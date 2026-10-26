5 Hal yang Sebaiknya Tidak Diucapkan soal Berat Badan dan Alternatif Katanya Menurut Psikologi

Seseorang yang salah menanyakan mengenai berat badan. (Magnific)

JawaPos.com - Berat badan sering kali menjadi topik yang dianggap biasa dalam percakapan sehari-hari. Komentar seperti “Kok sekarang gemukan?”, “Kamu harus diet,” atau “Wah, sekarang kurusan!” mungkin terdengar sederhana, bahkan bagi sebagian orang dianggap sebagai bentuk perhatian.



Namun, dari sudut pandang psikologi, komentar mengenai berat badan tidak selalu sesederhana itu.



Bagi seseorang yang sedang berjuang dengan citra tubuh, pola makan, kepercayaan diri, atau hubungan yang tidak sehat dengan makanan, satu komentar tentang berat badan dapat memiliki dampak emosional yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan.



Kata-kata mengenai tubuh dapat memengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri. Komentar yang berulang juga dapat memperkuat keyakinan bahwa nilai diri seseorang ditentukan oleh ukuran tubuh, penampilan, atau angka di timbangan.



Karena itu, bukan berarti kita tidak boleh berbicara mengenai kesehatan. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita membicarakannya.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (25/10), terdapat lima hal yang sebaiknya tidak dikatakan mengenai berat badan, beserta alternatif kalimat yang lebih sehat secara psikologis.



1. “Kok sekarang gemukan?”



Kalimat ini mungkin terdengar seperti pengamatan biasa.



Namun, bagi orang yang menerimanya, pertanyaan tersebut dapat terasa seperti penilaian.



Masalahnya bukan hanya pada kata “gemukan”, tetapi pada pesan tersirat di baliknya: bahwa perubahan tubuh seseorang adalah sesuatu yang perlu diperhatikan, dinilai, atau bahkan dipermasalahkan.



Padahal, berat badan seseorang dapat berubah karena banyak hal.



Perubahan pola hidup, usia, kondisi kesehatan, stres, perubahan aktivitas, obat-obatan, hormon, kehamilan, proses pemulihan, atau berbagai faktor lain dapat memengaruhi berat badan.



Kita sering kali tidak mengetahui cerita lengkap di balik perubahan tubuh seseorang.



Mengapa komentar ini bisa berdampak secara psikologis?



Psikologi mengenal konsep body image, yaitu bagaimana seseorang memandang, merasakan, dan menilai tubuhnya sendiri.



Komentar dari orang lain dapat menjadi bagian dari cara seseorang membentuk persepsi tersebut.



Jika seseorang terus-menerus mendengar bahwa tubuhnya “terlalu besar”, “terlalu kecil”, “lebih gemuk”, atau “lebih kurus”, ia dapat mulai menghubungkan perubahan tubuh dengan nilai dirinya.



Pada sebagian orang, hal ini dapat meningkatkan rasa malu terhadap tubuh (body shame) atau membuat mereka menjadi terlalu memperhatikan penampilan.



Alih-alih merasa nyaman dengan tubuhnya, seseorang mungkin mulai berpikir:



“Berarti tubuh saya sekarang terlihat buruk.”



“Orang lain memperhatikan berat badan saya.”



“Saya harus segera menurunkan berat badan.”



Padahal, perubahan berat badan tidak otomatis berarti seseorang menjadi kurang berharga.



Sebaiknya mengatakan apa?



Daripada mengomentari ukuran tubuh, kita dapat mengalihkan perhatian pada keadaan orang tersebut.



Misalnya:



“Apa kabar? Belakangan ini kamu kelihatan banyak kesibukan.”



atau:



“Bagaimana keadaanmu akhir-akhir ini?”



Jika memang ada alasan untuk membicarakan kesehatan, gunakan bahasa yang berfokus pada kesejahteraan, bukan penampilan.



Misalnya:



“Bagaimana kondisi kesehatanmu belakangan ini?”



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi secara psikologis pesannya sangat berbeda.



Kalimat pertama menilai tubuh.



Kalimat kedua menunjukkan kepedulian terhadap manusia di balik tubuh tersebut.



2. “Kamu harus diet.”



