7 Alasan Mengapa Kita Melewatkan Risiko yang Justru Menimpa Kita Menurut Psikologi

Seseorang yang melewatkan risiko. (Magnific)

JawaPos.com - Kita sering membayangkan risiko sebagai sesuatu yang mudah dikenali.

Kecelakaan, kehilangan pekerjaan, kegagalan bisnis, konflik dalam hubungan, masalah kesehatan, atau keputusan yang berujung buruk—semuanya tampak seperti sesuatu yang seharusnya bisa diprediksi jika kita cukup berhati-hati.



Namun kenyataannya tidak sesederhana itu.



Banyak hal buruk justru terjadi pada saat kita merasa semuanya baik-baik saja. Kita mengabaikan tanda-tanda kecil, menunda tindakan, menganggap masalah tidak akan terjadi pada kita, atau bahkan melihat risiko dengan sangat jelas tetapi tetap memilih untuk tidak memikirkannya.



Yang menarik, psikologi menunjukkan bahwa kegagalan kita dalam mengenali risiko bukan selalu karena kita bodoh, ceroboh, atau kurang informasi. Otak manusia memang memiliki sejumlah kecenderungan yang membuat kita sulit menilai bahaya secara objektif.



Kita tidak hanya bertanya, "Seberapa besar kemungkinan sesuatu yang buruk terjadi?"



Secara tidak sadar, kita juga bertanya:



"Apakah saya merasa aman?"

"Apakah orang seperti saya biasanya mengalami ini?"

"Apakah saya ingin percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja?"



Dan sering kali, jawaban emosional terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih kuat daripada fakta.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (25/10), terdapat tujuh alasan psikologis mengapa kita justru sering melewatkan risiko yang akhirnya menimpa kita.



1. Kita Terlalu Percaya Bahwa Masa Depan Akan Mirip dengan Masa Lalu



Salah satu alasan utama kita gagal melihat risiko adalah karena pengalaman masa lalu memberikan rasa aman palsu.



Bayangkan seseorang yang sudah berkali-kali mengemudi dengan kecepatan tinggi dan tidak pernah mengalami kecelakaan.



Setiap perjalanan berakhir dengan selamat.



Lalu otaknya mulai membangun kesimpulan sederhana:



"Selama ini tidak pernah terjadi apa-apa."



Masalahnya, tidak adanya kejadian buruk di masa lalu bukan berarti risiko tersebut tidak ada.



Psikologi manusia cenderung menggunakan pengalaman sebelumnya sebagai bahan untuk memprediksi masa depan. Ini masuk akal secara evolusioner. Jika sesuatu telah terjadi berkali-kali dengan pola yang sama, otak akan menganggap pola tersebut kemungkinan besar berlanjut.



Tetapi dunia tidak selalu bekerja seperti itu.



Seseorang bisa melakukan sesuatu yang berisiko selama bertahun-tahun tanpa konsekuensi, lalu mengalami konsekuensi besar pada satu kesempatan.



Hal yang sama bisa terjadi dalam pekerjaan, bisnis, hubungan, maupun kesehatan.



Seseorang mungkin bertahun-tahun mengabaikan stres karena "selama ini baik-baik saja".



Sebuah perusahaan mungkin terus menggunakan strategi yang sama karena "selama ini menghasilkan keuntungan".



Seseorang mungkin terus menghabiskan uang tanpa dana darurat karena "selama ini selalu ada pemasukan".



Ketika situasi berubah, pola lama tiba-tiba tidak lagi melindungi mereka.



Kita sering salah memahami keberuntungan sebagai keamanan



Ini salah satu jebakan paling berbahaya.



Ketika seseorang mengambil risiko dan tidak mengalami akibat buruk, ia bisa menganggap bahwa keputusannya memang aman.



Padahal ada perbedaan besar antara:



"Saya melakukan sesuatu yang aman."



dan



"Saya melakukan sesuatu yang berisiko, tetapi sejauh ini belum mengalami akibatnya."



