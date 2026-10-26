5 Tips bagi Siapa Pun yang Kerap Menangani Klien Selebritas Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

Seseorang yang menangani klien selebritas. (Magnific)

JawaPos.com - Menangani klien selebritas bukan sekadar persoalan memberikan layanan terbaik. Ada dinamika psikologis yang membuat hubungan profesional dengan figur publik bisa terasa berbeda dibandingkan dengan klien pada umumnya.



Seorang selebritas hidup dalam situasi yang unik. Mereka terbiasa diperhatikan, dinilai, dibicarakan, bahkan terkadang disalahpahami oleh publik. Di satu sisi, mereka membutuhkan orang-orang yang dapat bekerja secara profesional dan memahami kebutuhan mereka. Di sisi lain, posisi sebagai figur publik dapat membuat batas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan menjadi lebih rumit.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (25/10), bagi siapa pun yang bekerja sebagai asisten pribadi, manajer, konsultan, dokter, psikolog, pengacara, stylist, fotografer, staf hotel, pekerja kreatif, hingga penyedia jasa profesional lainnya, memahami aspek psikologis dalam berinteraksi dengan klien selebritas dapat menjadi modal penting.



Yang perlu ditekankan, tentu saja, bukan berarti semua selebritas memiliki kepribadian yang sama. Status sebagai figur publik tidak otomatis membuat seseorang lebih sulit ditangani. Justru, tantangan utamanya sering kali muncul dari situasi sosial yang mengelilingi mereka: tekanan publik, ekspektasi tinggi, kebutuhan privasi, jadwal padat, serta perhatian dari banyak orang.



Lantas, bagaimana sebaiknya seseorang bersikap?



1. Perlakukan Mereka sebagai Klien, Bukan sebagai Idola



Salah satu tantangan psikologis paling mendasar ketika menangani selebritas adalah mengelola respons pribadi terhadap status dan popularitas mereka.



Ketika seseorang berhadapan dengan figur yang selama ini hanya dikenal melalui televisi, film, media sosial, atau berita, muncul kemungkinan terjadinya starstruck effect. Kita mungkin menjadi terlalu gugup, terlalu antusias, atau justru terlalu ingin mendapatkan perhatian mereka.



Padahal, dalam hubungan profesional, respons tersebut dapat mengganggu objektivitas.



Prinsip sederhananya adalah: kagumi pekerjaannya jika memang mengaguminya, tetapi tetap perlakukan orangnya secara profesional.



Psikologi sosial menunjukkan bahwa status seseorang dapat memengaruhi cara orang lain memperlakukannya. Orang yang dianggap memiliki status tinggi cenderung mendapatkan perhatian, penghormatan, bahkan perlakuan yang berbeda. Masalahnya, perlakuan yang terlalu berbeda dapat membuat hubungan profesional menjadi tidak seimbang.



Misalnya, seorang staf mungkin menjadi terlalu takut mengatakan bahwa ada kesalahan jadwal. Seorang konsultan mungkin enggan memberikan kritik karena kliennya sangat terkenal. Atau seorang pekerja layanan mungkin menjadi terlalu permisif terhadap permintaan yang sebenarnya berada di luar kesepakatan profesional.



Dalam jangka panjang, hal tersebut justru tidak sehat.



Klien membutuhkan profesional yang mampu mengatakan, "Ini tidak memungkinkan," ketika memang tidak memungkinkan.



Mereka juga membutuhkan seseorang yang dapat mengatakan, "Menurut saya, pilihan ini kurang tepat," apabila memang ada alasan profesional yang mendukung pendapat tersebut.



Menjadi profesional bukan berarti bersikap dingin. Justru, profesionalisme memberikan ruang bagi hubungan yang lebih sehat.



Bagaimana menerapkannya?



Sebelum bertemu klien selebritas, cobalah mengubah sudut pandang:



"Saya sedang bertemu seseorang yang membutuhkan keahlian saya."



Bukan:



"Saya sedang bertemu seseorang yang sangat terkenal."



