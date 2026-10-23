6 Alasan Mengapa Mendiamkan Suatu Masalah Dapat Berbahaya Secara Klinis Menurut Psikologi

Seseorang yang kerap mendiamkan suatu masalah. (Magnific)

JawaPos.com - Ada kalanya diam menjadi pilihan yang bijaksana. Seseorang mungkin membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sebelum membicarakan konflik, memilih untuk tidak bereaksi ketika sedang marah, atau mengambil jarak agar dapat berpikir lebih jernih. Dalam kondisi seperti ini, diam bukanlah sesuatu yang berbahaya.



Namun, persoalannya berbeda ketika “diam” berubah menjadi cara untuk terus-menerus menghindari masalah.



Masalah yang tidak dibicarakan, emosi yang terus ditekan, konflik yang tidak pernah diselesaikan, atau pengalaman menyakitkan yang selalu berusaha dilupakan tidak serta-merta hilang hanya karena tidak dibicarakan. Dalam beberapa kondisi, masalah tersebut justru dapat terus memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan emosi, berperilaku, dan berhubungan dengan orang lain.



Dalam perspektif psikologi klinis, pola penghindaran yang menetap dapat menjadi salah satu faktor yang mempertahankan atau memperburuk tekanan psikologis. Bukan berarti setiap masalah yang didiamkan pasti menyebabkan gangguan mental. Namun, ketika seseorang terus menghindari pengalaman yang sulit tanpa pernah memprosesnya, dampaknya dapat semakin luas.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (22/10), terdapat enam alasan mengapa terlalu lama mendiamkan suatu masalah dapat berbahaya secara psikologis.



1. Masalah Tidak Hilang, tetapi Justru Dapat Menjadi Lebih Besar di Dalam Pikiran



Salah satu alasan utama mengapa mendiamkan masalah dapat menjadi tidak sehat adalah karena manusia tidak selalu bisa “menghapus” sesuatu hanya dengan berhenti membicarakannya.



Ketika seseorang mengalami masalah, pikirannya biasanya berusaha mencari penjelasan: Apa yang terjadi? Mengapa ini terjadi? Apakah saya salah? Apa yang seharusnya saya lakukan? Apa yang akan terjadi berikutnya?



Jika tidak ada kesempatan untuk memproses pertanyaan-pertanyaan tersebut, pikiran dapat terus kembali pada masalah yang sama.



Inilah yang dapat muncul dalam bentuk ruminasi, yaitu pola berpikir berulang mengenai pengalaman negatif, penyebabnya, konsekuensinya, atau perasaan yang menyertainya.



Ironisnya, seseorang mungkin terlihat diam dari luar, tetapi sebenarnya pikirannya sangat ramai.



Ia tidak membicarakan masalahnya kepada siapa pun, tetapi terus memikirkannya ketika sendirian. Ia mengingat percakapan yang sudah berlalu, membayangkan skenario yang berbeda, mempertanyakan keputusan sendiri, atau membayangkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi.



Dengan demikian, “diam” tidak selalu sama dengan “tenang”.



Seseorang dapat berhenti berbicara tentang masalah, tetapi tetap mengalami masalah tersebut secara mental berulang kali.



Jika berlangsung terus-menerus, pola seperti ini dapat menguras energi psikologis. Perhatian menjadi tersedot pada persoalan yang sama, sementara kemampuan untuk menikmati aktivitas lain dapat berkurang.



Karena itu, penyelesaian masalah secara psikologis bukan sekadar tentang “berbicara sebanyak mungkin”, melainkan memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, mengidentifikasi emosi, dan menentukan respons yang lebih adaptif.



2. Emosi yang Terus Ditekan Dapat Membuat Seseorang Kehilangan Kemampuan Mengenali Perasaannya



Ketika seseorang menghadapi pengalaman yang menyakitkan, respons yang muncul bisa sangat beragam.



Ada yang menangis.



Ada yang marah.



Ada yang ingin bercerita.



Namun, ada pula yang langsung mengatakan, “Saya tidak apa-apa,” meskipun sebenarnya sedang terluka.



Jika hal ini dilakukan sesekali, tentu tidak otomatis menjadi masalah. Tidak semua emosi harus langsung diekspresikan ketika muncul.



Masalah dapat terjadi ketika seseorang menjadikan penekanan emosi sebagai strategi utama dalam menghadapi hampir semua persoalan.



Alih-alih mengakui bahwa dirinya kecewa, ia mengatakan tidak peduli.



Alih-alih mengakui bahwa dirinya takut, ia mengatakan semuanya baik-baik saja.



