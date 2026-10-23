10 Tanda Seseorang Sedang Melakukan Gaslighting terhadapmu Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

Seseorang yang melakukan gaslighting kepada temannya. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa bingung setelah berbicara dengan seseorang? Kamu awalnya yakin dengan apa yang kamu ingat, rasakan, atau alami, tetapi setelah percakapan selesai, kamu justru mulai mempertanyakan dirimu sendiri.



“Jangan-jangan aku yang terlalu sensitif?”



“Mungkin aku memang salah ingat.”



“Apakah aku sebenarnya yang membuat masalah?”



“Atau jangan-jangan aku terlalu berlebihan?”



Jika perasaan seperti ini muncul sesekali, hal tersebut belum tentu berarti kamu sedang mengalami gaslighting. Dalam hubungan apa pun, manusia bisa salah mengingat, salah memahami situasi, atau berbeda sudut pandang.



Namun, jika seseorang secara berulang dan sistematis membuatmu meragukan ingatan, persepsi, perasaan, atau penilaianmu sendiri, terutama untuk menghindari tanggung jawab atau mendapatkan kendali atas dirimu, pola tersebut patut diperhatikan.



Dalam psikologi populer, perilaku seperti ini dikenal sebagai gaslighting.



Gaslighting bukan sekadar kebohongan biasa. Intinya adalah pola komunikasi manipulatif yang membuat seseorang semakin tidak percaya pada dirinya sendiri. Istilah ini berasal dari drama Gas Light karya Patrick Hamilton dan kemudian dipopulerkan melalui adaptasi film pada 1940 dan 1944.



Lalu, apa saja tanda-tandanya?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (22/10), terdapat 10 tanda yang dapat membantu kamu mengenali pola gaslighting dalam sebuah hubungan.



1. Mereka Terus-Menerus Menyangkal Sesuatu yang Kamu Ingat dengan Jelas



Salah satu tanda yang paling sering dikaitkan dengan gaslighting adalah penyangkalan berulang terhadap suatu kejadian.



Misalnya, kamu mengingat bahwa seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan kepadamu. Ketika kamu membicarakannya kembali, dia langsung menjawab:



“Aku nggak pernah bilang begitu.”



Ketika kamu mencoba menjelaskan lebih lanjut, jawabannya mungkin berubah menjadi:



“Kamu salah dengar.”



Atau:



“Kamu memang suka mengarang cerita.”



Perbedaan ingatan sebenarnya sangat manusiawi. Dua orang bisa mengingat kejadian yang sama secara berbeda. Karena itu, satu kali perbedaan ingatan bukan otomatis gaslighting.



Yang perlu diperhatikan adalah polanya.



Jika setiap kali ada masalah orang tersebut selalu menyangkal kejadian, menolak kemungkinan bahwa dirinya melakukan kesalahan, dan membuatmu merasa tidak bisa mempercayai ingatanmu sendiri, situasinya menjadi berbeda.



Lama-kelamaan, kamu mungkin mulai berpikir:



“Jangan-jangan memoriku memang buruk.”



Padahal, masalah utamanya mungkin bukan ingatanmu, melainkan pola komunikasi yang membuatmu terus meragukan pengalamanmu sendiri.



2. Perasaanmu Selalu Disebut Berlebihan



Gaslighting juga dapat muncul dalam bentuk pembatalan atau dismissal terhadap emosi.



Ketika kamu mengatakan bahwa sesuatu menyakitimu, orang tersebut mungkin tidak mencoba memahami perasaanmu. Sebaliknya, dia langsung mengatakan:



“Kamu terlalu sensitif.”



“Baper banget.”



“Gitu saja dipermasalahkan.”



“Kamu memang gampang tersinggung.”



“Kamu terlalu dramatis.”



Sekali lagi, penting membedakan antara validasi emosi dan persetujuan terhadap suatu interpretasi.



Seseorang tidak harus setuju dengan kesimpulanmu untuk mengakui bahwa perasaanmu nyata.



Contohnya, seseorang bisa berkata:



“Aku sebenarnya tidak bermaksud menyakitimu, tetapi aku mengerti kalau ucapan itu membuatmu terluka.”



