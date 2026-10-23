Hubungan Makin Renggang? Kenali 7 Kesalahan Komunikasi yang Sebaiknya Dihindari

JawaPos.com – Komunikasi merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun hubungan asmara yang sehat dan harmonis. Melalui komunikasi, pasangan dapat saling memahami perasaan, menyampaikan kebutuhan, serta mencari jalan keluar ketika menghadapi persoalan.

Namun, tidak semua cara berkomunikasi membawa dampak positif. Kebiasaan tertentu yang dianggap sepele justru bisa menimbulkan kesalahpahaman, mengurangi rasa percaya, hingga membuat kedekatan emosional perlahan memudar.

Jika dibiarkan terus-menerus, pola komunikasi yang kurang sehat dapat membuat pasangan merasa tidak dihargai, tidak dipahami, atau bahkan kesepian meskipun sedang bersama.

Dilansir dari laman geediting.com, terdapat tujuh perilaku komunikasi yang berpotensi merusak hubungan intim dengan pasangan. Berikut penjelasannya.

1. Terlalu Sering Melontarkan Kritik Memberikan masukan kepada pasangan merupakan hal yang wajar. Namun, jika kritik terus disampaikan tanpa mempertimbangkan perasaan dan cara penyampaiannya, hal tersebut dapat membuat pasangan merasa selalu memiliki kekurangan.

Kebiasaan menyoroti kesalahan, meremehkan usaha, atau membandingkan pasangan dengan orang lain bisa menurunkan rasa percaya diri dan memicu pertengkaran. Lambat laun, hubungan yang seharusnya menjadi tempat mendapatkan dukungan justru terasa seperti ruang untuk terus dihakimi.

Agar komunikasi tetap sehat, sampaikan keberatan secara spesifik tanpa menyerang kepribadian pasangan. Cobalah membicarakan masalah dengan tenang, sekaligus menghargai hal-hal positif yang telah dilakukan.

2. Tidak Memberikan Ruang untuk Diri Sendiri Menghabiskan waktu bersama memang dapat mempererat hubungan. Meski demikian, selalu melakukan segala sesuatu berdua tanpa memberikan ruang pribadi juga bisa menimbulkan kejenuhan.

Setiap individu tetap membutuhkan waktu untuk menjalani hobi, bertemu teman, atau sekadar menikmati waktu sendirian. Ruang pribadi membantu seseorang menjaga identitas dan keseimbangan emosionalnya.