Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Cicilia Margarettha
Jumat, 23 Oktober 2026 | 15.14 WIB

7 Ciri Kepribadian ENFJ yang Unik, Salah Satu Tipe Langka dalam MBTI

Ilustrasi Seorang kepribadian ENFJ. (Pexels) - Image

Ilustrasi Seorang kepribadian ENFJ. (Pexels)

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam memahami dan merespons perasaan orang lain.

Ada yang baru menyadari seseorang sedang sedih setelah mendengar ceritanya, tetapi ada pula yang mampu menangkap perubahan emosi melalui ekspresi wajah, nada bicara, atau bahasa tubuh.

Kepekaan semacam ini sering membuat seseorang terlihat mudah memahami orang lain, bahkan tanpa perlu banyak penjelasan.

Mereka cenderung memperhatikan hal-hal kecil dalam interaksi sosial dan berusaha memahami apa yang sedang dirasakan orang di sekitarnya.

Bisa jadi, orang tersebut memiliki tipe kepribadian ENFJ (Extraverted, Intuitive, Feeling, Judging) dalam tes Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Tipe kepribadian ENFJ sering dikaitkan dengan kepedulian terhadap orang lain, kepekaan terhadap dinamika sosial, serta keinginan untuk membantu orang di sekitarnya.

Bisa jadi ia memiliki tipe kepribadian ENFJ ((Extraverted, Intuitive, Feeling, Judging) dalam tes Myers Briggs Type Indicator (MBTI).

Melansir dari laman YourTango pada Kamis (22/10), menjelaskan tipe kepribadian ENFJ (Extraversion, iNtuition, Feeling, Judging) digambarkan penuh kepedulian dan empati.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi - Image
Lifestyle

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.46 WIB

7 Kepribadian Anak dari Keluarga yang Menghindari Konflik Menurut Psikologi - Image
Parenting

7 Kepribadian Anak dari Keluarga yang Menghindari Konflik Menurut Psikologi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.32 WIB

9 Ciri Kepribadian Orang yang Tahu Kapan Harus Tidak Mencampuri Urusan Orang Lain Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

9 Ciri Kepribadian Orang yang Tahu Kapan Harus Tidak Mencampuri Urusan Orang Lain Menurut Psikologi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.31 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik

3

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

4

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang

6

Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana

7

Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu

8

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

9

Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!

10

Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore