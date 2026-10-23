Mengapa Kita Menjadi Lebih Dekat di Saat-Saat Terakhir Sebelum Perpisahan Menurut Psikologi

Seseorang yang menjadi dekat sebelum perpisahan. (Magnific)

JawaPos.com - Ada sebuah fenomena emosional yang mungkin pernah kita alami: seseorang justru terasa semakin dekat ketika kita tahu bahwa sebentar lagi harus berpisah dengannya.



Selama bertahun-tahun kita mungkin biasa saja. Bertemu, berbicara, bercanda, menjalani rutinitas, bahkan sesekali merasa jenuh satu sama lain. Namun ketika perpisahan mulai berada di depan mata, sesuatu seolah berubah.



Percakapan menjadi lebih dalam. Tatapan terasa lebih berarti. Hal-hal kecil yang sebelumnya tidak diperhatikan tiba-tiba menjadi sangat berharga. Kita mulai mengingat banyak kenangan. Bahkan kehadiran seseorang yang selama ini terasa biasa saja mendadak terasa sangat istimewa.



Mengapa hal tersebut bisa terjadi?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (22/10), dalam psikologi, pengalaman seperti ini dapat dipahami melalui beberapa mekanisme: kesadaran terhadap kehilangan, meningkatnya nilai emosional ketika sesuatu menjadi terbatas, nostalgia, keterikatan emosional, serta kecenderungan manusia untuk lebih menyadari arti seseorang ketika kemungkinan kehilangan itu menjadi nyata.



Menariknya, kedekatan di saat-saat terakhir tidak selalu berarti bahwa hubungan tersebut baru menjadi penting. Bisa jadi, perpisahan hanya membuat kita akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini sudah ada.



1. Kita Baru Menyadari Nilai Seseorang Ketika Kehilangannya Menjadi Nyata



Manusia sering kali terbiasa dengan sesuatu yang selalu tersedia.



Kita terbiasa dengan pesan dari seseorang. Terbiasa mendengar suaranya. Terbiasa melihat wajahnya. Terbiasa memiliki seseorang yang bisa diajak berbicara ketika hari terasa berat.



Karena keberadaan itu berlangsung terus-menerus, otak kita perlahan menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.



Akibatnya, sesuatu yang sebenarnya sangat berharga bisa terasa biasa.



Namun ketika kita mengetahui bahwa seseorang akan pergi, keadaan psikologis berubah.



Tiba-tiba muncul kesadaran:



"Sebentar lagi aku tidak akan bisa bertemu dengannya seperti sekarang."



Kesadaran tersebut membuat perhatian kita terhadap orang itu meningkat.



Hal-hal kecil yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan menjadi lebih menonjol. Cara dia tertawa, kebiasaannya mengucapkan sesuatu, cara dia memanggil nama kita, bahkan percakapan sederhana yang dulu terasa biasa bisa tiba-tiba terasa penting.



Perpisahan menciptakan sebuah batas waktu.



Dan ketika kita merasa waktu bersama seseorang semakin sedikit, kita cenderung memberikan perhatian yang lebih besar terhadap waktu tersebut.



Karena itu, terkadang bukan orangnya yang tiba-tiba menjadi lebih berharga.



Kesadaran kitalah yang berubah.



Kita mulai melihat nilai yang sebelumnya tertutup oleh rutinitas.



2. Kelangkaan Membuat Sesuatu Terasa Lebih Berharga



Ada prinsip psikologis yang cukup menarik: sesuatu yang sulit diperoleh atau jumlahnya terbatas sering kali terasa lebih bernilai.



Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat hal ini dari berbagai hal. Sesuatu yang selalu tersedia cenderung tidak terlalu kita pikirkan. Tetapi ketika akses terhadap sesuatu itu menjadi terbatas, perhatian kita meningkat.



Hal yang sama bisa terjadi dalam hubungan manusia.



Ketika kita merasa masih memiliki banyak waktu bersama seseorang, kita mungkin berpikir:



"Nanti saja ngobrolnya."



"Besok juga bisa ketemu."



"Masih ada banyak waktu."



Namun ketika perpisahan sudah dekat, kalimat-kalimat tersebut tidak lagi terasa benar.



Tiba-tiba "besok" tidak lagi terasa pasti.



Waktu yang sebelumnya terasa tidak terbatas menjadi sesuatu yang harus dihitung.