Keduanya terlihat sama dari luar.



Perbedaannya baru terlihat ketika keadaan berubah.



Karena itu, pengalaman masa lalu sebaiknya tidak hanya digunakan untuk bertanya, "Apa yang biasanya terjadi?"



Kita juga perlu bertanya:



"Apa yang bisa berubah sehingga pola ini tidak lagi berlaku?"



Pertanyaan kedua membantu kita melihat risiko yang selama ini tersembunyi di balik keberuntungan.



2. Kita Mengalami Optimism Bias: Merasa Hal Buruk Lebih Mungkin Terjadi pada Orang Lain



Manusia memiliki kecenderungan untuk melihat masa depan dengan sedikit lebih optimistis daripada kenyataan objektif.



Dalam psikologi, kecenderungan ini dikenal sebagai optimism bias.



Kita cenderung percaya bahwa hal-hal positif lebih mungkin terjadi pada diri sendiri, sementara hal-hal negatif lebih mungkin terjadi pada orang lain.



Kita tahu bahwa perceraian terjadi.



Tetapi kita mungkin berpikir:



"Hubungan saya berbeda."



Kita tahu orang kehilangan pekerjaan.



Tetapi kita mungkin berpikir:



"Perusahaan saya aman."



Kita tahu orang mengalami kecelakaan.



Tetapi kita berpikir:



"Saya cukup berhati-hati."



Kita tahu bisnis bisa gagal.



Tetapi kita berkata:



"Saya sudah punya strategi."



Optimisme seperti ini tidak selalu buruk.



Tanpa optimisme, manusia mungkin terlalu takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Optimisme membantu kita mengambil risiko yang diperlukan untuk belajar, membangun hubungan, memulai usaha, atau mengejar tujuan.



Masalah muncul ketika optimisme berubah menjadi ketidakmampuan membayangkan kegagalan.



Kita lebih mudah melihat risiko secara abstrak daripada secara personal



Coba perhatikan perbedaannya.



"Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi."



Kalimat itu terasa masuk akal.



Tetapi:



"Saya mungkin mengalami kecelakaan lalu lintas dalam perjalanan pulang."



Kalimat kedua terasa jauh lebih mengganggu.



Ketika risiko menjadi personal, emosi ikut masuk.



Kita tidak lagi sekadar menghitung probabilitas. Kita harus menghadapi kemungkinan bahwa sesuatu yang tidak kita inginkan benar-benar bisa terjadi pada diri sendiri.



Karena itu, otak sering membuat jarak psikologis.



Risiko tetap kita akui secara intelektual, tetapi kita tidak benar-benar menganggapnya sebagai sesuatu yang mungkin terjadi pada kita.



Inilah salah satu alasan mengapa nasihat seperti "jangan menganggap remeh risiko" sering kali tidak cukup.



Kita bukan tidak tahu risikonya.



Kita hanya tidak benar-benar merasakan bahwa risiko itu relevan bagi kita.



3. Kita Terjebak dalam Normalcy Bias: Menganggap Keadaan Akan Tetap Normal



Ada kecenderungan psikologis lain yang sangat kuat: normalcy bias.



Secara sederhana, kita cenderung menganggap bahwa keadaan yang sedang berlangsung akan terus berlangsung seperti biasa.



Jika selama ini kehidupan berjalan normal, otak akan kesulitan membayangkan perubahan ekstrem.



Contohnya bisa terjadi ketika seseorang menghadapi tanda-tanda awal masalah.



Perusahaan mulai mengalami penurunan.



Hubungan mulai dipenuhi konflik.



Pengeluaran mulai melebihi pemasukan.



Tubuh mulai menunjukkan gejala yang tidak biasa.



Namun alih-alih menganggapnya sebagai peringatan, kita berkata:



"Mungkin cuma sementara."



