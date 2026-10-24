Madu hingga Kunyit, Ini 6 Ramuan Rumahan yang Bisa Dicoba saat Tenggorokan Terasa Panas

JawaPos.com – Sensasi panas, perih, atau seperti terbakar di tenggorokan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman saat menjalani aktivitas sehari-hari. Kondisi ini bahkan bisa membuat seseorang kesulitan menikmati makanan dan minuman karena rasa sakit yang muncul ketika menelan.

Keluhan tersebut dapat dipicu oleh berbagai hal, mulai dari infeksi, iritasi, alergi, hingga naiknya asam lambung. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan gejala lain yang menyertai rasa panas di tenggorokan agar penanganannya sesuai dengan penyebabnya.

Ada beberapa cara sederhana yang dapat dicoba di rumah untuk membantu mengurangi rasa tidak nyaman. Dilansir dari English Jagran, berikut enam pilihan perawatan rumahan yang dapat dipertimbangkan untuk menenangkan tenggorokan yang terasa panas atau terbakar.

1. Madu yang Dicampur Air Hangat Madu menjadi salah satu bahan rumahan yang kerap digunakan untuk membantu meredakan tenggorokan yang terasa sakit atau gatal. Teksturnya yang lembut dapat memberikan efek menenangkan, terutama ketika tenggorokan mengalami iritasi.

Cara mengonsumsinya cukup mudah, yaitu dengan mencampurkan satu sendok madu ke dalam segelas air hangat, kemudian meminumnya secara perlahan.

Meski dapat membantu meringankan gejala, madu tidak selalu mengatasi penyebab utama keluhan tenggorokan. Bahan ini juga tidak boleh diberikan kepada bayi berusia di bawah satu tahun.

2. Teh Jahe Hangat Jahe dikenal sebagai bahan yang sering dimanfaatkan dalam minuman tradisional. Sensasi hangatnya dapat memberikan kenyamanan ketika tenggorokan terasa tidak enak.

Untuk membuatnya, iris beberapa potong jahe segar, kemudian seduh dengan air panas. Diamkan beberapa saat hingga sari jahe keluar. Jika suka, tambahkan sedikit madu setelah minuman tidak terlalu panas.

Minuman jahe dapat menjadi pilihan untuk membantu menjaga kenyamanan tenggorokan. Namun, bukti mengenai efektivitas jahe secara khusus dalam mengatasi tenggorokan yang terasa terbakar masih terbatas.