Ini berbeda dengan:



“Kamu terluka karena memang terlalu sensitif.”



Kalimat kedua mengalihkan perhatian dari perilaku yang sedang dibicarakan kepada karakter dirimu.



Jika pola seperti ini terjadi berulang kali, kamu mungkin mulai merasa tidak berhak marah, sedih, kecewa, atau merasa tidak nyaman.



3. Mereka Membalikkan Kesalahan hingga Kamu yang Merasa Bersalah



Dalam hubungan yang sehat, konflik seharusnya memungkinkan kedua pihak melihat kontribusinya masing-masing terhadap masalah.



Namun, dalam pola manipulatif, pembicaraan sering kali berubah menjadi sesuatu seperti ini:



Kamu: “Aku terluka karena kamu mengatakan hal itu.”



Dia: “Kalau kamu nggak memancing aku, aku nggak akan ngomong begitu.”



Kamu: “Tapi kamu yang mengatakan itu.”



Dia: “Ya, karena kamu membuatku marah.”



Akhirnya, pembicaraan yang awalnya membahas perilaku seseorang berubah menjadi pembahasan mengenai semua kesalahanmu.



Teknik seperti ini dapat membuat seseorang kehilangan fokus terhadap persoalan awal.



Kamu datang untuk membicarakan sesuatu yang dilakukan pasanganmu, tetapi beberapa menit kemudian kamu malah sibuk meminta maaf atas perilakumu sendiri.



Hal yang perlu diperhatikan adalah pola pengalihan tanggung jawab.



Orang yang sehat pun bisa menjelaskan konteks atau menyampaikan bahwa dirinya merasa terluka. Tetapi itu tidak berarti seseorang otomatis bebas dari tanggung jawab atas tindakannya sendiri.



4. Mereka Menggunakan Kelemahan atau Ceritamu untuk Membuatmu Meragukan Diri Sendiri



Dalam hubungan dekat, kita biasanya membuka sisi yang sangat pribadi.



Kita menceritakan ketakutan, pengalaman buruk, rasa tidak aman, kelemahan, dan hal-hal yang membuat kita rentan.



Dalam hubungan yang sehat, informasi tersebut seharusnya diperlakukan dengan empati.



Namun, seseorang yang manipulatif dapat menggunakan informasi tersebut untuk menyerang kredibilitasmu.



Misalnya, kamu pernah mengatakan bahwa kamu memiliki pengalaman buruk yang membuatmu mudah cemas. Ketika terjadi konflik, orang tersebut kemudian mengatakan:



“Makanya kamu selalu paranoid.”



Atau:



“Kamu memang punya masalah dari dulu.”



Dengan cara seperti itu, pengalaman masa lalu atau kerentananmu digunakan untuk menjelaskan mengapa persepsimu sekarang dianggap tidak dapat dipercaya.



Akibatnya, kamu tidak lagi bertanya:



“Apakah perilaku orang ini memang bermasalah?”



Melainkan:



“Apakah aku bermasalah sehingga melihat semuanya secara salah?”



Perubahan cara berpikir seperti ini merupakan salah satu hal yang patut diperhatikan.



5. Mereka Mengatakan Orang Lain Juga Menganggapmu Bermasalah



Taktik lain yang dapat membuat seseorang meragukan dirinya sendiri adalah membawa-bawa pendapat orang lain.



Misalnya:



“Semua orang juga menganggap kamu terlalu sensitif.”



“Teman-temanmu sebenarnya juga capek menghadapi kamu.”



“Keluargamu saja bilang kamu sulit diajak bicara.”



Pernyataan seperti ini dapat sangat kuat secara psikologis karena manusia pada dasarnya memperhatikan penerimaan sosial.



Masalahnya, kamu mungkin tidak tahu apakah pernyataan tersebut benar.



Bahkan jika seseorang benar-benar memiliki orang lain yang setuju dengannya, itu tidak otomatis membuktikan bahwa persepsinya benar.



Pendapat mayoritas bukan bukti bahwa seseorang salah atau benar.



Karena itu, ketika seseorang berulang kali menggunakan klaim seperti “semua orang berpikir begitu” untuk membuatmu mempertanyakan dirimu sendiri, ada baiknya berhenti sejenak.



