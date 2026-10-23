7 Cara Membuat Diri Kamu Bahagia Sambil Menyelamatkan Alam Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

Seseorang yang bahagia di alam. (Magnific)

JawaPos.com - Kebahagiaan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang harus dicari untuk diri sendiri. Kita membeli barang yang kita inginkan, pergi berlibur, makan makanan favorit, atau memberikan hadiah kepada diri sendiri setelah melewati hari yang melelahkan.



Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Namun, psikologi menunjukkan bahwa kebahagiaan manusia ternyata tidak hanya berasal dari kesenangan pribadi. Kita juga bisa merasa lebih bahagia ketika melakukan sesuatu yang bermakna, terhubung dengan orang lain, dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sekitar.



Menariknya, menjaga alam bisa menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan psikologis tersebut.



Kamu tidak harus menjadi aktivis lingkungan, hidup tanpa listrik, atau mengubah seluruh gaya hidup secara drastis. Hal-hal sederhana seperti berjalan kaki, mengurangi konsumsi barang, merawat tanaman, menghabiskan waktu di alam, hingga menggunakan kembali barang yang masih layak dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus bagi kesehatan psikologis.



Lalu, bagaimana caranya?



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (22/10), terdapat 7 cara membuat diri kamu lebih bahagia sambil membantu menyelamatkan alam menurut perspektif psikologi.



1. Lebih Sering Menghabiskan Waktu di Alam



Pernahkah kamu merasa pikiran menjadi lebih tenang setelah berjalan-jalan di taman, melihat pepohonan, mendengarkan suara hujan, atau berada di pantai?



Perasaan tersebut bukan sekadar kebetulan.



Dalam psikologi lingkungan, terdapat banyak penelitian mengenai hubungan antara manusia dan alam. Berada di lingkungan alami dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan memberikan kesempatan bagi pikiran untuk beristirahat dari berbagai tuntutan sehari-hari.



Kehidupan modern membuat kita terus menerima rangsangan. Notifikasi ponsel, email, pekerjaan, media sosial, kemacetan, dan berbagai informasi membuat perhatian kita terus bekerja.



Alam menawarkan pengalaman yang berbeda.



Ketika berada di antara pepohonan atau berjalan di ruang terbuka, perhatian kita tidak harus terus-menerus berhadapan dengan tuntutan digital. Kita dapat memperhatikan suara burung, angin, cahaya matahari, atau bentuk awan.



Kamu tidak perlu pergi ke tempat wisata mahal.



Taman kota, halaman rumah, kebun, area persawahan, atau jalan yang memiliki banyak pepohonan juga bisa menjadi tempat untuk mendapatkan pengalaman tersebut.



Cobalah meluangkan waktu 15–30 menit untuk berjalan kaki di ruang terbuka tanpa terus-menerus melihat ponsel.



Selain membantu dirimu merasa lebih segar, aktivitas tersebut juga tidak membutuhkan banyak sumber daya atau konsumsi.



Bahagia untuk diri sendiri, sekaligus lebih ramah terhadap bumi.



2. Kurangi Belanja Impulsif dan Rasakan Kebahagiaan dari Pengalaman



Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan ketika sedang stres atau sedih adalah berbelanja.



Kita mungkin berpikir:



"Aku sedang capek. Aku pantas membeli sesuatu."



Pada awalnya, membeli barang baru memang bisa memberikan rasa senang. Namun, efek tersebut sering kali tidak bertahan lama.



Barang baru kemudian menjadi sesuatu yang biasa.



Psikologi mengenal fenomena yang berkaitan dengan kemampuan manusia untuk beradaptasi terhadap kondisi baru. Sesuatu yang awalnya terasa menyenangkan lama-kelamaan bisa terasa normal.



Karena itu, mengejar kebahagiaan melalui konsumsi tanpa batas dapat menciptakan siklus:



merasa tidak bahagia → membeli sesuatu → merasa senang sementara → kembali merasa biasa → membeli lagi.



Salah satu alternatifnya adalah mengalihkan sebagian pengeluaran dari barang menuju pengalaman.