Perubahan cara berpikir sederhana ini dapat membantu mengurangi kecemasan dan membuat komunikasi menjadi lebih natural.



Hindari pula perilaku yang terlalu menunjukkan kekaguman. Tidak perlu meminta foto, meminta tanda tangan, atau membicarakan kehidupan pribadi mereka ketika situasi tersebut tidak relevan dengan pekerjaan.



Bagi seorang profesional, rasa hormat tidak harus ditunjukkan melalui kekaguman berlebihan.



Terkadang, bentuk penghormatan yang paling tepat justru adalah memperlakukan mereka sebagaimana kita memperlakukan klien lain: dengan sopan, serius, dan kompeten.



2. Pahami bahwa Privasi Bisa Menjadi Kebutuhan Psikologis yang Sangat Besar



Bagi orang biasa, pengalaman sehari-hari mungkin berhenti pada kehidupan pribadi. Bagi selebritas, banyak hal dapat berubah menjadi konsumsi publik.



Pergi ke restoran bisa difoto. Bertemu seseorang bisa menjadi bahan berita. Unggahan sederhana dapat memunculkan komentar. Bahkan percakapan pribadi berpotensi menjadi informasi yang menarik bagi orang lain.



Karena itu, kebutuhan terhadap privasi dapat menjadi sangat penting.



Dalam psikologi, privasi bukan sekadar persoalan menyembunyikan sesuatu. Privasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengatur akses orang lain terhadap dirinya.



Setiap orang membutuhkan batas tertentu. Namun bagi figur publik, batas tersebut terkadang lebih sulit dipertahankan.



Inilah sebabnya orang yang bekerja dekat dengan selebritas perlu memiliki kesadaran tinggi terhadap kerahasiaan.



Informasi seperti jadwal, lokasi, masalah keluarga, kondisi hubungan, rencana pekerjaan, konflik internal, hingga kebiasaan pribadi sebaiknya tidak dianggap sebagai "cerita menarik" untuk dibagikan kepada orang lain.



Bahkan ketika informasi tersebut tampaknya sepele, tetap perlu mempertimbangkan konsekuensinya.



Satu informasi kecil dapat digabungkan dengan informasi lain dan menghasilkan gambaran yang jauh lebih besar.



Jangan menganggap akses sebagai hak



Salah satu jebakan ketika bekerja dekat dengan orang terkenal adalah munculnya perasaan:



"Saya tahu banyak tentang dia karena saya dekat dengannya."



Perasaan tersebut dapat berkembang menjadi rasa memiliki terhadap informasi pribadi klien.



Padahal, mengetahui sesuatu tidak berarti memiliki hak untuk menceritakannya.



Hubungan profesional seharusnya dibangun berdasarkan kepercayaan. Dan kepercayaan dapat hilang dengan sangat cepat ketika seseorang merasa bahwa kehidupan pribadinya tidak aman di tangan orang lain.



Karena itu, biasakan bertanya kepada diri sendiri sebelum membagikan informasi:



"Apakah informasi ini memang perlu diketahui orang lain untuk kepentingan pekerjaan?"



Jika jawabannya tidak, lebih baik simpan.



Prinsip ini berlaku bahkan ketika tidak ada perjanjian kerahasiaan secara tertulis. Etika profesional tetap membutuhkan pertimbangan mengenai batas privasi.



3. Jangan Terjebak dalam "Emotional Contagion"



Bekerja dengan seseorang yang memiliki jadwal sangat padat, tekanan tinggi, dan banyak tuntutan dapat memengaruhi kondisi emosional orang-orang di sekitarnya.



Dalam psikologi terdapat konsep emotional contagion, yaitu kecenderungan emosi seseorang dapat memengaruhi keadaan emosional orang lain.



Contohnya sederhana.



Klien sedang sangat stres karena jadwal berubah. Mereka berbicara dengan nada tinggi. Orang di sekitarnya kemudian ikut panik.



Satu orang panik.



Kemudian dua orang panik.



Akhirnya seluruh tim bekerja dalam suasana kacau.



Padahal, situasi sebenarnya mungkin masih dapat diselesaikan.



Karena itu, orang yang bekerja dengan selebritas perlu memiliki kemampuan regulasi emosi yang baik.



Ini bukan berarti Anda harus menjadi robot.



Anda tetap boleh merasa lelah, kesal, tertekan, atau gugup. Namun Anda perlu mampu membedakan antara:



"Saya merasakan emosi ini"



dan



"Saya harus bertindak berdasarkan emosi ini."



Keduanya berbeda.



Jadilah "penstabil", bukan sumber kepanikan



Dalam situasi penuh tekanan, orang yang paling berguna bukan selalu orang yang paling cepat bereaksi.



Sering kali, orang yang paling berharga adalah mereka yang mampu berhenti sejenak dan berpikir:



Apa masalah sebenarnya?



Apa yang harus dilakukan sekarang?



Apa yang bisa ditunda?



Siapa yang perlu diberi tahu?



Apa solusi yang realistis?



Jika klien sedang panik, respons profesional tidak harus ikut panik.



Anda bisa mengatakan:



"Baik, kita selesaikan satu per satu. Prioritas pertama adalah ini."



Kalimat sederhana seperti itu dapat membantu mengembalikan struktur dalam situasi yang kacau.



Kemampuan semacam ini sangat berharga bukan hanya ketika menangani selebritas, tetapi juga dalam hampir semua pekerjaan yang berhubungan dengan klien dengan tekanan tinggi.



4. Tetapkan Batas Profesional yang Jelas



Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam pekerjaan yang sangat dekat dengan klien adalah batas profesional menjadi kabur.



Awalnya hubungan hanya tentang pekerjaan.



Lama-kelamaan mulai muncul percakapan pribadi.



Kemudian saling menghubungi di luar jam kerja.



Kemudian permintaan tambahan.



Kemudian muncul ekspektasi bahwa seseorang harus selalu tersedia.



Tanpa disadari, hubungan profesional dapat berubah menjadi hubungan yang sulit didefinisikan.



Psikologi interpersonal menunjukkan bahwa batas yang sehat membantu seseorang memahami peran, tanggung jawab, dan ekspektasi dalam sebuah hubungan.



Batas bukan berarti tidak peduli.



Batas justru membantu hubungan bertahan lebih lama.



Batas waktu



Jika pekerjaan memiliki jam kerja tertentu, usahakan ada kesepakatan mengenai kapan Anda dapat dihubungi.



Jika pekerjaan memang membutuhkan fleksibilitas, definisikan fleksibilitas tersebut sejak awal.



Misalnya, tentukan apa yang dianggap sebagai keadaan darurat dan apa yang dapat menunggu sampai hari berikutnya.



Batas tanggung jawab



Jangan menerima semua permintaan hanya karena Anda merasa tidak enak menolak.



Jika sebuah permintaan berada di luar tanggung jawab Anda, komunikasikan dengan jelas.



Misalnya:



"Saya bisa membantu mengoordinasikan bagian ini, tetapi keputusan akhirnya perlu dibuat oleh pihak tersebut."



Kalimat seperti ini menunjukkan kesediaan membantu tanpa mengambil alih seluruh masalah.



Batas emosional



Batas emosional juga penting.



Anda boleh berempati terhadap masalah pribadi klien tanpa merasa bahwa Anda harus menyelesaikan seluruh masalah mereka.



Ada perbedaan besar antara:



"Saya memahami bahwa Anda sedang menghadapi situasi sulit."



dan



"Saya bertanggung jawab membuat Anda tidak pernah mengalami situasi sulit."



Yang pertama adalah empati.



Yang kedua merupakan beban yang tidak realistis.



5. Jangan Terlalu Terpengaruh oleh Status dan Kekuasaan



Selebritas memiliki sesuatu yang sangat kuat dalam hubungan sosial: status.



Popularitas dapat memberikan pengaruh.



