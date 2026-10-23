Mengurangi Penggunaan Media Sosial Dapat Memberikan 5 Manfaat bagi Kesehatan Mental

Ilustrasi perempuan menikmati ketenangan dengan membatasi penggunaan sosial media (Magnific)
JawaPos.com – Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari karena memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman, memperoleh informasi, mempelajari hal baru, berbelanja, hingga menemukan komunitas dengan minat serupa.
Namun, penggunaan media sosial secara berlebihan dan paparan konten yang terus-menerus dapat memengaruhi kesehatan mental, kualitas hubungan sosial, serta produktivitas seseorang.
Membatasi akses media sosial untuk sementara waktu dapat memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mengevaluasi kebiasaan digitalnya sekaligus merasakan berbagai manfaat, termasuk kemungkinan membaiknya kesehatan mental.
Berikut 5 manfaat tidak menggunakan sosial media untuk sementara waktu seperti dikutip pada Havard Summer School.
1. Memiliki Waktu Luang yang Lebih
Tanpa menghabiskan waktu di media sosial, Anda akan menemukan bahwa Anda memiliki lebih banyak waktu luang untuk digunakan di tempat lain, seperti untuk hubungan, aktivitas, atau keterampilan baru. Jika Anda menggunakan media sosial sebagai pengalih perhatian saat bekerja, Anda juga akan merasa lebih produktif.
2. Memiliki Kesehatan Mental yang Lebih Baik
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