Tanyakan:



“Apakah aku benar-benar mendapatkan informasi tersebut dari orang lain, atau aku hanya diberi tahu bahwa orang lain berpikir demikian?”



Perbedaannya penting.



6. Kamu Mulai Sering Meminta Maaf, Bahkan Ketika Tidak Yakin Apa Kesalahanmu



Salah satu dampak yang sering muncul dari hubungan manipulatif adalah munculnya kebiasaan meminta maaf secara berlebihan.



Kamu mungkin mulai mengatakan:



“Maaf.”



“Maaf kalau aku salah.”



“Maaf kalau aku terlalu sensitif.”



“Maaf sudah membuat kamu marah.”



Bahkan ketika sebenarnya kamu belum memahami apa kesalahanmu.



Permintaan maaf memang sehat ketika seseorang melakukan kesalahan. Masalahnya adalah ketika meminta maaf menjadi cara untuk menghentikan konflik secepat mungkin karena kamu sudah merasa lelah, bingung, atau takut.



Pada tahap tertentu, kamu mungkin tidak lagi meminta maaf karena menyadari kesalahan.



Kamu meminta maaf karena ingin suasana kembali tenang.



Ini dapat menjadi tanda bahwa hubungan tersebut mulai memengaruhi rasa aman psikologismu.



7. Kamu Mulai Membutuhkan Bukti untuk Mempercayai Ingatanmu Sendiri



Dalam situasi tertentu, dokumentasi memang berguna. Misalnya dalam pekerjaan, seseorang mungkin perlu menyimpan email atau catatan agar komunikasi tidak salah dipahami.



Namun, dalam hubungan pribadi, perubahan tertentu patut diperhatikan.



Kamu mungkin mulai menyimpan tangkapan layar, merekam percakapan, mencatat kejadian, atau terus-menerus memeriksa kembali pesan karena takut bahwa ingatanmu sendiri tidak dapat dipercaya.



Misalnya:



“Dia tadi benar-benar mengatakan itu atau tidak?”



“Aku salah ingat lagi?”



“Coba aku baca chat-nya sekali lagi.”



Jika kebiasaan tersebut muncul karena pengalaman berulang bahwa versi kejadianmu selalu disangkal atau diputarbalikkan, hal itu dapat menjadi sinyal bahwa kamu sudah kehilangan rasa percaya terhadap persepsimu sendiri.



Namun, perlu ditekankan bahwa menyimpan bukti bukan berarti seseorang pasti mengalami gaslighting.



Konteks dan pola hubungan secara keseluruhan tetap penting.



8. Setelah Berbicara dengan Mereka, Kamu Justru Merasa Bingung dan Tidak Percaya Diri



Coba perhatikan bagaimana perasaanmu setelah berinteraksi dengan orang tersebut.



Apakah kamu merasa masalah menjadi lebih jelas?



Atau justru semakin bingung?



Orang yang sedang mengalami pola gaslighting mungkin merasakan sesuatu seperti:



sulit mengingat apa yang sebenarnya terjadi,



terus menganalisis percakapan,



takut salah bicara,



merasa harus memilih kata dengan sangat hati-hati,



merasa dirinya selalu menjadi sumber masalah,



dan kehilangan keyakinan terhadap penilaiannya sendiri.



Bukan berarti setiap percakapan yang membuatmu bingung adalah gaslighting.



Konflik yang kompleks memang bisa membingungkan.



Namun, jika kebingungan tersebut menjadi pola yang konsisten dan terutama terjadi setelah berinteraksi dengan orang tertentu, hal itu layak diperhatikan.



Salah satu pertanyaan yang dapat membantu adalah:



“Apakah aku merasa lebih memahami diriku setelah berbicara dengannya, atau justru semakin meragukan diriku?”



9. Mereka Jarang Mengakui Kesalahan, tetapi Menuntutmu untuk Terus Memperbaiki Diri



Dalam hubungan sehat, kedua orang seharusnya dapat mengatakan:



“Aku salah.”



“Aku seharusnya tidak mengatakan itu.”



“Aku mengerti kenapa kamu terluka.”



Namun, dalam pola manipulatif, tanggung jawab dapat berjalan satu arah.