Ini adalah salah satu kalimat yang sering diucapkan dengan niat baik.



Seseorang mungkin mengatakan, “Aku bilang begini karena peduli kesehatanmu.”



Masalahnya, kita tidak selalu mengetahui hubungan seseorang dengan makanan dan tubuhnya.



Bagi sebagian orang, nasihat mengenai diet dapat menjadi tekanan tambahan.



Terlebih lagi, ketika seseorang sudah memiliki kekhawatiran mengenai berat badan, komentar seperti ini dapat memperkuat pola pikir bahwa tubuhnya adalah masalah yang harus segera diperbaiki.



Mengapa kata “harus” bermasalah?



Dalam psikologi, cara seseorang berbicara kepada dirinya sendiri dapat memengaruhi motivasi dan emosi.



Bahasa yang penuh tuntutan seperti:



“Aku harus kurus.”



“Aku tidak boleh makan ini.”



“Aku harus turun sekian kilogram.”



“Aku gagal diet.”



dapat membuat hubungan seseorang dengan makanan menjadi penuh rasa bersalah.



Makanan kemudian tidak lagi dipandang hanya sebagai sesuatu yang memberi energi dan kenikmatan, tetapi sebagai sesuatu yang harus dikontrol secara ketat.



Pada sebagian orang, pola pikir yang terlalu kaku seperti ini justru dapat memicu siklus:



restriksi → keinginan makan meningkat → makan berlebihan → rasa bersalah → restriksi kembali.



Tentu, tidak semua orang akan mengalami siklus tersebut. Namun, ini menunjukkan mengapa komentar tentang diet sebaiknya tidak diberikan secara sembarangan.



Sebaiknya mengatakan apa?



Jika seseorang sendiri sedang membicarakan keinginannya untuk hidup lebih sehat, kita dapat menggunakan bahasa yang mendukung tanpa menghakimi.



Misalnya:



“Kalau kamu ingin mengubah pola hidup, aku bisa mendukungmu.”



atau:



“Apa yang menurutmu akan membuat kamu merasa lebih sehat dan nyaman?”



Perhatikan bahwa kalimat tersebut memberikan otonomi kepada orang tersebut.



Ia tetap menjadi orang yang menentukan apa yang ingin dilakukan terhadap tubuhnya.



Dalam psikologi, rasa memiliki kendali atas keputusan pribadi merupakan bagian penting dari motivasi yang sehat.



3. “Wah, sekarang kamu kurusan! Jadi lebih bagus.”



Sekilas, ini terdengar seperti pujian.



Bahkan, banyak orang menganggap komentar tentang penurunan berat badan sebagai pujian yang positif.



Namun, ada masalah tersembunyi di dalamnya.



Ketika kita mengatakan seseorang terlihat “lebih bagus” karena tubuhnya lebih kecil, kita secara tidak sengaja dapat menyampaikan pesan bahwa:



tubuh yang lebih kurus = tubuh yang lebih baik.



Padahal, kita tidak tahu apa yang terjadi di balik perubahan tersebut.



Seseorang mungkin memang sedang menjalani perubahan gaya hidup yang sehat.



Tetapi seseorang juga mungkin sedang mengalami stres berat, kehilangan nafsu makan, masalah kesehatan, atau kesulitan dengan pola makan.



Karena itu, tidak semua penurunan berat badan merupakan kabar baik.



Mengapa pujian mengenai berat badan perlu dipertimbangkan?



Pujian yang berulang mengenai tubuh dapat membuat seseorang belajar bahwa mendapatkan penerimaan sosial berkaitan dengan perubahan fisik.



Akibatnya, seseorang mungkin mulai berpikir:



“Ketika saya kurus, orang-orang lebih menyukai saya.”



Jika keyakinan ini semakin kuat, ia dapat merasa perlu mempertahankan ukuran tubuh tertentu agar tetap mendapatkan validasi.



Ini dapat berkontribusi pada body surveillance, yaitu kecenderungan untuk terus-menerus memantau bagaimana tubuh terlihat di mata orang lain.



Orang tersebut bukan lagi sekadar bertanya:



“Apakah saya sehat?”



tetapi:



“Apakah tubuh saya terlihat cukup bagus bagi orang lain?”



Sebaiknya mengatakan apa?



Alih-alih memuji perubahan berat badan, kita dapat memuji kualitas yang tidak bergantung pada ukuran tubuh.



Misalnya:



“Senang melihat kamu kelihatan lebih bersemangat akhir-akhir ini.”



atau:



“Kamu kelihatan bahagia belakangan ini.”



atau bahkan cukup:



“Senang bertemu denganmu.”



Dengan demikian, kita tetap memberikan perhatian positif tanpa mengaitkan nilai seseorang dengan ukuran tubuhnya.



4. “Kalau aku jadi kamu, aku pasti malu.”



Komentar seperti ini jauh lebih keras daripada sekadar komentar mengenai berat badan.



Ia tidak hanya membicarakan tubuh, tetapi juga memberikan penilaian terhadap harga diri seseorang.



Dalam psikologi, rasa malu berbeda dari rasa bersalah.



Rasa bersalah cenderung berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan seseorang:



“Aku melakukan sesuatu yang salah.”



Sementara rasa malu dapat terasa seperti:



“Ada sesuatu yang salah dengan diriku.”



Perbedaan ini penting.



Ketika seseorang dibuat merasa bahwa tubuhnya adalah sesuatu yang memalukan, yang diserang bukan lagi perilakunya, tetapi identitas dirinya.



Mengapa body shaming bisa berbahaya?



Stigma dan rasa malu terhadap tubuh dapat memengaruhi kesehatan psikologis.



Seseorang yang sering mendapatkan komentar negatif mengenai tubuhnya dapat mengalami penurunan kepercayaan diri, kecemasan terhadap penampilan, menarik diri dari lingkungan sosial, atau menjadi terlalu fokus pada berat badan dan makanan.



Ironisnya, mempermalukan seseorang karena berat badannya juga tidak otomatis membuat orang tersebut menjalani gaya hidup yang lebih sehat.



Rasa malu bukanlah strategi motivasi yang selalu efektif.



Motivasi yang dibangun dari rasa takut dan penghinaan dapat membuat perubahan terasa sebagai hukuman.



Sebaliknya, pendekatan yang lebih suportif dapat membantu seseorang merasa bahwa perubahan dilakukan karena ia menghargai dirinya, bukan karena ia membenci dirinya.



Sebaiknya mengatakan apa?



Jika kita benar-benar ingin mendukung seseorang, gunakan bahasa yang menguatkan martabatnya.



Misalnya:



“Kamu tetap berharga, apa pun ukuran tubuhmu.”



atau:



“Kalau ada sesuatu yang sedang kamu perjuangkan, aku ada untuk mendengarkan tanpa menghakimi.”



Ini bukan berarti kita harus selalu mengatakan bahwa semua kondisi kesehatan baik-baik saja.



Artinya, kepedulian terhadap kesehatan tidak harus disampaikan melalui penghinaan terhadap tubuh.



5. “Kamu kelihatannya tidak sehat karena berat badanmu.”



Kalimat ini mungkin muncul dari kekhawatiran yang tulus.



Namun, masalahnya adalah kita sering kali menyamakan penampilan tubuh dengan kondisi kesehatan seseorang.



Padahal, kesehatan tidak dapat dinilai secara akurat hanya dengan melihat seseorang.



Seseorang yang tubuhnya besar tidak otomatis tidak sehat.



Sebaliknya, seseorang yang tubuhnya terlihat kurus juga tidak otomatis sehat.



Kesehatan merupakan sesuatu yang kompleks dan melibatkan banyak faktor.



Mengapa asumsi seperti ini bermasalah?



Ketika kesehatan selalu dikaitkan dengan penampilan, seseorang dapat belajar bahwa tubuh harus terlihat dengan cara tertentu agar dianggap sehat.



Ini dapat memperkuat weight stigma, yaitu stereotip, prasangka, atau perlakuan negatif yang berkaitan dengan berat badan.



Weight stigma dapat muncul dalam banyak bentuk, mulai dari ejekan, komentar keluarga, stereotip di lingkungan sosial, hingga perlakuan berbeda dalam berbagai situasi.



Yang sering dilupakan adalah bahwa stigma itu sendiri dapat menjadi sumber stres.



