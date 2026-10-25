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Leni Setya Wati
Minggu, 25 Oktober 2026 | 17.44 WIB

13 Ciri Ibu Narsistik Menurut Psikologi, Kenali Dampaknya terhadap Anak

Gambar Ilustrasi Ibu Narsistik (magnific) - Image

Gambar Ilustrasi Ibu Narsistik (magnific)

JawaPos.com - Hubungan ibu dan anak idealnya menjadi sumber dukungan emosional, rasa aman, dan kasih sayang. Namun, dalam sebagian keluarga, hubungan tersebut justru diwarnai kritik berlebihan, tuntutan untuk selalu menuruti keinginan orang tua, hingga manipulasi emosional.

Perilaku semacam ini dapat membuat anak merasa tidak cukup baik atau takut mengungkapkan pendapatnya sendiri.

Menurut artikel Simply Psychology karya Anna Drescher yang ditinjau oleh Saul McLeod dan Julia Simkus, sejumlah pola perilaku dapat berkaitan dengan kecenderungan narsistik pada seorang ibu.

Meski demikian, tanda-tanda tersebut tidak bisa digunakan untuk menetapkan diagnosis secara mandiri.

1. Terlalu mengontrol kehidupan anak

Ibu dengan kecenderungan narsistik dapat berusaha menentukan pilihan anak, mulai dari cara berpakaian, pertemanan, hobi, hingga keputusan pribadi. Keinginan untuk mengontrol juga bisa muncul melalui rasa bersalah atau tekanan emosional ketika anak mencoba menetapkan batasan.

2. Selalu membutuhkan perhatian dan pujian

Ia mungkin mengharapkan perhatian, pengakuan, atau kekaguman secara terus-menerus, termasuk dari anaknya. Ketika perhatian tersebut tidak diberikan, ia bisa menunjukkan kemarahan, bersikap dingin, atau membuat anak merasa bersalah.

Editor: Novia Tri Astuti
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