Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 25 Oktober 2026 | 22.28 WIB

8 Rahasia Berdamai dengan Diri Sendiri, Saatnya Berhenti Menyalahkan Kekurangan

Kesadaran untuk lebih damai dengan diri sendiri dengan mencintai kekurangan - Image

Kesadaran untuk lebih damai dengan diri sendiri dengan mencintai kekurangan

JawaPos.com – Menjalani kehidupan dengan perasaan tenang tidak selalu bergantung pada banyaknya pencapaian atau pengakuan dari orang lain. Terkadang, kedamaian justru muncul ketika seseorang mulai memahami dirinya sendiri dan berhenti menuntut kesempurnaan dalam setiap hal.

Setiap individu mempunyai kelebihan sekaligus kekurangan yang membentuk kepribadiannya. Sayangnya, tidak sedikit orang yang terlalu sibuk memperbaiki kelemahan hingga lupa menghargai hal-hal baik yang sudah dimiliki. Kebiasaan tersebut dapat memicu perasaan tidak puas dan membuat seseorang terus membandingkan dirinya dengan orang lain.

Belajar menerima diri bukan berarti berhenti berkembang atau membiarkan semua kekurangan tanpa perubahan. Sebaliknya, penerimaan diri membantu seseorang memahami hal-hal yang perlu diperbaiki tanpa harus terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat delapan kesadaran yang dapat membantu seseorang berdamai dengan diri sendiri dan menemukan ketenangan melalui penerimaan terhadap kekurangan yang dimiliki.

1. Mengakui Kekurangan Adalah Langkah Awal untuk Berubah

Tidak ada manusia yang sepenuhnya sempurna. Setiap orang memiliki keterbatasan, kebiasaan yang perlu diperbaiki, serta pengalaman yang membentuk cara mereka berpikir dan bertindak.

Menyadari kekurangan merupakan langkah awal untuk mengenali diri secara lebih jujur. Ketika seseorang terus menyangkal kelemahannya, ia justru bisa kesulitan memahami penyebab masalah yang berulang dalam kehidupannya.

Namun, mengakui kekurangan tidak sama dengan merendahkan diri sendiri. Kamu tidak perlu terus mengingat kesalahan masa lalu atau menjadikan kelemahan sebagai alasan untuk merasa tidak berharga.

Cobalah melihat kekurangan sebagai bagian dari proses mengenal diri. Dengan memahami hal-hal yang masih perlu diperbaiki, kamu bisa menentukan langkah yang lebih tepat untuk berkembang tanpa kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri.

2. Kesempurnaan Bukan Syarat untuk Meraih Kebahagiaan

Keinginan untuk menjadi lebih baik merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, tuntutan untuk selalu sempurna justru dapat membuat seseorang merasa lelah karena terus mengejar standar yang sulit dipenuhi.

Orang yang terlalu terpaku pada kesempurnaan cenderung lebih mudah kecewa ketika hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan. Bahkan, pencapaian yang sebenarnya membanggakan bisa terasa kurang berarti karena perhatian hanya tertuju pada kekurangan yang masih tersisa.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tubuh Bisa Memberi Sinyal, Ini 7 Ciri Kekurangan Protein yang Wajib Diperhatikan - Image
Lifestyle

Tubuh Bisa Memberi Sinyal, Ini 7 Ciri Kekurangan Protein yang Wajib Diperhatikan

Jumat, 9 Oktober 2026 | 05.42 WIB

Kesulitan Menerima Orang Tuamu dengan Segala Kekurangannya? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Kesulitan Menerima Orang Tuamu dengan Segala Kekurangannya? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

Minggu, 4 Oktober 2026 | 06.42 WIB

Waspada Akhir September! 8 Weton Ini Diprediksi Hadapi Kondisi Serba Kekurangan - Image
Zodiak

Waspada Akhir September! 8 Weton Ini Diprediksi Hadapi Kondisi Serba Kekurangan

Rabu, 30 September 2026 | 22.43 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

4

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

5

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

6

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

7

Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026

8

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak

9

Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol

10

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore