7 Alasan Kamu Mungkin Tidak Pandai Mendengarkan Orang Lain Menurut Psikologi

Seseorang yang tidak pandai mendengarkan orang lain. (Magnific)

JawaPos.com - Kita sering menganggap diri kita sebagai pendengar yang baik.



Ketika seseorang bercerita, kita merasa sudah memberikan perhatian. Kita mengangguk, mengatakan “iya”, sesekali memberikan respons, bahkan mungkin memberi nasihat ketika mereka selesai berbicara.



Namun, menjadi pendengar yang baik ternyata jauh lebih sulit daripada sekadar diam ketika orang lain berbicara.



Dalam psikologi, mendengarkan bukan hanya persoalan menerima suara atau memahami kata-kata. Mendengarkan melibatkan perhatian, regulasi emosi, kemampuan menahan penilaian, memahami sudut pandang orang lain, serta kesediaan untuk benar-benar hadir dalam percakapan.



Itulah sebabnya seseorang bisa terlihat sangat perhatian, tetapi sebenarnya tidak benar-benar mendengarkan.



Bahkan, ada kemungkinan kita semua melakukannya tanpa sadar.



Bukan karena kita jahat. Bukan pula karena kita tidak peduli. Otak manusia memang memiliki berbagai kecenderungan yang membuat kita lebih mudah kembali memikirkan diri sendiri daripada benar-benar memahami orang lain.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (22/10), terdapat tujuh alasan mengapa kamu mungkin sebenarnya tidak sebaik itu dalam mendengarkan orang lain.



1. Kamu Lebih Sibuk Menyiapkan Jawaban daripada Memahami Cerita



Pernahkah seseorang sedang bercerita, tetapi di dalam kepala kamu sudah muncul kalimat:



“Oh, aku juga pernah mengalami hal yang sama.”



Atau:



“Nanti aku harus bilang apa, ya?”



Atau bahkan:



“Kalau aku jadi dia, aku pasti akan melakukan hal yang berbeda.”



Kalau pernah, kamu tidak sendirian.



Salah satu hambatan terbesar dalam mendengarkan adalah kecenderungan untuk mempersiapkan respons sebelum orang lain selesai berbicara.



Secara psikologis, perhatian kita memiliki kapasitas yang terbatas. Ketika seseorang berbicara, sebagian perhatian kita seharusnya digunakan untuk memahami apa yang mereka katakan. Namun, sebagian lainnya bisa tersedot untuk memikirkan bagaimana kita akan merespons.



Akibatnya, kita memang mendengar kata-katanya, tetapi tidak sepenuhnya memproses maknanya.



Misalnya, temanmu berkata:



“Aku sebenarnya kecewa dengan pekerjaanku. Rasanya apa pun yang aku lakukan tidak pernah cukup.”



Alih-alih benar-benar memahami pengalaman emosionalnya, pikiranmu mungkin langsung bekerja:



“Aku juga pernah merasa begitu.”



Lalu kamu mulai mengingat pengalamanmu sendiri.



Ketika temanmu masih berbicara, perhatianmu perlahan berpindah dari “Apa yang sedang dia rasakan?” menjadi “Apa yang ingin aku ceritakan?”



Inilah salah satu bentuk mendengarkan yang terlihat aktif tetapi sebenarnya berpusat pada diri sendiri.



Bagaimana cara memperbaikinya?



Cobalah menunda respons.



Tidak perlu buru-buru memberikan cerita pribadi, solusi, atau pendapat.



Tanyakan kepada diri sendiri:



“Apa sebenarnya yang sedang berusaha dia sampaikan kepadaku?”



Kadang-kadang, orang tidak membutuhkan jawaban.



Mereka hanya ingin merasa bahwa pengalaman mereka benar-benar dipahami.



2. Kamu Terlalu Cepat Memberikan Nasihat



Ada sesuatu yang menarik tentang manusia: ketika melihat orang lain mengalami masalah, kita sering merasa terdorong untuk memperbaikinya.



Teman mengeluh tentang pekerjaannya.



Kita langsung berkata:



“Ya sudah, cari kerja baru.”



Seseorang bercerita tentang hubungan yang membuatnya tidak bahagia.



Kita berkata:



“Putusin saja.”



Seseorang mengaku sedang merasa kehilangan arah.



Kita menjawab:



“Kamu harus lebih disiplin.”



Nasihat tersebut mungkin benar.



Tetapi benar tidak selalu berarti dibutuhkan.



Dalam banyak percakapan emosional, seseorang mungkin tidak sedang meminta solusi. Mereka mungkin sedang mencari validasi, empati, atau sekadar tempat aman untuk mengeluarkan apa yang mereka rasakan.



Ada perbedaan besar antara:



“Aku ingin kamu membantuku menyelesaikan masalah.”



dan



“Aku ingin kamu memahami betapa beratnya masalah ini bagiku.”



Sayangnya, kita sering menganggap keduanya sama.



Dorongan untuk memberikan solusi juga dapat membuat kita melewatkan informasi penting. Ketika terlalu fokus mencari jalan keluar, kita berhenti mengeksplorasi pengalaman orang tersebut.



Kita mendengarkan untuk menemukan “apa yang harus dilakukan”, bukan untuk memahami “apa yang sedang terjadi.”



Coba lakukan ini



Sebelum memberikan nasihat, tanyakan:



“Kamu mau aku dengarkan saja atau kamu ingin pendapatku?”



Pertanyaan sederhana tersebut dapat mengubah kualitas sebuah percakapan.



Karena terkadang, bentuk empati terbaik bukanlah mengatakan:



“Ini solusinya.”



Melainkan:



“Aku mengerti kenapa itu terasa berat buat kamu.”



3. Kamu Mendengarkan dengan Filter Pengalamanmu Sendiri



Tidak ada manusia yang benar-benar mendengarkan secara netral.



Pengalaman masa lalu, nilai pribadi, keyakinan, ketakutan, dan asumsi kita memengaruhi cara kita memahami cerita orang lain.



Misalnya, seseorang berkata:



“Aku tidak membalas pesan dia karena aku sedang butuh waktu sendiri.”



Jika kamu memiliki pengalaman buruk dengan orang yang suka menghilang, kamu mungkin menafsirkannya sebagai:



“Dia menghindari masalah.”



Namun orang lain mungkin melihatnya sebagai bentuk kebutuhan akan ruang pribadi.



Artinya, kamu tidak hanya mendengar apa yang dikatakan.



Kamu juga menafsirkan apa yang dikatakan melalui pengalamanmu sendiri.



Dalam psikologi sosial, manusia memang cenderung menggunakan kerangka mental atau schema untuk memahami informasi baru. Ini membuat proses memahami dunia menjadi lebih efisien, tetapi juga dapat menghasilkan bias.



Masalahnya muncul ketika kita menganggap interpretasi kita sebagai fakta.



Kita mulai berkata:



“Aku tahu kenapa kamu melakukan itu.”



Padahal sebenarnya kita hanya sedang menebak.



Pendengar yang baik tahu kapan harus berkata:



“Aku mungkin salah memahami, tapi maksudmu apakah...?”



Kalimat tersebut menunjukkan sesuatu yang penting: kerendahan hati dalam memahami orang lain.



Kamu mengakui bahwa persepsimu belum tentu sama dengan realitas orang yang sedang berbicara.



4. Kamu Terlalu Cepat Menghakimi



Ini salah satu alasan paling umum mengapa seseorang akhirnya berhenti terbuka kepada kita.



Bayangkan seseorang berkata:



“Aku melakukan sesuatu yang sebenarnya aku sesali.”



Jika respons pertama kita adalah:



“Makanya, jangan begitu.”



atau:



“Aku sudah bilang dari awal.”



mungkin orang tersebut akan langsung menutup diri.



Mengapa?



Karena manusia secara alami sensitif terhadap penilaian sosial.



Ketika seseorang merasa sedang dihakimi, fokus mentalnya bisa bergeser dari memahami dirinya sendiri menjadi melindungi dirinya sendiri.



Ia mulai berpikir:



“Kalau aku cerita lebih banyak, dia pasti menganggapku bodoh.”



Akibatnya, percakapan yang seharusnya menjadi ruang untuk memahami justru berubah menjadi ruang pertahanan diri.



Menjadi pendengar yang baik bukan berarti kita harus menyetujui semua tindakan orang lain.



Kamu bisa tidak setuju tanpa membuat seseorang merasa tidak layak didengarkan.



Ada perbedaan antara:



“Aku memahami kenapa kamu merasa begitu.”



dan:



“Aku setuju dengan semua yang kamu lakukan.”



