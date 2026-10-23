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Risma Azzah Fatin
Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.21 WIB

5 Ungkapan Introvert yang Menunjukkan Cara untuk Menghargai Percakapan Bermakna

Ilustrasi seseorang dengan kepribadian introvert (Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang dengan kepribadian introvert (Magnific)

JawaPos.com – Introvert dikenal sebagai pribadi yang cenderung berhati-hati dalam berbicara, lebih menyukai percakapan bermakna, dan membutuhkan waktu untuk memproses informasi sebelum memberikan tanggapan.

Dilansir dari laman YourTango, berikut 5 ungkapan sederhana yang kerap dikaitkan dengan para introvert, yang mencerminkan cara mereka menetapkan batasan, mempertimbangkan keputusan, serta membangun hubungan sosial secara lebih mendalam.

1.     “Terima kasih atas undangannya, tetapi saya sudah memiliki rencana”

Ungkapan ini digunakan untuk menolak undangan secara sopan ketika seseorang ingin menghabiskan waktu sendiri atau menghindari kegiatan sosial yang menguras energi. Penolakan tersebut tidak selalu menunjukkan sikap antisosial, melainkan dapat menjadi cara untuk menjaga kenyamanan dan menyeimbangkan kebutuhan pribadi dengan interaksi sosial.

2.     “Mari kita pikirkan hal ini terlebih dahulu”

Introver cenderung mempertimbangkan informasi secara mendalam sebelum menyampaikan pendapat atau mengambil keputusan, terutama ketika menghadapi situasi yang memerlukan kehati-hatian. Ungkapan ini mencerminkan preferensi terhadap komunikasi yang terarah, kemampuan mendengarkan, serta kebiasaan mengevaluasi berbagai kemungkinan sebelum bertindak.

3.     “Bisakah kita membahas hal ini di lain waktu?”

Ungkapan ini menjadi salah satu cara introver menyampaikan kebutuhan untuk beristirahat dari interaksi sosial tanpa menyinggung perasaan orang lain. Dengan menggunakan kalimat yang sopan dan tidak terlalu spesifik, mereka dapat menjaga batasan pribadi sekaligus memberikan ruang untuk melanjutkan percakapan ketika kondisi lebih memungkinkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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