Maka kita mulai menikmati percakapan lebih lama.



Kita mulai ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama.



Kita mungkin menjadi lebih terbuka, lebih perhatian, bahkan lebih berani mengatakan hal-hal yang selama ini disimpan.



Secara psikologis, keterbatasan waktu dapat membuat pengalaman menjadi lebih intens.



Itulah sebabnya beberapa hari terakhir sebelum seseorang pergi justru bisa menjadi bagian paling emosional dalam sebuah hubungan.



Bukan karena hubungan itu baru menjadi dekat.



Tetapi karena kita akhirnya sadar bahwa kesempatan untuk menikmati kedekatan itu tidak akan selalu tersedia.



3. Ancaman Perpisahan Membuat Kita Lebih Sadar terhadap Ikatan Emosional



Manusia adalah makhluk yang membutuhkan hubungan.



Dalam psikologi, keterikatan atau attachment merupakan bagian penting dari kehidupan emosional manusia. Kita membangun hubungan dengan orang-orang tertentu dan menjadikan mereka sebagai bagian dari rasa aman, kenyamanan, serta identitas sosial kita.



Ketika seseorang yang memiliki arti emosional bagi kita akan pergi, sistem keterikatan tersebut dapat menjadi lebih aktif.



Kita menjadi lebih sadar terhadap keberadaan orang itu.



Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul:



"Bagaimana nanti setelah dia pergi?"



"Siapa yang akan mendengarkan ceritaku?"



"Apakah hubungan kami akan tetap sama?"



"Apakah dia akan mengingatku?"



Pertanyaan semacam ini menunjukkan bahwa perpisahan bukan hanya tentang jarak fisik.



Perpisahan juga menyentuh rasa aman emosional.



Kita menyadari bahwa sebuah hubungan yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan mungkin akan berubah.



Dan ketika perubahan itu terasa mengancam, kita cenderung ingin mempertahankan kedekatan tersebut.



Itulah mengapa seseorang bisa tiba-tiba menjadi jauh lebih perhatian menjelang perpisahan.



Bukan selalu karena ia baru menyadari perasaannya.



Bisa jadi, ia sedang merespons kemungkinan hilangnya sebuah ikatan yang selama ini memberikan arti dalam hidupnya.



4. Kita Menjadi Lebih Jujur Ketika Waktu Terasa Sedikit



Menariknya, perpisahan juga dapat membuat seseorang lebih berani mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan.



Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang kita tahan.



Kita ingin mengatakan:



"Aku sebenarnya akan merindukanmu."



Tetapi kita takut terdengar terlalu sentimental.



Kita ingin mengatakan:



"Terima kasih karena selama ini sudah ada."



Tetapi kita merasa kalimat tersebut terlalu serius.



Kita ingin meminta maaf.



Kita ingin mengungkapkan rasa sayang.



Kita ingin mengatakan bahwa seseorang ternyata jauh lebih berarti daripada yang pernah kita tunjukkan.



Namun selama kita merasa masih memiliki banyak waktu, kita sering menunda.



Perpisahan mengubah situasi tersebut.



Ketika seseorang sadar bahwa kesempatan mungkin segera berakhir, prioritas emosional dapat berubah.



Hal-hal yang sebelumnya dianggap terlalu canggung untuk dibicarakan tiba-tiba terasa perlu disampaikan.



Karena itu, percakapan terakhir sering kali menjadi percakapan paling jujur.



Bukan karena seseorang tiba-tiba berubah menjadi pribadi yang berbeda.



Tetapi karena rasa takut kehilangan membuat kita berhenti terlalu banyak memikirkan gengsi.



Kita mulai berpikir:



"Kalau bukan sekarang, kapan lagi?"



Dan pertanyaan sederhana itu bisa membuat seseorang mengatakan hal-hal yang selama bertahun-tahun tidak pernah ia ungkapkan.



5. Nostalgia Membuat Kenangan Terasa Lebih Hidup



Menjelang perpisahan, kita juga cenderung mengingat masa lalu.



Tiba-tiba kita mengingat pertama kali bertemu.



Kita mengingat percakapan pertama.



Kita mengingat lelucon yang dulu tidak terlalu lucu.



Kita mengingat perjalanan bersama.



Kita mengingat pertengkaran kecil.



Kita mengingat hari-hari biasa yang sebelumnya tidak terasa istimewa.



Mengapa?



Karena ketika hubungan akan mengalami perubahan besar, pikiran kita berusaha menghubungkan masa lalu dengan masa kini.



Kenangan menjadi cara untuk memahami perjalanan sebuah hubungan.



Dan di sinilah nostalgia memainkan peran.



Nostalgia bukan hanya mengingat sesuatu yang telah terjadi. Ia juga membawa kembali emosi yang berkaitan dengan pengalaman tersebut.



Ketika kita mengingat masa lalu bersama seseorang yang akan pergi, emosi lama dapat muncul kembali.



Akibatnya, hubungan tersebut terasa lebih dalam.



Kita mungkin berpikir:



"Ternyata selama ini banyak sekali yang sudah kami lewati bersama."



Kalimat itu penting.



Karena kedekatan bukan hanya dibangun oleh seberapa sering kita bertemu.



Kedekatan juga dibangun oleh jumlah pengalaman yang dibagi bersama.



Ketika perpisahan mendekat, seluruh pengalaman tersebut seperti muncul kembali ke permukaan.



Dan kita akhirnya melihat hubungan itu sebagai sebuah cerita yang utuh.



6. Perpisahan Membuat Kita Melihat Orang sebagai "Kenangan yang Akan Datang"



Ada sesuatu yang unik tentang perpisahan.



Ketika kita sedang bersama seseorang, kita biasanya melihatnya sebagai bagian dari masa kini.



Namun ketika tahu bahwa ia akan pergi, kita mulai membayangkan dirinya sebagai bagian dari masa lalu.



Ini menciptakan pengalaman emosional yang aneh.



Kita masih bisa melihat orangnya.



Masih bisa berbicara dengannya.



Masih bisa tertawa bersamanya.



Tetapi di dalam pikiran, kita sudah mulai membayangkan kehidupan ketika ia tidak lagi berada di sana.



Dengan kata lain, kita mengalami kehilangan sebelum kehilangan itu benar-benar terjadi.



Inilah salah satu alasan mengapa momen menjelang perpisahan bisa terasa sangat emosional.



Kita sedang berada di antara dua keadaan:



masih memiliki seseorang, tetapi sudah mulai merasakan bagaimana rasanya kehilangan.



Perasaan seperti ini dapat membuat setiap momen terasa lebih berharga.



Percakapan sederhana terasa seperti sesuatu yang kelak akan dirindukan.



Tempat yang biasa didatangi bersama terasa seperti bagian dari sejarah.



Bahkan diam bersama seseorang bisa terasa jauh lebih berarti.



Kita tidak hanya menikmati momen yang sedang berlangsung.



Kita juga mulai membayangkan bagaimana rasanya mengingat momen tersebut di masa depan.



7. Kita Mulai Memperhatikan Hal-Hal Kecil yang Sebelumnya Terlewatkan



Salah satu hal paling menyedihkan dari perpisahan adalah kesadaran bahwa ternyata kebahagiaan sering kali tersembunyi dalam hal-hal sederhana.



Ketika seseorang masih selalu ada, kita mungkin tidak terlalu memperhatikan caranya menyapa.



Kita tidak terlalu memikirkan kebiasaan kecilnya.



Kita bahkan mungkin terganggu oleh beberapa perilakunya.



Tetapi ketika ia akan pergi, detail-detail tersebut berubah makna.



Suara yang dulu biasa terdengar menjadi sesuatu yang ingin kita dengar lagi.



Kebiasaan yang dulu dianggap mengganggu bisa menjadi sesuatu yang dirindukan.



Percakapan yang dulu terasa biasa menjadi kenangan.



Inilah salah satu paradoks hubungan manusia:



kita sering baru menyadari betapa berharganya hal-hal kecil ketika kita tahu bahwa kita tidak akan mendapatkannya setiap hari lagi.



Perpisahan meningkatkan perhatian.



Dan ketika perhatian meningkat, detail emosional juga menjadi lebih kuat.



Karena itu, terkadang yang paling kita rindukan setelah seseorang pergi bukanlah momen besar.



Bukan liburan.



Bukan hadiah.



Bukan peristiwa spektakuler.



Melainkan hal-hal kecil yang dulu kita anggap biasa.



Cara dia berkata "hati-hati."



Cara dia tertawa.



Cara dia mengirim pesan.



Cara dia duduk di sebelah kita.



Hal-hal sederhana yang ternyata membentuk rasa nyaman.