Dan terkadang memang benar.



Masalah kecil memang bisa berlalu dengan sendirinya.



Tetapi justru karena sebagian besar gangguan kecil tidak berkembang menjadi bencana, kita bisa belajar mengabaikan sinyal.



Otak menyukai stabilitas



Perubahan membutuhkan energi mental.



Jika kita harus terus-menerus mempertimbangkan setiap kemungkinan buruk, hidup akan terasa melelahkan.



Bayangkan jika setiap kali berkendara kita benar-benar memikirkan semua kemungkinan kecelakaan.



Atau setiap kali menerima gaji kita memikirkan kemungkinan kehilangan pekerjaan.



Atau setiap kali merasa sedikit tidak enak badan kita langsung membayangkan semua penyakit yang mungkin terjadi.



Kita tidak akan bisa hidup dengan tenang.



Karena itu, otak menyederhanakan dunia.



Ia membuat asumsi:



"Kemungkinan besar besok akan seperti hari ini."



Dalam kehidupan sehari-hari, asumsi tersebut sangat berguna.



Namun ketika perubahan besar sedang terjadi, mekanisme yang sama bisa menjadi berbahaya.



Kita tetap menjalankan rutinitas seolah-olah tidak ada masalah, sementara kondisi sebenarnya sudah berubah.



Risiko sering datang secara bertahap



Banyak masalah besar tidak muncul sebagai ledakan tiba-tiba.



Mereka berkembang melalui serangkaian tanda kecil.



Satu kebiasaan buruk.



Satu keputusan yang ditunda.



Satu konflik yang tidak diselesaikan.



Satu pengeluaran yang diabaikan.



Satu peringatan yang dianggap tidak penting.



Kemudian tanda berikutnya.



Lalu berikutnya lagi.



Karena tidak ada satu momen yang terasa cukup dramatis, kita terus menganggap semuanya normal.



Sampai akhirnya masalah menjadi terlalu besar untuk diabaikan.



4. Kita Lebih Mudah Memperhatikan Risiko yang Dramatis daripada Risiko yang Perlahan



Ironisnya, otak manusia tidak selalu paling takut pada risiko yang paling besar.



Kita sering lebih takut pada risiko yang terlihat, konkret, dan dramatis.



Sebuah kejadian besar yang diberitakan berulang kali dapat terasa sangat menakutkan.



Sebaliknya, risiko yang kecil tetapi terjadi sedikit demi sedikit sering kali tidak mendapatkan perhatian yang sama.



Misalnya, seseorang mungkin sangat takut kehilangan sejumlah besar uang dalam satu kejadian.



Tetapi ia tidak terlalu memikirkan kebiasaan kecil yang menghabiskan uang setiap hari.



Padahal jika dikumpulkan selama bertahun-tahun, jumlahnya bisa jauh lebih besar.



Hal serupa terjadi dalam banyak aspek kehidupan.



Kita takut pada kegagalan besar.



Tetapi kurang memperhatikan keputusan kecil yang terus-menerus membawa kita mendekati kegagalan.



Kita takut hubungan berakhir secara tiba-tiba.



Tetapi tidak selalu memperhatikan komunikasi buruk yang berlangsung selama bertahun-tahun.



Kita takut kehilangan pekerjaan.



Tetapi mungkin mengabaikan perubahan industri, keterampilan yang sudah tidak relevan, atau ketergantungan pada satu sumber pendapatan.



Otak menyukai peristiwa, bukan proses



Risiko besar sering kali sebenarnya merupakan hasil akumulasi dari banyak perubahan kecil.



Namun manusia memiliki kecenderungan untuk berpikir dalam bentuk kejadian.



"Kapan masalah itu terjadi?"



Padahal pertanyaan yang lebih berguna adalah:



"Proses apa yang sedang berlangsung sebelum masalah itu terjadi?"



Kegagalan biasanya bukan satu titik.



Ia adalah sebuah lintasan.



