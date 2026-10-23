6 Prinsip untuk Percakapan yang Sehat Mengenai Perjanjian Pra-nikah Menurut Psikologi

Seseorang yang mendiskusikan perjanjian pra-nikah. (Magnific)

JawaPos.com - Perjanjian pra-nikah atau prenuptial agreement sering kali dianggap sebagai topik yang sulit dibicarakan oleh pasangan. Begitu pembicaraan tentang harta, utang, perceraian, warisan, atau hak dan kewajiban dalam perkawinan dimulai, percakapan dapat dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang emosional.



Bagi sebagian orang, ajakan membuat perjanjian pra-nikah dapat terdengar seperti sebuah tanda bahwa pasangan tidak sepenuhnya percaya pada hubungan. Ada pula yang menganggapnya sebagai bentuk perlindungan diri yang masuk akal. Sementara bagi pasangan lainnya, pembicaraan tersebut justru membuka berbagai pertanyaan yang sebelumnya belum pernah dibicarakan: bagaimana mengelola uang, siapa yang bertanggung jawab atas utang, bagaimana jika salah satu pasangan berhenti bekerja, atau apa yang akan terjadi jika kondisi keluarga berubah.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (22/10), dari sudut pandang psikologi, persoalan utamanya bukan semata-mata apakah pasangan membuat perjanjian pra-nikah atau tidak, melainkan bagaimana pasangan membicarakan persoalan tersebut.



Percakapan yang sehat mengenai perjanjian pra-nikah dapat menjadi kesempatan untuk mengenali nilai, kekhawatiran, harapan, dan batasan masing-masing. Sebaliknya, percakapan yang dilakukan dengan tekanan, ancaman, atau kecurigaan dapat merusak rasa aman dalam hubungan.



Karena itu, ada setidaknya enam prinsip psikologis yang dapat membantu pasangan membicarakan perjanjian pra-nikah secara lebih sehat.



1. Pisahkan Perjanjian Pra-nikah dari Pertanyaan tentang Cinta dan Kepercayaan



Salah satu kesalahan paling umum adalah menganggap pembicaraan mengenai perjanjian pra-nikah sebagai ujian cinta.



Misalnya:



"Kalau kamu benar-benar percaya kepadaku, kenapa kita harus membuat perjanjian?"



Atau sebaliknya:



"Kalau kamu menolak perjanjian ini, berarti kamu punya niat buruk."



Kedua pola tersebut sama-sama berbahaya karena mengubah sebuah pembicaraan praktis menjadi penilaian terhadap karakter pasangan.



Dalam psikologi hubungan, pasangan perlu mampu membedakan antara kepercayaan emosional dan pengaturan praktis.



Mempercayai pasangan tidak berarti seseorang harus mengabaikan kemungkinan bahwa kehidupan dapat berubah. Demikian pula, keinginan memiliki pengaturan hukum atau finansial tidak otomatis berarti seseorang mengharapkan hubungan tersebut berakhir.



Pernikahan adalah hubungan emosional, tetapi juga merupakan kehidupan bersama yang melibatkan keputusan-keputusan praktis. Uang, pekerjaan, kepemilikan aset, tanggung jawab keluarga, dan perubahan kondisi ekonomi adalah bagian dari kehidupan nyata.



Karena itu, perjanjian pra-nikah dapat dipandang sebagai salah satu bentuk percakapan mengenai bagaimana pasangan ingin mengelola risiko dan ketidakpastian, bukan sebagai ramalan bahwa pernikahan akan gagal.



Cara mengubah cara berbicara



Daripada mengatakan:



"Aku ingin perjanjian pra-nikah supaya aku terlindungi kalau kita bercerai."



Pasangan dapat mengatakan:



"Aku ingin kita membicarakan bagaimana kita ingin mengatur keuangan dan aset sejak awal, supaya kita sama-sama memahami ekspektasi masing-masing."



Perbedaannya mungkin tampak kecil, tetapi secara psikologis sangat besar.



Kalimat pertama berpusat pada ancaman perpisahan. Kalimat kedua berpusat pada perencanaan bersama.



Tujuannya bukan membuat pasangan menghilangkan semua kekhawatiran, melainkan menciptakan ruang agar kekhawatiran tersebut dapat dibicarakan tanpa langsung ditafsirkan sebagai serangan terhadap hubungan.



