7 Alasan Sebagian Orang Merasa Lebih Aman dalam Kekacauan daripada Ketenangan Menurut Psikologi

Seseorang yang lebih aman dalam kekacauan. (Magnific)

JawaPos.com - Bagi kebanyakan orang, ketenangan identik dengan rasa aman. Ketika hidup berjalan stabil, hubungan terasa baik, pekerjaan terkendali, dan tidak ada masalah besar yang harus diselesaikan, kita berharap tubuh dan pikiran ikut merasa tenang.



Namun, tidak semua orang merasakan hal yang sama.



Ada orang yang justru merasa aneh ketika hidupnya mulai tenang. Ketika tidak ada konflik, mereka merasa gelisah. Ketika hubungan berjalan harmonis, mereka mulai mencari-cari tanda bahwa sesuatu akan segera rusak. Ketika pekerjaan mulai stabil, mereka malah menciptakan kesibukan baru. Bahkan, tanpa sadar, sebagian orang terus kembali pada hubungan, lingkungan, atau situasi yang penuh drama.



Seolah-olah kekacauan terasa lebih familiar daripada kedamaian.



Fenomena ini tidak berarti seseorang "suka menderita". Sering kali, ada proses psikologis yang jauh lebih kompleks di baliknya. Otak manusia tidak hanya mencari apa yang baik bagi dirinya, tetapi juga apa yang dikenalnya. Sesuatu yang familiar dapat terasa lebih aman, bahkan ketika sebenarnya tidak sehat.



Dalam psikologi, pola seperti ini dapat berkaitan dengan pengalaman masa lalu, sistem saraf, pola keterikatan, mekanisme pertahanan, kebutuhan akan kontrol, hingga cara seseorang membangun identitas dirinya.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (22/10), terdapat tujuh alasan mengapa sebagian orang justru merasa lebih aman dalam kekacauan daripada dalam ketenangan.



1. Kekacauan terasa familiar, sedangkan ketenangan terasa asing



Salah satu alasan paling mendasar adalah familiaritas.



Manusia cenderung lebih nyaman dengan sesuatu yang sudah dikenalnya. Ini bukan berarti sesuatu yang familiar selalu menyenangkan. Sesuatu bisa saja buruk, melelahkan, bahkan menyakitkan—tetapi karena sudah sering dialami, otak tahu bagaimana menghadapinya.



Bayangkan seseorang yang sejak kecil terbiasa hidup dalam lingkungan penuh pertengkaran, ketidakpastian, kritik, atau perubahan suasana hati orang lain.



Ia mungkin belajar bahwa kehidupan normal adalah kehidupan yang selalu membutuhkan kewaspadaan.



Ketika dewasa, kemudian ia berada dalam hubungan yang stabil. Pasangannya komunikatif, tidak mudah marah, konsisten, dan memberikan ruang yang sehat.



Secara logika, kondisi tersebut seharusnya menyenangkan.



Tetapi secara emosional, justru terasa asing.



Pikiran mulai bertanya:



"Kenapa semuanya terlalu tenang?"



"Apa dia benar-benar menyukaiku?"



"Jangan-jangan sebentar lagi ada sesuatu yang terjadi."



Masalahnya bukan selalu pada hubungan tersebut. Bisa jadi sistem psikologis orang tersebut belum terbiasa menganggap ketenangan sebagai sesuatu yang aman.



Familiar tidak selalu berarti sehat



Ada perbedaan besar antara:



"Ini aman karena sehat."



dan



"Ini terasa aman karena sudah biasa."



Seseorang yang tumbuh dalam kekacauan mungkin secara tidak sadar menyamakan intensitas dengan kehidupan.



Pertengkaran berarti ada sesuatu yang sedang terjadi.



Ketegangan berarti seseorang peduli.



Drama berarti hubungan itu penting.



Sementara ketenangan terasa seperti kekosongan.



Inilah salah satu alasan seseorang dapat terus mengulangi pola kehidupan yang sebenarnya ingin ia tinggalkan.



2. Sistem saraf bisa terbiasa berada dalam keadaan siaga



Kekacauan tidak hanya memengaruhi pikiran. Pengalaman berulang juga dapat memengaruhi cara tubuh merespons lingkungan.