Keduanya tidak sama.



Empati bukan persetujuan.



Empati adalah usaha memahami pengalaman seseorang dari sudut pandangnya.



5. Kamu Sering Mengubah Cerita Orang Menjadi Cerita Tentang Dirimu



Ini terjadi lebih sering daripada yang kita sadari.



Seseorang berkata:



“Aku sedang stres menghadapi banyak pekerjaan.”



Kamu menjawab:



“Aku juga. Minggu lalu aku bahkan sampai tidur cuma tiga jam.”



Seseorang berkata:



“Aku sedang bertengkar dengan orang tuaku.”



Kamu menjawab:



“Aku dulu juga sering bertengkar dengan orang tuaku. Malah kasusku lebih parah.”



Sekilas, respons seperti ini terlihat sebagai usaha untuk menunjukkan bahwa kita memahami mereka.



Tetapi jika terlalu sering dilakukan, percakapan perlahan berubah menjadi kompetisi pengalaman.



Bukannya:



“Aku ingin memahami kamu.”



menjadi:



“Aku ingin menunjukkan bahwa aku juga pernah mengalami sesuatu.”



Dalam psikologi, berbagi pengalaman pribadi memang dapat membantu membangun kedekatan. Masalahnya adalah ketika pengalaman pribadi kita mengambil terlalu banyak ruang.



Pendengar yang baik tahu kapan harus menggunakan pengalaman pribadinya sebagai jembatan dan kapan harus kembali memberikan ruang.



Misalnya:



“Aku pernah mengalami sesuatu yang mirip, jadi aku sedikit bisa memahami rasanya. Tapi aku ingin tahu, bagian mana yang paling berat buat kamu?”



Kalimat seperti ini membuat pengalamanmu menjadi jembatan, bukan pusat percakapan.



6. Kamu Mendengarkan untuk Membuktikan Bahwa Kamu Benar



Ini adalah bentuk mendengarkan yang sangat halus.



Kamu terlihat tenang.



Kamu tidak memotong pembicaraan.



Kamu bahkan membiarkan orang lain berbicara cukup lama.



Tetapi sebenarnya, di dalam kepala kamu sedang terjadi debat.



“Nah, kan. Aku sudah bilang.”



“Itu membuktikan pendapatku.”



“Dia memang dari dulu seperti itu.”



“Berarti aku benar selama ini.”



Ketika mendengarkan dengan tujuan memenangkan argumen, kita tidak lagi benar-benar terbuka terhadap informasi baru.



Kita hanya mencari bukti yang mendukung apa yang sudah kita percaya.



Ini berkaitan dengan confirmation bias, yaitu kecenderungan manusia untuk lebih memperhatikan atau menginterpretasikan informasi dengan cara yang mendukung keyakinan yang sudah dimiliki.



Contohnya, kamu sudah menganggap seseorang egois.



Ketika dia melakukan sesuatu yang egois, kamu menganggapnya sebagai bukti.



Ketika dia melakukan sesuatu yang baik, kamu mungkin menganggapnya sebagai pengecualian.



Akibatnya, kamu sebenarnya tidak sedang mendengarkan orang tersebut.



Kamu sedang mendengarkan versi orang tersebut yang sudah ada di kepalamu.



Pendengar yang lebih baik perlu berani bertanya:



“Apakah ada kemungkinan aku salah memahami dia?”



Pertanyaan ini sederhana, tetapi sangat sulit dilakukan ketika ego sudah terlibat.



7. Kamu Tidak Benar-Benar Hadir Saat Orang Lain Berbicara



Alasan terakhir mungkin yang paling sederhana sekaligus paling sulit.



Tubuhmu berada di sana, tetapi pikiranmu tidak.



Kamu sedang melihat seseorang berbicara, tetapi pikiranmu memikirkan pekerjaan.



Atau kamu sedang mendengarkan pasanganmu, tetapi diam-diam memikirkan notifikasi di ponsel.



Atau seseorang sedang bercerita panjang, tetapi kamu sudah sibuk memikirkan apa yang akan kamu lakukan setelah percakapan selesai.



Kita hidup dalam lingkungan yang membuat perhatian semakin mudah terpecah.



Notifikasi, media sosial, pekerjaan, informasi, dan berbagai tuntutan mental membuat kemampuan untuk benar-benar hadir menjadi semakin berharga.



Dan mendengarkan membutuhkan kehadiran.