Dan jika kita hanya mencari kejadian dramatis, kita bisa melewatkan proses yang perlahan membawa kita ke sana.



5. Kita Mengalami Confirmation Bias: Mencari Bukti bahwa Keputusan Kita Benar



Setelah membuat keputusan, manusia cenderung mencari informasi yang mendukung keputusan tersebut.



Ini dikenal sebagai confirmation bias.



Misalnya, seseorang sudah memutuskan bahwa sebuah investasi akan berhasil.



Ia kemudian membaca berita positif, mengikuti orang-orang yang memiliki pandangan sama, dan mencari analisis yang mendukung keyakinannya.



Ketika menemukan informasi negatif, ia mungkin berkata:



"Itu cuma pendapat orang."



Atau:



"Mereka terlalu pesimistis."



Hal ini bisa terjadi tanpa kita sadari.



Kita tidak selalu mencari kebenaran.



Terkadang kita mencari kepastian bahwa kita benar.



Mengapa ini berbahaya?



Karena informasi tentang risiko biasanya tidak menyenangkan.



Jika seseorang sudah yakin bahwa semuanya aman, informasi yang mengatakan sebaliknya terasa mengganggu.



Otak kemudian memiliki beberapa cara untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut.



Kita bisa mengabaikan informasi.



Meremehkannya.



Mencari alasan untuk menolaknya.



Atau hanya memperhatikan sumber yang sesuai dengan keyakinan kita.



Akibatnya, semakin yakin kita terhadap suatu keputusan, semakin sulit kita melihat alasan bahwa keputusan tersebut mungkin salah.



Ini bisa menciptakan lingkaran:



Keyakinan → mencari bukti pendukung → merasa semakin yakin → mengabaikan bukti yang berlawanan → keyakinan semakin kuat.



Pada titik tertentu, seseorang bukan lagi mengevaluasi risiko.



Ia sedang mempertahankan identitas dan keputusannya.



Cara sederhana untuk melawannya



Salah satu cara adalah sengaja mengajukan pertanyaan yang berlawanan:



"Jika keputusan saya ternyata salah, apa bukti yang seharusnya saya lihat?"



Atau:



"Apa alasan terkuat mengapa saya tidak seharusnya melakukan ini?"



Pertanyaan semacam itu memaksa otak keluar dari mode pembenaran.



6. Kita Terlalu Dekat dengan Keputusan yang Sedang Kita Jalani



Semakin dekat kita dengan suatu keputusan, semakin sulit kita melihatnya secara objektif.



Bayangkan seseorang sudah menghabiskan lima tahun dalam sebuah pekerjaan.



Kemudian pekerjaannya mulai tidak sehat.



Tetapi meninggalkannya berarti mengakui bahwa lima tahun tersebut mungkin tidak membawa hasil seperti yang diharapkan.



Atau seseorang telah menghabiskan banyak uang untuk sebuah bisnis yang mulai gagal.



Ia kemudian berpikir:



"Sayang kalau berhenti sekarang. Sudah terlalu banyak yang saya keluarkan."



Padahal uang yang sudah dikeluarkan tidak bisa kembali hanya karena kita terus melanjutkan.



Fenomena semacam ini berkaitan dengan sunk cost effect—kecenderungan untuk terus mempertahankan sesuatu karena kita sudah menginvestasikan waktu, uang, tenaga, atau emosi di dalamnya.



Kita takut mengakui bahwa pilihan kita sebelumnya salah



Ini sangat manusiawi.



Mengakui bahwa kita salah terasa menyakitkan.



Karena keputusan bukan hanya tentang hasil. Keputusan juga berkaitan dengan identitas.



Jika saya menganggap diri saya orang yang cerdas, saya akan kesulitan menerima bahwa keputusan saya mungkin buruk.



Jika saya menganggap hubungan saya sebagai hubungan yang berhasil, saya akan kesulitan menerima bahwa hubungan tersebut mungkin sudah tidak sehat.