Seseorang yang merasa terus-menerus dinilai karena tubuhnya mungkin justru semakin menghindari lingkungan sosial, aktivitas fisik, pemeriksaan kesehatan, atau percakapan mengenai kesehatan karena takut dihakimi.



Sebaiknya mengatakan apa?



Jika memang ada kekhawatiran terhadap kesehatan seseorang, sebaiknya jangan membuat diagnosis berdasarkan penampilan.



Kita dapat mengatakan:



“Kalau kamu sedang punya kekhawatiran tentang kesehatan, mungkin ada baiknya membicarakannya dengan tenaga kesehatan.”



Atau, jika hubungan kita cukup dekat:



“Kalau kamu ingin membicarakan sesuatu tentang kesehatanmu, aku siap mendengarkan.”



Dengan cara ini, kita menunjukkan kepedulian tanpa berpura-pura mengetahui kondisi kesehatan seseorang hanya dari bentuk tubuhnya.



Mengapa Kita Sering Membicarakan Berat Badan?



Pertanyaan yang menarik adalah: mengapa berat badan menjadi topik yang begitu sering muncul dalam percakapan?



Salah satu alasannya adalah budaya yang sangat menekankan penampilan.



Sejak kecil, banyak orang belajar bahwa tubuh tertentu dianggap lebih menarik, lebih disiplin, atau lebih sehat dibandingkan tubuh lainnya.



Kita juga sering melihat narasi seperti:



tubuh kurus sebagai simbol keberhasilan,



penurunan berat badan sebagai pencapaian,



makanan tertentu sebagai “baik” atau “buruk”,



tubuh besar sebagai sesuatu yang harus diperbaiki,



dan diet sebagai tanda kedisiplinan.



Ketika pesan-pesan tersebut terus berulang, kita dapat menyerapnya tanpa sadar.



Akibatnya, kita mungkin mengomentari tubuh orang lain bukan karena ingin menyakiti mereka, tetapi karena kita menganggap komentar tersebut sebagai hal yang normal.



Padahal, sesuatu yang dianggap normal secara sosial belum tentu sehat secara psikologis.



Mengubah Fokus: Dari “Bagaimana Tubuhmu?” Menjadi “Bagaimana Kabarmu?”



Salah satu perubahan sederhana yang dapat dilakukan adalah menggeser fokus percakapan.



Alih-alih bertanya:



“Berat badanmu naik, ya?”



kita dapat bertanya:



“Bagaimana kabarmu?”



Alih-alih mengatakan:



“Kamu harus kurusan.”



kita dapat mengatakan:



“Semoga kamu selalu menjaga kesehatan dan merasa nyaman dengan dirimu.”



Alih-alih memuji:



“Sekarang kamu kurus banget!”



kita dapat mengatakan:



“Kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.”



Dengan demikian, kita tidak mengabaikan kesehatan.



Kita hanya berhenti menjadikan tubuh sebagai satu-satunya indikator nilai seseorang.



Apakah Berarti Kita Tidak Boleh Membicarakan Berat Badan Sama Sekali?



Tidak.



Berat badan dapat menjadi topik yang relevan dalam konteks tertentu, terutama ketika seseorang sendiri ingin membicarakannya atau ketika pembahasan tersebut dilakukan dalam konteks medis bersama tenaga profesional.



Yang perlu diperhatikan adalah konteks, tujuan, hubungan, dan cara menyampaikannya.



Ada perbedaan besar antara:



“Kamu harus kurus.”



dan:



“Kalau kamu ingin membicarakan kesehatan atau perubahan pola hidup, aku bisa menemanimu.”



Yang pertama memberikan penilaian.



Yang kedua memberikan dukungan.



Ada perbedaan antara:



“Kok kamu gemukan?”



dan:



“Bagaimana kabarmu belakangan ini?”



Yang pertama berfokus pada tubuh.



Yang kedua berfokus pada manusia.



Prinsip Psikologi yang Bisa Kita Gunakan dalam Percakapan tentang Tubuh



Jika kita ingin berbicara tentang berat badan dengan lebih sehat, beberapa prinsip sederhana dapat membantu.



1. Jangan menganggap tubuh sebagai ruang publik



Tubuh seseorang bukan topik yang otomatis boleh dikomentari hanya karena terlihat.