2. Mulailah dari Nilai dan Kekhawatiran, Bukan dari Pasal



Percakapan mengenai perjanjian pra-nikah sering terlalu cepat masuk ke hal-hal teknis.



Pasangan langsung membahas:



aset apa yang dipisahkan,



bagaimana utang dibagi,



siapa yang memiliki rumah,



bagaimana bisnis diperlakukan,



bagaimana rekening dikelola,



dan berbagai ketentuan lainnya.



Semua itu penting, tetapi secara psikologis ada percakapan yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu: mengapa masing-masing orang menginginkan atau menolak hal tersebut?



Di balik keinginan seseorang untuk membuat perjanjian mungkin terdapat pengalaman masa lalu, kebutuhan akan keamanan, tanggung jawab terhadap keluarga, kepemilikan bisnis, kekhawatiran terhadap utang, atau pengalaman melihat konflik keuangan dalam keluarga.



Sebaliknya, penolakan terhadap perjanjian mungkin berasal dari keyakinan bahwa pernikahan seharusnya didasarkan pada kepercayaan penuh, pengalaman negatif terhadap perceraian orang tua, atau kekhawatiran bahwa hubungan akan menjadi terlalu transaksional.



Artinya, dua orang dapat memiliki posisi yang berbeda tetapi sebenarnya sedang berusaha memenuhi kebutuhan psikologis yang sama: rasa aman.



Cobalah bertanya:



"Apa yang membuat hal ini penting bagimu?"



"Apa yang paling kamu khawatirkan?"



"Apa pengalaman masa lalu yang membuatmu punya pandangan seperti ini?"



"Bagian mana dari perjanjian ini yang membuatmu merasa aman?"



"Bagian mana yang justru membuatmu tidak nyaman?"



"Menurutmu, apa yang harus terasa adil bagi kita berdua?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu pasangan berpindah dari posisi "aku ingin X, kamu ingin Y" menjadi "kebutuhan apa yang sebenarnya ada di balik X dan Y?"



Inilah salah satu prinsip penting dalam komunikasi pasangan: jangan hanya berdebat mengenai posisi; pahami kebutuhan yang berada di balik posisi tersebut.



3. Gunakan Komunikasi yang Tidak Menghakimi



Topik sensitif membutuhkan cara berbicara yang berbeda dari percakapan sehari-hari.



Ketika seseorang merasa dinilai, otak dan tubuh dapat memasuki kondisi defensif. Dalam keadaan seperti itu, orang cenderung lebih sibuk mempertahankan diri daripada memahami lawan bicara.



Misalnya, kalimat:



"Kamu terlalu materialistis."



dapat segera memicu pertahanan.



Begitu pula:



"Kamu naif sekali kalau tidak mau membuat perjanjian."



Keduanya menyerang identitas, bukan membicarakan persoalan.



Komunikasi yang lebih sehat berfokus pada pengalaman dan kebutuhan diri sendiri.



Misalnya:



"Aku merasa cemas ketika kita belum memiliki gambaran yang jelas tentang pengelolaan aset."



Atau:



"Aku merasa tidak nyaman ketika pembicaraan ini terasa seperti kita sedang mempersiapkan perceraian."



Dengan menggunakan pernyataan berbasis "aku", seseorang dapat mengungkapkan perasaan tanpa langsung menuduh pasangan.



Rumus sederhana



Gunakan pola:



Situasi → Perasaan → Kebutuhan → Harapan



Contohnya:



"Ketika kita membicarakan perjanjian ini hanya dari sisi perlindungan aset, aku merasa khawatir bahwa kebutuhan kita sebagai pasangan tidak ikut dipertimbangkan. Aku ingin kita membicarakan apa yang terasa adil bagi keduanya sebelum masuk ke detail."



Cara seperti ini tidak menjamin pasangan langsung setuju. Namun, setidaknya percakapan tetap berada dalam ruang dialog, bukan berubah menjadi pertarungan.



4. Jangan Memaksakan Keputusan ketika Salah Satu Pihak Sedang Takut



Salah satu faktor penting dalam percakapan sulit adalah rasa aman psikologis.



Seseorang akan lebih mudah berpikir jernih ketika merasa memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat tanpa takut dihukum, dipermalukan, atau ditinggalkan.