8. Kita Cenderung Mencari "Penutupan" Sebelum Berpisah



Perpisahan juga membuat manusia memiliki kebutuhan untuk menyelesaikan sesuatu yang terasa belum selesai.



Dalam psikologi, manusia cenderung tidak nyaman dengan pengalaman yang menggantung.



Karena itu, ketika tahu bahwa sebuah hubungan akan berubah atau berakhir, kita mungkin ingin menyelesaikan berbagai hal.



Kita ingin meminta maaf.



Kita ingin berterima kasih.



Kita ingin menjelaskan sesuatu.



Kita ingin mengatakan sesuatu yang selama ini belum sempat disampaikan.



Kita ingin memastikan bahwa tidak ada perasaan buruk yang tertinggal.



Dorongan untuk mendapatkan penutupan emosional ini dapat membuat dua orang menjadi lebih dekat.



Mereka mulai berbicara tentang hal-hal yang sebelumnya dihindari.



Mereka membahas masa lalu.



Mereka mengakui kesalahan.



Mereka mengungkapkan rasa terima kasih.



Kadang-kadang bahkan konflik lama terasa tidak lagi penting.



Sebab ketika waktu terasa terbatas, manusia mulai memilih apa yang benar-benar layak dipertahankan.



Dan sering kali, kita menemukan bahwa hubungan jauh lebih penting daripada ego.



9. Kesadaran Akan Kehilangan Dapat Mengubah Prioritas



Selama hubungan berjalan normal, banyak hal dapat menjadi prioritas.



Pekerjaan.



Kesibukan.



Rutinitas.



Media sosial.



Teman-teman lain.



Berbagai masalah pribadi.



Namun ketika perpisahan sudah dekat, prioritas bisa berubah.



Tiba-tiba kita rela meluangkan waktu.



Kita rela mendengarkan cerita yang panjang.



Kita ingin bertemu meskipun hanya sebentar.



Kita ingin mengabadikan momen.



Kita ingin memastikan bahwa sebelum seseorang pergi, ada sesuatu yang bisa dibawa sebagai kenangan.



Hal ini menunjukkan bahwa manusia sering kali baru melakukan evaluasi terhadap sebuah hubungan ketika situasinya berubah.



Perpisahan menjadi semacam cermin.



Ia membuat kita bertanya:



"Seberapa penting sebenarnya orang ini dalam hidupku?"



Dan terkadang jawabannya mengejutkan.



Kita mungkin baru menyadari bahwa seseorang yang selama ini kita anggap "teman biasa" sebenarnya sudah menjadi bagian besar dari keseharian kita.



Atau seseorang yang selama ini kita anggap akan selalu ada ternyata memiliki tempat yang sangat penting dalam kehidupan emosional kita.



10. Kedekatan Terakhir Tidak Selalu Berarti Hubungan Harus Berlanjut



Ada satu hal yang perlu dipahami.



Kedekatan yang muncul menjelang perpisahan tidak selalu berarti bahwa hubungan tersebut harus dipertahankan.



Tidak semua perpisahan adalah kesalahan.



Tidak semua hubungan yang berakhir berarti tidak memiliki arti.



Terkadang dua orang memang harus berpisah karena keadaan.



Jarak.



Pekerjaan.



Perubahan hidup.



Pilihan pribadi.



Atau karena hubungan tersebut memang sudah sampai pada akhirnya.



Kedekatan yang muncul di akhir bisa menjadi cara manusia menghormati hubungan yang pernah ada.



Kita bisa mencintai seseorang tanpa harus terus hidup bersamanya.



Kita bisa menghargai sebuah hubungan tanpa harus memaksanya bertahan.



Dan kita bisa merasa sedih karena kehilangan seseorang tanpa berarti keputusan untuk berpisah adalah keputusan yang salah.



Dalam konteks ini, perpisahan bukan selalu tentang kehilangan seluruh hubungan.



Kadang-kadang, perpisahan adalah perubahan bentuk hubungan.



Seseorang yang sebelumnya hadir setiap hari mungkin nantinya hanya menjadi seseorang yang sesekali kita kabari.



Seseorang yang dulu menjadi bagian dari rutinitas mungkin akhirnya menjadi bagian dari kenangan.



Dan meskipun bentuknya berubah, arti hubungan tersebut tetap bisa bertahan.