Alih-alih mengakui bahwa dirinya terluka, ia meyakinkan dirinya bahwa pengalaman tersebut tidak penting.



Dalam jangka panjang, seseorang dapat menjadi semakin sulit memahami apa yang sebenarnya ia rasakan.



Ini penting karena mengenali emosi merupakan bagian dari kemampuan regulasi emosi. Seseorang perlu mengetahui apakah dirinya sedih, marah, kecewa, takut, malu, bersalah, atau merasa tidak berdaya sebelum dapat menentukan cara yang tepat untuk menghadapinya.



Ketika emosi terus ditekan tanpa diproses, tekanan psikologis tersebut tidak selalu menghilang. Pada sebagian orang, tekanan justru dapat muncul melalui perubahan perilaku, mudah tersinggung, kesulitan berkonsentrasi, gangguan tidur, menarik diri dari orang lain, atau keluhan fisik yang berkaitan dengan stres.



Karena itu, tujuan psikologis bukanlah memaksa seseorang untuk selalu mengekspresikan semua emosinya.



Tujuannya adalah mampu mengenali, memahami, dan mengelola emosi secara sehat.



Diam boleh menjadi bagian dari proses tersebut. Tetapi diam sebaiknya menjadi jeda untuk memahami perasaan, bukan cara untuk berpura-pura bahwa perasaan itu tidak ada.



3. Penghindaran Dapat Memperkuat Rasa Takut dan Kecemasan



Dalam psikologi, penghindaran merupakan salah satu mekanisme yang sangat penting untuk dipahami.



Bayangkan seseorang mengalami konflik dengan orang lain. Ia merasa cemas setiap kali harus membicarakan persoalan tersebut. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidak membicarakannya.



Sesaat setelah menghindar, ia mungkin merasa lega.



“Untung saya tidak membicarakannya.”



Masalahnya, rasa lega tersebut dapat membuat otak belajar bahwa menghindari pembicaraan adalah cara untuk menghilangkan kecemasan.



Pada kesempatan berikutnya, ketika masalah serupa muncul, seseorang mungkin kembali menghindar.



Lalu menghindar lagi.



Siklus tersebut dapat menjadi pola.



Secara sederhana:



masalah muncul → kecemasan meningkat → masalah dihindari → kecemasan sementara menurun → otak belajar bahwa menghindar terasa aman → masalah berikutnya semakin sulit dihadapi.



Inilah salah satu alasan mengapa penghindaran dapat mempertahankan kecemasan.



Semakin lama seseorang tidak menghadapi sesuatu yang sebenarnya perlu dihadapi, semakin besar kemungkinan hal tersebut terasa menakutkan.



Dalam psikologi klinis, prinsip semacam ini sangat relevan dalam memahami berbagai masalah kecemasan. Penghindaran memang dapat memberikan rasa aman dalam jangka pendek, tetapi belum tentu membantu dalam jangka panjang.



Contohnya bukan hanya konflik interpersonal.



Seseorang yang takut gagal mungkin terus menunda pekerjaan.



Seseorang yang takut ditolak mungkin menghindari hubungan sosial.



Seseorang yang takut membicarakan pengalaman traumatis mungkin menghindari semua hal yang mengingatkannya pada pengalaman tersebut.



Semakin luas penghindarannya, semakin besar kemungkinan ruang hidupnya ikut menyempit.



Karena itu, menghadapi masalah secara bertahap dan aman sering kali lebih konstruktif daripada terus melarikan diri darinya.



4. Konflik yang Tidak Diselesaikan Dapat Merusak Hubungan dengan Orang Lain



Masalah psikologis tidak hanya terjadi “di dalam kepala”. Banyak persoalan yang tidak diselesaikan akhirnya memengaruhi hubungan interpersonal.



Misalnya, seseorang merasa kecewa terhadap pasangannya tetapi memilih diam.



Pasangannya tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.



Hari berikutnya, ia masih menyimpan kekecewaan.



Kemudian muncul masalah kecil lain.



Kekecewaan sebelumnya ikut terbawa.



Akhirnya, reaksi terhadap masalah kecil menjadi jauh lebih besar daripada yang seharusnya.



Situasi seperti ini dapat menciptakan pola komunikasi yang tidak sehat.



Ketika masalah tidak dibicarakan, orang lain harus menebak-nebak apa yang sedang terjadi. Mereka mungkin merasa ditolak, bingung, bersalah, atau tidak aman.



Dalam hubungan jangka panjang, akumulasi masalah yang tidak pernah dibicarakan dapat menghasilkan jarak emosional.



Seseorang mungkin secara fisik masih berada dalam hubungan tersebut, tetapi secara emosional semakin menjauh.