Karena itu, perjanjian pra-nikah sebaiknya tidak dibicarakan dalam bentuk ultimatum seperti:



"Kalau kamu tidak mau tanda tangan, pernikahan kita batal."



atau:



"Kalau kamu mencintaiku, kamu harus menyetujuinya sekarang."



Tekanan semacam itu dapat membuat keputusan menjadi tidak sehat.



Bukan berarti seseorang tidak boleh memiliki batasan. Seseorang tentu berhak mengatakan bahwa persoalan tertentu penting baginya sebelum melanjutkan pernikahan. Namun, ada perbedaan antara menyampaikan batasan dan memaksa pasangan mengambil keputusan melalui ancaman emosional.



Contohnya:



"Bagiku, pembicaraan mengenai pengaturan keuangan sebelum menikah sangat penting. Aku ingin kita mencari solusi yang bisa diterima oleh keduanya. Kalau kita belum menemukan kesepakatan, menurutku kita perlu memberi waktu lebih banyak sebelum mengambil keputusan mengenai pernikahan."



Kalimat tersebut tetap tegas, tetapi tidak menggunakan rasa takut sebagai alat.



Berikan waktu



Pasangan tidak selalu harus menyelesaikan seluruh pembicaraan dalam satu malam.



Justru untuk topik besar, beberapa percakapan terpisah sering lebih sehat.



Misalnya:



Percakapan pertama:

Apa arti uang dan keamanan bagi masing-masing?



Percakapan kedua:

Aset, utang, pekerjaan, dan tanggung jawab keluarga.



Percakapan ketiga:

Hal-hal yang ingin diatur dalam perjanjian.



Percakapan keempat:

Mengevaluasi apakah rancangan tersebut terasa adil bagi kedua pihak.



Dengan demikian, pasangan memiliki kesempatan untuk memproses informasi dan emosi sebelum mengambil keputusan.



5. Cari Solusi yang Terasa Adil, Bukan Sekadar Solusi yang Menguntungkan Salah Satu Pihak



Dalam hubungan jangka panjang, "adil" tidak selalu berarti "sama persis".



Misalnya, dua orang mungkin memiliki kondisi ekonomi yang berbeda sebelum menikah. Salah satu mungkin memiliki bisnis yang telah dibangun selama bertahun-tahun, sementara yang lain mungkin memiliki tabungan lebih sedikit tetapi berencana meninggalkan pekerjaan untuk mengurus keluarga.



Jika pasangan hanya melihat siapa yang membawa lebih banyak aset pada hari pernikahan, mereka dapat mengabaikan kontribusi yang mungkin muncul setelah menikah.



Psikologi hubungan mengajarkan pentingnya persepsi mengenai keadilan.



Orang biasanya tidak hanya bertanya:



"Apa yang aku dapat?"



Mereka juga bertanya:



"Apakah kontribusiku dihargai?"



"Apakah kebutuhanku dipertimbangkan?"



"Apakah aturan ini berlaku secara masuk akal bagi kami berdua?"



Karena itu, pasangan sebaiknya membicarakan berbagai kemungkinan kehidupan, bukan hanya kondisi saat ini.



Misalnya:



Bagaimana jika salah satu kehilangan pekerjaan?



Bagaimana jika salah satu berhenti bekerja untuk mengurus anak?



Bagaimana jika salah satu mengembangkan bisnis?



Bagaimana jika kondisi ekonomi berubah?



Bagaimana jika salah satu pasangan memperoleh warisan?



Bagaimana jika salah satu pasangan memiliki utang?



Bagaimana jika kontribusi nonfinansial menjadi sangat besar?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan berarti pasangan sedang mengharapkan hal buruk.



Justru sebaliknya, pasangan sedang mencoba memahami bagaimana mereka ingin menghadapi ketidakpastian bersama.



Pentingnya mengakui kontribusi nonfinansial



Dalam banyak hubungan, kontribusi tidak selalu berbentuk uang.



Mengurus rumah, merawat anak, mendukung karier pasangan, mengelola kebutuhan keluarga, dan menyediakan dukungan emosional juga dapat menjadi bagian penting dari kehidupan bersama.



Karena itu, percakapan tentang keadilan sebaiknya tidak direduksi menjadi:



"Siapa yang menghasilkan uang paling banyak?"



Pertanyaan yang lebih luas adalah:



"Bagaimana kita ingin menghargai berbagai bentuk kontribusi dalam kehidupan pernikahan?"