Kamu diminta untuk:



lebih sabar,



lebih memahami,



lebih dewasa,



lebih tenang,



tidak terlalu sensitif,



memperbaiki komunikasi,



dan mengubah perilakumu.



Sementara orang tersebut hampir tidak pernah mengevaluasi dirinya sendiri.



Bahkan ketika dia melakukan kesalahan, kesalahan tersebut selalu mempunyai alasan:



“Aku melakukan itu karena kamu.”



“Aku terpaksa.”



“Aku sedang emosi.”



“Kamu yang memulainya.”



Ada perbedaan antara menjelaskan alasan dan menghindari tanggung jawab.



Seseorang boleh menjelaskan mengapa dia melakukan sesuatu. Tetapi penjelasan tidak selalu berarti pembenaran.



10. Kamu Perlahan Kehilangan Kepercayaan pada Penilaian Dirimu Sendiri



Ini mungkin salah satu tanda yang paling penting untuk diperhatikan.



Gaslighting yang berlangsung terus-menerus dapat membuat seseorang mulai meragukan dirinya sendiri.



Awalnya mungkin hanya mengenai satu kejadian.



Kemudian menjadi:



“Mungkin aku memang salah.”



Lalu berkembang menjadi:



“Mungkin aku memang selalu salah.”



Pada akhirnya:



“Aku tidak tahu lagi apakah aku bisa mempercayai penilaianku sendiri.”



Kamu mungkin mulai meminta pendapat orang lain untuk keputusan-keputusan kecil.



Kamu takut mengambil keputusan tanpa persetujuan orang tersebut.



Kamu terus bertanya apakah reaksimu wajar.



Kamu bahkan mungkin merasa membutuhkan orang lain untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupmu.



Di titik inilah masalahnya tidak lagi sekadar tentang satu pertengkaran.



Dampaknya mulai menyentuh rasa percaya diri dan kemampuanmu untuk mempercayai penilaianmu sendiri.



Gaslighting Bukan Sekadar “Berbohong”



Penting untuk memahami bahwa tidak setiap kebohongan adalah gaslighting.



Seseorang bisa berbohong karena takut mendapatkan konsekuensi.



Seseorang bisa menyangkal sesuatu karena malu.



Seseorang bisa memiliki ingatan yang berbeda.



Seseorang juga bisa melakukan kesalahan dalam komunikasi tanpa bermaksud memanipulasi.



Gaslighting lebih tepat dipahami sebagai pola interaksi yang membuat seseorang mempertanyakan realitas, ingatan, persepsi, atau penilaiannya sendiri.



Karena itu, melihat satu tanda saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang sedang melakukan gaslighting.



Yang lebih penting adalah melihat:



seberapa sering perilaku tersebut terjadi, bagaimana polanya, apakah ada upaya mengendalikanmu, dan bagaimana dampaknya terhadap dirimu.



Mengapa Gaslighting Bisa Sangat Membingungkan?



Salah satu alasan gaslighting sulit dikenali adalah karena perilakunya tidak selalu terlihat agresif.



Manipulasi tidak selalu datang dalam bentuk teriakan.



Kadang justru muncul dalam percakapan yang terlihat biasa.



Misalnya:



“Kamu salah ingat.”



“Aku cuma bercanda.”



“Kamu terlalu serius.”



“Kamu salah paham.”



“Aku melakukan itu karena aku peduli.”



“Kalau kamu tidak seperti itu, aku tidak akan seperti ini.”



Kalimat-kalimat tersebut tidak selalu merupakan gaslighting.



Konteks sangat penting.



Namun, jika kalimat semacam itu digunakan berulang kali untuk menolak pengalamanmu, menghapus tanggung jawab, dan membuatmu kehilangan kepercayaan terhadap dirimu sendiri, polanya menjadi lebih mengkhawatirkan.



Apa yang Bisa Dilakukan Jika Kamu Merasa Sedang Mengalami Gaslighting?



Jika kamu mulai mengenali pola tersebut dalam hubunganmu, langkah pertama tidak harus langsung mengambil keputusan besar.



Kamu bisa mulai dengan mengembalikan kepercayaan terhadap pengamatanmu sendiri.



