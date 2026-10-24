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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 25 Oktober 2026 | 05.20 WIB

Punya Banyak Uang Belum Tentu Bahagia, Ini 8 Hal yang Dikeluhkan Keluarga Kelas Atas

Hal yang dikeluhkan keluarga kelas atas tapi diinginkan kelas bawah - Image

Hal yang dikeluhkan keluarga kelas atas tapi diinginkan kelas bawah

JawaPos.com – Kehidupan keluarga dengan kondisi ekonomi mapan sering kali identik dengan kemewahan, kenyamanan, dan kebebasan finansial. Memiliki rumah besar, beberapa kendaraan, hingga kesempatan berlibur ke berbagai negara menjadi gambaran kehidupan yang diimpikan banyak orang.

Namun, di balik berbagai fasilitas tersebut, ada persoalan yang mungkin tidak banyak terlihat dari luar. Sebagian orang dengan kekayaan berlimpah justru menghadapi tekanan dalam mengelola aset, mempertahankan gaya hidup, hingga memenuhi ekspektasi lingkungan sosialnya.

Di sisi lain, berbagai hal yang dianggap merepotkan oleh kelompok berpenghasilan tinggi bisa menjadi simbol kemajuan hidup bagi mereka yang masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbedaan sudut pandang ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dapat memengaruhi cara seseorang memandang kenyamanan, tanggung jawab, dan kebahagiaan. Sesuatu yang dianggap sebagai beban oleh satu pihak belum tentu memiliki arti yang sama bagi pihak lainnya.

Dilansir dari laman Geediting.com, terdapat delapan hal yang kerap dikeluhkan keluarga kelas atas, tetapi justru diinginkan oleh sebagian orang dengan kondisi ekonomi lebih terbatas. Berikut ulasannya.

1. Terlalu Banyak Pilihan dalam Kehidupan

Memiliki kebebasan untuk menentukan berbagai hal merupakan salah satu keuntungan dari kondisi finansial yang mapan. Mulai dari memilih destinasi liburan, sekolah untuk anak, hingga tempat tinggal, banyak pilihan tersedia tanpa harus terlalu dibatasi oleh anggaran.

Namun, banyaknya opsi terkadang justru membuat seseorang kesulitan menentukan keputusan. Kondisi ini dikenal sebagai choice paralysis, yaitu situasi ketika seseorang merasa kewalahan karena harus memilih di antara terlalu banyak alternatif.

Misalnya, seseorang mungkin kebingungan menentukan tujuan liburan antara berbagai negara atau memilih universitas dari sejumlah institusi bergengsi.

Sebaliknya, bagi orang yang memiliki keterbatasan anggaran, kesempatan untuk memilih tanpa terlalu mengkhawatirkan biaya merupakan sebuah kemewahan tersendiri.

Mereka sering kali harus menempatkan kebutuhan pokok sebagai prioritas sehingga pilihan yang tersedia menjadi lebih terbatas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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