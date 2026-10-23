6 Alasan Mengapa Pria Menarik Diri Saat Mereka Sedang Mengalami Kesulitan Menurut Psikologi

Seseorang yang mengalami kesulitan. (Magnific)

JawaPos.com - Pernahkah Anda melihat seorang pria yang biasanya komunikatif, perhatian, dan mudah diajak berbicara tiba-tiba berubah menjadi pendiam? Pesan yang biasanya dibalas dengan cepat mulai diabaikan. Telepon semakin jarang diangkat. Ketika ditanya apa yang terjadi, jawabannya mungkin hanya, “Aku baik-baik saja,” atau “Aku lagi banyak pikiran.”



Situasi seperti ini sering menimbulkan kebingungan, terutama bagi orang yang dekat dengannya.



Pasangannya mungkin bertanya-tanya, “Apakah dia sudah tidak peduli?” Temannya mungkin berpikir, “Kenapa dia tidak mau cerita?” Bahkan pria itu sendiri terkadang tidak sepenuhnya memahami mengapa ia merasa ingin menjauh dari orang lain ketika sedang menghadapi masalah.



Namun, menarik diri tidak selalu berarti seseorang kehilangan perasaan, tidak menghargai orang lain, atau sengaja ingin memberikan jarak. Dalam psikologi, kecenderungan untuk menarik diri dapat menjadi salah satu cara seseorang merespons stres, tekanan emosional, rasa malu, atau situasi yang dirasanya sulit dikendalikan.



Tentu saja, tidak semua pria memiliki pola yang sama. Kepribadian, pengalaman masa kecil, budaya, pola hubungan, dan kemampuan mengelola emosi sangat memengaruhi bagaimana seseorang menghadapi kesulitan.



Lalu, mengapa sebagian pria memilih diam dan menarik diri ketika hidup sedang terasa berat?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (22/10), terdapat enam alasan yang dapat menjelaskannya.



1. Mereka Ingin Menyelesaikan Masalah Sendiri Terlebih Dahulu



Salah satu alasan yang paling umum adalah keinginan untuk menyelesaikan masalah secara mandiri.



Ketika menghadapi kesulitan, sebagian pria secara otomatis masuk ke dalam pola berpikir yang berorientasi pada solusi. Mereka mencoba memahami masalah, mencari pilihan, menghitung risiko, dan menentukan langkah berikutnya.



Alih-alih langsung membicarakan perasaan, mereka mungkin berpikir:



“Aku harus mencari jalan keluarnya dulu.”



Bagi orang di sekitarnya, perilaku tersebut dapat terlihat seperti menjauh. Padahal, dari sudut pandangnya, ia mungkin sedang berusaha mendapatkan kembali rasa kendali.



Misalnya, seorang pria sedang mengalami masalah pekerjaan. Ia merasa performanya menurun, khawatir kehilangan pekerjaannya, dan tidak tahu bagaimana memperbaiki keadaan.



Ketika pasangannya bertanya, “Kamu kenapa?”, ia mungkin tidak langsung menjelaskan panjang lebar.



Bukan karena ia tidak mempercayai pasangannya.



Ia mungkin hanya belum tahu apa yang harus dikatakan.



Bahkan, ada kemungkinan ia merasa bahwa membicarakan masalah sebelum menemukan solusi justru membuat dirinya semakin frustrasi.



Dalam kondisi seperti ini, ruang pribadi dapat berfungsi sebagai cara untuk mengorganisasi pikiran.



Namun, ada perbedaan penting antara mengambil waktu untuk berpikir dan menghindari masalah sepenuhnya.



Menarik diri untuk sementara dapat menjadi strategi regulasi diri yang sehat. Tetapi jika seseorang terus-menerus menghindari komunikasi, menolak semua bantuan, atau membiarkan masalah semakin besar, pola tersebut dapat menjadi tidak adaptif.



Jadi, ketika seorang pria berkata bahwa ia membutuhkan waktu sendiri, belum tentu pesan tersembunyinya adalah, “Aku tidak membutuhkanmu.”



Bisa jadi maksudnya adalah:



“Aku sedang berusaha memahami apa yang harus kulakukan sebelum aku bisa membicarakannya denganmu.”



2. Mereka Merasa Harus Tetap Kuat di Depan Orang Lain



Alasan kedua berkaitan dengan bagaimana seseorang belajar memandang kerentanan.



Sejak kecil, sebagian laki-laki menerima pesan sosial bahwa mereka harus kuat, tidak mudah menangis, tidak boleh terlalu emosional, dan harus mampu menghadapi masalah sendiri.



Pesan tersebut tidak selalu disampaikan secara langsung.



Kadang-kadang ia muncul melalui komentar sederhana seperti:



“Laki-laki harus kuat.”



“Jangan cengeng.”



“Masalah seperti itu saja tidak perlu dipikirkan.”



“Kamu harus bisa mengatasinya sendiri.”



Jika pesan-pesan semacam ini berulang selama bertahun-tahun, seseorang dapat belajar bahwa menunjukkan kesulitan emosional adalah sesuatu yang memalukan atau tidak pantas.



Akibatnya, ketika menghadapi masalah besar saat dewasa, ia mungkin memilih untuk menyembunyikan kesulitannya.



Ia tidak ingin terlihat lemah.



Ia tidak ingin dikasihani.



Ia bahkan mungkin merasa tidak nyaman jika orang lain melihat bahwa dirinya sedang kehilangan kendali.



Inilah salah satu alasan mengapa seorang pria yang sedang mengalami tekanan berat justru dapat terlihat sangat tenang dari luar.



Padahal, di dalam dirinya mungkin sedang terjadi banyak hal.



Ia mungkin sedang takut.



Ia mungkin kecewa pada dirinya sendiri.



Ia mungkin merasa gagal.



Tetapi daripada mengungkapkannya, ia memilih diam.



Dalam konteks ini, menarik diri dapat menjadi bentuk perlindungan terhadap harga diri.



Bukan berarti semua pria memiliki masalah dengan kerentanan. Banyak pria justru memiliki hubungan yang sehat dengan emosi dan mampu meminta bantuan ketika membutuhkannya.



Namun, bagi seseorang yang sejak lama mengasosiasikan kerentanan dengan kelemahan, membuka diri dapat terasa jauh lebih sulit.



Karena itu, tekanan untuk selalu terlihat kuat dapat membuat seseorang semakin sulit mengatakan:



“Aku sebenarnya sedang tidak baik-baik saja.”



3. Mereka Merasa Malu Karena Belum Berhasil Mengatasi Masalah



Ada jenis emosi yang sering berada di balik perilaku menarik diri: rasa malu.



Rasa malu berbeda dengan sekadar merasa sedih atau kecewa.



Ketika seseorang merasa kecewa, pikirannya mungkin berbunyi:



“Aku melakukan kesalahan.”



Namun, ketika rasa malu muncul, pikiran dapat berubah menjadi:



“Ada sesuatu yang salah dengan diriku.”



Perbedaan ini sangat penting.



Seorang pria yang mengalami kegagalan dalam pekerjaan, masalah keuangan, konflik keluarga, atau kegagalan dalam hubungan mungkin tidak hanya memikirkan masalahnya.



Ia juga bisa mulai mempertanyakan dirinya sendiri.



“Kenapa aku tidak mampu?”



“Kenapa aku gagal?”



“Seharusnya aku bisa mengatasi ini.”



“Apa yang akan mereka pikirkan tentang aku?”



Ketika pertanyaan-pertanyaan tersebut semakin kuat, seseorang dapat merasa tidak nyaman berada di sekitar orang lain.



Akibatnya, ia memilih menjauh.



Bukan karena orang lain tidak penting.



Justru terkadang karena pendapat orang lain sangat penting baginya.



Ia takut mengecewakan orang yang dicintainya.



Ia takut terlihat tidak kompeten.



Ia takut ditanya mengenai sesuatu yang belum berhasil ia selesaikan.



Dan semakin besar rasa malu tersebut, semakin besar pula dorongan untuk bersembunyi.



Itulah sebabnya tekanan yang tampak sederhana dari luar dapat menghasilkan perilaku menarik diri yang cukup ekstrem.



Misalnya, seorang pria kehilangan pekerjaan.



Pasangannya mungkin melihat bahwa ia hanya perlu mencari pekerjaan baru.



Namun, bagi pria tersebut, kehilangan pekerjaan mungkin berkaitan dengan identitas, harga diri, tanggung jawab, dan perasaan bahwa ia gagal memenuhi harapan orang-orang yang dicintainya.



Karena itu, respons emosionalnya bisa jauh lebih kompleks daripada sekadar “sedang mencari pekerjaan.”



Ketika seseorang sedang diliputi rasa malu, pendekatan yang menghakimi biasanya justru membuatnya semakin tertutup.



Pendekatan yang lebih membantu adalah menciptakan lingkungan di mana ia tidak merasa harus membuktikan nilai dirinya terlebih dahulu sebelum diterima.



4. Mereka Mengalami Kelelahan Mental dan Tidak Memiliki Energi untuk Bersosialisasi



Tidak semua perilaku diam memiliki makna emosional yang dalam.



Terkadang seseorang benar-benar kelelahan.



Ketika mengalami stres berkepanjangan, kapasitas mental seseorang dapat terkuras. Hal-hal yang biasanya mudah dilakukan dapat terasa seperti tugas tambahan.



Membalas pesan.



Mengangkat telepon.



Bertemu teman.



Menjelaskan apa yang sedang terjadi.



Bahkan menjawab pertanyaan sederhana seperti, “Kamu kenapa?” dapat terasa melelahkan.



Ketika pikiran seseorang sudah dipenuhi oleh masalah, interaksi sosial mungkin terasa membutuhkan energi tambahan.



Karena itu, ia memilih mengurangi komunikasi.



Bayangkan pikiran seperti sebuah komputer yang menjalankan terlalu banyak program sekaligus.



Ketika beban meningkat, sistem menjadi lambat.



Begitu pula manusia.



Saat seseorang sedang memikirkan pekerjaan, masalah keluarga, kondisi finansial, hubungan, masa depan, dan berbagai kekhawatiran lainnya secara bersamaan, kapasitasnya untuk memproses percakapan sosial dapat berkurang.



Dalam kondisi seperti ini, diam bisa menjadi cara untuk mengurangi stimulasi.



Ia mungkin tidak sedang marah.



Ia mungkin tidak sedang bosan dengan Anda.



Ia mungkin hanya sedang kehabisan energi mental.



Namun, sekali lagi, menarik diri menjadi masalah ketika berlangsung terlalu lama dan mulai mengganggu fungsi sehari-hari.



Jika seseorang terus mengisolasi diri, kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai, mengalami perubahan tidur atau nafsu makan, atau merasa tidak mampu menjalankan aktivitas sehari-hari, situasinya perlu diperhatikan lebih serius.



Menarik diri sesekali adalah hal yang manusiawi.



Tetapi isolasi berkepanjangan dapat menjadi tanda bahwa seseorang membutuhkan dukungan yang lebih besar.



5. Mereka Takut Masalahnya Akan Membebani Orang yang Mereka Sayangi



Ada pria yang menjauh bukan karena tidak membutuhkan orang lain, tetapi karena terlalu peduli pada orang lain.



Mereka takut masalah yang sedang mereka hadapi akan menjadi beban.



Pikiran mereka mungkin seperti:



“Dia juga punya masalah sendiri.”



“Aku tidak mau membuatnya ikut stres.”



“Aku harus menyelesaikannya sendiri.”



“Kalau aku cerita, dia pasti ikut kepikiran.”



Ini dapat terlihat seperti penolakan, padahal sebenarnya bisa berasal dari keinginan untuk melindungi.



Masalahnya, niat untuk melindungi tersebut dapat menghasilkan efek yang berlawanan.



Ketika seseorang tiba-tiba menjauh tanpa penjelasan, orang yang ditinggalkan justru dapat merasa bingung, cemas, dan tidak dihargai.



Pasangan mungkin mulai berpikir:



“Apa aku melakukan kesalahan?”



“Apakah dia sudah tidak mencintaiku?”



“Kenapa dia tidak mau mempercayaiku?”



Dengan kata lain, niat untuk tidak membebani orang lain dapat menciptakan jarak emosional yang lebih besar.



Karena itu, komunikasi sederhana sering kali jauh lebih sehat.



Seseorang tidak harus menceritakan seluruh masalahnya jika belum siap.



Ia bisa mengatakan:



“Aku sedang menghadapi sesuatu yang cukup berat. Aku belum siap membicarakan detailnya, tapi ini bukan karena kamu. Aku hanya butuh sedikit waktu.”



Kalimat sederhana seperti itu dapat memberikan rasa aman kepada orang lain tanpa memaksa seseorang untuk membuka semua hal yang belum siap ia ceritakan.



6. Mereka Belum Tahu Cara Mengungkapkan Apa yang Sedang Mereka Rasakan



Alasan terakhir mungkin merupakan salah satu yang paling penting.



Kadang-kadang seseorang menarik diri karena ia sendiri tidak memahami apa yang sedang terjadi di dalam dirinya.



Ia tahu bahwa dirinya tidak nyaman.



Ia tahu bahwa pikirannya penuh.



Ia tahu bahwa ia ingin sendirian.



Tetapi ketika ditanya, “Apa yang kamu rasakan?”, ia tidak memiliki jawaban yang jelas.



Ini bukan berarti ia tidak memiliki emosi.



Justru emosinya mungkin terlalu banyak dan terlalu bercampur.



Ia mungkin sekaligus merasa:



marah,



takut,



kecewa,



malu,



bingung,



lelah,



dan tidak berdaya.



Ketika seseorang kesulitan mengidentifikasi dan memberi nama pada emosinya, menjelaskan keadaan tersebut kepada orang lain menjadi lebih sulit.



Daripada mengatakan:



“Aku merasa gagal, takut mengecewakan orang, dan sebenarnya aku tidak tahu bagaimana memperbaiki keadaan.”



Ia mungkin hanya mengatakan:



“Aku lagi banyak pikiran.”



Atau bahkan tidak mengatakan apa-apa.



Dalam kondisi seperti ini, tekanan untuk segera berbicara dapat membuat seseorang semakin defensif.



Pendekatan yang lebih efektif biasanya adalah memberikan ruang sekaligus memastikan bahwa pintu komunikasi tetap terbuka.



Misalnya:



“Aku tidak akan memaksamu cerita. Tapi kalau nanti kamu ingin bicara, aku ada di sini.”



Pesan seperti itu menunjukkan dua hal sekaligus:



“Aku menghormati ruangmu.”



dan



“Kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian.”



Jadi, Apa yang Sebaiknya Dilakukan Ketika Seorang Pria Menarik Diri?



Memahami alasan di balik perilaku menarik diri bukan berarti kita harus selalu membiarkannya.



Hubungan yang sehat tetap membutuhkan komunikasi.



Jika seseorang sedang membutuhkan ruang, ruang tersebut dapat diberikan tanpa menghilangkan batasan.



Misalnya, daripada terus mengirim banyak pertanyaan seperti:



“Kamu kenapa?”



“Kamu marah sama aku?”



“Kenapa tidak balas?”



“Aku salah apa?”