Jika saya melihat diri saya sebagai orang yang tangguh, saya mungkin sulit mengakui bahwa saya membutuhkan bantuan.



Akibatnya, kita mempertahankan situasi bukan karena situasinya masih baik, tetapi karena meninggalkannya terasa seperti mengakui kegagalan.



Ironisnya, usaha untuk menghindari rasa gagal justru dapat membuat kerugian semakin besar.



7. Kita Sering Mengabaikan Risiko karena Otak Lebih Memprioritaskan Kenyamanan Saat Ini



Alasan terakhir mungkin yang paling sederhana sekaligus paling kuat.



Kita sering mengetahui apa yang harus dilakukan.



Tetapi kita tidak melakukannya.



Mengapa?



Karena tindakan yang mengurangi risiko di masa depan sering kali membutuhkan ketidaknyamanan sekarang.



Menabung berarti mengurangi kesenangan hari ini.



Belajar keterampilan baru berarti meluangkan waktu dan menghadapi rasa tidak kompeten.



Menyelesaikan konflik berarti menghadapi percakapan yang tidak nyaman.



Mengubah kebiasaan berarti meninggalkan sesuatu yang sudah terasa familiar.



Memeriksa masalah berarti berhadapan dengan kemungkinan bahwa memang ada sesuatu yang salah.



Sebaliknya, mengabaikan risiko memberikan hadiah langsung:



kita merasa lebih tenang sekarang.



Inilah masalahnya.



Otak manusia sangat sensitif terhadap konsekuensi yang segera terjadi.



Jika kita menghindari masalah hari ini, kita mendapatkan kenyamanan hari ini.



Konsekuensinya mungkin baru datang berbulan-bulan atau bertahun-tahun kemudian.



Karena jaraknya jauh, otak cenderung meremehkannya.



Risiko masa depan kalah menarik dibanding kenyamanan saat ini



Bayangkan dua pilihan.



Pilihan pertama:



Tidak melakukan apa-apa dan merasa nyaman sekarang.



Pilihan kedua:



Melakukan sesuatu yang sulit sekarang agar hidup lebih aman beberapa tahun ke depan.



Secara rasional, pilihan kedua mungkin lebih baik.



Tetapi secara emosional, pilihan pertama terasa lebih menarik.



Inilah salah satu alasan manusia sering menunda.



Kita bukan tidak memahami konsekuensi.



Kita hanya memberikan bobot yang terlalu besar pada perasaan saat ini.



Dan ketika kebiasaan itu diulang berkali-kali, konsekuensi kecil dapat terakumulasi menjadi masalah besar.



Jadi, Mengapa Kita Baru Menyadari Risiko Setelah Risiko Itu Terjadi?



Karena setelah kejadian terjadi, semuanya terlihat lebih jelas.



Ini menciptakan fenomena yang dikenal sebagai hindsight bias.



Setelah mengetahui hasilnya, kita cenderung merasa bahwa hasil tersebut sebenarnya sudah dapat diprediksi sejak awal.



Kita melihat kembali tanda-tanda yang sebelumnya tidak kita anggap penting dan berpikir:



"Sebenarnya sudah jelas dari dulu."



Padahal sebelum kejadian terjadi, banyak kemungkinan lain juga masih terbuka.



Sebelum seseorang kehilangan pekerjaan, tanda-tanda yang sama mungkin terlihat seperti perubahan biasa.



Sebelum hubungan berakhir, konflik mungkin tampak seperti masalah sementara.



Sebelum bisnis gagal, penurunan penjualan mungkin terlihat seperti periode buruk yang akan segera berlalu.



Setelah hasil akhirnya diketahui, otak menyusun kembali cerita sehingga semuanya terlihat lebih masuk akal.



Itulah sebabnya kita perlu berhati-hati ketika menilai keputusan masa lalu.



Tidak semua hasil buruk berarti seseorang seharusnya bisa memprediksinya.



Terkadang risiko memang sulit diprediksi.



Tetapi ada perbedaan antara risiko yang tidak dapat diketahui dan risiko yang sebenarnya terlihat tetapi kita abaikan.



Bagaimana Agar Kita Lebih Peka terhadap Risiko?



Kita mungkin tidak akan pernah mampu menghilangkan semua bias psikologis.



Tujuannya bukan menjadi manusia yang selalu benar.



Tujuannya adalah membangun sistem yang membantu kita mengambil keputusan lebih baik meskipun otak kita memiliki keterbatasan.



Beberapa pertanyaan sederhana dapat membantu.



1. "Apa yang sedang saya anggap akan selalu berjalan seperti sekarang?"



Pertanyaan ini membantu menemukan asumsi tersembunyi.



2. "Kalau orang lain melakukan hal yang sama, apakah saya akan menganggapnya aman?"



Ini membantu menciptakan jarak dari keputusan pribadi.



3. "Apa bukti bahwa saya mungkin salah?"



Pertanyaan ini melawan confirmation bias.



4. "Apa tanda kecil yang sedang saya abaikan?"



Ini membantu melihat proses sebelum masalah menjadi besar.



5. "Kalau saya tidak punya investasi sebelumnya, apakah saya masih akan memilih ini?"



Ini membantu mengenali sunk cost.



6. "Apakah saya menghindari masalah karena memang tidak penting, atau karena saya tidak nyaman menghadapinya?"



Pertanyaan ini membantu membedakan penilaian rasional dari penghindaran emosional.



7. "Apa konsekuensi dari tidak melakukan apa pun?"



Ini penting karena kita sering menganggap diam sebagai pilihan netral.



Padahal tidak bertindak juga merupakan keputusan.



Penutup: Risiko Sering Tidak Datang Tanpa Peringatan



Mungkin salah satu pelajaran paling penting dari psikologi tentang risiko adalah bahwa manusia tidak selalu gagal karena tidak memiliki informasi.



Kadang-kadang kita gagal karena informasi tersebut tidak terasa penting bagi kita pada saat itu.



Kita melihat tanda, tetapi menganggapnya kecil.



Kita mendengar peringatan, tetapi merasa keadaan masih normal.



Kita mengetahui kemungkinan buruk, tetapi yakin bahwa hal itu tidak akan terjadi pada kita.



Kita menemukan bukti yang bertentangan, tetapi memilih penjelasan yang membuat kita merasa lebih nyaman.



Dan kita menunda tindakan karena konsekuensinya terasa masih jauh.



Kemudian sesuatu terjadi.



Setelah itu, kita menoleh ke belakang dan berkata:



"Seharusnya saya sudah tahu."



Padahal mungkin bukan itu persoalannya.



Kita mungkin sudah tahu.



Kita hanya belum benar-benar percaya bahwa risiko tersebut bisa terjadi pada kita.



Karena itu, menjadi lebih sadar terhadap risiko bukan berarti hidup dalam ketakutan. Justru sebaliknya.



Kesadaran terhadap risiko memungkinkan kita hidup dengan lebih tenang karena kita tidak harus menunggu masalah menjadi besar sebelum bertindak.



Kita tidak bisa memprediksi semua hal buruk yang akan terjadi.



Tetapi kita bisa belajar mengenali bagaimana pikiran kita sendiri cenderung menyembunyikan risiko dari pandangan.



Dan terkadang, pertanyaan paling berguna bukan:



"Apakah sesuatu yang buruk akan terjadi?"



Melainkan:



"Apa yang sedang saya anggap aman hanya karena sampai sekarang belum terjadi apa-apa?"



Pertanyaan itu sederhana.





Namun jawabannya bisa mengubah cara kita melihat keputusan, hubungan, pekerjaan, uang, kesehatan, dan masa depan.***