Namun, orang yang bekerja bersama figur terkenal perlu berhati-hati agar status tersebut tidak membuat penilaian profesional menjadi tidak objektif.



Dalam psikologi, manusia cenderung menggunakan berbagai petunjuk sosial untuk menentukan bagaimana harus bersikap terhadap orang lain. Status, jabatan, kekayaan, popularitas, dan reputasi dapat memengaruhi persepsi kita.



Akibatnya, seseorang dapat memberikan perlakuan berbeda kepada klien hanya karena klien tersebut terkenal.



Misalnya, sebuah kesalahan yang seharusnya dikoreksi dibiarkan karena takut kehilangan klien.



Atau keputusan yang sebenarnya tidak masuk akal diterima begitu saja karena orang yang mengusulkannya memiliki reputasi besar.



Ini berbahaya.



Seorang profesional seharusnya tetap mampu mempertahankan penilaian objektif.



Hormati orangnya, evaluasi pekerjaannya



Ini merupakan prinsip penting.



Kita dapat menghormati seseorang sebagai manusia tanpa harus menyetujui semua keputusan mereka.



Kita juga dapat mengagumi karya seseorang tanpa menganggap semua pendapatnya benar.



Dalam konteks pekerjaan, kritik yang konstruktif justru dapat menjadi bentuk pelayanan terbaik.



Tentu saja, cara menyampaikan kritik harus tetap memperhatikan situasi.



Hindari:



"Itu keputusan yang buruk."



Lebih baik:



"Saya melihat ada beberapa risiko dari pilihan tersebut. Kalau tujuan kita adalah X, saya menyarankan alternatif Y karena..."



Pendekatan kedua lebih objektif dan tidak menyerang pribadi.



Bonus: Ingat bahwa Selebritas Tetap Manusia



Pada akhirnya, mungkin ini adalah prinsip paling penting.



Popularitas tidak menghapus kebutuhan dasar manusia.



Seorang selebritas tetap membutuhkan rasa aman, penghargaan, privasi, kepercayaan, dan hubungan yang sehat.



Mereka mungkin memiliki jutaan pengikut, tetapi belum tentu memiliki banyak orang yang benar-benar dapat dipercaya.



Mereka mungkin mendapatkan banyak pujian, tetapi belum tentu mendapatkan banyak umpan balik yang jujur.



Mereka mungkin selalu dikelilingi orang, tetapi tetap membutuhkan batas pribadi.



Karena itu, profesional yang mampu memberikan tiga hal—kompetensi, konsistensi, dan kepercayaan—sering kali jauh lebih berharga daripada orang yang sekadar menunjukkan kekaguman.



Menangani klien selebritas pada akhirnya bukan tentang bagaimana cara menghadapi "orang terkenal".



Ini tentang bagaimana cara bekerja dengan manusia yang kebetulan memiliki tingkat visibilitas publik yang tinggi.



Dan justru karena visibilitas mereka tinggi, profesional di sekitarnya perlu memiliki kedewasaan yang lebih tinggi dalam menjaga batas, privasi, emosi, dan objektivitas.



Penutup



Menangani klien selebritas membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan teknis. Dibutuhkan kecerdasan emosional, kesadaran terhadap batas profesional, kemampuan mengelola tekanan, serta penghormatan terhadap privasi.



Lima prinsip yang dapat menjadi pegangan adalah:



Perlakukan mereka sebagai klien, bukan sebagai idola.



Hormati privasi dan kendali mereka atas informasi pribadi.



Jangan ikut terseret dalam emosi dan tekanan situasi.



Tetapkan batas profesional yang jelas.



Jangan biarkan popularitas mengganggu objektivitas profesional.



Pada akhirnya, profesional terbaik bukanlah orang yang paling dekat dengan selebritas, paling sering muncul di belakang layar, atau paling banyak mengetahui kehidupan pribadi mereka.



Profesional terbaik adalah orang yang tetap dapat dipercaya ketika tidak ada kamera yang menyala.