Misalnya:



pergi berjalan-jalan;



memasak bersama teman;



mengunjungi tempat baru;



membaca buku;



belajar keterampilan baru;



piknik di taman;



melakukan kegiatan kreatif;



mengikuti kegiatan komunitas.



Selain dapat memberikan kenangan, pengalaman juga biasanya tidak menghasilkan limbah material sebanyak pembelian barang secara terus-menerus.



Ini bukan berarti kamu tidak boleh membeli sesuatu.



Intinya adalah membedakan antara membeli karena memang membutuhkan sesuatu dan membeli hanya untuk mengatasi emosi sesaat.



Sebelum checkout, cobalah bertanya:



"Apakah saya benar-benar membutuhkan ini, atau saya sedang mencari perasaan tertentu?"



Pertanyaan sederhana tersebut dapat membuat kita lebih sadar terhadap pola konsumsi sekaligus membantu menjaga lingkungan.



3. Rawat Tanaman dan Bangun Hubungan dengan Sesuatu yang Hidup



Merawat tanaman mungkin terlihat seperti kegiatan sederhana.



Namun, bagi sebagian orang, aktivitas ini bisa memberikan rasa tenang dan kepuasan tersendiri.



Ketika menanam sesuatu, kita mendapatkan kesempatan untuk melihat proses pertumbuhan secara perlahan. Kita menyiram, memberikan cahaya yang cukup, memperhatikan daun, dan menunggu perubahan kecil dari hari ke hari.



Di tengah kehidupan yang serba cepat, proses seperti ini dapat menjadi pengingat bahwa tidak semua hal harus terjadi dengan segera.



Tanaman juga dapat membuat seseorang merasa memiliki tanggung jawab terhadap sesuatu di luar dirinya.



Misalnya, ketika kamu melihat tanaman yang kamu rawat mulai tumbuh daun baru, ada perasaan:



"Aku melakukan sesuatu yang membuat kehidupan ini bertumbuh."



Perasaan memiliki kontribusi tersebut dapat memberikan makna.



Kamu tidak harus memiliki halaman luas.



Tanaman kecil di balkon, teras, meja kerja, atau jendela kamar pun cukup.



Kalau ingin menggabungkan aktivitas ini dengan kebiasaan ramah lingkungan, kamu bisa mencoba menanam tanaman yang sesuai dengan kondisi lokal, membuat kompos dari sisa organik, atau memanfaatkan kembali wadah bekas sebagai pot.



Yang paling penting bukan seberapa banyak tanaman yang kamu miliki.



Tetapi hubungan yang kamu bangun dengan proses merawatnya.



4. Gunakan Jalan Kaki atau Bersepeda untuk Perjalanan Pendek



Kita sering menganggap kendaraan sebagai kebutuhan mutlak untuk berpindah tempat.



Padahal, untuk perjalanan tertentu, berjalan kaki atau bersepeda bisa menjadi alternatif yang menyenangkan.



Dari sisi psikologi, aktivitas fisik memiliki hubungan dengan suasana hati. Bergerak membuat tubuh aktif dan dapat membantu seseorang merasa lebih bugar serta mengurangi ketegangan.



Bayangkan dua pilihan.



Pilihan pertama: pergi ke minimarket yang berjarak beberapa ratus meter menggunakan kendaraan.



Pilihan kedua: berjalan kaki sambil menikmati udara luar, melihat lingkungan sekitar, dan mendapatkan sedikit aktivitas fisik.



Pilihan kedua mungkin terasa lebih lambat.



Namun, justru proses tersebut bisa menjadi bagian dari pengalaman yang menyenangkan.



Berjalan kaki juga memungkinkan kita memperhatikan hal-hal yang sering terlewat ketika berada di dalam kendaraan.



Kita mungkin melihat pohon yang baru tumbuh, toko kecil di sekitar rumah, kucing yang sedang berjemur, atau perubahan suasana lingkungan.



Tentu saja tidak semua perjalanan memungkinkan dilakukan dengan berjalan kaki atau bersepeda. Faktor jarak, cuaca, keamanan, dan kondisi fisik tetap perlu dipertimbangkan.