Anda bisa mencoba komunikasi yang lebih tenang:



“Aku tahu kamu sedang menghadapi sesuatu. Aku akan memberimu ruang, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tetap ada kalau kamu membutuhkan seseorang untuk bicara.”



Setelah itu, berikan waktu.



Namun, memberikan ruang bukan berarti menerima perlakuan apa pun tanpa batas.



Jika seseorang menggunakan diam untuk menghukum, memanipulasi, mengontrol, atau sengaja membuat pasangannya cemas, itu merupakan persoalan yang berbeda.



Ada perbedaan besar antara:



“Aku sedang kewalahan dan membutuhkan waktu untuk menenangkan diri.”



dengan



“Aku sengaja mengabaikanmu agar kamu merasa bersalah.”



Yang pertama dapat menjadi bentuk regulasi diri.



Yang kedua dapat menjadi pola hubungan yang tidak sehat.



Karena itu, konteks dan pola perilaku sangat penting.



Menarik Diri Tidak Selalu Berarti Kehilangan Perasaan



Salah satu kesalahpahaman terbesar dalam hubungan adalah menganggap perubahan komunikasi sebagai bukti langsung bahwa perasaan seseorang telah berubah.



Padahal, perilaku yang sama dapat memiliki banyak penyebab.



Seorang pria yang menjadi lebih pendiam mungkin sedang kehilangan minat.



Tetapi ia juga mungkin sedang menghadapi tekanan pekerjaan.



Ia mungkin sedang mengalami masalah keluarga.



Ia mungkin merasa malu.



Ia mungkin sedang kelelahan secara mental.



Ia mungkin sedang mencoba mencari solusi.



Atau ia mungkin memang belum memiliki kemampuan untuk menjelaskan apa yang sedang ia rasakan.



Karena itu, jangan langsung menyimpulkan makna sebuah perilaku hanya berdasarkan satu tanda.



Perhatikan pola keseluruhan.



Apakah ia masih menunjukkan kepedulian?



Apakah ia masih berusaha menjaga hubungan?



Apakah ia menjelaskan bahwa dirinya sedang mengalami masalah?



Apakah ia kembali berkomunikasi setelah mendapatkan waktu?



Atau apakah ia terus-menerus menghilang, menghindari tanggung jawab, dan menolak komunikasi tanpa penjelasan?



Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih informatif daripada sekadar melihat apakah seseorang sedang pendiam atau tidak.



Kesimpulan



Ketika seorang pria mengalami kesulitan, menarik diri dapat menjadi salah satu cara yang ia gunakan untuk menghadapi tekanan.



Enam alasan yang mungkin melatarbelakanginya adalah:



Ia ingin menyelesaikan masalahnya sendiri terlebih dahulu.



Ia merasa harus terlihat kuat di depan orang lain.



Ia merasa malu karena belum berhasil mengatasi masalah.



Ia mengalami kelelahan mental dan membutuhkan waktu untuk memulihkan energi.



Ia takut masalahnya membebani orang yang ia sayangi.



Ia belum tahu bagaimana mengidentifikasi dan mengungkapkan emosinya.



Namun, penting untuk diingat bahwa tidak ada satu pola yang berlaku untuk semua pria.



Menarik diri bukanlah “sifat pria” yang pasti, melainkan salah satu respons yang dapat muncul pada manusia ketika menghadapi stres, tekanan, atau konflik emosional.



Hal yang paling sehat bukanlah mencoba menebak-nebak isi kepalanya, melainkan menciptakan ruang untuk komunikasi yang aman.



Terkadang seseorang tidak membutuhkan solusi.



Ia hanya membutuhkan kepastian bahwa ketika akhirnya ia siap membuka diri, ada seseorang yang tidak langsung menghakiminya.



Dan dalam hubungan yang sehat, memberikan ruang bukan berarti meninggalkan.



Begitu pula mendekat bukan berarti memaksa.



