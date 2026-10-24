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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 13.41 WIB

5 Sisi Tersembunyi Kebahagiaan yang Dapat Memengaruhi Kesejahteraan Emosional

Ilustrasi wanita merasakan kebahagiaan (Magnific) - Image

Ilustrasi wanita merasakan kebahagiaan (Magnific)

JawaPos.com – Kebahagiaan sering dianggap sebagai salah satu hal yang dapat membuat seseorang menjalani kehidupan dengan lebih baik serta merasa beruntung karena mampu menikmati berbagai pengalaman menyenangkan.

Namun, kebahagiaan tidak selalu menghadirkan dampak positif dalam setiap keadaan karena cara seseorang memaknai dan mengejarnya dapat memengaruhi kesejahteraan dirinya.

Di sisi lain, tidak semua orang dapat merasakan kebahagiaan secara konsisten karena kehidupan juga diwarnai berbagai ujian, kesulitan, dan tekanan yang harus dihadapi.

Dilansir dari laman Hack Spirit, berikut 5 fakta tersembunyi bahwa kebahagiaan dapat membawa seseorang menjadi lebih sengsara.

1.     Tidak Semua Kebahagiaan Bersikap Positif

Banyak orang beranggapan kebahagiaan adalah tentang selalu merasa baik, tetap positif, dan tidak pernah membiarkan apa pun menjatuhkan Anda. Namun kenyataannya, memaksakan diri untuk bersikap positif sepanjang waktu justru dapat membuat Anda merasa lebih buruk.

Menyangkal emosi yang sulit tidak akan menghilangkannya itu hanya akan menguburnya. Serta seiring waktu penumpukan emosi tersebut dapat menyebabkan stres, frustrasi, dan bahkan kelelahan.

Kebahagiaan sejati bukanlah tentang mengabaikan hal-hal negatif. Kebahagiaan sejati adalah tentang menerima seluruh rentang emosi manusia dan mempelajari cara mengelolanya dengan cara yang sehat.

Editor: Novia Tri Astuti
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