Hal yang sama dapat terjadi dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja.



Diam juga dapat berubah menjadi bentuk komunikasi tidak langsung. Misalnya, seseorang tidak mengatakan bahwa dirinya marah, tetapi menunjukkan kemarahan melalui sikap dingin, menarik diri, sindiran, atau perubahan perilaku.



Ketika pola seperti ini berlangsung terus, masalah awal mungkin sebenarnya sudah tidak lagi menjadi satu-satunya persoalan. Hubungan itu sendiri mulai mengalami masalah.



Namun, penting untuk membedakan antara diam untuk menenangkan diri dan silent treatment yang digunakan untuk menghukum atau mengontrol orang lain.



Kalimat seperti, “Saya sedang terlalu emosional. Saya butuh waktu untuk tenang, nanti kita bicarakan lagi,” merupakan bentuk komunikasi yang jauh berbeda dari sengaja mengabaikan seseorang tanpa penjelasan agar orang tersebut merasa takut atau bersalah.



Diam yang sehat biasanya memiliki tujuan: memberi ruang untuk regulasi diri.



Diam yang tidak sehat dapat menjadi bentuk penghindaran atau alat untuk mempertahankan konflik.



5. Stres Psikologis yang Berlangsung Lama Dapat Memengaruhi Kondisi Fisik



Salah satu kesalahpahaman mengenai kesehatan mental adalah menganggap masalah psikologis hanya terjadi di pikiran.



Padahal, tubuh dan pikiran saling berhubungan.



Ketika seseorang menghadapi tekanan berkepanjangan, tubuh dapat merespons melalui sistem stres. Dalam kondisi tertentu, stres kronis dapat berkaitan dengan berbagai perubahan pada tidur, energi, konsentrasi, nafsu makan, ketegangan otot, serta persepsi terhadap keluhan fisik.



Karena itu, seseorang yang terus menyimpan masalah mungkin berkata:



“Saya sebenarnya tidak memikirkan apa-apa.”



Namun tubuhnya justru menunjukkan bahwa ia sedang berada di bawah tekanan.



Ia sulit tidur.



Tubuh terasa tegang.



Mudah lelah.



Sulit berkonsentrasi.



Mudah tersinggung.



Atau mengalami berbagai keluhan fisik yang muncul terutama ketika tekanan psikologis meningkat.



Ini bukan berarti setiap sakit kepala, gangguan tidur, atau keluhan tubuh pasti disebabkan oleh masalah emosional.



Penyebab medis tetap perlu dipertimbangkan dan, bila diperlukan, diperiksa oleh tenaga kesehatan.



Namun, hubungan antara stres dan kondisi fisik menunjukkan bahwa mengabaikan masalah psikologis bukan berarti tubuh tidak terpengaruh.



Karena itu, kesehatan mental dan kesehatan fisik sebaiknya tidak diperlakukan sebagai dua hal yang sepenuhnya terpisah.



Merawat kesehatan psikologis juga merupakan bagian dari merawat kesehatan secara keseluruhan.



6. Masalah yang Tidak Diproses Dapat Mengubah Cara Seseorang Melihat Dirinya Sendiri



Alasan terakhir mungkin merupakan salah satu yang paling dalam.



Ketika sebuah pengalaman negatif tidak pernah diproses, seseorang dapat mulai membangun kesimpulan tentang dirinya berdasarkan pengalaman tersebut.



Misalnya, seseorang mengalami kegagalan.



Jika ia dapat memprosesnya secara sehat, ia mungkin berpikir:



“Saya gagal dalam hal ini, tetapi kegagalan tidak menentukan seluruh kemampuan saya.”



Namun jika pengalaman tersebut terus dipendam dan dipenuhi kritik terhadap diri sendiri, kesimpulannya dapat berubah menjadi:



“Saya memang tidak mampu.”



Begitu pula dengan pengalaman ditolak.



“Seseorang menolak saya” dapat berubah menjadi “Tidak ada yang akan menerima saya.”



Atau pengalaman konflik:



“Saya melakukan kesalahan” dapat berubah menjadi “Saya selalu menjadi masalah.”



Di sinilah masalah yang awalnya merupakan sebuah peristiwa dapat berubah menjadi bagian dari identitas diri.



Pola berpikir seperti ini dapat memengaruhi kepercayaan diri, hubungan sosial, pengambilan keputusan, dan cara seseorang menghadapi tantangan berikutnya.



Seseorang yang percaya dirinya tidak mampu mungkin menjadi semakin takut mencoba.



Seseorang yang yakin dirinya tidak layak dicintai mungkin menerima hubungan yang tidak sehat.



Seseorang yang percaya bahwa dirinya selalu gagal mungkin bahkan berhenti berusaha sebelum mencoba.



Dengan kata lain, masalah yang tidak diproses dapat memengaruhi bukan hanya bagaimana seseorang mengingat masa lalu, tetapi juga bagaimana ia menjalani masa depan.



Jadi, Apakah Kita Harus Selalu Membicarakan Masalah?



Tidak.



Ini merupakan bagian penting yang sering hilang ketika kita membahas kesehatan mental.



Tidak semua masalah harus langsung diceritakan kepada orang lain. Tidak semua emosi harus langsung diungkapkan. Dan tidak semua konflik harus diselesaikan ketika seseorang masih berada dalam kondisi emosional yang sangat tinggi.



Terkadang, mengambil jeda justru merupakan pilihan yang sehat.



Yang perlu diperhatikan adalah apa yang terjadi setelah jeda tersebut.



Apakah kita kembali menghadapi masalah?



Apakah kita mencoba memahami perasaan sendiri?



Apakah kita mencari solusi?



Apakah kita membicarakannya ketika sudah lebih tenang?



Atau kita terus menundanya sampai masalah tersebut menjadi semakin besar?



Perbedaan inilah yang penting.



Diam untuk menenangkan diri berbeda dengan diam untuk menghindari masalah.



Menunda pembicaraan berbeda dengan tidak pernah membicarakannya.



Menjaga privasi berbeda dengan memendam semua persoalan sendirian.



Dengan memahami perbedaan tersebut, kita tidak perlu menganggap bahwa setiap bentuk diam adalah sesuatu yang buruk.



Kapan Masalah yang Didiamkan Mulai Perlu Mendapat Perhatian?



Tidak ada satu batas waktu universal yang menentukan kapan seseorang “terlalu lama” diam.



Namun, beberapa tanda dapat menjadi sinyal bahwa masalah tersebut mulai mengganggu kehidupan sehari-hari.



Misalnya:



pikiran tentang masalah terus muncul dan sulit dihentikan;



tidur menjadi terganggu;



pekerjaan atau aktivitas sehari-hari mulai terbengkalai;



hubungan dengan orang lain semakin memburuk;



seseorang semakin sering menarik diri;



emosi menjadi jauh lebih mudah meledak;



muncul rasa takut atau cemas yang semakin kuat;



seseorang mulai menggunakan alkohol atau perilaku lain untuk menghindari perasaan;



masalah yang sama terus berulang tanpa penyelesaian;



atau muncul perasaan putus asa dan tidak mampu menghadapi kehidupan sehari-hari.



Jika tekanan psikologis sudah mengganggu fungsi sehari-hari atau berlangsung terus-menerus, berbicara dengan psikolog, psikiater, dokter, atau tenaga profesional kesehatan mental dapat menjadi langkah yang tepat.



Mencari bantuan bukan berarti seseorang lemah.



Justru, meminta bantuan dapat menjadi bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri.



Penutup: Diam Boleh, tetapi Jangan Sampai Menjadi Tempat Bersembunyi



Diam memiliki tempat dalam kesehatan psikologis.



Kita membutuhkan diam untuk berpikir.



Kita membutuhkan jeda untuk menenangkan emosi.



Kita membutuhkan ruang pribadi untuk memahami apa yang sedang terjadi di dalam diri.



Namun, diam menjadi bermasalah ketika digunakan untuk terus menghindari sesuatu yang sebenarnya membutuhkan perhatian.



Masalah yang tidak dibicarakan belum tentu hilang. Emosi yang ditekan belum tentu selesai. Konflik yang dihindari belum tentu berhenti memengaruhi hubungan. Dan pengalaman yang tidak diproses dapat terus memengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri.



Karena itu, pertanyaannya bukan sekadar:



“Haruskah saya membicarakan masalah ini?”



Pertanyaan yang lebih penting adalah:



“Apakah saya sedang mengambil jeda untuk memproses masalah, atau sebenarnya sedang melarikan diri darinya?”



Jika diam memberi kita ruang untuk berpikir dan kemudian kembali menghadapi persoalan dengan lebih sehat, diam dapat menjadi bagian dari regulasi emosi.



Tetapi jika diam membuat masalah semakin besar, kecemasan semakin kuat, hubungan semakin jauh, dan kehidupan sehari-hari semakin terganggu, mungkin sudah waktunya untuk berhenti hanya “menunggu masalah berlalu”.



Kadang-kadang, langkah pertama untuk menyelesaikan sebuah masalah bukanlah menemukan jawabannya.