6. Jadikan Percakapan Pra-nikah sebagai Latihan Menghadapi Konflik



Ada satu cara pandang yang sangat berguna: percakapan mengenai perjanjian pra-nikah bukan hanya tentang isi perjanjian.



Percakapan tersebut juga merupakan kesempatan untuk melihat bagaimana pasangan menghadapi perbedaan.



Setiap pernikahan akan menghadapi konflik.



Persoalannya bukan apakah pasangan akan pernah berbeda pendapat, tetapi apakah mereka dapat melewati perbedaan tersebut tanpa saling merendahkan, mengancam, menghindar, atau memaksakan kehendak.



Perhatikan prosesnya.



Ketika Anda memiliki pendapat berbeda, apakah pasangan:



mau mendengarkan?



mengajukan pertanyaan?



mencoba memahami?



mengakui kekhawatiran Anda?



bersedia berkompromi?



mampu mengatakan "aku belum tahu"?



bersedia mencari bantuan profesional?



atau justru menggunakan ancaman dan penghinaan?



Jawaban atas pertanyaan tersebut mungkin lebih penting daripada apakah pasangan akhirnya memilih membuat perjanjian atau tidak.



Perbedaan pendapat tidak selalu merupakan masalah



Dua orang yang sehat secara psikologis tidak harus memiliki pandangan identik tentang uang.



Salah satu mungkin sangat konservatif dalam mengelola keuangan. Yang lain mungkin lebih fleksibel.



Salah satu mungkin merasa perjanjian pra-nikah memberikan keamanan. Yang lain mungkin merasa perjanjian tersebut mengganggu makna romantis pernikahan.



Perbedaan seperti itu dapat dikelola.



Yang menjadi masalah adalah ketika perbedaan digunakan sebagai alasan untuk merendahkan pasangan.



Misalnya:



"Kamu bodoh."



"Kamu matre."



"Kamu tidak bisa dipercaya."



"Kamu egois."



"Kalau begini saja kamu tidak bisa ikut aku, berarti kamu bukan pasangan yang baik."



Ketika percakapan bergerak ke arah serangan pribadi, sebaiknya pasangan menghentikan diskusi sementara dan kembali berbicara setelah emosi lebih stabil.



Bagaimana Memulai Percakapan tentang Perjanjian Pra-nikah?



Bagi banyak pasangan, bagian tersulit justru adalah membuka pembicaraan.



Salah satu cara yang lebih sehat adalah memulai percakapan jauh sebelum tanggal pernikahan dan tidak membahasnya ketika pasangan sedang bertengkar.



Contohnya:



"Ada satu hal yang ingin aku bicarakan karena menurutku penting untuk kehidupan kita setelah menikah. Aku ingin kita membahas soal perjanjian pra-nikah bukan karena aku menganggap hubungan kita akan gagal, tetapi karena aku ingin kita sama-sama jelas mengenai keuangan, aset, dan tanggung jawab. Aku juga ingin mendengar apa yang membuatmu nyaman atau tidak nyaman dengan gagasan ini."



Pembukaan seperti itu memiliki beberapa keuntungan.



Pertama, pasangan tidak langsung ditempatkan dalam posisi defensif.



Kedua, tujuan percakapan dijelaskan.



Ketiga, pasangan diberikan ruang untuk menyampaikan pandangannya.



Keempat, pembicaraan tidak dimulai dengan asumsi bahwa salah satu pihak sudah benar.



Hindari Empat Jebakan Komunikasi



Selain enam prinsip di atas, ada beberapa pola yang sebaiknya dihindari.



1. Menggunakan rasa bersalah



"Aku sudah melakukan banyak hal untukmu, masa kamu tidak mau melakukan ini?"



Ini membuat keputusan menjadi transaksi emosional.



2. Menggunakan ancaman



"Kalau kamu tidak tanda tangan, kita selesai."



Jika seseorang memang memiliki batasan yang tegas, batasan tersebut dapat disampaikan tanpa menjadikannya sebagai alat intimidasi.



3. Menyembunyikan informasi



Percakapan mengenai keuangan membutuhkan keterbukaan. Menyembunyikan aset, utang, kewajiban, atau informasi relevan dapat merusak kepercayaan dan menimbulkan persoalan yang jauh lebih besar.



4. Menganggap kompromi berarti kalah



Kompromi dalam hubungan bukan pertandingan.