11. Mengapa Justru Saat Akan Pergi Kita Bisa Merasa Sangat Dekat?



Jika semua penjelasan tadi digabungkan, jawabannya sebenarnya cukup sederhana.



Karena perpisahan membuat kita lebih sadar.



Kita menjadi sadar terhadap waktu.



Sadar terhadap kehilangan.



Sadar terhadap hubungan.



Sadar terhadap kenangan.



Sadar terhadap perasaan sendiri.



Hal-hal yang selama ini tertutup oleh rutinitas menjadi terlihat.



Perpisahan memaksa kita berhenti sejenak dari kehidupan yang berjalan terlalu cepat.



Kita tidak lagi melihat seseorang sebagai bagian dari rutinitas.



Kita mulai melihatnya sebagai seseorang yang mungkin tidak akan selalu ada.



Dan perubahan cara pandang itu dapat mengubah seluruh pengalaman emosional kita.



Itulah sebabnya lima menit terakhir bersama seseorang terkadang terasa lebih berarti daripada berbulan-bulan kebersamaan.



Bukan karena lima menit tersebut secara objektif lebih berharga.



Tetapi karena kita akhirnya benar-benar hadir di dalamnya.



12. Mungkin Kita Tidak Menjadi Lebih Dekat—Kita Hanya Berhenti Menganggap Kehadiran Itu Biasa



Pada akhirnya, mungkin inilah bagian paling dalam dari fenomena tersebut.



Kita sering mengatakan:



"Kami menjadi lebih dekat sebelum berpisah."



Tetapi mungkin kenyataannya sedikit berbeda.



Mungkin kita sebenarnya sudah dekat sejak lama.



Hanya saja kita terlalu terbiasa dengan kedekatan itu sehingga tidak menyadarinya.



Perpisahan membuat kita melihat sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat.



Ia mengubah "kehadiran" menjadi "sesuatu yang mungkin hilang."



Dan ketika sesuatu terasa mungkin hilang, kita mulai menghargainya.



Itulah mengapa seseorang bisa terasa jauh lebih berarti pada hari terakhir dibandingkan pada hari-hari sebelumnya.



Bukan karena orang itu berubah.



Melainkan karena cara kita melihatnya berubah.



Perpisahan Mengajarkan Kita Tentang Nilai Sebuah Kehadiran



Mungkin ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari semua ini.



Kita tidak harus menunggu seseorang pergi untuk menghargai keberadaannya.



Kita tidak harus menunggu hubungan berakhir untuk mengatakan terima kasih.



Kita tidak harus menunggu hari terakhir untuk menghabiskan waktu bersama orang yang berarti.



Dan kita tidak harus menunggu kehilangan untuk menyadari bahwa seseorang telah memberikan warna tertentu dalam hidup kita.



Sebab pada akhirnya, banyak hal yang paling kita rindukan bukanlah sesuatu yang luar biasa.



Kita merindukan kehadiran.



Percakapan sederhana.



Tawa yang terdengar berulang kali.



Pesan singkat.



Pertemuan yang tidak direncanakan.



Seseorang yang hanya duduk di samping kita tanpa perlu mengatakan apa-apa.



Ketika semuanya masih tersedia, kita mungkin menganggapnya biasa.



Namun setelah seseorang pergi, kita bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk menyadari betapa berharganya hal-hal tersebut.



Mungkin itulah sebabnya perpisahan terasa begitu kuat.



Ia bukan hanya mengajarkan kita bagaimana rasanya kehilangan seseorang.



Ia mengajarkan kita bagaimana seharusnya menghargai seseorang ketika ia masih ada.



Karena bisa jadi, kedekatan yang paling menyakitkan bukanlah kedekatan sebelum seseorang pergi.



Melainkan kesadaran bahwa selama ini kita sebenarnya sangat dekat—hanya saja kita baru menyadarinya ketika waktunya hampir habis.



Dan mungkin, sebelum perpisahan benar-benar datang, ada satu hal sederhana yang layak kita lakukan:



hadir sepenuhnya.



Dengarkan lebih baik.



Tatap lebih lama.



Ucapkan terima kasih.



Maafkan jika perlu.



Katakan apa yang selama ini ingin dikatakan.



Sebab kita tidak pernah benar-benar tahu kapan sebuah percakapan biasa akan berubah menjadi kenangan terakhir.



Dan sering kali, yang membuat sebuah perpisahan begitu berat bukan karena kita tidak pernah mendapatkan cukup waktu.



