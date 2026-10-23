7 Ciri Kepribadian ENFJ yang Unik, Salah Satu Tipe Langka dalam MBTI

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam memahami dan merespons perasaan orang lain.

Ada yang baru menyadari seseorang sedang sedih setelah mendengar ceritanya, tetapi ada pula yang mampu menangkap perubahan emosi melalui ekspresi wajah, nada bicara, atau bahasa tubuh.

Kepekaan semacam ini sering membuat seseorang terlihat mudah memahami orang lain, bahkan tanpa perlu banyak penjelasan.

Mereka cenderung memperhatikan hal-hal kecil dalam interaksi sosial dan berusaha memahami apa yang sedang dirasakan orang di sekitarnya.

Bisa jadi, orang tersebut memiliki tipe kepribadian ENFJ (Extraverted, Intuitive, Feeling, Judging) dalam tes Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Tipe kepribadian ENFJ sering dikaitkan dengan kepedulian terhadap orang lain, kepekaan terhadap dinamika sosial, serta keinginan untuk membantu orang di sekitarnya.

Bisa jadi ia memiliki tipe kepribadian ENFJ ((Extraverted, Intuitive, Feeling, Judging) dalam tes Myers Briggs Type Indicator (MBTI).