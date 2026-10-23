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Leni Setya Wati
Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.44 WIB

6 Kebiasaan Harian Introvert Paling Bahagia, dari Mengenali Diri hingga Menjaga Energi

Ilustrasi kebiasaan introvert yang bahagia (magnific) - Image

Ilustrasi kebiasaan introvert yang bahagia (magnific)

JawaPos.com - Menjadi seorang introvert bukan berarti harus menghindari kehidupan sosial atau menghabiskan seluruh waktu sendirian.

Sebaliknya, kepribadian introvert dapat menjadi kekuatan tersendiri ketika seseorang mampu memahami kebutuhan, mengenali batasan diri, dan menjalani kehidupan sesuai dengan hal-hal yang membuatnya merasa nyaman.

Kebahagiaan bagi seorang introvert juga tidak selalu berasal dari pencapaian besar atau pengakuan orang lain.

Menikmati waktu sendiri, membangun hubungan yang bermakna, hingga menyadari hal-hal sederhana di sekitar dapat memberikan kepuasan tersendiri.

Menariknya, ada sejumlah kebiasaan sehari-hari yang dapat membantu introvert menjalani hidup dengan lebih bahagia.

Kebiasaan ini bukan tentang mengubah kepribadian menjadi lebih ekstrovert, melainkan memanfaatkan kekuatan diri untuk menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan bermakna.

Dilansir dari YourTango, berikut enam kebiasaan yang dapat diterapkan untuk menjadi introvert yang lebih bahagia.

1. Berhenti Terlalu Keras Mengejar Kebahagiaan

Editor: Novia Tri Astuti
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