1. Catat kejadian yang penting



Tuliskan apa yang terjadi, kapan terjadi, apa yang dikatakan, dan bagaimana respons masing-masing pihak.



Tujuannya bukan untuk “menang” dalam pertengkaran.



Catatan dapat membantu kamu melihat pola secara lebih objektif.



2. Pisahkan fakta, interpretasi, dan perasaan



Misalnya:



Fakta: Dia membatalkan janji pada hari Sabtu.



Interpretasi: Dia tidak menghargai aku.



Perasaan: Aku merasa kecewa dan tidak dianggap.



Ketiganya berbeda.



Memisahkan ketiganya dapat membantu kamu memahami situasi dengan lebih jernih.



3. Bicarakan dengan orang yang kamu percaya



Orang yang berada di luar konflik terkadang dapat memberikan perspektif yang lebih netral.



Pilih seseorang yang tidak langsung memaksakan keputusan kepadamu.



Tujuannya bukan mencari orang yang otomatis membenarkanmu, melainkan mendapatkan sudut pandang yang aman dan rasional.



4. Perhatikan pola, bukan hanya satu kejadian



Satu pertengkaran tidak cukup untuk menyimpulkan adanya gaslighting.



Tanyakan:



“Apakah ini terjadi berulang kali?”



“Apakah saya selalu menjadi pihak yang dianggap salah?”



“Apakah dia bisa mengakui kesalahan?”



“Apakah saya semakin takut mempercayai penilaian sendiri?”



Pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih informatif daripada hanya mencari satu “tanda”.



5. Pertimbangkan bantuan profesional jika dampaknya sudah berat



Jika sebuah hubungan membuatmu terus-menerus merasa bingung, takut, tidak berharga, atau kehilangan kepercayaan pada dirimu sendiri, berbicara dengan psikolog atau profesional kesehatan mental dapat membantu.



Bantuan profesional bukan berarti kamu harus membuktikan bahwa seseorang adalah “pelaku gaslighting”.



Fokusnya adalah memahami pengalamanmu, mengenali pola hubungan, dan menentukan langkah yang sehat untuk dirimu.



Kesimpulan



Gaslighting bukan sekadar seseorang yang mengatakan bahwa kamu salah.



Dalam konteks psikologi populer, gaslighting mengacu pada pola manipulasi yang dapat membuat seseorang secara bertahap meragukan ingatan, persepsi, perasaan, dan penilaian dirinya sendiri.



Sepuluh tanda yang perlu diperhatikan antara lain:



Sering menyangkal kejadian yang kamu ingat.



Menganggap emosimu selalu berlebihan.



Membalikkan kesalahan kepadamu.



Menggunakan kelemahanmu untuk meragukan kredibilitasmu.



Mengatasnamakan pendapat orang lain untuk membuatmu merasa salah.



Membuatmu sering meminta maaf tanpa memahami kesalahanmu.



Membuatmu merasa harus memiliki bukti untuk mempercayai ingatan sendiri.



Membuatmu semakin bingung setelah berinteraksi.



Menuntutmu terus berubah tetapi jarang mengakui kesalahan sendiri.



Membuatmu kehilangan kepercayaan terhadap penilaian dirimu sendiri.



Namun, satu atau dua tanda saja tidak cukup untuk mendiagnosis seseorang sebagai pelaku gaslighting.



Yang paling penting adalah melihat pola secara keseluruhan.



Hubungan yang sehat tidak berarti tidak pernah terjadi konflik. Perbedaan pendapat, salah ingat, dan kesalahan komunikasi adalah bagian dari hubungan manusia.



Perbedaannya terletak pada apakah kedua orang masih dapat mengakui kesalahan, mendengarkan pengalaman satu sama lain, menghormati batasan, dan memperbaiki perilaku.



Jika setelah berulang kali berkomunikasi kamu justru semakin tidak percaya pada dirimu sendiri, mungkin sudah waktunya berhenti hanya bertanya, “Apakah aku yang salah?”



Cobalah bertanya:



“Apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana pola ini memengaruhiku, dan apakah hubungan ini membuatku merasa aman untuk menjadi diriku sendiri?”