Sama seperti kita tidak selalu perlu mengomentari wajah, rambut, kulit, atau pakaian seseorang, kita juga tidak harus memberikan komentar tentang berat badannya.



2. Jangan menganggap perubahan berat badan selalu positif atau negatif



Naik atau turun berat badan bukan informasi yang cukup untuk mengetahui apakah seseorang sedang baik-baik saja.



Yang lebih penting adalah kondisi keseluruhan orang tersebut.



3. Pisahkan kesehatan dari nilai diri



Kesehatan penting.



Tetapi kesehatan bukan ukuran nilai seseorang sebagai manusia.



Seseorang tidak menjadi lebih berharga karena berat badannya turun.



Dan seseorang tidak menjadi kurang berharga karena berat badannya naik.



4. Berikan otonomi



Jika seseorang ingin mengubah pola makan, aktivitas fisik, atau gaya hidupnya, biarkan keputusan tersebut menjadi miliknya.



Dukungan lebih bermanfaat daripada tekanan.



5. Fokus pada perilaku sehat, bukan penampilan



Jika memang ingin berbicara tentang kesehatan, pembicaraan dapat diarahkan pada hal-hal seperti:



tidur yang cukup,



aktivitas fisik,



pola makan yang seimbang,



pengelolaan stres,



pemeriksaan kesehatan,



hubungan yang sehat dengan makanan,



dan kesejahteraan psikologis.



Dengan demikian, kesehatan tidak direduksi menjadi angka di timbangan.



Contoh Perubahan Kalimat yang Lebih Empatik



Berikut beberapa contoh sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.



Sebaiknya dihindari



Bisa diganti dengan



“Kok sekarang gemukan?”



“Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini?”



“Kamu harus diet.”



“Kalau kamu ingin mengubah pola hidup, aku mendukungmu.”



“Wah, sekarang kurusan. Jadi lebih bagus.”



“Kamu kelihatan lebih bersemangat.”



“Kalau aku jadi kamu, aku pasti malu.”



“Kamu tetap berharga, dan aku tidak ingin menghakimimu.”



“Kamu kelihatannya tidak sehat.”



“Kalau kamu punya kekhawatiran tentang kesehatan, semoga kamu mendapat dukungan yang tepat.”



“Berat badanmu berapa sekarang?”



“Apa kabar dengan kesehatanmu?”



“Kamu makin besar.”



“Senang bertemu denganmu.”



“Jangan makan itu, nanti gemuk.”



“Semoga kamu bisa menikmati makanan dengan nyaman dan seimbang.”



Pada Akhirnya, Yang Perlu Kita Ubah Bukan Hanya Kata-Kata



Mengubah cara berbicara mengenai berat badan bukan berarti kita harus menjadi takut berbicara tentang kesehatan.



Justru sebaliknya.



Kita dapat membicarakan kesehatan dengan cara yang lebih manusiawi.



Kita dapat mendorong seseorang untuk menjaga kesehatan tanpa membuatnya membenci tubuh sendiri.



Kita dapat mendukung perubahan gaya hidup tanpa menggunakan rasa malu sebagai motivasi.



Kita dapat mengatakan bahwa aktivitas fisik penting tanpa mengatakan bahwa tubuh tertentu lebih layak dihargai.



Dan kita dapat peduli pada seseorang tanpa menjadikan berat badannya sebagai pusat perhatian.



Karena pada akhirnya, seseorang jauh lebih besar daripada angka di timbangan.



Ia memiliki perasaan, pengalaman, perjuangan, hubungan, impian, dan kehidupan yang tidak dapat diringkas hanya melalui ukuran tubuh.



Mungkin salah satu bentuk komunikasi yang paling sehat adalah belajar mengganti pertanyaan:



“Kamu kelihatan seperti apa?”



menjadi:



“Kamu sedang merasa bagaimana?”



Dan mengganti:



“Bagaimana supaya tubuhmu berubah?”



menjadi:



“Apa yang bisa membantumu merasa lebih sehat dan lebih baik?”



Perubahan kecil dalam bahasa dapat menciptakan perubahan besar dalam pengalaman seseorang.



Sebab, kita tidak pernah benar-benar tahu seberapa lama seseorang akan mengingat sebuah komentar tentang tubuhnya.