Ketika seseorang terlalu sering menghadapi tekanan, konflik, ketidakpastian, atau ancaman emosional, tubuh dapat menjadi terbiasa berada dalam kondisi high alert—selalu bersiap menghadapi sesuatu.



Dalam keadaan seperti ini, ketenangan yang sebenarnya aman justru dapat terasa tidak biasa.



Seseorang mungkin sulit benar-benar rileks.



Ketika semuanya baik-baik saja, pikirannya mulai mencari masalah.



Ketika tidak ada konflik, tubuh terasa gelisah.



Ketika tidak ada pekerjaan mendesak, ia merasa harus melakukan sesuatu.



Ketika pasangan tidak menghubungi karena sedang sibuk tetapi hubungan sebenarnya baik-baik saja, pikirannya langsung mempersiapkan kemungkinan terburuk.



Ini bukan sekadar "terlalu banyak berpikir".



Bagi sebagian orang, kewaspadaan telah menjadi kebiasaan psikologis.



Mengapa ketenangan bisa terasa mengancam?



Karena ketika seseorang terbiasa berjaga-jaga, ia mungkin merasa bahwa:



"Kalau aku lengah, sesuatu yang buruk akan terjadi."



Akibatnya, ketenangan tidak selalu diterjemahkan sebagai "aman".



Ketenangan bisa diterjemahkan sebagai:



"Aku belum menemukan masalahnya."



Perbedaan ini sangat penting.



Orang tersebut bukan tidak menginginkan kedamaian. Ia mungkin justru sangat menginginkannya. Namun, sistem psikologisnya belum sepenuhnya percaya bahwa kedamaian dapat bertahan.



3. Kekacauan memberikan rasa kontrol



Ini terdengar paradoks.



Bagaimana mungkin kekacauan memberikan rasa kontrol?



Karena dalam situasi yang kacau, seseorang biasanya tahu apa yang harus dilakukan.



Ada masalah → cari solusi.



Ada konflik → selesaikan.



Ada krisis → bertindak.



Ada orang yang membutuhkan bantuan → menjadi penolong.



Ada sesuatu yang rusak → perbaiki.



Bagi sebagian orang, pola tersebut justru terasa nyaman.



Mereka merasa berguna ketika ada masalah.



Sebaliknya, ketika hidup tenang, tidak ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dan di situlah muncul pertanyaan yang lebih sulit:



"Kalau tidak ada masalah untuk diselesaikan, siapa aku?"



Seseorang yang sejak lama membangun harga dirinya berdasarkan kemampuannya menghadapi masalah dapat merasa kehilangan identitas ketika hidup menjadi stabil.



Ia mungkin terbiasa menjadi:



orang yang selalu menyelesaikan masalah,



tempat orang lain meminta bantuan,



orang yang kuat ketika semua orang panik,



penyelamat dalam hubungan,



atau orang yang mampu bertahan dalam kondisi sulit.



Kekacauan memberi kesempatan untuk memainkan peran tersebut.



Ketenangan tidak.



"Aku merasa dibutuhkan ketika semuanya berantakan."



Kalimat semacam ini menggambarkan salah satu pola yang mungkin terjadi.



Bukan berarti orang tersebut sengaja menciptakan masalah.



Namun, tanpa disadari, ia mungkin lebih mudah merasa berharga ketika ada sesuatu yang membutuhkan dirinya.



Akibatnya, kehidupan yang damai dapat terasa seperti kehilangan fungsi.



4. Ketenangan memberikan ruang untuk menghadapi diri sendiri



Ini adalah alasan yang sering tidak disadari.



Kekacauan membuat pikiran sibuk.



Ada pekerjaan.



Ada masalah.



Ada konflik.



Ada orang yang harus diurus.



Ada target yang harus dicapai.



Ada sesuatu yang harus dikhawatirkan.



Kesibukan seperti itu dapat menjadi pengalih perhatian yang sangat efektif.



Ketika hidup tiba-tiba tenang, gangguan tersebut berkurang.



Dan ketika gangguan menghilang, seseorang akhirnya memiliki ruang untuk mendengar pikirannya sendiri.



Di sinilah hal-hal yang selama ini ditekan dapat muncul.



Kesepian.



Kecemasan.



Rasa tidak cukup.



Ketidakpuasan terhadap hidup.



Kesedihan.



Pertanyaan tentang masa depan.



Pertanyaan tentang identitas.



Bahkan rasa hampa.



Maka, bagi sebagian orang, kekacauan bukan hanya sumber stres. Kekacauan juga menjadi pengalih perhatian dari rasa tidak nyaman di dalam diri.



Sibuk tidak selalu berarti baik-baik saja



Seseorang dapat terlihat sangat produktif tetapi sebenarnya sedang menghindari dirinya sendiri.



Ia terus bekerja.



Terus merencanakan sesuatu.



Terus mencari stimulasi.



Terus terlibat dalam masalah orang lain.



Terus mencari hubungan yang intens.



Bukan karena ia tidak mampu beristirahat, tetapi karena ketika berhenti, ada sesuatu yang muncul.



Ketenangan kemudian terasa menakutkan bukan karena ketenangan itu buruk, tetapi karena ketenangan memberi ruang untuk merasakan sesuatu yang selama ini dihindari.



5. Drama dapat disalahartikan sebagai kedekatan emosional



Dalam hubungan interpersonal, ada orang yang tanpa sadar menghubungkan intensitas dengan keintiman.



Semakin kuat emosinya, semakin dianggap berarti.



Pertengkaran besar dianggap tanda bahwa hubungan tersebut penting.



Cemburu dianggap tanda cinta.



Hubungan yang naik-turun dianggap lebih bergairah.



Rekonsiliasi setelah konflik terasa sangat emosional sehingga menciptakan sensasi kedekatan.



Padahal, hubungan yang sehat tidak harus terus-menerus mengalami ledakan emosi.



Kedekatan emosional juga dapat muncul melalui:



komunikasi yang konsisten,



rasa aman,



saling menghormati,



kemampuan mendengarkan,



batasan yang sehat,



kepercayaan,



dan kehadiran yang stabil.



Namun, bagi seseorang yang terbiasa dengan hubungan penuh ketegangan, bentuk kedekatan seperti ini mungkin awalnya terasa "biasa saja".



Tidak ada drama.



Tidak ada ketakutan kehilangan.



Tidak ada rekonsiliasi dramatis.



Tidak ada naik-turun emosi.



Akibatnya, hubungan sehat justru dapat dianggap kurang bergairah.



Intensitas bukan selalu keintiman



Ini salah satu pelajaran psikologis yang penting.



Hubungan yang membuat jantung berdebar tidak selalu berarti hubungan tersebut sehat.



Kadang-kadang, yang dirasakan bukan cinta yang mendalam, tetapi kombinasi antara ketidakpastian, kecemasan, antisipasi, dan rasa takut kehilangan.



Karena emosinya kuat, seseorang kemudian menyimpulkan:



"Berarti hubungan ini sangat berarti."



Padahal, intensitas emosional dan kualitas hubungan adalah dua hal yang berbeda.



6. Kekacauan memungkinkan seseorang menghindari kerentanan



Ketenangan dalam hubungan membutuhkan tingkat kerentanan tertentu.



Ketika tidak ada drama, seseorang mungkin harus benar-benar terlihat.



Ia harus mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan.



Harus mengakui kebutuhannya.



Harus meminta sesuatu.



Harus menerima perhatian tanpa merasa perlu "membayarnya" dengan pengorbanan.



Harus percaya bahwa orang lain tidak akan pergi meskipun ia tidak sempurna.



Bagi sebagian orang, ini jauh lebih menakutkan daripada konflik.



Konflik menyediakan jarak emosional.



Jika seseorang sedang bertengkar, ia tidak perlu terlalu terbuka.



Ia bisa marah.



Bisa menyalahkan.



Bisa pergi.



Bisa menarik diri.



Bisa fokus pada kesalahan orang lain.



Tetapi dalam hubungan yang tenang, pertahanan tersebut menjadi lebih sulit digunakan.



Seseorang harus benar-benar hadir.



Dan kehadiran yang penuh membutuhkan keberanian.



Kedekatan dapat terasa lebih menakutkan daripada konflik



Ironisnya, seseorang mungkin lebih takut dicintai daripada ditolak.



Karena dicintai berarti dirinya harus membiarkan orang lain mengenalnya.



Dan bagi orang yang memiliki pengalaman buruk dalam hubungan sebelumnya, kerentanan bisa terasa berbahaya.



Maka, tanpa disadari, kekacauan menjadi semacam perlindungan.



Selama hubungan sibuk dengan konflik, seseorang tidak perlu sepenuhnya membuka dirinya.



7. Identitas "orang yang kuat" bisa membuat kedamaian terasa tidak nyaman



Ada orang yang sepanjang hidupnya dikenal sebagai sosok yang kuat.



Ia selalu bisa mengatasi masalah.



Jarang mengeluh.



Tidak mudah menyerah.



Selalu membantu orang lain.



Terbiasa menghadapi situasi sulit.



Orang-orang di sekitarnya mungkin bahkan mengatakan:



"Kamu memang paling kuat."



Kalimat tersebut terdengar seperti pujian.



Namun, jika seseorang terlalu lama mengidentifikasi dirinya dengan kekuatan dan ketahanan, ada risiko ia mulai merasa bahwa dirinya hanya berharga ketika sedang bertahan.



Ia tahu bagaimana menjadi kuat.



Tetapi mungkin tidak tahu bagaimana menjadi santai.



Ia tahu bagaimana bertahan dalam badai.



Tetapi tidak tahu bagaimana menikmati cuaca cerah.



Ia tahu bagaimana menyelesaikan masalah.



Tetapi tidak tahu bagaimana menerima bahwa untuk sementara waktu tidak ada masalah yang harus diselesaikan.



Ketahanan bukan berarti harus selalu menderita



Ada perbedaan antara:



"Aku mampu melewati masa sulit."



dan



"Aku hanya merasa menjadi diriku sendiri ketika sedang melewati masa sulit."



Yang pertama adalah ketahanan.



Yang kedua bisa menjadi jebakan identitas.



Jika seseorang merasa bahwa penderitaan adalah bukti kekuatannya, maka kehidupan yang mudah justru dapat membuatnya merasa tidak berguna.



Padahal, kedewasaan psikologis bukan hanya kemampuan untuk bertahan dalam kekacauan.



Kedewasaan juga mencakup kemampuan untuk menerima ketenangan tanpa merasa harus merusaknya.



Mengapa Orang Bisa Mengulangi Pola yang Sebenarnya Tidak Mereka Sukai?



Salah satu konsep penting dalam memahami perilaku manusia adalah bahwa kita tidak selalu memilih berdasarkan apa yang paling baik bagi kita.



Kita sering memilih berdasarkan apa yang paling familiar, paling mudah diprediksi, atau paling sesuai dengan pola yang sudah tertanam.



Karena itu, seseorang dapat berkata:



"Aku ingin hidup tenang."



Namun secara tidak sadar terus melakukan hal-hal yang menghasilkan kekacauan.



Misalnya:



memilih hubungan yang tidak stabil,



menunda pekerjaan sampai menjadi krisis,



terus mencari konflik,



terlalu banyak mengambil tanggung jawab,



sulit mengatakan tidak,



atau merasa bersalah ketika beristirahat.



Ini tidak selalu berarti orang tersebut sengaja menyabotase hidupnya.



Sering kali, pola tersebut terbentuk secara bertahap.



Apa yang awalnya merupakan cara untuk bertahan hidup dapat berubah menjadi kebiasaan.



Apa yang dahulu membantu seseorang menghadapi lingkungan sulit belum tentu masih dibutuhkan ketika lingkungan sudah berubah.



Namun, otak tidak selalu langsung memperbarui strategi tersebut.



Ketenangan Perlu Dipelajari



Salah satu kesalahpahaman tentang kesehatan psikologis adalah anggapan bahwa ketika seseorang sudah berada di lingkungan aman, ia otomatis akan merasa aman.



Tidak selalu.



Tubuh dan pikiran membutuhkan waktu untuk beradaptasi.



Jika seseorang selama bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian, stabilitas mungkin awalnya terasa membosankan.



Jika seseorang terbiasa dengan hubungan penuh konflik, komunikasi yang sehat mungkin terasa datar.



Jika seseorang terbiasa bekerja sampai kelelahan, istirahat mungkin memunculkan rasa bersalah.



Jika seseorang terbiasa menjadi penyelamat, menerima bantuan mungkin terasa tidak nyaman.



Dengan kata lain:



Ketenangan kadang bukan sesuatu yang langsung terasa nyaman. Ketenangan adalah sesuatu yang perlu dipelajari untuk diterima.



Bagaimana Seseorang Mulai Belajar Merasa Aman dalam Ketenangan?



Langkah pertama bukan memaksa diri untuk menjadi tenang.



Langkah pertama adalah menyadari pola.



Cobalah bertanya:



"Apa yang biasanya terjadi ketika hidupku mulai tenang?"



Apakah Anda langsung mencari kesibukan?



Apakah Anda mulai mencurigai orang lain?



Apakah Anda merasa bosan?



Apakah Anda menciptakan masalah kecil?



Apakah Anda merasa tidak berguna?



Apakah Anda mulai memikirkan kemungkinan buruk?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantu seseorang melihat pola yang sebelumnya berjalan otomatis.



Selanjutnya, seseorang dapat belajar membedakan antara:



bahaya nyata dan ketidaknyamanan karena sesuatu terasa asing.



Ini sangat penting.



Tidak semua rasa gelisah berarti ada sesuatu yang salah.



Kadang-kadang, rasa gelisah hanya menunjukkan bahwa kita sedang melakukan sesuatu yang belum familiar.



Jangan Menganggap Semua Kekacauan sebagai Trauma



Penting juga untuk tidak melakukan diagnosis diri secara berlebihan.



Tidak semua orang yang menyukai kesibukan memiliki trauma.



Tidak semua orang yang merasa bosan dalam hubungan stabil memiliki masalah keterikatan.



Tidak semua kebutuhan terhadap stimulasi berarti seseorang mengalami masalah psikologis.



Kepribadian, lingkungan, pekerjaan, budaya, pengalaman hidup, dan banyak faktor lain dapat memengaruhi bagaimana seseorang merespons ketenangan dan kekacauan.



Karena itu, pembahasan psikologi seperti ini sebaiknya digunakan sebagai alat refleksi, bukan sebagai label.



Tujuannya bukan mengatakan:



"Ada yang salah denganku."



Tetapi:



"Aku ingin memahami mengapa aku bereaksi seperti ini."



Pemahaman biasanya menjadi langkah awal menuju perubahan.



Pada Akhirnya, Rasa Aman Bukan Sekadar Tidak Adanya Masalah



Kita sering membayangkan keamanan sebagai keadaan ketika tidak ada sesuatu yang buruk terjadi.



Namun, secara psikologis, rasa aman jauh lebih dalam.



Rasa aman berarti seseorang perlahan mampu percaya bahwa ia tidak harus selalu berjaga-jaga.



Ia tidak harus selalu menyelesaikan sesuatu.



Ia tidak harus selalu menjadi kuat.



Ia tidak harus selalu menyelamatkan orang lain.



Ia tidak harus menciptakan drama untuk merasa hidup.



Ia boleh beristirahat.



Ia boleh menerima kasih sayang.



Ia boleh menjalani hubungan yang stabil.



Ia boleh menikmati hari yang biasa.



Dan yang paling penting:



ia boleh merasa baik-baik saja tanpa harus terlebih dahulu mengalami sesuatu yang buruk.



Bagi seseorang yang sepanjang hidupnya terbiasa dengan kekacauan, mungkin bagian tersulit dari kedamaian bukan menemukan ketenangan.



Melainkan mempercayai bahwa ketenangan itu benar-benar aman.



Karena pada akhirnya, tujuan kesehatan psikologis bukanlah membuat hidup bebas dari masalah.



Masalah akan selalu ada.



Tujuannya adalah agar seseorang tidak lagi membutuhkan kekacauan untuk merasa hidup, tidak membutuhkan penderitaan untuk merasa kuat, dan tidak membutuhkan drama untuk merasa dicintai.



Sebab ada titik ketika kita menyadari:



