mendapatkan nilai tinggi, hari ini harus lebih tinggi.



Jika sebuah proyek sukses, proyek berikutnya harus lebih sukses.



Jika berhasil mencapai satu target, target berikutnya segera muncul.



Akibatnya, seseorang dapat hidup dalam siklus:



pencapaian → standar meningkat → tekanan meningkat → pencapaian → standar meningkat lagi.



Karena itu, salah satu keterampilan psikologis yang penting adalah belajar membedakan antara "ingin berkembang" dan "merasa tidak pernah cukup".



Keinginan untuk berkembang dapat menjadi sumber motivasi.



Tetapi keyakinan bahwa diri sendiri tidak pernah cukup dapat menjadi sumber frustrasi.



3. Mudah Frustrasi Ketika Orang Lain Tidak Berpikir Secepat Dirinya



Salah satu tantangan bagi orang yang berpikir sangat cepat adalah menghadapi perbedaan kecepatan berpikir.



Mereka mungkin memahami konsep tertentu hanya dalam beberapa menit.



Ketika menjelaskan kepada orang lain, mereka berharap orang tersebut juga segera menangkap maksudnya.



Namun ternyata tidak selalu demikian.



Orang lain mungkin membutuhkan penjelasan lebih sederhana, contoh yang berbeda, atau waktu lebih lama untuk memahami persoalan tersebut.



Jika tidak disadari, perbedaan ini dapat membuat seseorang mudah merasa kesal.



"Kenapa ini susah sekali dijelaskan?"



"Kan sebenarnya sederhana."



"Kenapa mereka tidak melihat hubungan antara kedua hal ini?"



Masalahnya bukan selalu karena orang lain kurang cerdas.



Manusia memiliki pengalaman, pengetahuan, gaya belajar, perhatian, dan cara memproses informasi yang berbeda.



Seseorang mungkin sangat cepat memahami matematika tetapi membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami persoalan sosial.



Orang lain mungkin tidak cepat memahami teori tertentu tetapi sangat baik membaca emosi manusia.



Kecerdasan bukan satu dimensi sederhana.



Frustrasi muncul ketika seseorang menganggap cara berpikirnya sebagai standar universal.



Orang yang semakin matang secara psikologis biasanya belajar bahwa kemampuan memahami sesuatu dengan cepat tidak otomatis berarti semua orang harus memahami sesuatu dengan cara yang sama.



Kemampuan menjelaskan sesuatu dengan sederhana bahkan dapat menjadi tanda penguasaan yang lebih tinggi.



Bukan hanya:



"Saya memahami ini."



Tetapi juga:



"Saya mampu membantu orang lain memahaminya."



4. Terlalu Sering Mempertanyakan Sesuatu yang Dianggap Sudah Jelas



Orang yang sangat kritis biasanya tidak mudah menerima informasi begitu saja.



Mereka cenderung bertanya:



"Kenapa?"



"Apa buktinya?"



"Apakah selalu seperti itu?"



"Apa ada kemungkinan lain?"



"Apa asumsi yang digunakan?"



Sikap kritis seperti ini merupakan kemampuan yang sangat berharga.



Tanpa kemampuan mempertanyakan asumsi, manusia mudah menerima informasi yang salah.



Namun, kebiasaan mempertanyakan segala sesuatu juga dapat melelahkan.



Ada situasi ketika sebuah masalah memang membutuhkan analisis.



Tetapi ada pula situasi ketika terlalu banyak analisis justru membuat kehidupan terasa rumit.



Misalnya, dalam hubungan sosial.



Seseorang mungkin menerima pesan singkat dari temannya:



"Oke."



Orang biasa mungkin menganggapnya sebagai jawaban sederhana.



Tetapi orang yang terlalu analitis dapat mulai memikirkan banyak kemungkinan:



"Apakah dia marah?"



"Apakah ada sesuatu yang saya katakan?"



"Apakah nada pesannya berubah?"



"Kenapa dia hanya mengatakan 'oke'?"



Dalam hitungan menit, sebuah pesan sederhana berubah menjadi teka-teki psikologis.



Kemampuan membaca pola memang berguna.



