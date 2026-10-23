4 Alasan Introvert Kurang Menyukai Panggilan Telepon dan Lebih Nyaman Membalas Pesan

JawaPos.com – Introvert cenderung lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan teks dibandingkan panggilan telepon karena memiliki kebutuhan dan preferensi komunikasi yang berbeda.

Panggilan telepon dinilai dapat mengganggu konsentrasi, menuntut respons spontan, serta menimbulkan ketidaknyamanan ketika seseorang harus berbicara tanpa persiapan.

Berikut 4 alasan yang dapat menjelaskan mengapa sebagian introvert lebih memilih berkomunikasi melalui chat, seperti dilansir dari laman Introvert Dear.

1. Panggilan Telepon Mengganggu Konsentrasi

Dering telepon menuntut perhatian segera sehingga dapat mengganggu aktivitas yang sedang dilakukan. Bagi sebagian introver yang terbiasa berkonsentrasi penuh, gangguan mendadak tersebut membuat mereka kesulitan mempertahankan fokus. Sebaliknya, pesan teks memungkinkan mereka membaca dan membalas pesan ketika sudah siap tanpa harus menghentikan pekerjaan secara langsung.

2. Tidak Memiliki Waktu untuk Mempersiapkan Jawaban

Panggilan telepon mengharuskan seseorang merespons percakapan secara langsung tanpa banyak waktu untuk menyusun kata-kata. Sebagian introver lebih nyaman memikirkan jawaban terlebih dahulu agar dapat menyampaikan pendapat dengan tepat dan terarah. Melalui chat, mereka memiliki kesempatan untuk menyusun pesan, mempertimbangkan pilihan kata, serta membalas sesuai kesiapan diri.