Tetapi ketika memungkinkan, mengubah perjalanan pendek menjadi kesempatan untuk bergerak bisa menjadi kemenangan kecil:



tubuh mendapatkan aktivitas, pikiran mendapatkan jeda, dan lingkungan mendapatkan manfaat dari berkurangnya penggunaan kendaraan.



5. Berbagi, Memperbaiki, dan Menggunakan Kembali Barang



Ada kepuasan psikologis tertentu ketika kita berhasil memperbaiki sesuatu yang hampir dibuang.



Misalnya memperbaiki kursi, menjahit pakaian yang robek, menggunakan kembali wadah, atau memberikan barang yang sudah tidak kita gunakan kepada orang lain.



Budaya konsumsi modern sering membuat kita berpikir:



rusak = buang, lalu beli baru.



Padahal, memperbaiki sesuatu bisa memberikan pengalaman yang berbeda.



Ada rasa kompetensi ketika kita berhasil memperbaiki barang.



Kita merasa:



"Ternyata aku bisa melakukannya."



Perasaan mampu tersebut berkaitan dengan kebutuhan psikologis manusia untuk merasa kompeten dan memiliki kendali atas tindakan mereka.



Selain itu, memberikan barang kepada orang lain juga dapat menciptakan perasaan positif.



Barang yang tidak lagi berguna bagi kita mungkin justru sangat berguna bagi orang lain.



Daripada membiarkan pakaian menumpuk di lemari, misalnya, kita bisa menyumbangkannya kepada orang yang membutuhkan.



Daripada membeli peralatan yang hanya digunakan sekali, kita bisa meminjam dari teman atau berbagi dengan tetangga.



Kebiasaan seperti ini membantu mengurangi konsumsi sekaligus memperkuat hubungan sosial.



Dan hubungan sosial merupakan salah satu sumber penting dalam kehidupan manusia yang bahagia.



Jadi, menjaga lingkungan tidak selalu harus dilakukan sendirian.



Kadang-kadang, cara terbaik menyelamatkan alam adalah dengan lebih sering berbagi dengan manusia lain.



6. Bergabung dengan Komunitas yang Peduli Lingkungan



Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial.



Kita membutuhkan hubungan, rasa memiliki, dan perasaan bahwa kita menjadi bagian dari sesuatu.



Karena itu, kegiatan menjaga lingkungan bisa terasa jauh lebih menyenangkan ketika dilakukan bersama orang lain.



Kamu bisa bergabung dengan kegiatan seperti:



membersihkan lingkungan;



menanam pohon;



berkebun bersama;



kegiatan daur ulang;



komunitas bersepeda;



kegiatan konservasi;



komunitas lokal yang mengurangi sampah;



atau sekadar mengajak teman membawa botol minum sendiri.



Aktivitas bersama memiliki keuntungan psikologis tambahan.



Ketika seseorang merasa bahwa tindakannya memiliki dampak dan dilakukan bersama orang lain, aktivitas tersebut bisa terasa lebih bermakna.



Bayangkan membersihkan satu taman sendirian.



Mungkin terasa melelahkan.



Tetapi ketika dilakukan bersama sepuluh atau dua puluh orang, aktivitas yang sama bisa berubah menjadi pengalaman sosial. Ada percakapan, tawa, kerja sama, dan rasa puas ketika melihat hasil akhirnya.



Ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan tidak harus selalu dikaitkan dengan pengorbanan.



Ia juga bisa menjadi sumber persahabatan, komunitas, identitas, dan kebahagiaan.



7. Jangan Berusaha Menjadi "Manusia Sempurna" yang Ramah Lingkungan



Ini mungkin bagian yang paling penting.



Ketika berbicara mengenai lingkungan, kita mudah merasa bersalah.



Kita mulai menghitung semua kesalahan:



"Aku masih menggunakan plastik."



"Aku masih naik kendaraan."



"Aku masih membeli pakaian baru."



"Aku belum bisa hidup zero waste."



Jika tidak hati-hati, kepedulian terhadap lingkungan justru dapat berubah menjadi sumber stres.



Padahal, tujuan menjaga lingkungan bukan menciptakan manusia yang sempurna.



Tidak ada manusia yang memiliki jejak lingkungan nol.



Kita hidup dalam sistem yang membuat penggunaan energi, transportasi, makanan, dan berbagai produk menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.



Karena itu, lebih baik menggunakan pendekatan perubahan kecil yang realistis daripada menuntut kesempurnaan.



Misalnya, kamu tidak harus langsung berhenti menggunakan plastik.



Cukup mulai dengan membawa tas belanja sendiri.



Tidak harus langsung menjadi vegetarian.



Kamu bisa mulai dengan mengurangi makanan yang terbuang.



Tidak harus berhenti menggunakan kendaraan.



Kamu bisa mencoba berjalan kaki untuk perjalanan yang sangat dekat.



Tidak harus membeli semua barang ramah lingkungan.



Kamu bisa mulai dengan menggunakan barang yang sudah kamu miliki selama mungkin.



Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten sering kali lebih realistis daripada perubahan ekstrem yang hanya bertahan beberapa minggu.



Yang terpenting adalah jangan mengubah kepedulian terhadap lingkungan menjadi alasan untuk membenci diri sendiri.



Kamu tidak harus sempurna untuk memberikan dampak positif.



Kebahagiaan yang Lebih Besar Tidak Selalu Datang dari Memiliki Lebih Banyak



Ada sebuah gagasan menarik yang bisa kita ambil dari semua pembahasan di atas.



Mungkin selama ini kita terlalu sering mencari kebahagiaan dengan pertanyaan:



"Apa yang bisa aku dapatkan?"



Padahal, pertanyaan lain mungkin lebih bermanfaat:



"Apa yang bisa aku lakukan?"



Apa yang bisa kita lakukan untuk tubuh?



Apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain?



Apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan?



Apa yang bisa kita rawat?



Apa yang bisa kita pelajari?



Apa yang bisa kita bagikan?



Ketika kebahagiaan tidak hanya bergantung pada konsumsi, kita memiliki lebih banyak sumber kepuasan.



Berjalan di taman bisa menjadi kebahagiaan.



Merawat tanaman bisa menjadi kebahagiaan.



Bertemu teman bisa menjadi kebahagiaan.



Memperbaiki barang bisa menjadi kebahagiaan.



Membantu membersihkan lingkungan bisa menjadi kebahagiaan.



Dan ketika aktivitas tersebut sekaligus memberikan manfaat bagi alam, kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada kesenangan sesaat.



Kita mendapatkan rasa bermakna.



Mulailah dari Satu Hal Kecil



Kamu tidak perlu mengubah hidup mulai hari ini.



Pilih satu kebiasaan saja.



Misalnya:



Minggu ini, berjalan kaki selama 20 menit setiap sore.



Atau:



Mulai membawa botol minum sendiri.



Atau:



Rawat satu tanaman di rumah.



Atau:



Satu hari dalam seminggu tanpa belanja barang yang tidak dibutuhkan.



Atau:



Ajak seorang teman membersihkan lingkungan sekitar.



Kemudian perhatikan bagaimana perasaanmu.



Apakah kamu merasa lebih tenang?



Lebih bugar?



Lebih terhubung dengan lingkungan?



Lebih dekat dengan orang lain?



Lebih puas karena melakukan sesuatu yang bermakna?



Jika iya, lanjutkan.



Kemudian tambahkan satu kebiasaan kecil lainnya.



Pada akhirnya, menyelamatkan alam tidak selalu berarti melakukan sesuatu yang luar biasa.



Kadang-kadang, perubahan terbesar justru dimulai dari keputusan kecil yang kita lakukan berulang kali.



Dan mungkin, salah satu kejutan terbesar adalah bahwa ketika kita mulai merawat bumi dengan lebih baik, kita juga sedang belajar merawat diri sendiri.



Karena kebahagiaan bukan hanya tentang mendapatkan lebih banyak.