Bukan hanya kehadiran fisik.



Kehadiran mental.



Ketika seseorang berbicara, kamu perlu memberikan sebagian besar perhatianmu kepada mereka.



Bukan berarti kamu harus selalu sempurna.



Tidak realistis mengharapkan manusia mampu fokus 100 persen sepanjang waktu.



Tetapi ada perbedaan antara sesekali kehilangan fokus dan secara konsisten membuat orang lain merasa bahwa mereka harus bersaing dengan ponsel, pekerjaan, atau pikiranmu untuk mendapatkan perhatian.



Terkadang, tindakan sederhana seperti meletakkan ponsel, melakukan kontak mata, tidak memotong pembicaraan, dan memberikan jeda sebelum menjawab sudah sangat berarti.



Karena pada akhirnya, salah satu bentuk penghargaan terbesar yang bisa kita berikan kepada seseorang adalah:



“Aku ada di sini. Aku mendengarkanmu.”



Jadi, Seperti Apa Sebenarnya Pendengar yang Baik?



Menjadi pendengar yang baik bukan berarti kamu tidak pernah memotong pembicaraan.



Bukan berarti kamu selalu memberikan respons yang sempurna.



Dan bukan berarti kamu harus selalu tahu apa yang harus dikatakan.



Menjadi pendengar yang baik lebih berkaitan dengan niat untuk memahami daripada keinginan untuk terlihat memahami.



Kamu bisa mulai dengan beberapa kebiasaan sederhana:



1. Jangan buru-buru merespons



Berikan beberapa detik setelah orang lain selesai berbicara.



Jeda kecil dapat membuatmu lebih mampu memahami apa yang sebenarnya ingin kamu katakan.



2. Ajukan pertanyaan lanjutan



Daripada langsung memberikan nasihat, tanyakan:



“Apa yang paling membuatmu kepikiran?”



atau:



“Sejak kapan kamu merasa seperti itu?”



Pertanyaan yang baik menunjukkan bahwa kamu benar-benar tertarik memahami.



3. Validasi sebelum memberikan solusi



Kamu bisa mengatakan:



“Aku bisa mengerti kenapa kamu merasa kecewa.”



Baru kemudian, jika memang dibutuhkan, berikan pendapat.



4. Bedakan fakta dan interpretasi



Apa yang benar-benar dikatakan orang tersebut?



Dan apa yang hanya merupakan kesimpulanmu?



Keduanya berbeda.



5. Jangan menjadikan pengalaman pribadi sebagai pusat percakapan



Berbagi pengalaman boleh.



Tetapi setelah itu, kembalikan fokus kepada mereka.



6. Belajar menoleransi keheningan



Tidak semua jeda harus diisi.



Kadang-kadang orang membutuhkan beberapa detik untuk menemukan kata-kata yang tepat.



Jika kita buru-buru mengisi keheningan, kita mungkin mengambil kesempatan mereka untuk mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam.



Kesimpulan: Mendengarkan Adalah Bentuk Kerendahan Hati



Mungkin masalah terbesar dalam mendengarkan bukanlah telinga kita.



Melainkan ego kita.



Kita ingin menjawab.



Kita ingin membantu.



Kita ingin menunjukkan bahwa kita memahami.



Kita ingin menceritakan pengalaman kita.



Kita ingin membuktikan bahwa kita benar.



Kita ingin memberikan solusi.



Dan tanpa sadar, semua keinginan itu bisa membuat kita kehilangan satu hal yang paling penting:



kesempatan untuk benar-benar memahami orang lain.



Mendengarkan membutuhkan kerendahan hati karena kita harus bersedia mengatakan:



“Aku belum tentu tahu apa yang kamu rasakan.”



“Aku mungkin salah memahami.”



“Aku tidak harus langsung memberikan solusi.”



“Pengalamanmu tidak harus sama dengan pengalamanku.”



Dan mungkin yang paling penting:



“Aku tidak harus menjadi pusat dari setiap percakapan.”



Ironisnya, ketika kita berhenti berusaha menjadi orang yang terlihat paling memahami, kita justru mungkin menjadi pendengar yang jauh lebih baik.



Karena pada akhirnya, orang biasanya tidak mengingat setiap kalimat yang kita ucapkan.



Mereka lebih mungkin mengingat bagaimana perasaan mereka ketika berbicara dengan kita.