Jika salah satu pihak "menang" sementara pihak lain merasa dipaksa, masalah emosional mungkin hanya tertunda.



Tujuan percakapan bukan mencari siapa yang menang.



Tujuannya adalah menemukan pengaturan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara sadar oleh kedua orang.



Kapan Pasangan Sebaiknya Mencari Bantuan Profesional?



Tidak semua konflik harus diselesaikan sendiri.



Jika pembicaraan mengenai perjanjian pra-nikah terus berulang tanpa kemajuan, melibatkan trauma masa lalu, menimbulkan ketakutan yang intens, atau membuat pasangan tidak mampu berkomunikasi secara konstruktif, bantuan profesional dapat bermanfaat.



Pasangan dapat mempertimbangkan dua jenis bantuan yang berbeda.



Konselor atau psikolog pasangan dapat membantu pasangan memahami pola komunikasi, konflik, kebutuhan emosional, dan sumber ketakutan di balik perbedaan pendapat.



Sementara itu, pengacara yang kompeten di bidang hukum perkawinan dapat membantu menjelaskan konsekuensi hukum dan menyusun dokumen sesuai hukum yang berlaku.



Keduanya memiliki fungsi berbeda.



Psikolog atau konselor membantu menjawab:



"Bagaimana kita membicarakan dan mengambil keputusan ini sebagai pasangan?"



Pengacara membantu menjawab:



"Bagaimana pengaturan ini sebaiknya dituangkan secara hukum?"



Memisahkan kedua fungsi tersebut dapat membantu pasangan menghindari situasi ketika persoalan hukum sekaligus menjadi arena pertengkaran emosional.



Perjanjian Pra-nikah sebagai Percakapan tentang Masa Depan



Pada akhirnya, perjanjian pra-nikah bukan hanya dokumen mengenai apa yang terjadi jika pernikahan berakhir.



Jika dibicarakan dengan sehat, topik tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk membicarakan masa depan secara lebih luas.



Pasangan dapat membahas:



apa arti keamanan finansial bagi mereka;



bagaimana mereka ingin mengelola uang;



bagaimana mereka melihat pekerjaan dan karier;



bagaimana mereka membagi tanggung jawab rumah tangga;



bagaimana mereka ingin menghadapi utang;



bagaimana mereka memandang kepemilikan aset;



bagaimana mereka menghadapi kemungkinan perubahan ekonomi;



dan bagaimana mereka ingin saling melindungi ketika keadaan tidak sesuai rencana.



Dengan demikian, percakapan tentang perjanjian pra-nikah dapat berubah dari sesuatu yang terasa mengancam menjadi sebuah latihan penting dalam transparansi, negosiasi, dan kerja sama.



Penutup: Yang Penting Bukan Hanya Isi Perjanjiannya, tetapi Cara Pasangan Mencapainya



Perjanjian pra-nikah menyentuh wilayah yang sangat sensitif: uang, keamanan, kepercayaan, keluarga, masa depan, dan kemungkinan kehilangan.



Karena itu, wajar jika percakapannya memunculkan emosi.



Namun, emosi bukan berarti percakapan tersebut harus dihindari.



Justru, pasangan yang mampu membicarakan topik sulit dengan terbuka sedang mengembangkan keterampilan yang akan berguna sepanjang pernikahan.



Enam prinsip yang dapat menjadi pegangan adalah:



Pisahkan perjanjian pra-nikah dari pertanyaan tentang cinta dan kepercayaan.



Mulai dari nilai, kebutuhan, dan kekhawatiran sebelum membahas pasal-pasal teknis.



Gunakan komunikasi yang tidak menghakimi.



Jangan mengambil keputusan melalui tekanan atau ketakutan.



Cari pengaturan yang terasa adil bagi kedua pihak.



Gunakan percakapan ini sebagai latihan untuk menghadapi konflik bersama.



Pada akhirnya, hubungan yang sehat bukan hubungan yang tidak pernah memiliki perbedaan pendapat.



Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana dua orang dapat mengatakan:



"Kita mungkin melihat hal ini secara berbeda, tetapi kita masih bisa mendengarkan satu sama lain, memahami kekhawatiran masing-masing, dan mencari jalan keluar bersama."



Dalam konteks perjanjian pra-nikah, kemampuan tersebut mungkin jauh lebih penting daripada sekadar mencapai kesepakatan dengan cepat.



