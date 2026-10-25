Kolaborasi Olahraga dan Gim Digital Dijajaki untuk Promosi Wisata

JawaPos.com - Kolaborasi olahraga, komunitas, dan permainan digital dijajaki untuk memperluas promosi destinasi wisata Indonesia melalui rangkaian Road to OGFC Jakarta pada 23–25 Oktober 2026.

Inisiatif tersebut dikembangkan Nuswantara bersama sejumlah mitra dengan menghubungkan minat masyarakat terhadap sepak bola, aktivitas kebugaran, dan gim digital dengan pengenalan destinasi serta potensi ekonomi lokal.

Founder dan CEO Nuswantara, bagian dari PT Manna Indonesia Grup, Hanzela Calista Kusumamenggala mengatakan keterlibatan komunitas menjadi salah satu aspek penting dalam mengembangkan kolaborasi lintas sektor.

“Bagi kami di Nuswantara, kekuatan sebuah acara bukan hanya terletak pada siapa yang tampil atau siapa yang datang menonton, tetapi juga pada komunitas yang terlibat dan bergerak bersama,” kata Hanzela dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, kolaborasi dengan komunitas olahraga, penggemar sepak bola, komunitas kebugaran, dan penggemar gim dapat membuka peluang untuk menghubungkan kegiatan olahraga dengan destinasi wisata dan berbagai pengalaman baru.

Salah satu inisiatif yang diperkenalkan dalam rangkaian tersebut adalah OGFC Nuswantara Games, yang dikembangkan bersama Digital Lab, perusahaan pengembang permainan digital asal Rusia.

Permainan itu mengangkat enam destinasi Indonesia, yakni Labuan Bajo, Bali, Lombok, Borobudur, Danau Toba, dan Jakarta. Melalui pengalaman bermain digital, inisiatif tersebut mengeksplorasi cara memperkenalkan destinasi, budaya, dan potensi wisata kepada audiens, termasuk generasi muda.

Pengembangan permainan digital tersebut juga membuka peluang untuk menghubungkan interaksi audiens dengan kegiatan promosi destinasi dan pengalaman wisata secara langsung. Namun, pengembangan fitur dan bentuk aktivasi lanjutan masih mengikuti ruang lingkup serta kesepakatan para pihak.