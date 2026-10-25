8 Rahasia Berdamai dengan Diri Sendiri, Saatnya Berhenti Menyalahkan Kekurangan

JawaPos.com – Menjalani kehidupan dengan perasaan tenang tidak selalu bergantung pada banyaknya pencapaian atau pengakuan dari orang lain. Terkadang, kedamaian justru muncul ketika seseorang mulai memahami dirinya sendiri dan berhenti menuntut kesempurnaan dalam setiap hal.

Setiap individu mempunyai kelebihan sekaligus kekurangan yang membentuk kepribadiannya. Sayangnya, tidak sedikit orang yang terlalu sibuk memperbaiki kelemahan hingga lupa menghargai hal-hal baik yang sudah dimiliki. Kebiasaan tersebut dapat memicu perasaan tidak puas dan membuat seseorang terus membandingkan dirinya dengan orang lain.

Belajar menerima diri bukan berarti berhenti berkembang atau membiarkan semua kekurangan tanpa perubahan. Sebaliknya, penerimaan diri membantu seseorang memahami hal-hal yang perlu diperbaiki tanpa harus terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat delapan kesadaran yang dapat membantu seseorang berdamai dengan diri sendiri dan menemukan ketenangan melalui penerimaan terhadap kekurangan yang dimiliki.

1. Mengakui Kekurangan Adalah Langkah Awal untuk Berubah Tidak ada manusia yang sepenuhnya sempurna. Setiap orang memiliki keterbatasan, kebiasaan yang perlu diperbaiki, serta pengalaman yang membentuk cara mereka berpikir dan bertindak.

Menyadari kekurangan merupakan langkah awal untuk mengenali diri secara lebih jujur. Ketika seseorang terus menyangkal kelemahannya, ia justru bisa kesulitan memahami penyebab masalah yang berulang dalam kehidupannya.

Namun, mengakui kekurangan tidak sama dengan merendahkan diri sendiri. Kamu tidak perlu terus mengingat kesalahan masa lalu atau menjadikan kelemahan sebagai alasan untuk merasa tidak berharga.

Cobalah melihat kekurangan sebagai bagian dari proses mengenal diri. Dengan memahami hal-hal yang masih perlu diperbaiki, kamu bisa menentukan langkah yang lebih tepat untuk berkembang tanpa kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri.

2. Kesempurnaan Bukan Syarat untuk Meraih Kebahagiaan Keinginan untuk menjadi lebih baik merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, tuntutan untuk selalu sempurna justru dapat membuat seseorang merasa lelah karena terus mengejar standar yang sulit dipenuhi.