Tetapi otak manusia juga memiliki kecenderungan mencari pola bahkan ketika informasi yang tersedia belum cukup untuk menghasilkan kesimpulan.



Karena itu, kemampuan berpikir kritis perlu disertai kemampuan menerima bahwa terkadang informasi yang tersedia memang belum cukup.



Tidak semua pertanyaan harus segera memiliki jawaban.



5. Sulit Mematikan Pikiran dan Benar-Benar Beristirahat



Ada orang yang tubuhnya sedang duduk santai, tetapi pikirannya masih bekerja keras.



Saat makan, memikirkan pekerjaan.



Saat mandi, memikirkan masalah.



Saat ingin tidur, tiba-tiba teringat percakapan beberapa jam sebelumnya.



Bahkan ketika sedang berlibur, pikirannya masih membuat daftar masalah yang harus diselesaikan.



Bagi orang yang sangat aktif secara mental, istirahat fisik tidak selalu berarti istirahat mental.



Ini dapat menjadi masalah jika berlangsung terus-menerus.



Pikiran membutuhkan waktu untuk beralih dari mode pemecahan masalah ke mode pemulihan.



Namun orang yang terbiasa menggunakan pikirannya secara intens terkadang merasa tidak nyaman ketika tidak sedang melakukan sesuatu yang produktif.



Mereka mungkin merasa bersalah karena beristirahat.



"Seharusnya saya membaca."



"Seharusnya saya belajar."



"Seharusnya saya menyelesaikan pekerjaan."



Akibatnya, waktu istirahat pun berubah menjadi aktivitas yang harus "bermanfaat".



Padahal istirahat bukanlah kebalikan dari produktivitas.



Istirahat adalah bagian dari produktivitas.



Tubuh dan otak membutuhkan jeda untuk memulihkan perhatian, energi, dan kemampuan regulasi emosi.



Salah satu bentuk kedewasaan psikologis adalah menyadari bahwa seseorang tidak harus selalu menggunakan kapasitas intelektualnya secara maksimal.



Tidak semua waktu harus digunakan untuk memecahkan masalah.



Kadang-kadang, tidak melakukan apa pun adalah sesuatu yang memang dibutuhkan.



6. Cenderung Mengantisipasi Terlalu Banyak Kemungkinan Buruk



Kemampuan melihat berbagai kemungkinan dapat membuat seseorang sangat baik dalam perencanaan.



Sebelum melakukan sesuatu, mereka mungkin sudah memikirkan berbagai skenario.



Jika rencana A gagal, ada rencana B.



Jika rencana B gagal, ada rencana C.



Ini sangat berguna dalam situasi tertentu.



Namun, kemampuan tersebut bisa berubah menjadi sumber kecemasan ketika otak terus memproduksi kemungkinan buruk.



"Bagaimana kalau terjadi sesuatu?"



"Bagaimana kalau rencana ini gagal?"



"Bagaimana kalau orang tersebut berubah pikiran?"



"Bagaimana kalau sesuatu yang tidak terduga terjadi?"



Semakin banyak kemungkinan yang dapat dibayangkan, semakin banyak pula hal yang terasa perlu dikendalikan.



Padahal manusia tidak mungkin mengendalikan seluruh variabel dalam kehidupan.



Di sinilah seseorang perlu membedakan antara persiapan dan kekhawatiran.



Persiapan menghasilkan tindakan.



Kekhawatiran sering kali menghasilkan pengulangan pikiran.



Contohnya:



"Kalau hujan, saya akan membawa payung."



Itu persiapan.



Sebaliknya:



"Bagaimana kalau hujan? Bagaimana kalau payung saya rusak? Bagaimana kalau jalanan banjir? Bagaimana kalau saya terlambat?"



Jika terus berlanjut tanpa tindakan yang berarti, pikiran tersebut tidak lagi meningkatkan kesiapan.



Justru menguras energi mental.



Kecerdasan yang sehat bukan kemampuan memprediksi semua kemungkinan.



Melainkan kemampuan mengetahui kemungkinan mana yang perlu dipersiapkan dan mana yang harus dilepaskan.



7. Terlalu Sadar terhadap Kontradiksi dalam Kehidupan



Orang yang reflektif sering menyadari bahwa kehidupan tidak sesederhana hitam dan putih.



Mereka dapat melihat bahwa seseorang bisa memiliki niat baik sekaligus melakukan kesalahan.



Sebuah keputusan dapat membawa manfaat sekaligus kerugian.



Sebuah prinsip yang baik dapat memiliki pengecualian.



Seseorang bisa mencintai sesuatu tetapi pada saat yang sama merasa kecewa terhadapnya.



Kemampuan melihat kompleksitas seperti ini merupakan bagian dari pemikiran yang matang.



Namun, ada sisi melelahkannya.



Semakin seseorang melihat banyak sisi, semakin sulit menentukan sesuatu secara mutlak.



Mereka bisa bertanya:



"Apakah saya benar?"



"Apakah dia juga punya alasan?"



"Apakah keputusan ini benar-benar salah?"



"Bagaimana jika saya melihat persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda?"



Akibatnya, seseorang dapat mengalami semacam kelelahan karena terlalu banyak nuansa.



Mereka mengetahui bahwa tidak ada jawaban yang sempurna.



Namun mereka tetap menginginkan jawaban yang benar-benar tepat.



Di sinilah seseorang perlu belajar bahwa kedewasaan bukan berarti menemukan jawaban sempurna untuk setiap persoalan.



Kadang-kadang kedewasaan berarti mampu mengambil keputusan meskipun kita menyadari bahwa keputusan tersebut memiliki kekurangan.



Ketika Kecerdasan Berubah Menjadi Beban



Dari tujuh kebiasaan tersebut, kita bisa melihat sebuah pola.



Kecerdasan pada dasarnya bukan masalah.



Yang dapat menjadi masalah adalah ketika kemampuan berpikir tidak diimbangi dengan kemampuan mengatur pikiran.



Kemampuan menganalisis bisa berubah menjadi overthinking.



Standar tinggi bisa berubah menjadi perfeksionisme.



Sikap kritis bisa berubah menjadi keraguan tanpa akhir.



Kemampuan memprediksi bisa berubah menjadi kekhawatiran.



Kesadaran terhadap kompleksitas bisa berubah menjadi kesulitan mengambil keputusan.



Karena itu, perkembangan pribadi tidak hanya berarti meningkatkan kemampuan berpikir.



Seseorang juga perlu belajar kapan harus berhenti berpikir.



Ini mungkin terdengar paradoks.



Tetapi semakin kuat kemampuan berpikir seseorang, semakin penting pula kemampuan untuk mengatur kapan kemampuan tersebut digunakan.



Kecerdasan Bukan Hanya Tentang Seberapa Banyak Kita Bisa Berpikir



Ada anggapan bahwa orang pintar adalah orang yang selalu memiliki jawaban.



Padahal dalam kehidupan nyata, kecerdasan juga dapat terlihat dari kemampuan mengatakan:



"Saya tidak tahu."



"Saya mungkin salah."



"Saya membutuhkan lebih banyak informasi."



"Saya sudah cukup memikirkannya."



"Saya tidak bisa mengendalikan hal tersebut."



Pernyataan-pernyataan sederhana tersebut membutuhkan kemampuan untuk menerima keterbatasan.



Dan menerima keterbatasan bukan berarti menjadi kurang cerdas.



Justru seseorang mungkin menjadi lebih sehat secara psikologis ketika ia tidak lagi merasa harus memahami, mengontrol, atau menyelesaikan segala sesuatu.



Pada akhirnya, tujuan berpikir bukanlah membuat seseorang memikirkan segala hal.



Tujuan berpikir adalah membantu seseorang menjalani kehidupan dengan lebih baik.



Jika sebuah cara berpikir terus-menerus menghasilkan tekanan, kelelahan, dan frustrasi, mungkin yang perlu diperbaiki bukan kemampuan berpikirnya, melainkan cara seseorang berhubungan dengan pikirannya sendiri.



Karena kecerdasan yang paling bermanfaat bukan hanya kemampuan melihat lebih banyak kemungkinan.



Melainkan kemampuan mengetahui kemungkinan mana yang layak dipikirkan, mana yang perlu ditindaklanjuti, dan mana yang sebaiknya dilepaskan.



